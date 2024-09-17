В ООН ответили на приглашение МИД Украины присоединиться к гуманитарным мероприятиям на Курщине: Требуется разрешение России
В ООН готовы прибыть на контролируемую Украиной территорию Курской области. Однако в организации заявляют, что для этого им нужно разрешение России.
Соответствующее заявление сделал представитель ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обращение украинского МИД к ООН и МККК с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
В МИД Украины отметили, что на территориях Курской области РФ, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, Украина придерживается международных обязательств в сфере международного гуманитарного права.
В Красном Кресте на приглашение украинского МИДа пока не отреагировали.
Напомним, что ранее сообщалось, что Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области.
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Щось на кшталт "ми не імпотенти, просто у нас не працює орган".
Може нам ще дозвіл запитувати чи можна нам нищити кацапню? Тепер зрозуміло стосовно ескалації, та червоних ліній
що хочемо, те й робимо.
оон, нє в курсє, бо не пускають.
світ ********, остаточно!
ось, до чого, привело, правління лєваків, соціалістів, популістів, пацифістів.