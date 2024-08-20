Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию, - Клименко

Военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность тех регионов, где ВСУ проводят оборонительную операцию.

Об этом в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком сказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там остались, ... получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина - это ответственное государство, которое придерживается подписанных ею конвенций", - отметил Клименко.

По его словам, поэтому военные дают им свой запрос, а они передают военным через полицию и ГСЧС все необходимое для этих людей.

"А это - люди, 90% их - в возрасте 60+. Есть онкобольные, есть больные сахарным диабетом, и они не получают лекарства. И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому проводится такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию", - пояснил министр.

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