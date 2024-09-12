В МККК "категорически осудили" обстрел персонала организации в Донецкой области
Международный Комитет Красного Креста прокомментировал обстрел гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли 3 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МККК.
"Я крайне категорически осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте", - заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.
В МККК отмечают, что сотрудники МККК "готовились к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме, когда транспортные средства, которыми они пользовались, были подбиты".
Как писал Цензор.НЕТ, в результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены.
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Окупанти завдали удару по гуманітарній місії міжнародного Червоного хреста.
Упевнений - світ адекватно відреагує на подію. Західний світ висловииь ще більш глибоку стурбованість. Росія пред'явить 1376 доказів того що удар завдала Україна, а сам Червоний хрест повідомить що утримується від засудження одної зі сторін, бо не певен що окупанти завдали свого удару навмисно.
І лише Україна зітхне, нічому не здивується і продовжить захищатися. Бо ніхто крім нас.
заявила президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич. Джерело: