ВСУ остановили контрнаступление российских войск на Курщине, - комендатура

Российское контрнаступление в Курской области остановлено.

Об этом в среду, 18 сентября, в комментарии AFP заявил представитель созданной на этой территории комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский, пишет Barron's, информирует Цензор.НЕТ.

"Они пытались атаковать с флангов, но их там остановили. Ситуация стабилизировалась и сегодня все под нашим контролем, они не достигли успеха", - рассказал представитель комендатуры.

В то же время Дмитрашковский признал некоторые "незначительные успехи" Москвы.

"Россияне зашли в один из населенных пунктов. Начали бои за другой населенный пункт, но на этом все", - сказал он.

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По его словам, на территории, которую контролируют ВСУ, остается "несколько тысяч" российских гражданских лиц.

Напомним, что ранее глава МВД Игорь Клименко заявлял, что военная комендатура на Курщине полностью обеспечивает жизнедеятельность тех регионов, где ВСУ проводят оборонительную операцию.

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