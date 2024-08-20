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Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність тих регіонів, де ЗСУ проводять оборонну операцію.

Про це в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - зазначив Клименко.

За його словами, тому військові дають їм свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.

"А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію", - пояснив міністр.

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Автор: 

Клименко Ігор (483) Курськ (1100)


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А хоч би і виздихали вони там всі.
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20.08.2024 21:57 Відповісти
Які ви бл добрі ски мєнтовські до своїх ідеологічних братів.
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20.08.2024 22:24 Відповісти
Кацапорылые спецом вам оставили такой контингент.
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20.08.2024 22:32 Відповісти
Все правильно. Так і має бути.
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20.08.2024 22:43 Відповісти
Яке відношення Кліменка до військової комендатури?!
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20.08.2024 23:28 Відповісти
Це він так генерала Москальова на *** посилає. Отакі то "підкилимні ігри"...
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20.08.2024 23:40 Відповісти
Якщо придивитися до "важкої щелепи" Кліменка і згадати теорію Ломброзо, то можна дійти певних висновків. Ломброзо досі критикують, але й досі читають і роблять висновки...
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20.08.2024 23:44 Відповісти
 
 