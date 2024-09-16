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РФ перекинула близько 38 тис. військових на Курщину, - FT

РФ перекинула 38 тисяч військових під Курськ

Російське командування перекинуло орієнтовно 38 тисяч військових на Курщину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Спочатку РФ покладалася на прикордонників та строковиків, намагаючись стримати ЗСУ, потім їх вже посилили більше боєздатними підрозділами.

"Крім кількох бригад морської піхоти, ми не привезли туди жодних добрих нових резервів. Ми їх забирали звідусіль", - сказала особа, наближена до військово керівництва РФ.

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Представник української військової розвідки заявив, що Росія вже направила 38 тисяч осіб, зокрема штурмові бригади, перекинуті з півдня України, але контратака "все ще не була великомасштабною".

РФ потрібно буде відправити більше своїх загартованих у боях штурмових бригад, щоб досягти чогось більшого, ніж "тактичні" успіхи, додав він.

Представник українського оборонного відомства заявив, що Україна не планує займати нові території на Курщині, водночас працюючи над зміцненням та захистом своїх флангів. Курська операція, за його словами, планувалася так, щоб забезпечити Силам оборони України можливість швидкого відступу у разі загострення ситуації.

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все йде за нашим планом-зеленський
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16.09.2024 15:22 Відповісти
На сьогодні Україна цього не відчуває, відтоку сил з півдня чи сходу. Ніяких бойових одиниць кацапи не мають якщо навіть ботокс збільшив кількість орків.
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16.09.2024 15:40 Відповісти
Ну і от
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16.09.2024 15:56 Відповісти
Майбутні дохляки.
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16.09.2024 17:36 Відповісти
"Курська операція, за його словами, планувалася так, щоб забезпечити Силам оборони України можливість швидкого відступу у разі загострення ситуації."

Геніально!
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16.09.2024 17:44 Відповісти
 
 