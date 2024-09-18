ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура
Російський контрнаступ у Курській області зупинено.
Про це в середу, 18 вересня, у коментарі AFP заявив представник створеної на цій території комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський, пише Barron’s, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під нашим контролем, вони не досягли успіху", - розповів представник комендатури.
Водночас Дмитрашковський визнав деякі "незначні успіхи" Москви.
"Росіяни зайшли в один із населених пунктів. Почали бої за інший населений пункт, але на цьому все", - сказав він.
За його словами, на території, яку контролюють ЗСУ, залишається "кілька тисяч" російських цивільних осіб.
Нагадаємо, що раніше глава МВС Ігор Клименко заявляв, що військова комендатура на Курщині повністю забезпечує життєдіяльність тих регіонів, де ЗСУ проводять оборонну операцію.
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зелені понти....
А взагалі погані у вас куратори.
куратори, методичкі, ви таки звикли до цієї *****...
І горить в тебе від війни на території рашки, точно як у кацапів.
як подумаю, шо вас таких дегенератів як ти пів страни? - ентузіазм падає на нуль...
Ще аргумент: При маневреному веденні бойових дій, росіянам набагато важче застосовувати КАБи.
І на останок: кацапи вже мають понад 100тис біженців чи переселенців, а це удар не тільки по економіці, а й по "скрепам".
а хто ви думаєте розрягнув фронт на 300км і хто його буде держати?
а саме головне питання а *****?
кловани - стратегі...
Мені невідомі ресурси ЗСУ, як і ресурси кацапів.
Навіщо, я написав вище.
Перенесення бойових дій на територію противника, це не винахід тактики від зелених. Так що не присвоюйте їм те, до чого вони не мають відношення.
якута б знайшли і повісіли поперед юрт....
а то зелене провадження і відкрита зелена справа всім ***** - всі кацапи теж знають шо це тільки брехливі зелені слова...
буба і тільки він все це заасфальтував і знищів..
больно дивитися як тепер Україна ходить з протягнутою рукою- надайте!
і от побачите, це зелене падло щє і звинуватить всіх,
шо не надали - себе ця курва не згадає...
А те що Зе був "далеким" від розуміння політичної та військової ситуації в Україні - це факт.
ви довбойоб?
тому і грошей на армію нема.
я під твою спідницю не лазив та i бажання нуль...
тупе є тупе - любої статі...
"ПРОМОВИСТА НАЗВА ТОРОПЕЦЬ"-цитата від Портнікова
«Землетрус зброї» у Торопці | Віталій Портников
в чому був сенс цієї операції?
ПРосрав , як у 2004 му?
Він навіть танчики для параду в Києві підписав ініціалами Нарциса, а українці обламали Нарциса , не для тих садік саділі ... Буратінку стругалі... українці престругали в БОНЕВТІКА
Раніше обіцяли, що після того як у громад забрали ПДФО, всі ці гроші будуть спрямовані на армію, як виявилось, велика частка з них пішла на інші потреби.
Тепер обіцяють підвищити податки, мовляв вони теж на армію підуть - ага, повірив би, якби при владі не була сепарська зелена мразота, велика кількість яких стопроцентово мають російські паспорти, як той же зелений Андрій Деркач, який нещодавно став руснявим сенатором!