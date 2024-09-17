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В ООН відповіли на запрошення МЗС України долучитися до гуманітарних заходів на Курщині: Потрібен дозвіл Росії

ООН не може перевірити ситуацію на Курщині без дозволу РФ

В ООН готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області. Однак в організації заявляють, що для цього їм потрібен дозвіл Росії.

Відповідну заяву зробив речник ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи звернення українського МЗС до ООН та МКЧХ із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС України наголосили, що на територіях Курської області РФ, які наразі перебувають під контролем ЗСУ, Україна дотримується міжнародних зобов'язань у сфері міжнародного гуманітарного права.

У Червоному Хресті на запрошення українського МЗС поки не відреагували.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.

Читайте також: Реакція Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ щодо Курської області свідчить про нехтування РФ власним народом, - речник МЗС Тихий

Автор: 

МЗС (4123) ООН (3347) Червоний Хрест (403) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+12
А на бамбас коли їздили дозвіл в України просили?
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17.09.2024 16:56
+8
Потролили оонівських нікчем і не більше того.
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17.09.2024 16:59
+6
Шарашка высооплачиваемых дармоедов.
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17.09.2024 17:01
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А на бамбас коли їздили дозвіл в України просили?
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17.09.2024 16:56 Відповісти
Їздили?
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17.09.2024 16:59 Відповісти
Цілком ймовірно. Чого у цих "схвильованих гуманістів" не відняти, то це їх цілковитої залежності від різноманітних бюрократичних процедур. Поки не підписані всі папірці, вони й не почухаються.
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17.09.2024 17:01 Відповісти
І нахуа ви тоді де?
Щось на кшталт "ми не імпотенти, просто у нас не працює орган".
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17.09.2024 16:58 Відповісти
Потролили оонівських нікчем і не більше того.
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17.09.2024 16:59 Відповісти
Шарашка высооплачиваемых дармоедов.
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17.09.2024 17:01 Відповісти
Вони там що пальнуті на всю голову?!
Може нам ще дозвіл запитувати чи можна нам нищити кацапню? Тепер зрозуміло стосовно ескалації, та червоних ліній
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17.09.2024 17:02 Відповісти
это показывает что ООН просто никчемная импотентная НЕНУЖНАЯ организация
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17.09.2024 17:03 Відповісти
Вона потрібна голодним неграм
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17.09.2024 17:07 Відповісти
на території України потрібен дозвіл росії, на території росії, яку контролює Україна, потрібен дозвіл росії...., щоб та ООН хоч щось зробила, теж потрібен дозвіл росіїї..., щось схоже на те, що росіїї у світі занадто багато...
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17.09.2024 17:07 Відповісти
росія дозвіл не дасть, отже, можна буде казати, що гуманітарна катастрофа на "звільнених" територіях - справа її рук також.
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17.09.2024 17:13 Відповісти
насправді, це добра новина.
що хочемо, те й робимо.
оон, нє в курсє, бо не пускають.
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17.09.2024 17:33 Відповісти
Добра тому, що разом з заявою піськова, що курчанє не звертались по допомогу, показує, як ***** російській владі на русню.
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17.09.2024 17:34 Відповісти
так!
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17.09.2024 17:36 Відповісти
саме цікаве, шо кацапія, не пройшла, жодної процедури вступу в оон.
світ ********, остаточно!
ось, до чого, привело, правління лєваків, соціалістів, популістів, пацифістів.
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17.09.2024 17:31 Відповісти
Проблема в раше і для того , щоб вирішити цю проблему, потрібен дозвіл раші в ООН. Чудова новина, піду спати, надобраніч
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17.09.2024 20:11 Відповісти
 
 