ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Російський контрнаступ у Курській області зупинено.

Про це в середу, 18 вересня, у коментарі AFP заявив представник створеної на цій території комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський, пише Barron’s, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під нашим контролем, вони не досягли успіху", - розповів представник комендатури.

Водночас Дмитрашковський визнав деякі "незначні успіхи" Москви.

"Росіяни зайшли в один із населених пунктів. Почали бої за інший населений пункт, але на цьому все", - сказав він.

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За його словами, на території, яку контролюють ЗСУ, залишається "кілька тисяч" російських цивільних осіб.

Нагадаємо, що раніше глава МВС Ігор Клименко заявляв, що військова комендатура на Курщині повністю забезпечує життєдіяльність тих регіонів, де ЗСУ проводять оборонну операцію.

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