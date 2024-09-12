В МККК "категорически осудили" обстрел персонала организации в Донецкой области

Международный Комитет Красного Креста прокомментировал обстрел гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли 3 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МККК.

"Я крайне категорически осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте", - заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

В МККК отмечают, что сотрудники МККК "готовились к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме, когда транспортные средства, которыми они пользовались, были подбиты".

Как писал Цензор.НЕТ, в результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены.

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