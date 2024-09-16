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ООН (3273) Пєсков (1554) Червоний Хрест (399) Курськ (859)

Кремль про запрошення Україною ООН та МКЧХ на Курщину: "Це чистого роду провокація"

У Кремлі відреагували на запрошення Україною МКЧХ і ООН у Курську область

У Кремлі назвали провокацією запрошення МЗС Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ та долучитися до гуманітарного реагування. 

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Пєскова цитує російське пропагандистське видання ТАСС.

"Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація".

Пєсков прокоментував запрошення Україною МКЧХ та ООН у Курську область

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті невідомі підпалили автомобіль Червоного Хреста. ФОТО 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.

За даними естонської розвідки, хоча російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.

Видання CNN заявило, що ціна Курської операції ЗСУ виявилася високою, попри це, вона вважається успішною. Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Але попри всі складнощі, навіть після зазнаних поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція засудила атаку на колону МКЧХ на Донеччині

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Топ коментарі
+16
Палають пердаки какцапські яскраво...
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16.09.2024 14:07
+11
Дякувати курській операції почали міняти наших хлопців з Азову. Тому, що ***** бздить шо свиноматки строковиків почнуть бузити. Тому і погоджується на обмін.
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16.09.2024 14:26
+8
Оце хід! П'ять зірочок! Справжнє визволення курчан від кремлівського ярма!
Знімаю капелюха
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16.09.2024 14:18
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Палають пердаки какцапські яскраво...
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16.09.2024 14:07 Відповісти
- Заграница -- это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.
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16.09.2024 14:32 Відповісти
Бу-га-га-га-а-а... Зачьотная провокация...ХЕХ...
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16.09.2024 14:08 Відповісти
Отак одразу і не зрозумієш...
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16.09.2024 14:11 Відповісти
Вапщє нє пайму, зачєм била вся єта курская аперация...
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16.09.2024 14:16 Відповісти
Оце хід! П'ять зірочок! Справжнє визволення курчан від кремлівського ярма!
Знімаю капелюха
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16.09.2024 14:18 Відповісти
МКЧХ на ТОТ України зараз присутній?
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16.09.2024 14:18 Відповісти
Сцикотно їм..Ви що..
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16.09.2024 14:24 Відповісти
Jak kacapom się nie podoba, to znaczy że wszystko jest robione dobrze. Tak trzymać!
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16.09.2024 14:21 Відповісти
Дякувати курській операції почали міняти наших хлопців з Азову. Тому, що ***** бздить шо свиноматки строковиків почнуть бузити. Тому і погоджується на обмін.
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16.09.2024 14:26 Відповісти
Тобто те що рашисти іноді та й не всюди але дозволяють співробітникам "Червоного хреста" та працівникам ООН по правах людини діяти на окупованих територіях України це "провокація"?! Ню-ню. Я розумію що подвійні стандарти це норма для Кремля, але не треба ж так часто і явно це демонструвати, бо навіть куплені працівники цих організацій не зможуть робити вигляд що не бачать брехливості Москви!
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16.09.2024 14:32 Відповісти
У росіян цугцванг, тобто кожен хід - поганий. А що піськов ще може випорожнити?
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16.09.2024 14:40 Відповісти
Піськова порвало )) ООН хоть і безполєзна організація але курчанам гуманітарку привезуть,чи ти Піськов хочеш шоб ваші люди там голодали,га ? ))
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16.09.2024 15:01 Відповісти
Вони мають побачити, що окупована Росія це не окупована Росією Україна.
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16.09.2024 15:36 Відповісти
 
 