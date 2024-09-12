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Новости Война
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обстрел (25742) Красный Крест (437)

В МККК "категорически осудили" обстрел персонала организации в Донецкой области

Вантажівка МКЧХ після обстрілу Віролюбівки на Донеччині

Международный Комитет Красного Креста прокомментировал обстрел гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли 3 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МККК.

"Я крайне категорически осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте", - заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

В МККК отмечают, что сотрудники МККК "готовились к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме, когда транспортные средства, которыми они пользовались, были подбиты".

Как писал Цензор.НЕТ, в результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены.

Также читайте: Украина должна иметь право на удары западным оружием по РФ, - Сикорский
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Топ комментарии
+12
Це потужно!
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12.09.2024 19:05
+12
https://t.me/dragonspech/7905 Дмитро Каленчук-Вовнянко :

Окупанти завдали удару по гуманітарній місії міжнародного Червоного хреста.

Упевнений - світ адекватно відреагує на подію. Західний світ висловииь ще більш глибоку стурбованість. Росія пред'явить 1376 доказів того що удар завдала Україна, а сам Червоний хрест повідомить що утримується від засудження одної зі сторін, бо не певен що окупанти завдали свого удару навмисно.

І лише Україна зітхне, нічому не здивується і продовжить захищатися. Бо ніхто крім нас.
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12.09.2024 19:22
+11
Перепрошую, а категорично засудити то як? То щось, як сильно стурбовані чи дуже сильно стурбовані?
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12.09.2024 19:13
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Це потужно!
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12.09.2024 19:05 Ответить
Та хто ж, в кінці кінців, це зробив??!! Якийсь "збройний конфлікт"? Так і не повертається язик винними кацапів назвати.
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12.09.2024 19:06 Ответить
Нацисти россії обстріляли своїх холуїв. Дивно, але факт.
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12.09.2024 19:07 Ответить
Перепрошую, а категорично засудити то як? То щось, як сильно стурбовані чи дуже сильно стурбовані?
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12.09.2024 19:13 Ответить
Не дуже, бо не - рішуче й категррично..
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12.09.2024 19:23 Ответить
Як завжди, не сказали, хто обстріляв, і кого "засуджують"
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12.09.2024 19:15 Ответить
А що тут казати? Вони самі на себе і напали!
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12.09.2024 19:24 Ответить
А *уйло дозволив їм рота відкрити?
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12.09.2024 19:18 Ответить
https://t.me/dragonspech/7905 Дмитро Каленчук-Вовнянко :

Окупанти завдали удару по гуманітарній місії міжнародного Червоного хреста.

Упевнений - світ адекватно відреагує на подію. Західний світ висловииь ще більш глибоку стурбованість. Росія пред'явить 1376 доказів того що удар завдала Україна, а сам Червоний хрест повідомить що утримується від засудження одної зі сторін, бо не певен що окупанти завдали свого удару навмисно.

І лише Україна зітхне, нічому не здивується і продовжить захищатися. Бо ніхто крім нас.
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12.09.2024 19:22 Ответить
Лохторату окупаційного блоку прилетіли подаркунки від Медведчука.
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12.09.2024 19:23 Ответить
Сідори "засудили " обстріл, а не тих хто стріляв. Так і за вбивство можна судити ножа а не того хто його тримав...
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12.09.2024 19:27 Ответить
Таке вже було, коли кросовер взяв все на себе.
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12.09.2024 20:08 Ответить
Потужна потужнicть.
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12.09.2024 19:33 Ответить
Жорстко , аж мороз по спині перейшов .
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12.09.2024 19:39 Ответить
А українці виражають глубокую озабочєнность...
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12.09.2024 19:48 Ответить
Оце рубонув правду-матку!!!! Чоловьяга!!! Я, навіть, всцявся, але не від сорому, а від лютої згоди!!
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12.09.2024 20:44 Ответить
Не чолов'яга, а жінкиня.

заявила президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич. Джерело:
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12.09.2024 21:52 Ответить
Вибачаюся, нєрвнічал дуже( але обмочився(
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12.09.2024 23:23 Ответить
Міжнародний Комітет Червоного Хреста - швейцарский или украинский?
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13.09.2024 10:20 Ответить
 
 