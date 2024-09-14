Франция осудила атаку на колонну МККК на Донетчине

В Министерстве иностранных дел Франции "самым решительным образом" осудили нападение на колонну Международного комитета Красного Креста, произошедшее 12 сентября в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция самым решительным образом осуждает нападение на колонну Международного комитета Красного Креста", - говорится в заявлении.

В МИД Франции выразили соболезнования семьям погибших и отметили соблюдение гуманитарного права.

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"Уважение к международному гуманитарному праву является обязательным. Женевские конвенции, 75-я годовщина которых отмечается в этом году, требуют от сторон конфликта принимать все меры предосторожности, чтобы обеспечить защиту людей, которые занимаются гуманитарной деятельностью, при любых обстоятельствах", - сказано в заявлении.

Стоит отметить, что внешнеполитическое ведомство Франции не упоминает, что обстрел был осуществлен армией РФ.

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Напомним, 12 сентября, в результате обстрела россиянами Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.