В Кремле не видели обращения жителей Суджи об открытии коридора для эвакуации, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений от жителей Суджанского района Курской области РФ по поводу эвакуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу. Как оно (обращение. - Ред.) направлялось? Мы не видели, к сожалению, ничего не получали по этому поводу", - сказал он.

Российские СМИ ранее сообщали, что на прошлой неделе жители Суджанского района опубликовали список с именами родных и близких, которые остались на территории, подконтрольной ВСУ. В нем 186 человек, в том числе 7 несовершеннолетних.

Ранее Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области.

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

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