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Франция (3353) Красный Крест (437) Донецкая область (8770)

Франция осудила атаку на колонну МККК на Донетчине

Атака на колону МКЧХ на Донеччині

В Министерстве иностранных дел Франции "самым решительным образом" осудили нападение на колонну Международного комитета Красного Креста, произошедшее 12 сентября в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция самым решительным образом осуждает нападение на колонну Международного комитета Красного Креста", - говорится в заявлении.

В МИД Франции выразили соболезнования семьям погибших и отметили соблюдение гуманитарного права.

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"Уважение к международному гуманитарному праву является обязательным. Женевские конвенции, 75-я годовщина которых отмечается в этом году, требуют от сторон конфликта принимать все меры предосторожности, чтобы обеспечить защиту людей, которые занимаются гуманитарной деятельностью, при любых обстоятельствах", - сказано в заявлении.

Стоит отметить, что внешнеполитическое ведомство Франции не упоминает, что обстрел был осуществлен армией РФ.

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Напомним, 12 сентября, в результате обстрела россиянами Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.
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Топ комментарии
+7
Пишіть в "спортлото", куколди. На вас після Оленівки взагалі чхати. Тільки що наші загинули - погано.
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14.09.2024 16:40
+6
А Азабочєность де?!
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14.09.2024 16:25
+6
озабочєнность "найрішучішим чином"
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14.09.2024 16:33
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А Азабочєность де?!
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14.09.2024 16:25 Ответить
озабочєнность "найрішучішим чином"
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14.09.2024 16:33 Ответить
Тю !!!! Опа !
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14.09.2024 16:32 Ответить
Пишіть в "спортлото", куколди. На вас після Оленівки взагалі чхати. Тільки що наші загинули - погано.
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14.09.2024 16:40 Ответить
Якби "засудили скальпами",то все пусті балачки😥
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14.09.2024 17:20 Ответить
Міжнародний Червоний Хрест тільки ,,рішуче засуджує,,. Шольц волів би нам тільки будівельні каски з простирадлами постачати. НАТО з нами ,,мислєнно,,. Курва, враження що тільки Україна бореться з світовим монстром спасаючи всю Європу. Чи для Європ-Америк ***** й не монстр, а просто партнер?
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14.09.2024 16:51 Ответить
Червоний Хрест на автівці став скоріше бажаною мішенью, ніж захистом від обстрілу. І не дивно, що вбиті і поранені виявились лише українці. Міжнародна вага Червоного Хреста стає рівною Нулю.
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14.09.2024 16:51 Ответить
Франція засудила атаку на колону МКЧХ

На калону МКЧХ Франція паложіла МПХ!
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14.09.2024 17:14 Ответить
"Засудження" реалізується в забороні французським фірмам постачати військову електроніку, авіоніку та прицільні пристрої через Казахстан?
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14.09.2024 18:16 Ответить
Орки давно обстреливают 100% цивильные обьекты. Например бункеры с зерном и растительым маслом,корабли с зерном зерновозы,ТЕЦ и ГЕС. А тут какие-то машины с красным крестом. Орки с первого дня нарушали все конвенции по правилам ведения войны
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14.09.2024 21:17 Ответить
Сцикуни паршиві. Бояться згадати хто обстріляв
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15.09.2024 01:13 Ответить
 
 