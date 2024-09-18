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Новости Война
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ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине, - комендатура

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині, - комендатура

Российское контрнаступление в Курской области остановлено.

Об этом в среду, 18 сентября, в комментарии AFP заявил представитель созданной на этой территории комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский, пишет Barron's, информирует Цензор.НЕТ.

"Они пытались атаковать с флангов, но их там остановили. Ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не достигли успеха", - рассказал представитель комендатуры.

В то же время Дмитрашковский признал некоторые "незначительные успехи" Москвы.

"Россияне зашли в один из населенных пунктов. Начали бои за другой населенный пункт, но на этом все", - сказал он.

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По его словам, на территории, которую контролируют ВСУ, остается "несколько тысяч" российских гражданских лиц.

Напомним, что ранее глава МВД Игорь Клименко заявлял, что военная комендатура на Курщине полностью обеспечивает жизнедеятельность тех регионов, где ВСУ проводят оборонительную операцию.

Читайте также: В Кремле не видели обращения жителей Суджи об открытии коридора для эвакуации, - Песков

Автор: 

россия (95569) Курск (1098) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+13
Повангую.До кінця війни ЗСУ з території параші не підуть.
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18.09.2024 17:45
+10
От Кинжалов до Искандеров: арсенал взлетевшего на воздух склада в Торопце шокирует разнообразием САМИЙ СОК
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18.09.2024 17:51
+8
Х**ло думало, що протягне Зеленського в президенти і "дєло в шляпє" але про українців тупо забув.
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18.09.2024 18:29
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Повангую.До кінця війни ЗСУ з території параші не підуть.
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18.09.2024 17:45 Ответить
А після кінця війни ?!
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18.09.2024 18:31 Ответить
Але там загинув пластун. Молодий хлопець, командир Герой. Вічна Пам'ять Герою
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18.09.2024 17:50 Ответить
От Кинжалов до Искандеров: арсенал взлетевшего на воздух склада в Торопце шокирует разнообразием САМИЙ СОК
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18.09.2024 17:51 Ответить
"Кинжалы" и "Искандеры" выпали в осадок: БПЛА "Паляныця" поставили Торопец на дыбы!- MixNews

https://www.youtube.com/channel/UCsyTD0OauNSwUVqRy4rGwyQ

https://www.youtube.com/watch?v=pqbTQylfAVM

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18.09.2024 18:03 Ответить
Ото я думав - чого це звуку мотопеда не було чутно!
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18.09.2024 18:51 Ответить
Nado smotret na kurskuju zemliu,kak uze svojiu zemliu.Iskonyje vasi zemli i ne odnogo posiolka neotdovat,
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18.09.2024 17:58 Ответить
Знав би путін,що так буде,не поліз би в Украіну.
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18.09.2024 18:01 Ответить
дутячий садок 2 - і ви теж не виросли...
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18.09.2024 18:07 Ответить
спитайте любого і кожного з українців кому з них і в куда вперся курський наступ?
зелені понти....
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18.09.2024 18:02 Ответить
Ні краще воювати як хоче кремль - посадити ЗСУ в окопи під КАБи. Ще напишіть навіщо знищуєм військові об'єкти на території росії, хіба в Україні нема цілей для знищення.
А взагалі погані у вас куратори.
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18.09.2024 18:37 Ответить
ця тема не зробила, це не означяє, шо не треба шукати іншу
куратори, методичкі, ви таки звикли до цієї *****...
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18.09.2024 18:46 Ответить
думка, шо в цьому світі може бути без методичок і кураторів навіть в ваші зелені бошки не заходить...
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18.09.2024 18:50 Ответить
Тому що ти звичайний бот, до того ж прокацаплений - нема аргументів, вхід ідуть образи або перехід на особисте і зелень тут нідочого.
І горить в тебе від війни на території рашки, точно як у кацапів.
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18.09.2024 19:00 Ответить
зелений баран ...
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18.09.2024 19:06 Ответить
Те що й потрібно було довести, звичайний кацапський бот(хоча можу помилятись, відбиті трампісти, теж не далеко відійшли від москалів) ?
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18.09.2024 19:12 Ответить
довів?
як подумаю, шо вас таких дегенератів як ти пів страни? - ентузіазм падає на нуль...
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18.09.2024 19:19 Ответить
А як же оте "спитайте любого і кожного з українців...", а тепер пишеш про "пів страни"- скліроз?
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18.09.2024 19:28 Ответить
та навіть і вас, баранів зелених, спитати - вже не кажу про людей....
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18.09.2024 19:51 Ответить
Простий аргумент: ті бомби та снаряди якими росіяни зараз руйнують все на власній території, не прилетять в Україну. І для мене як для українця, який знаходиться в Україні, це дуже вагомий аргумент .
Ще аргумент: При маневреному веденні бойових дій, росіянам набагато важче застосовувати КАБи.
І на останок: кацапи вже мають понад 100тис біженців чи переселенців, а це удар не тільки по економіці, а й по "скрепам".
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18.09.2024 19:42 Ответить
в кацапів дефіцита на стрілялово нема.
а хто ви думаєте розрягнув фронт на 300км і хто його буде держати?
а саме головне питання а *****?
кловани - стратегі...
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18.09.2024 19:47 Ответить
покладемо пацанів, гвардію, і все одно вийдемо з курську...
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18.09.2024 20:07 Ответить
І саме тому Шойгу катає до Ірану та КНДР - мабуть хоче снарядів продати)), чи все таки є дефіцит?
Мені невідомі ресурси ЗСУ, як і ресурси кацапів.
Навіщо, я написав вище.
Перенесення бойових дій на територію противника, це не винахід тактики від зелених. Так що не присвоюйте їм те, до чого вони не мають відношення.
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18.09.2024 20:08 Ответить
перенесення бойвих дій на кацапію, на мій хлопський розум, повинна робити ГРУ - вбивати зрадників і палити все шо бачять - не армія яка і так вже виснажена, бо на неї в зелених грошей нема...
якута б знайшли і повісіли поперед юрт....
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18.09.2024 20:17 Ответить
Було б все так просто. В Україні ГУР, а ГРУ то в кацапів і воно теж не завжди дрімає і за щось отримує гроші.
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18.09.2024 20:25 Ответить
знайдіть якута, який двох дідів тупо в хаті розстріляв за рюмку воткі ....
а то зелене провадження і відкрита зелена справа всім ***** - всі кацапи теж знають шо це тільки брехливі зелені слова...
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18.09.2024 20:28 Ответить
Все у вас зводиться до зе, ніби Україна воює не з однією з найбільших армій у Світі,а з купкою чуваків на віслюках.Доречі союзники кацапів необставляють прапірцями, стосовно застосування їхньої зброї. Чи може Зе винен, що підсанкційна П.Корея постача мілйони снарядів кацапам,а Порошенко що підсанкційний Іран клепа балістичні ракети? Натомість США вистачає тільки на занепокоєння, стурбованість і ще Бог зна на яку дурню.
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18.09.2024 20:51 Ответить
ви починаєте з середини - буба і тільки він винуватий в тому що Україна не має своїх ракерт і снарядів!
буба і тільки він все це заасфальтував і знищів..
больно дивитися як тепер Україна ходить з протягнутою рукою- надайте!
і от побачите, це зелене падло щє і звинуватить всіх,
шо не надали - себе ця курва не згадає...
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18.09.2024 21:01 Ответить
Так ви теж не з середини починайте. Бо коли прийшов буба війна йшла 5 років, низької інтенсивності але це був не завершиний конфлікт з окупованими територіями. І не буба розброїв Україну та надав якісь там гарантії безпеки та територіальної цілісності, які наповірку виявились звичайнісіньким розводняком.
А те що Зе був "далеким" від розуміння політичної та військової ситуації в Україні - це факт.
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18.09.2024 21:16 Ответить
та яких тільки сбу, гуров, назков, гавнязков в Україні нема - діло тільки робити нема кому... - офіс шмони!
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18.09.2024 20:37 Ответить
знайдіть якута, який двох дідів тупо в хаті розстріляв за рюмку воткі ....
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18.09.2024 20:25 Ответить
і чим я тебе образив, тим що не згодився з тобою?
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18.09.2024 19:09 Ответить
а от тепер пошла персональна образа - ти зелена неумна псіна.
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18.09.2024 19:11 Ответить
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18.09.2024 19:14 Ответить
Все просто.Так чи інакше,але це вилізло для нас супер.Хочаб тому,що путін не тисне з перемовінами.І це дуже дорогого коштуе. Бо нив би вже,давайте міритися у тому стані,у якому зараз кордони.А так ні,курск заважае. Це для нас великий профіт.
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18.09.2024 19:20 Ответить
а хто вам взагалі сказав, що ***** піде на якись перемомовини крім Україна "моя" - ну от хто?
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18.09.2024 19:26 Ответить
А хто вам квазав ,що не піде, ну от хто?
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18.09.2024 19:28 Ответить
кожного дня мені про це кажуть кацапські ракети і дрони...
ви довбойоб?
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18.09.2024 19:30 Ответить
Слухай, ти як бздричка,якісь придуркуватий.Ляпаеш аби що.Слідкую за собой,бо як підліток пришалепкуватий.
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18.09.2024 19:32 Ответить
погано ти за собою слідкуєш , бо ти і є підліток пришлепкуватий..
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18.09.2024 19:36 Ответить
в уряд би вам - там таких недолугих в яких війна скінчилаця місяць тому,
тому і грошей на армію нема.
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18.09.2024 19:35 Ответить
Не з твоім розумом щось казати.Краще більше думай,як що хочеш написати.Бо вигляд у тебе геть не зовсім розумноі людини.Якись ти несталий, поверхневий.
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18.09.2024 19:39 Ответить
діда, час кефіру, не роздумів - це точно не твоє...
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18.09.2024 19:42 Ответить
Ти не цікавий.До рєчи,я жіночоі статі.Елуп.
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18.09.2024 19:45 Ответить
та ***** мені якої ти статі,
я під твою спідницю не лазив та i бажання нуль...
тупе є тупе - любої статі...
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18.09.2024 19:55 Ответить
i шо ти такого мені можеш показати, шо я щє не бачив?😂
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18.09.2024 19:58 Ответить
Краще б на Донбасі їх зупинили, а то скоро орки на Дніпропетровщину зайдуть...
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18.09.2024 18:03 Ответить
А може? Торопець зіжрав те, чим лупили на по тилах в Україні? Й Торопець це не останнє?
"ПРОМОВИСТА НАЗВА ТОРОПЕЦЬ"-цитата від Портнікова

«Землетрус зброї» у Торопці | Віталій Портников
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18.09.2024 18:07 Ответить
Смію допустити, як тупа баба - може пратнери допоможуть раніше підірватите те , з чим рашка хоче йти на Дніпро? А може ПАЛЯНИЦЯ їх піджене діяти?
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18.09.2024 18:12 Ответить
тварі як перли так і пруть - шахеди, ракети як летіли так і летять
в чому був сенс цієї операції?
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18.09.2024 18:05 Ответить
Х**ло думало, що протягне Зеленського в президенти і "дєло в шляпє" але про українців тупо забув.
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18.09.2024 18:29 Ответить
Головне що знову не на тих поставив-знову Медведчук гроші
ПРосрав , як у 2004 му?

Він навіть танчики для параду в Києві підписав ініціалами Нарциса, а українці обламали Нарциса , не для тих садік саділі ... Буратінку стругалі... українці престругали в БОНЕВТІКА
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18.09.2024 18:56 Ответить
Повстає питання - чому на дороги і телемарафони гроші виділяються, а на "Мавіки" і ракети - ні?
Раніше обіцяли, що після того як у громад забрали ПДФО, всі ці гроші будуть спрямовані на армію, як виявилось, велика частка з них пішла на інші потреби.
Тепер обіцяють підвищити податки, мовляв вони теж на армію підуть - ага, повірив би, якби при владі не була сепарська зелена мразота, велика кількість яких стопроцентово мають російські паспорти, як той же зелений Андрій Деркач, який нещодавно став руснявим сенатором!
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18.09.2024 18:58 Ответить
Зупинили наступ про який ніхто ніде не повідомляв. Тобто якого фактично не було. Хех.
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18.09.2024 19:11 Ответить
 
 