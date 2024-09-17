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Новости Война
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В Кремле не видели обращения жителей Суджи об открытии коридора для эвакуации, - Песков

Кремль не отримував звернення жителів Суджі про евакуаційний коридор

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений от жителей Суджанского района Курской области РФ по поводу эвакуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу. Как оно (обращение. - Ред.) направлялось? Мы не видели, к сожалению, ничего не получали по этому поводу", - сказал он.

Российские СМИ ранее сообщали, что на прошлой неделе жители Суджанского района опубликовали список с именами родных и близких, которые остались на территории, подконтрольной ВСУ. В нем 186 человек, в том числе 7 несовершеннолетних.

Ранее Украина обратилась к ООН и Красному Кресту с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области.

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

Также читайте: РФ перебросила около 38 тыс. военных на Курщину, - FT

Автор: 

Песков Дмитрий (1872) россия (95526) Курск (1097)


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Топ комментарии
+4
Правильно, на всю країну кажи, що проблєми індєйцєв шєріфа нє іпут.
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17.09.2024 14:41
+3
Важко побачити те, чого не хочеш бачити.
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17.09.2024 14:32
+2
По суті насрати на кацапські вириги. Україна офіційну заяву імпотентам (тобто в ООН) зробила. Далі по...й, ми "нє прі дєлах" якщо що.
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17.09.2024 14:36
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Важко побачити те, чого не хочеш бачити.
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17.09.2024 14:32 Ответить
там залишились тільки пенси... якщо вони десь ***********, то менше пенсій платити піськову та Ко
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17.09.2024 14:32 Ответить
Правільно, Пясочєк: нагуй памагать, єслі нє слишішь крікоф "Памагіті!"?
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17.09.2024 14:34 Ответить
Та якось глибоко *****, що там той тарган бачив, а що ні.
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17.09.2024 14:35 Ответить
По суті насрати на кацапські вириги. Україна офіційну заяву імпотентам (тобто в ООН) зробила. Далі по...й, ми "нє прі дєлах" якщо що.
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17.09.2024 14:36 Ответить
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17.09.2024 14:36 Ответить
Вони чи кінчають від цих тупих побрехеньок? Довбой@би🤦
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17.09.2024 14:49 Ответить
Надо об этом SAS оповестить!
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17.09.2024 15:53 Ответить
Лапти Аладдина освоили Сони плейстейшэн.
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17.09.2024 16:40 Ответить
"Я, чесно кажучи, вперше про це чую. Як воно (звернення. - Ред.) направлялося? Ми не бачили, на жаль, нічого не отримували з цього приводу", - сказав він.
=========

Суще глупые холопы, забыли как челобитную Царю подавать нужно?!
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17.09.2024 14:38 Ответить
Правильно, на всю країну кажи, що проблєми індєйцєв шєріфа нє іпут.
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17.09.2024 14:41 Ответить
Забираите!
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17.09.2024 14:44 Ответить
Та ні,піська. Вам просто насрати.
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17.09.2024 14:47 Ответить
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17.09.2024 14:50 Ответить
"Кремль не слышит свой народ!"
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17.09.2024 14:53 Ответить
Х**лу на*рать а пєсков шо, скаже щось своє ?
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17.09.2024 14:58 Ответить
там, цих жителів, напевно нема...
тому червоному хресту нема чого туди їздити, та возити гуманітарку..
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17.09.2024 15:22 Ответить
вчора дивилась відео, молода українська дівчина журналістка робила фільм про суджу та інші села, і показували на ноуті мешканцям відео про Бучу, то одна з мешканок потім жалілась їй, що по центральним тв каналам рашки сказали, що мешканців цього села (не пам"ятаю назву) зігнали в будинок культури і підпалили. Ій почали телефонувати родичі, син з пітера та родичи з Харкова, дізнатись жива вона чи ні.. Вона здивувалась, і сказала їм, що нічого такого не тільки не було, а що українська армія їх фактично годує харчами, бо всі покинули. От така вона "правда" по кацапськи.
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17.09.2024 15:52 Ответить
Мабуть їм повилазило...
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17.09.2024 15:53 Ответить
вони їх КАБами закидують, а потім скажуть, що то ЗСУ зробили ...
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17.09.2024 16:22 Ответить
Так по-хуй,що аж невдобно.
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17.09.2024 18:07 Ответить
 
 