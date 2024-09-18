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ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Російський контрнаступ у Курській області зупинено. 

Про це в середу, 18 вересня, у коментарі AFP заявив представник створеної на цій території комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський, пише Barron’s, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під нашим контролем, вони не досягли успіху", - розповів представник комендатури.

Водночас Дмитрашковський визнав деякі "незначні успіхи" Москви.

"Росіяни зайшли в один із населених пунктів. Почали бої за інший населений пункт, але на цьому все", - сказав він.

Читайте також: Українські війська просунулися на новому напрямку в Курській області, - Forbes

За його словами, на території, яку контролюють ЗСУ, залишається "кілька тисяч" російських цивільних осіб. 

Нагадаємо, що раніше глава МВС Ігор Клименко заявляв, що військова комендатура на Курщині повністю забезпечує життєдіяльність тих регіонів, де ЗСУ проводять оборонну операцію.

Читайте також: РФ оголосила евакуацію із двох районів Курської області
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Топ коментарі
+13
Повангую.До кінця війни ЗСУ з території параші не підуть.
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18.09.2024 17:45
+10
От Кинжалов до Искандеров: арсенал взлетевшего на воздух склада в Торопце шокирует разнообразием САМИЙ СОК
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18.09.2024 17:51
+8
Х**ло думало, що протягне Зеленського в президенти і "дєло в шляпє" але про українців тупо забув.
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18.09.2024 18:29
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Повангую.До кінця війни ЗСУ з території параші не підуть.
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18.09.2024 17:45 Відповісти
А після кінця війни ?!
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18.09.2024 18:31 Відповісти
Але там загинув пластун. Молодий хлопець, командир Герой. Вічна Пам'ять Герою
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18.09.2024 17:50 Відповісти
От Кинжалов до Искандеров: арсенал взлетевшего на воздух склада в Торопце шокирует разнообразием САМИЙ СОК
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18.09.2024 17:51 Відповісти
"Кинжалы" и "Искандеры" выпали в осадок: БПЛА "Паляныця" поставили Торопец на дыбы!- MixNews

https://www.youtube.com/channel/UCsyTD0OauNSwUVqRy4rGwyQ

https://www.youtube.com/watch?v=pqbTQylfAVM

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18.09.2024 18:03 Відповісти
Ото я думав - чого це звуку мотопеда не було чутно!
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18.09.2024 18:51 Відповісти
Nado smotret na kurskuju zemliu,kak uze svojiu zemliu.Iskonyje vasi zemli i ne odnogo posiolka neotdovat,
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18.09.2024 17:58 Відповісти
Знав би путін,що так буде,не поліз би в Украіну.
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18.09.2024 18:01 Відповісти
дутячий садок 2 - і ви теж не виросли...
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18.09.2024 18:07 Відповісти
спитайте любого і кожного з українців кому з них і в куда вперся курський наступ?
зелені понти....
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18.09.2024 18:02 Відповісти
Ні краще воювати як хоче кремль - посадити ЗСУ в окопи під КАБи. Ще напишіть навіщо знищуєм військові об'єкти на території росії, хіба в Україні нема цілей для знищення.
А взагалі погані у вас куратори.
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18.09.2024 18:37 Відповісти
ця тема не зробила, це не означяє, шо не треба шукати іншу
куратори, методичкі, ви таки звикли до цієї *****...
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18.09.2024 18:46 Відповісти
думка, шо в цьому світі може бути без методичок і кураторів навіть в ваші зелені бошки не заходить...
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18.09.2024 18:50 Відповісти
Тому що ти звичайний бот, до того ж прокацаплений - нема аргументів, вхід ідуть образи або перехід на особисте і зелень тут нідочого.
І горить в тебе від війни на території рашки, точно як у кацапів.
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18.09.2024 19:00 Відповісти
зелений баран ...
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18.09.2024 19:06 Відповісти
Те що й потрібно було довести, звичайний кацапський бот(хоча можу помилятись, відбиті трампісти, теж не далеко відійшли від москалів) ?
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18.09.2024 19:12 Відповісти
довів?
як подумаю, шо вас таких дегенератів як ти пів страни? - ентузіазм падає на нуль...
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18.09.2024 19:19 Відповісти
А як же оте "спитайте любого і кожного з українців...", а тепер пишеш про "пів страни"- скліроз?
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18.09.2024 19:28 Відповісти
та навіть і вас, баранів зелених, спитати - вже не кажу про людей....
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18.09.2024 19:51 Відповісти
Простий аргумент: ті бомби та снаряди якими росіяни зараз руйнують все на власній території, не прилетять в Україну. І для мене як для українця, який знаходиться в Україні, це дуже вагомий аргумент .
Ще аргумент: При маневреному веденні бойових дій, росіянам набагато важче застосовувати КАБи.
І на останок: кацапи вже мають понад 100тис біженців чи переселенців, а це удар не тільки по економіці, а й по "скрепам".
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18.09.2024 19:42 Відповісти
в кацапів дефіцита на стрілялово нема.
а хто ви думаєте розрягнув фронт на 300км і хто його буде держати?
а саме головне питання а *****?
кловани - стратегі...
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18.09.2024 19:47 Відповісти
покладемо пацанів, гвардію, і все одно вийдемо з курську...
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18.09.2024 20:07 Відповісти
І саме тому Шойгу катає до Ірану та КНДР - мабуть хоче снарядів продати)), чи все таки є дефіцит?
Мені невідомі ресурси ЗСУ, як і ресурси кацапів.
Навіщо, я написав вище.
Перенесення бойових дій на територію противника, це не винахід тактики від зелених. Так що не присвоюйте їм те, до чого вони не мають відношення.
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18.09.2024 20:08 Відповісти
перенесення бойвих дій на кацапію, на мій хлопський розум, повинна робити ГРУ - вбивати зрадників і палити все шо бачять - не армія яка і так вже виснажена, бо на неї в зелених грошей нема...
якута б знайшли і повісіли поперед юрт....
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18.09.2024 20:17 Відповісти
Було б все так просто. В Україні ГУР, а ГРУ то в кацапів і воно теж не завжди дрімає і за щось отримує гроші.
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18.09.2024 20:25 Відповісти
знайдіть якута, який двох дідів тупо в хаті розстріляв за рюмку воткі ....
а то зелене провадження і відкрита зелена справа всім ***** - всі кацапи теж знають шо це тільки брехливі зелені слова...
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18.09.2024 20:28 Відповісти
Все у вас зводиться до зе, ніби Україна воює не з однією з найбільших армій у Світі,а з купкою чуваків на віслюках.Доречі союзники кацапів необставляють прапірцями, стосовно застосування їхньої зброї. Чи може Зе винен, що підсанкційна П.Корея постача мілйони снарядів кацапам,а Порошенко що підсанкційний Іран клепа балістичні ракети? Натомість США вистачає тільки на занепокоєння, стурбованість і ще Бог зна на яку дурню.
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18.09.2024 20:51 Відповісти
ви починаєте з середини - буба і тільки він винуватий в тому що Україна не має своїх ракерт і снарядів!
буба і тільки він все це заасфальтував і знищів..
больно дивитися як тепер Україна ходить з протягнутою рукою- надайте!
і от побачите, це зелене падло щє і звинуватить всіх,
шо не надали - себе ця курва не згадає...
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18.09.2024 21:01 Відповісти
Так ви теж не з середини починайте. Бо коли прийшов буба війна йшла 5 років, низької інтенсивності але це був не завершиний конфлікт з окупованими територіями. І не буба розброїв Україну та надав якісь там гарантії безпеки та територіальної цілісності, які наповірку виявились звичайнісіньким розводняком.
А те що Зе був "далеким" від розуміння політичної та військової ситуації в Україні - це факт.
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18.09.2024 21:16 Відповісти
та яких тільки сбу, гуров, назков, гавнязков в Україні нема - діло тільки робити нема кому... - офіс шмони!
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18.09.2024 20:37 Відповісти
знайдіть якута, який двох дідів тупо в хаті розстріляв за рюмку воткі ....
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18.09.2024 20:25 Відповісти
і чим я тебе образив, тим що не згодився з тобою?
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18.09.2024 19:09 Відповісти
а от тепер пошла персональна образа - ти зелена неумна псіна.
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18.09.2024 19:11 Відповісти
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18.09.2024 19:14 Відповісти
Все просто.Так чи інакше,але це вилізло для нас супер.Хочаб тому,що путін не тисне з перемовінами.І це дуже дорогого коштуе. Бо нив би вже,давайте міритися у тому стані,у якому зараз кордони.А так ні,курск заважае. Це для нас великий профіт.
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18.09.2024 19:20 Відповісти
а хто вам взагалі сказав, що ***** піде на якись перемомовини крім Україна "моя" - ну от хто?
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18.09.2024 19:26 Відповісти
А хто вам квазав ,що не піде, ну от хто?
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18.09.2024 19:28 Відповісти
кожного дня мені про це кажуть кацапські ракети і дрони...
ви довбойоб?
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18.09.2024 19:30 Відповісти
Слухай, ти як бздричка,якісь придуркуватий.Ляпаеш аби що.Слідкую за собой,бо як підліток пришалепкуватий.
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18.09.2024 19:32 Відповісти
погано ти за собою слідкуєш , бо ти і є підліток пришлепкуватий..
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18.09.2024 19:36 Відповісти
в уряд би вам - там таких недолугих в яких війна скінчилаця місяць тому,
тому і грошей на армію нема.
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18.09.2024 19:35 Відповісти
Не з твоім розумом щось казати.Краще більше думай,як що хочеш написати.Бо вигляд у тебе геть не зовсім розумноі людини.Якись ти несталий, поверхневий.
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18.09.2024 19:39 Відповісти
діда, час кефіру, не роздумів - це точно не твоє...
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18.09.2024 19:42 Відповісти
Ти не цікавий.До рєчи,я жіночоі статі.Елуп.
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18.09.2024 19:45 Відповісти
та ***** мені якої ти статі,
я під твою спідницю не лазив та i бажання нуль...
тупе є тупе - любої статі...
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18.09.2024 19:55 Відповісти
i шо ти такого мені можеш показати, шо я щє не бачив?😂
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18.09.2024 19:58 Відповісти
Краще б на Донбасі їх зупинили, а то скоро орки на Дніпропетровщину зайдуть...
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18.09.2024 18:03 Відповісти
А може? Торопець зіжрав те, чим лупили на по тилах в Україні? Й Торопець це не останнє?
"ПРОМОВИСТА НАЗВА ТОРОПЕЦЬ"-цитата від Портнікова

«Землетрус зброї» у Торопці | Віталій Портников
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18.09.2024 18:07 Відповісти
Смію допустити, як тупа баба - може пратнери допоможуть раніше підірватите те , з чим рашка хоче йти на Дніпро? А може ПАЛЯНИЦЯ їх піджене діяти?
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18.09.2024 18:12 Відповісти
тварі як перли так і пруть - шахеди, ракети як летіли так і летять
в чому був сенс цієї операції?
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18.09.2024 18:05 Відповісти
Х**ло думало, що протягне Зеленського в президенти і "дєло в шляпє" але про українців тупо забув.
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18.09.2024 18:29 Відповісти
Головне що знову не на тих поставив-знову Медведчук гроші
ПРосрав , як у 2004 му?

Він навіть танчики для параду в Києві підписав ініціалами Нарциса, а українці обламали Нарциса , не для тих садік саділі ... Буратінку стругалі... українці престругали в БОНЕВТІКА
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18.09.2024 18:56 Відповісти
Повстає питання - чому на дороги і телемарафони гроші виділяються, а на "Мавіки" і ракети - ні?
Раніше обіцяли, що після того як у громад забрали ПДФО, всі ці гроші будуть спрямовані на армію, як виявилось, велика частка з них пішла на інші потреби.
Тепер обіцяють підвищити податки, мовляв вони теж на армію підуть - ага, повірив би, якби при владі не була сепарська зелена мразота, велика кількість яких стопроцентово мають російські паспорти, як той же зелений Андрій Деркач, який нещодавно став руснявим сенатором!
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18.09.2024 18:58 Відповісти
Зупинили наступ про який ніхто ніде не повідомляв. Тобто якого фактично не було. Хех.
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18.09.2024 19:11 Відповісти
 
 