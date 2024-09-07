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Польща (8257) ракети (3926) Сікорський (200)

Польща могла б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували українським АЕС, - Сікорський

Польща може збивати ракети над Україною, якщо вони загрожують її атомним об’єктам

Польща могла б допомогти Україні збивати російські ракети, щоб захистити атомні електростанції, посилаючись на право на самооборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - сказав Сікорський.

Міністр наголосив, що це його думка і що юридично Польща б мала право на самооборону, але "жодних рішень про це не ухвалювали".

Нагадаємо,  Україна потребує більше систем ППО для протидії російським ракетним атакам, а також допомоги від країн-сусідів у безпосередньому збитті російських ракет та ударних безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО триває дискусія щодо збиття ракет над Україною, - Науседа та Дуда

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Топ коментарі
+12
А як шановний пан міністр пропонує відрізняти "заблукавшу" ракету від "цілескерованої"?
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07.09.2024 11:51
+12
Кишка тонка у польського панства. Зате скільки гонору. Але " гранати не того калібру". З фільму.
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07.09.2024 11:59
+7
Без коментариев.. Одни матюки на языке.
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07.09.2024 11:46
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Без коментариев.. Одни матюки на языке.
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07.09.2024 11:46 Відповісти
Кишка тонка у польського панства. Зате скільки гонору. Але " гранати не того калібру". З фільму.
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07.09.2024 11:59 Відповісти
Як інформує , про це в інтерв'ю https://t.me/bbcrussian/70113 BBC заявив міністр закордонних справ України Радослав .
===========

Ви нічого не переплутали?
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07.09.2024 11:47 Відповісти
заявив міністр закордонних справ України Радослав Сікорський. Джерело: https://censor.net/ua/n3508732
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07.09.2024 11:48 Відповісти
Ви вже другий, хто помітив. І ніби як і останній
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07.09.2024 12:10 Відповісти
У Телеграмі в оригіналі повідомлення про інтервʼю Радіо 4 дав міністр закордонних справ Польщі, а не України. На Цензорі мабуть помилка в тексті.
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07.09.2024 14:21 Відповісти
Стікорські не будуть збиват
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07.09.2024 11:49 Відповісти
А як це буде виглядати на практиці? Польські війська з ППО стоятимуть навколо АЕС? Але це буде прямою участю в бойових діях.
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07.09.2024 11:50 Відповісти
Ні, не буде. Так як і не буде жодних польських військ та
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07.09.2024 11:58 Відповісти
Дуже просто - поляки просто передають свої системи ППО Україні. Але вони не хочуть, бо бояться кацапського вторгнення і водночас бояться збивати кацапські болванки, які залетіли в Польщу

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07.09.2024 12:08 Відповісти
Та нічого вони не бояться. Коли два дебіла яких ти ненавидиш вбивають один одного, краще не втручатися, а підкидати палиці, ножики та інші прикольні речі.
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07.09.2024 14:08 Відповісти
Таких памперсів ще не придумали для польських вояк, щоб вони наважились зайти туди де може прилетіти.
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07.09.2024 12:49 Відповісти
А як шановний пан міністр пропонує відрізняти "заблукавшу" ракету від "цілескерованої"?
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07.09.2024 11:51 Відповісти
Спрашивать будут
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07.09.2024 13:38 Відповісти
Мені здається що навпаки - він натякає що мовляв відрізнити не можна, а тому слід збивати усі. Ну, тобто це така підводка до прийняття рішення. Щоб збивати не тільки те що буде летіти на кордоні, а й те що в глибині - районі АЕС. Здається захід потроху втомився від преповнених памперсів і починає просинатися. Черпепашиними темпами, нажаль, але це краще ніж нічого...
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07.09.2024 15:49 Відповісти
Прислів"я: Коня підковують а у Жаби лапка сіпається. Бардзо моцная армія Польской буде збивати ракети і дрони над АЕС...Всім чудово відомі бойові можливості Войска Польскєго,яке вже 2 тижні не може знайти впавший кацадрон у болоті. Про хоробрість польскіх жолнєжєй і рольніков я вже й не говорю...
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07.09.2024 12:06 Відповісти
Для F-16 з радарами в залежності моделей всі рашистські крилаті ракети та "херані" в радіусі від 100 до 250 км - як на "долоні". Залишається лише пілотам раз-за-разом тиснути на гашетку "пуск".
Але цього чомусь не робиться.
ПокликАння очільника МЗС Польщі на право "самозахисту" під приводом атак на АЕС (а Рівненська - це 150км і Хмельницька - 185 км до кордону з Польщею) нічого не змінить, оскільки в польського політикуму у переважній більшості присутній мандраж перед пітьмою, який закладений у генах.
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07.09.2024 12:07 Відповісти
Так вони і над своєю територією ''чомусь'' не збивають
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07.09.2024 12:11 Відповісти
бо це ескалація
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07.09.2024 12:56 Відповісти
Емм, яка там відстань від Рівненської чи Хмельницької АЕС до кордону з Польщею? Там ніякий Петріот не дістане...
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07.09.2024 12:13 Відповісти
Так уже можна!

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС. Джерело:
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07.09.2024 12:20 Відповісти
Коли полетить на Польщу, вони теж не будуть збивати, а чекатимуть, коли ж воно розвернеться на Україну. Це така готовність НАТО. Колись Сталін боявся провокувати Гітлера, зараз НАТО боїться спровокувати путіна. Немає слів ...
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07.09.2024 12:23 Відповісти
Як відомо, повітряний удар по Львову 4-го вересня, коли загинула майже вся сім'я Базилевич, рашисти здійснили аеробалістичною ракетою "Кинжал", що випускається з літака МіГ-31К.
Як вбачається, ціллю ворожої ракети була будівля і територія залізничного вокзалу, що є так би мовити "воротами в Європу". Де в момент атаки знаходились сотні, якщо не тисячі людей. Тож, судячи із локації удару, стався недоліт.
Оскільки ворожа ракета летіла по прямій аеробалістичній траекторії кілька хвилин після пуску і не було навіть спроби її збити засобами ППО, то тут можна припустити кілька варіантів наслідків цієї жахливої події:
1) або недоліт стався по причині фізичної неспроможності розгону літака-носія "Кинжалу" до потрібної швидкості перед моментом пуску ракети, що пояснюється недостатньою якістю спеціального авіаційного пального для МіГа-31К або вишколу і навичків рашистського пілота;
2) або причина в тому, що при розрахунку траекторії руху ракети для її бойового застосування разом із носієм рашисти ввели певну попоравку, яка гарантовано не дозволяє поцілити ракетою по території Польщі.
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07.09.2024 13:02 Відповісти
Скорее перелет. МіГ-31К взлетают на северо-востоке относительно Львова, а район удара (между Привокзальным базаром и бывшим дворцом спорта "Спартак") находится на юго-западе от вокзала.
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07.09.2024 13:57 Відповісти
Проведіть лінію від найближчої точки кордону з Польщею (Любачув-Будомеж) до Львова - це близько 50 км (район залізничного вокзалу - умовна годинникова стрілка на 10) і Ви побачите - був переліт чи недоліт.
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07.09.2024 14:16 Відповісти
Во-первых - причем тут Польша? Во-вторых - нижний новгород находится на 2 часа по карте, которую я вам дал, а это на северо-восток от места попадания ракеты (север на 12 часов, как правило))), а в третьих -я прожил во Львове ни один десяток лет ( закончил ЛПИ, который в метрах 500 от того места).
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07.09.2024 15:28 Відповісти
Здесь можно посмотреть этот район

https://www.real-estate.lviv.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F-%D1%94
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07.09.2024 14:06 Відповісти
1. Я не впевнений в тому, що функція МІГа більше ніж просто пуск ракети. Подальше керування йде з землі.
2. Розрахунок таєкторії для балістики ведеться автоматично, згідно сторонніх умов і координат цілі.
Так що тут інше.
3. Могла спрацювати РЕБ і відхилити ракету від цілі.
4. Навмисна чи ні помилка оператора наведення.
5. Кинжали в силу недосконалості кацапської електроніки і навігації і високої швидкості не є супер точною зброєю. Прикладів, коли вони мазали на сотню-другу метрів вже є багато.
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07.09.2024 14:45 Відповісти
Тут отклонение от здания вокзала - почти километр дальше и левее (южнее), от пригородного вокзала - метров 400 - 500.
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07.09.2024 15:41 Відповісти
Ну я тут подивився мапу Львова. Одразу виникло питання. А чому взагалі вирішили, що ця ракета йшла на залізничний вокзал? Скнилівська смуга приблизно на тій самій відстані від попадання, як і вокзал, тільки в іншу сторону. Якщо припустити що її використовують , самі розумієте для чого, то вона набагато цікавіша ціль. І повина дуже добре бути прикрита РЕБами.
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07.09.2024 23:29 Відповісти
Она уже дважды обстреливалась.
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08.09.2024 10:22 Відповісти
польська реб??
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07.09.2024 17:29 Відповісти
Добре що взагалі таки розмови йдуть
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07.09.2024 12:24 Відповісти
Іран та північна корея навіть оком не моргнули і передали московії балістичн, бл@ядь ракети і бити чи не бити питання не стоїть.
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07.09.2024 12:29 Відповісти
Мабуть рашисти розраховуються з Іраном та КНДР технологіями та компонентами ядерної зброї.
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07.09.2024 14:34 Відповісти
Підлітає поляк на F-16 до ракети:
- Rakieto, dokąd lecisz?
- Бомбить жилые дома.
- Nie do elektrowni jądrowej, to znaczy. Życzę spokojnego lotu.
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07.09.2024 12:29 Відповісти
Збивай хоть ті що над Польщею .
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07.09.2024 12:34 Відповісти
Бажаю йо...баним ***** браттям пережити 2 Чорнобиля, курви !!!!!
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07.09.2024 12:37 Відповісти
Полякам памперсів забракне щоб почати збивати москальські ракети та дрони. Мані дідо мій розказував які сцикливі поляки були під час Другої Світової, нічого не змінилося.
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07.09.2024 12:46 Відповісти
Зате їм памперсів не забракло поробити хаби для обходу санкцій орками... там в спілці з Білорусами перегружаються фури.... траси в ту сторону завалені вантажівками
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07.09.2024 14:11 Відповісти
Відмазки можна знаити завжди
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07.09.2024 13:00 Відповісти
Тут Сікорський не винен за такі висловлювання. Особисто він за збиття ракет, але посада зобов'язує озвучувати думки його начальства
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07.09.2024 13:09 Відповісти
У чому саме "провина" стосовно висловлювань? Як на мене - людина шукає механізми яки підштовхнули би боягузливих бюрократів до притомних дій.
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07.09.2024 13:15 Відповісти
поляки будут наблюдать , чтобы в Украине остались одни АЭС
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07.09.2024 14:09 Відповісти
ПОЛЬЩА ТО СЦИКУНИ. Я ДУМАЮ ЯКБИ МОСКОВІЯ НАПАЛИ НА ПОЛЬЩУ ТО ВОНИ ВЖЕ ЗДАЛИСЬ НА ДРУГИЙ ДЕНЬ. ГЕХАЙ БЕРЕТЬ ПРИКЛАД З ТУРЕЧЧИНИ- ЛІТАК ЗАЛЕТІВ В ЇХ ПРОСТІР І ВОНИ ЙОГО ЗБИЛИ.
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07.09.2024 14:11 Відповісти
Літак вони збивали ще до спроби перевороту і тоді ще Ердоган дружив з амерами.... потім коли були бої на півночі Сірії і вони просили Патріоти щоб збивати орківські літаки, амери боявшись ескалації не дали....

Після цього Ердоган сильно повернув вектор на рашу і Китай, ще була спроба перевороту що остаточно побив горшки із заходом

А після того як турки дали свою зброю в Азербайджан і орки відхватили п...ди, проти турків неофіційно ввели санкції на збройні технології
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07.09.2024 14:16 Відповісти
Турків викинули з програми F-35 , лиш тому що вони закупили в москалів C-400, і в добавок їм також не дали Петріоти. Ніякі вони нам не союзники, а Ердоган це корумпована авторитарна скотиняка.
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07.09.2024 14:36 Відповісти
пан Сікорський, ви розумна людина, але "практичні" керівники вам вказали на місце, США не дозволять
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07.09.2024 14:32 Відповісти
Ясновельможному варто би похмелятися і "фільтрувати базар". Так, дивийсь, і войну з бодуна кацапії оголосить...
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07.09.2024 14:41 Відповісти
Що вже страшно?
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07.09.2024 20:37 Відповісти
Міністр Сікорський знайшов ще один вагомий аргумент за прикриття неба над Україною польськими засобами ППО.
Цілком слушний аргумент, на який повинні дати відповідь у "вашингтонському обкомі".
Якщо рашисти зруйнують українську АЕС поблизу Польщі, то наслідки для Польщі будуть значно гіршими, ніж наслідки падіння БПЛА чи КР. Наслідки катастрофічні.
Чи здатні США захистити Польщу від радіоактивного забруднення? Вочевидь - ні, не здатні, коли техногенна катастрофа через атаку рашистів на українську АЕС вже відбудеться.
Отже Польща ЗМУШЕНА застосувати всі можливі заходи для захисту свого населення.
Польщі мабуть потрібно НАПОЛЯГАТИ на терміновій відповіді Держдепу, або діяти без дозволу.
Дійте, пане міністре!
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07.09.2024 14:50 Відповісти
Могли, гли гли, могли, гли гли, могли. Занепокоїность, могли бы, ЦІ слова вже собаки і мавпи можуть говорити.
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07.09.2024 17:38 Відповісти
За логікою ракети та шахеди в Миколаївській, рівненській, Хмельницький та сусідніх з ними областях являють загрозу для АЕС. Тож чому б не почати прикривати українські АЕС?

Бо зараз якось ці заяви не дуже переконливі.
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07.09.2024 20:35 Відповісти
 
 