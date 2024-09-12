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Україна повинна мати право на удари західною зброєю по РФ, - Сікорський

Сікорський підтримує дозвіл на удари по РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він сказав, що гарантування безпеки Україні залишається спільним пріоритетом Польщі та США.

"Польща залишається прихильником продовження тиску на російський режим із метою змусити його до закінчення війни проти України. ... Ми як Захід маємо продовжувати постачання Україні передових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Ми переконані в ефективності економічних санкцій, а також закликаємо вжити рішучіших дій щодо конфіскації заморожених російських активів", - наголосив Сікорський.

Міністр вважає, що Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю.

"Жертва агресії має право оборонятися, має право збивати засоби повітряного нападу, котрі її атакують. Тому вважаю, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам", - додав глава МЗС Польщі.

Також читайте: Глава МЗС Польщі Сікорський обговорив з британським колегою Леммі подальшу підтримку України

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Топ коментарі
+2
Це вже трохи застаріла пісня.
Може замість того, щоб сто разів повторювати очевидне, дасте цей дозвіл?
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12.09.2024 17:46
+2
https://t.me/novostiniko/55444 Петро Порошенко передає для Покровська унікальний низькочастотний РЕБ Військові одразу знають, що це дуже круто. Русня думала, що знайшла перевагу в дронах на низьких частотах, але хрін їм. Кожен підрозділ, який вже отримував РЕБи від Пороха, зараз отримає ще й цю красу.
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12.09.2024 18:02
+2
Також на фронт передається 1800 модернізованих FPV-шок, які постійно міняють частоти і русня не може їх подавити.

Нагадаємо, що фондом Порошенка на фронт вже передано понад 300 вантажівок, більше 40 тисяч дронів, 40 екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд!
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12.09.2024 18:03
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Так Зеля сказав - шо поки ні ракет ні дозволу
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12.09.2024 17:24 Відповісти
Це вже трохи застаріла пісня.
Може замість того, щоб сто разів повторювати очевидне, дасте цей дозвіл?
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12.09.2024 17:46 Відповісти
і Польща теж має мати право.... 😕
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12.09.2024 17:54 Відповісти
..... збивати дрони над своєю територією. 😕
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12.09.2024 18:03 Відповісти
Ті заклики асоціюються, з кількістю озабочєнностей ,на квадратний метр паперу.
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12.09.2024 18:00 Відповісти
https://t.me/novostiniko/55444 Петро Порошенко передає для Покровська унікальний низькочастотний РЕБ Військові одразу знають, що це дуже круто. Русня думала, що знайшла перевагу в дронах на низьких частотах, але хрін їм. Кожен підрозділ, який вже отримував РЕБи від Пороха, зараз отримає ще й цю красу.
показати весь коментар
12.09.2024 18:02 Відповісти
Також на фронт передається 1800 модернізованих FPV-шок, які постійно міняють частоти і русня не може їх подавити.

Нагадаємо, що фондом Порошенка на фронт вже передано понад 300 вантажівок, більше 40 тисяч дронів, 40 екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд!
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12.09.2024 18:03 Відповісти
у мене шо то свет потух ,нiколи такого не було i ось знову
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12.09.2024 18:05 Відповісти
💡 Завтра - без відключень
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12.09.2024 18:12 Відповісти
1 млрд. паляниць до кінця року, зроблять свою справу! Ось побачитє.
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12.09.2024 18:16 Відповісти
Не будем наивными, Украине никто не позволит бить далеко. Происходит западных леваков тотальная тряска гениталиями ,чтобы сохранить лицо путлера.
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12.09.2024 18:55 Відповісти
Зачем это заявлять неизвестно кому? Скажи это американцам . Послушал швеца , больше 13-ти минут не выдержал этой бредятины про почтальона и посылочку .
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12.09.2024 19:07 Відповісти
Сикорский просто популист. Уж он так не думает. Но висказаться таким образом его долг.
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12.09.2024 20:05 Відповісти
 
 