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Норвегия (657) обстрел (25755) Красный Крест (437) Донецкая область (8745)

Норвегия осудила российский удар по грузовику Красного Креста на Донетчине

норвегія

МИД Норвегии осудил российский обстрел в прифронтовом селе Веролюбовка в Донецкой области 12 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении МИД Норвегии.

"Мы призываем уважать международное право и действовать в соответствии с ним. Гуманитарные работники должны быть защищены", - отметили в заявлении.

Напомним, в результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области 12 сентября погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.

Международный Комитет Красного Креста прокомментировал обстрел гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли 3 человека.

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13.09.2024 13:54 Ответить
а по материнькому домі в Маріку не засудила?
а по охмадіту в Києві теж ні?
зі спутника було бачно - "Діти" - ні кацапня саме туди і вдарила...
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13.09.2024 14:00 Ответить
наші з вами діти - то для кацапні нацисти.
саме за тим вони і прийшли в Україну - вбивати нашіх дітей.
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13.09.2024 14:06 Ответить
Норвегія засудила. а Червоний хрест зглотнув з чомканням
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13.09.2024 15:19 Ответить
Питання одне - чому Червоний Хрест відсутній на Курщині?
На Курщині гуманітарна криза - мирняку лілі-путін не дає коридор виїхати в росію - ДЕ ЧЕРВОЙНИЙ ХРЕСТ на Курщині?
СОС!!!
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13.09.2024 15:59 Ответить
 
 