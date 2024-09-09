УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5841 відвідувач онлайн
Новини
496 5
Велика Британія (5341) Польща (8267) Сікорський (200) підтримка (530) Леммі Девід (27)

Глава МЗС Польщі Сікорський обговорив з британським колегою Леммі подальшу підтримку України

Глава МЗС Польщі Сікорський обговорив з британським колегою Леммі подальшу підтримку України

У понеділок, 9 вересня, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся зі своїм британським колегою  Девідом Леммі. Зустріч відбулася у Варшаві. Серед іншого дипломати обговорили питання подальшої підтримки України.

Про це йдеться на сайті МЗС Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили найважливіші питання двосторонньої співпраці, ситуацію на Близькому Сході, трансатлантичне співробітництво та політику щодо Китаю.

Окрім цього, йшлося і про подальшу підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Також повідомляється, що Сікорський порушив питання статусу польської мови у британській системі освіти.

Крім цього, глава МЗС Польщі звернув увагу на вимоги польських експортерів у контексті труднощів у двосторонній торгівлі після Brexit.

Сікорський та Леммі запланували подальші зустрічі та заходи на багатьох рівнях.

До слова, раніше глава Міноборони Чехії Чернохова обговорила з італійським колегою Крозетто підтримку України.

Читайте також: Польща могла б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували українським АЕС, - Сікорський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце «обговорили», оцвнюючи результат і подальші дії цих «обговорень», все більш схожі на попліткували і розійшлися з почуттям приємно провнденого часу.
показати весь коментар
09.09.2024 22:24 Відповісти
що вам ще не понятно? готують хвормулу сдачі України
показати весь коментар
09.09.2024 22:39 Відповісти
Обидва ліваки перестали давати допомогу Україні - обговорили як і далі нічого не давати, а тільки говорити на тему...
показати весь коментар
09.09.2024 22:27 Відповісти
Я не расист, але... То справді англієць, ну, той, що... чорний? Мдє, та ну на...
показати весь коментар
10.09.2024 00:18 Відповісти
 
 