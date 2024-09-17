В ООН відповіли на запрошення МЗС України долучитися до гуманітарних заходів на Курщині: Потрібен дозвіл Росії
В ООН готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області. Однак в організації заявляють, що для цього їм потрібен дозвіл Росії.
Відповідну заяву зробив речник ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи звернення українського МЗС до ООН та МКЧХ із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
У МЗС України наголосили, що на територіях Курської області РФ, які наразі перебувають під контролем ЗСУ, Україна дотримується міжнародних зобов'язань у сфері міжнародного гуманітарного права.
У Червоному Хресті на запрошення українського МЗС поки не відреагували.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.
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Щось на кшталт "ми не імпотенти, просто у нас не працює орган".
Може нам ще дозвіл запитувати чи можна нам нищити кацапню? Тепер зрозуміло стосовно ескалації, та червоних ліній
що хочемо, те й робимо.
оон, нє в курсє, бо не пускають.
світ ********, остаточно!
ось, до чого, привело, правління лєваків, соціалістів, популістів, пацифістів.