В ООН ответили на приглашение МИД Украины присоединиться к гуманитарным мероприятиям на Курщине: Требуется разрешение России

В ООН готовы прибыть на контролируемую Украиной территорию Курской области. Однако в организации заявляют, что для этого им нужно разрешение России.

Соответствующее заявление сделал представитель ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обращение украинского МИД к ООН и МККК с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

В МИД Украины отметили, что на территориях Курской области РФ, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, Украина придерживается международных обязательств в сфере международного гуманитарного права.

В Красном Кресте на приглашение украинского МИДа пока не отреагировали.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области.

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