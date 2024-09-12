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Украина должна иметь право на удары западным оружием по РФ, - Сикорский

Сікорський підтримує дозвіл на удари по РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он сказал, что обеспечение безопасности Украины остается общим приоритетом Польши и США.

"Польша остается сторонником продолжения давления на российский режим с целью принудить его к окончанию войны против Украины. ... Мы, как Запад, должны продолжать поставки Украине передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Мы убеждены в эффективности экономических санкций, а также призываем принять более решительные действия по конфискации замороженных российских активов", - подчеркнул Сикорский.

Министр считает, что Украина для защиты имеет право бить по территории России западным оружием.

"Жертва агрессии имеет право обороняться, имеет право сбивать средства воздушного нападения, которые ее атакуют. Поэтому считаю, что Украина имеет право использовать западное оружие для предотвращения военных преступлений", - добавил глава МИД Польши.

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Топ комментарии
+2
Це вже трохи застаріла пісня.
Може замість того, щоб сто разів повторювати очевидне, дасте цей дозвіл?
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12.09.2024 17:46
+2
https://t.me/novostiniko/55444 Петро Порошенко передає для Покровська унікальний низькочастотний РЕБ Військові одразу знають, що це дуже круто. Русня думала, що знайшла перевагу в дронах на низьких частотах, але хрін їм. Кожен підрозділ, який вже отримував РЕБи від Пороха, зараз отримає ще й цю красу.
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12.09.2024 18:02
+2
Також на фронт передається 1800 модернізованих FPV-шок, які постійно міняють частоти і русня не може їх подавити.

Нагадаємо, що фондом Порошенка на фронт вже передано понад 300 вантажівок, більше 40 тисяч дронів, 40 екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд!
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12.09.2024 18:03
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Так Зеля сказав - шо поки ні ракет ні дозволу
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12.09.2024 17:24 Ответить
Це вже трохи застаріла пісня.
Може замість того, щоб сто разів повторювати очевидне, дасте цей дозвіл?
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12.09.2024 17:46 Ответить
і Польща теж має мати право.... 😕
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12.09.2024 17:54 Ответить
..... збивати дрони над своєю територією. 😕
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12.09.2024 18:03 Ответить
Ті заклики асоціюються, з кількістю озабочєнностей ,на квадратний метр паперу.
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12.09.2024 18:00 Ответить
https://t.me/novostiniko/55444 Петро Порошенко передає для Покровська унікальний низькочастотний РЕБ Військові одразу знають, що це дуже круто. Русня думала, що знайшла перевагу в дронах на низьких частотах, але хрін їм. Кожен підрозділ, який вже отримував РЕБи від Пороха, зараз отримає ще й цю красу.
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12.09.2024 18:02 Ответить
Також на фронт передається 1800 модернізованих FPV-шок, які постійно міняють частоти і русня не може їх подавити.

Нагадаємо, що фондом Порошенка на фронт вже передано понад 300 вантажівок, більше 40 тисяч дронів, 40 екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд!
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12.09.2024 18:03 Ответить
у мене шо то свет потух ,нiколи такого не було i ось знову
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12.09.2024 18:05 Ответить
💡 Завтра - без відключень
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12.09.2024 18:12 Ответить
1 млрд. паляниць до кінця року, зроблять свою справу! Ось побачитє.
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12.09.2024 18:16 Ответить
Не будем наивными, Украине никто не позволит бить далеко. Происходит западных леваков тотальная тряска гениталиями ,чтобы сохранить лицо путлера.
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12.09.2024 18:55 Ответить
Зачем это заявлять неизвестно кому? Скажи это американцам . Послушал швеца , больше 13-ти минут не выдержал этой бредятины про почтальона и посылочку .
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12.09.2024 19:07 Ответить
Сикорский просто популист. Уж он так не думает. Но висказаться таким образом его долг.
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12.09.2024 20:05 Ответить
 
 