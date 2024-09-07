Польща могла б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували українським АЕС, - Сікорський
Польща могла б допомогти Україні збивати російські ракети, щоб захистити атомні електростанції, посилаючись на право на самооборону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - сказав Сікорський.
Міністр наголосив, що це його думка і що юридично Польща б мала право на самооборону, але "жодних рішень про це не ухвалювали".
Нагадаємо, Україна потребує більше систем ППО для протидії російським ракетним атакам, а також допомоги від країн-сусідів у безпосередньому збитті російських ракет та ударних безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
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Ви нічого не переплутали?
Але цього чомусь не робиться.
ПокликАння очільника МЗС Польщі на право "самозахисту" під приводом атак на АЕС (а Рівненська - це 150км і Хмельницька - 185 км до кордону з Польщею) нічого не змінить, оскільки в польського політикуму у переважній більшості присутній мандраж перед пітьмою, який закладений у генах.
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС. Джерело:
Як вбачається, ціллю ворожої ракети була будівля і територія залізничного вокзалу, що є так би мовити "воротами в Європу". Де в момент атаки знаходились сотні, якщо не тисячі людей. Тож, судячи із локації удару, стався недоліт.
Оскільки ворожа ракета летіла по прямій аеробалістичній траекторії кілька хвилин після пуску і не було навіть спроби її збити засобами ППО, то тут можна припустити кілька варіантів наслідків цієї жахливої події:
1) або недоліт стався по причині фізичної неспроможності розгону літака-носія "Кинжалу" до потрібної швидкості перед моментом пуску ракети, що пояснюється недостатньою якістю спеціального авіаційного пального для МіГа-31К або вишколу і навичків рашистського пілота;
2) або причина в тому, що при розрахунку траекторії руху ракети для її бойового застосування разом із носієм рашисти ввели певну попоравку, яка гарантовано не дозволяє поцілити ракетою по території Польщі.
https://www.real-estate.lviv.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F-%D1%94
2. Розрахунок таєкторії для балістики ведеться автоматично, згідно сторонніх умов і координат цілі.
Так що тут інше.
3. Могла спрацювати РЕБ і відхилити ракету від цілі.
4. Навмисна чи ні помилка оператора наведення.
5. Кинжали в силу недосконалості кацапської електроніки і навігації і високої швидкості не є супер точною зброєю. Прикладів, коли вони мазали на сотню-другу метрів вже є багато.
- Rakieto, dokąd lecisz?
- Бомбить жилые дома.
- Nie do elektrowni jądrowej, to znaczy. Życzę spokojnego lotu.
Після цього Ердоган сильно повернув вектор на рашу і Китай, ще була спроба перевороту що остаточно побив горшки із заходом
А після того як турки дали свою зброю в Азербайджан і орки відхватили п...ди, проти турків неофіційно ввели санкції на збройні технології
Цілком слушний аргумент, на який повинні дати відповідь у "вашингтонському обкомі".
Якщо рашисти зруйнують українську АЕС поблизу Польщі, то наслідки для Польщі будуть значно гіршими, ніж наслідки падіння БПЛА чи КР. Наслідки катастрофічні.
Чи здатні США захистити Польщу від радіоактивного забруднення? Вочевидь - ні, не здатні, коли техногенна катастрофа через атаку рашистів на українську АЕС вже відбудеться.
Отже Польща ЗМУШЕНА застосувати всі можливі заходи для захисту свого населення.
Польщі мабуть потрібно НАПОЛЯГАТИ на терміновій відповіді Держдепу, або діяти без дозволу.
Дійте, пане міністре!
Бо зараз якось ці заяви не дуже переконливі.