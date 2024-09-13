Норвегия осудила российский удар по грузовику Красного Креста на Донетчине
МИД Норвегии осудил российский обстрел в прифронтовом селе Веролюбовка в Донецкой области 12 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении МИД Норвегии.
"Мы призываем уважать международное право и действовать в соответствии с ним. Гуманитарные работники должны быть защищены", - отметили в заявлении.
Напомним, в результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области 12 сентября погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.
Международный Комитет Красного Креста прокомментировал обстрел гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли 3 человека.
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а по охмадіту в Києві теж ні?
зі спутника було бачно - "Діти" - ні кацапня саме туди і вдарила...
саме за тим вони і прийшли в Україну - вбивати нашіх дітей.
На Курщині гуманітарна криза - мирняку лілі-путін не дає коридор виїхати в росію - ДЕ ЧЕРВОЙНИЙ ХРЕСТ на Курщині?
СОС!!!