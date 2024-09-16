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ООН (4054) Песков (1801) Красный Крест (437) Курск (848)

Кремль о приглашении Украиной ООН и МККК на Курщину: "Это чистого рода провокация"

У Кремлі відреагували на запрошення Україною МКЧХ і ООН у Курську область

В Кремле назвали провокацией приглашение МИД Украины представителей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ и присоединиться к гуманитарному реагированию.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Пескова цитирует российское пропагандистское издание ТАСС.

"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация".

Пєсков прокоментував запрошення Україною МКЧХ та ООН у Курську область

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России.

По данным эстонской разведки, хотя российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.

Издание CNN заявило, что цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной. Курская операция ВСУ стала тяжелым испытанием для украинских военных. Но несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоила.

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Топ комментарии
+16
Палають пердаки какцапські яскраво...
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16.09.2024 14:07
+11
Дякувати курській операції почали міняти наших хлопців з Азову. Тому, що ***** бздить шо свиноматки строковиків почнуть бузити. Тому і погоджується на обмін.
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16.09.2024 14:26
+8
Оце хід! П'ять зірочок! Справжнє визволення курчан від кремлівського ярма!
Знімаю капелюха
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16.09.2024 14:18
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Палають пердаки какцапські яскраво...
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16.09.2024 14:07 Ответить
- Заграница -- это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.
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16.09.2024 14:32 Ответить
Бу-га-га-га-а-а... Зачьотная провокация...ХЕХ...
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16.09.2024 14:08 Ответить
Отак одразу і не зрозумієш...
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16.09.2024 14:11 Ответить
Вапщє нє пайму, зачєм била вся єта курская аперация...
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16.09.2024 14:16 Ответить
Оце хід! П'ять зірочок! Справжнє визволення курчан від кремлівського ярма!
Знімаю капелюха
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16.09.2024 14:18 Ответить
МКЧХ на ТОТ України зараз присутній?
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16.09.2024 14:18 Ответить
Сцикотно їм..Ви що..
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16.09.2024 14:24 Ответить
Jak kacapom się nie podoba, to znaczy że wszystko jest robione dobrze. Tak trzymać!
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16.09.2024 14:21 Ответить
Дякувати курській операції почали міняти наших хлопців з Азову. Тому, що ***** бздить шо свиноматки строковиків почнуть бузити. Тому і погоджується на обмін.
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16.09.2024 14:26 Ответить
Тобто те що рашисти іноді та й не всюди але дозволяють співробітникам "Червоного хреста" та працівникам ООН по правах людини діяти на окупованих територіях України це "провокація"?! Ню-ню. Я розумію що подвійні стандарти це норма для Кремля, але не треба ж так часто і явно це демонструвати, бо навіть куплені працівники цих організацій не зможуть робити вигляд що не бачать брехливості Москви!
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16.09.2024 14:32 Ответить
У росіян цугцванг, тобто кожен хід - поганий. А що піськов ще може випорожнити?
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16.09.2024 14:40 Ответить
Піськова порвало )) ООН хоть і безполєзна організація але курчанам гуманітарку привезуть,чи ти Піськов хочеш шоб ваші люди там голодали,га ? ))
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16.09.2024 15:01 Ответить
Вони мають побачити, що окупована Росія це не окупована Росією Україна.
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16.09.2024 15:36 Ответить
 
 