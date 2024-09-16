Кремль про запрошення Україною ООН та МКЧХ на Курщину: "Це чистого роду провокація"

У Кремлі назвали провокацією запрошення МЗС Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ та долучитися до гуманітарного реагування.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Пєскова цитує російське пропагандистське видання ТАСС.

"Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація".

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.

За даними естонської розвідки, хоча російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.

Видання CNN заявило, що ціна Курської операції ЗСУ виявилася високою, попри це, вона вважається успішною. Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Але попри всі складнощі, навіть після зазнаних поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.

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