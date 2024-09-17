В ООН відповіли на запрошення МЗС України долучитися до гуманітарних заходів на Курщині: Потрібен дозвіл Росії

В ООН готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області. Однак в організації заявляють, що для цього їм потрібен дозвіл Росії.

Відповідну заяву зробив речник ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи звернення українського МЗС до ООН та МКЧХ із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС України наголосили, що на територіях Курської області РФ, які наразі перебувають під контролем ЗСУ, Україна дотримується міжнародних зобов'язань у сфері міжнародного гуманітарного права.

У Червоному Хресті на запрошення українського МЗС поки не відреагували.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області.

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