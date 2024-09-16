РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11388 посетителей онлайн
Новости Война
2 466 5
россия (93015) Курск (848)

РФ перебросила около 38 тыс. военных на Курщину, - FT

РФ перекинула 38 тисяч військових під Курськ

Российское командование перебросило около 38 тысяч военных на Курщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Сначала РФ полагалась на пограничников и срочников, пытаясь сдержать ВСУ, потом их уже усилили более боеспособными подразделениями.

"Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привезли туда никаких хороших новых резервов. Мы их забирали отовсюду", - сказало лицо, приближенное к военному руководству РФ.

Читайте: Кремль о приглашении Украиной ООН и МККК на Курщину: "Это чистого рода провокация"

Представитель украинской военной разведки заявил, что Россия уже направила 38 тысяч человек, в том числе штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины, но контратака "все еще не была крупномасштабной".

РФ нужно будет отправить больше своих закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы достичь чего-то большего, чем "тактические" успехи, добавил он.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует занимать новые территории на Курщине, одновременно работая над укреплением и защитой своих флангов. Курская операция, по его словам, планировалась так, чтобы обеспечить Силам обороны Украины возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации.

Также смотрите: Жители Суджи грабят магазин на дверях которого написано "Путин - х#й". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все йде за нашим планом-зеленський
показать весь комментарий
16.09.2024 15:22 Ответить
На сьогодні Україна цього не відчуває, відтоку сил з півдня чи сходу. Ніяких бойових одиниць кацапи не мають якщо навіть ботокс збільшив кількість орків.
показать весь комментарий
16.09.2024 15:40 Ответить
Ну і от
показать весь комментарий
16.09.2024 15:56 Ответить
Майбутні дохляки.
показать весь комментарий
16.09.2024 17:36 Ответить
"Курська операція, за його словами, планувалася так, щоб забезпечити Силам оборони України можливість швидкого відступу у разі загострення ситуації."

Геніально!
показать весь комментарий
16.09.2024 17:44 Ответить
 
 