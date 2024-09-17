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В ООН ответили на приглашение МИД Украины присоединиться к гуманитарным мероприятиям на Курщине: Требуется разрешение России

ООН не може перевірити ситуацію на Курщині без дозволу РФ

В ООН готовы прибыть на контролируемую Украиной территорию Курской области. Однако в организации заявляют, что для этого им нужно разрешение России.

Соответствующее заявление сделал представитель ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обращение украинского МИД к ООН и МККК с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

В МИД Украины отметили, что на территориях Курской области РФ, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, Украина придерживается международных обязательств в сфере международного гуманитарного права.

В Красном Кресте на приглашение украинского МИДа пока не отреагировали.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области.

Читайте также: Реакция Кремля на предложение Украины к ООН и МККК по Курской области свидетельствует о пренебрежении РФ собственным народом, - спикер МИД Тихий

Автор: 

МИД (6949) ООН (4168) Красный Крест (441) Курск (1097)


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Топ комментарии
+12
А на бамбас коли їздили дозвіл в України просили?
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17.09.2024 16:56
+8
Потролили оонівських нікчем і не більше того.
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17.09.2024 16:59
+6
Шарашка высооплачиваемых дармоедов.
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17.09.2024 17:01
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А на бамбас коли їздили дозвіл в України просили?
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17.09.2024 16:56 Ответить
Їздили?
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17.09.2024 16:59 Ответить
Цілком ймовірно. Чого у цих "схвильованих гуманістів" не відняти, то це їх цілковитої залежності від різноманітних бюрократичних процедур. Поки не підписані всі папірці, вони й не почухаються.
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17.09.2024 17:01 Ответить
І нахуа ви тоді де?
Щось на кшталт "ми не імпотенти, просто у нас не працює орган".
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17.09.2024 16:58 Ответить
Потролили оонівських нікчем і не більше того.
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17.09.2024 16:59 Ответить
Шарашка высооплачиваемых дармоедов.
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17.09.2024 17:01 Ответить
Вони там що пальнуті на всю голову?!
Може нам ще дозвіл запитувати чи можна нам нищити кацапню? Тепер зрозуміло стосовно ескалації, та червоних ліній
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17.09.2024 17:02 Ответить
это показывает что ООН просто никчемная импотентная НЕНУЖНАЯ организация
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17.09.2024 17:03 Ответить
Вона потрібна голодним неграм
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17.09.2024 17:07 Ответить
на території України потрібен дозвіл росії, на території росії, яку контролює Україна, потрібен дозвіл росії...., щоб та ООН хоч щось зробила, теж потрібен дозвіл росіїї..., щось схоже на те, що росіїї у світі занадто багато...
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17.09.2024 17:07 Ответить
росія дозвіл не дасть, отже, можна буде казати, що гуманітарна катастрофа на "звільнених" територіях - справа її рук також.
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17.09.2024 17:13 Ответить
насправді, це добра новина.
що хочемо, те й робимо.
оон, нє в курсє, бо не пускають.
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17.09.2024 17:33 Ответить
Добра тому, що разом з заявою піськова, що курчанє не звертались по допомогу, показує, як ***** російській владі на русню.
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17.09.2024 17:34 Ответить
так!
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17.09.2024 17:36 Ответить
саме цікаве, шо кацапія, не пройшла, жодної процедури вступу в оон.
світ ********, остаточно!
ось, до чого, привело, правління лєваків, соціалістів, популістів, пацифістів.
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17.09.2024 17:31 Ответить
Проблема в раше і для того , щоб вирішити цю проблему, потрібен дозвіл раші в ООН. Чудова новина, піду спати, надобраніч
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17.09.2024 20:11 Ответить
 
 