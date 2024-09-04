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У НАТО триває дискусія щодо збиття ракет над Україною, - Науседа та Дуда

Науседа та Дуда

Наразі у НАТО триває дискусія щодо збиття російських ракет над Україною протиповітряною обороною країн Альянсу.

Відповідну заяву зробили президенти Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції в середу, 4 вересня, у Варшаві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Країни НАТО розпочали дискусію на цю тему. Сьогодні ми не можемо сказати, що ця дискусія закінчилася, і маємо якісь конкретні результати", - сказав лідер Литви.

Науседа зазначив, що Литва і Польща разом з іншими країнами ініціюють подібні бесіди та хочуть, щоб рішення було прийнято саме на рівні НАТО.

Своєю чергою президент Польщі Дуда зазначив, що в лютому під час зустрічі глав держав у Парижі він надав пропозицію щодо збиття російських ракет і дронів ще над територією України. Він зауважив, що така ініціатива віталася українською владою.

Читайте також: Збиття Польщею російських ракет над Україною викликає великий скептицизм у НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Водночас лідери краї НАТО, за його словами, мають різні погляди на це питання.

Дуда зазначив, що збиття повітряних цілей РФ над Україною мало би відбуватися з території країн НАТО, інші варіанти дій не обговорювалися.

Раніше Радослав Сікорський у інтервʼю Financial Times висловив думку, що Польща має збивати російські ракети і дрони у повітряному просторі України, якщо є така можливість.

Коментуючи заяву Сікорського, у НАТО заявили, що що такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу.

Читайте також: У НАТО відповіли Сікорському на заклик збивати російські ракети над Україною: Такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу

Автор: 

НАТО (6438) ракети (4021) Дуда Анджей (771) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+7
Если бы батарея Patriot размещенная в Польше ночью отработала по ракетам то жертв во Львове можно было бы избежать...
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04.09.2024 20:27
+5
іньшими словами-лицемірні лицеміри й надалі продовжуватимуть лицемірно лицемірити...
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04.09.2024 20:27
+4
"голос майбутнього"-25 років як закінчилася війна в Україні , Рашистський окупант , постійними ракетними ударами практично знищив Україну. В штаб -квартирі НАТО, НІ НА ДЕНЬ НЕ ПРИПИНЯЛИСЬ ДИСКУСІЇ ,ЩОДО ЗБИТТЯ РАШИСТСЬКИХ РАКЕТ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ....
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04.09.2024 20:27
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Страсті не шутошні - може рішаться?
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04.09.2024 20:24 Відповісти
Рішаться продовжувати страсті .
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04.09.2024 20:58 Відповісти
Та ще роки з два,то може так,прийдуть до висновку ,що так,треба
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04.09.2024 22:02 Відповісти
Дискутуйте, але пам*ятайте, шо кацапня чекати не буде.
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04.09.2024 20:26 Відповісти
кацпня ні на кого не чекає . просто йуесосе укаїнців кожен день. а ми у відповідь показуємо відосіки про якісь неїснуючі паляниці
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04.09.2024 20:40 Відповісти
Не ми, а т.з. президент на своєму пропагандистському зомбомарафоні.
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04.09.2024 20:50 Відповісти
може ти вася смокчеш, то ок, але не відзеркалюй свій досвід на усіх
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05.09.2024 07:13 Відповісти
іньшими словами-лицемірні лицеміри й надалі продовжуватимуть лицемірно лицемірити...
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04.09.2024 20:27 Відповісти
Если бы батарея Patriot размещенная в Польше ночью отработала по ракетам то жертв во Львове можно было бы избежать...
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04.09.2024 20:27 Відповісти
"голос майбутнього"-25 років як закінчилася війна в Україні , Рашистський окупант , постійними ракетними ударами практично знищив Україну. В штаб -квартирі НАТО, НІ НА ДЕНЬ НЕ ПРИПИНЯЛИСЬ ДИСКУСІЇ ,ЩОДО ЗБИТТЯ РАШИСТСЬКИХ РАКЕТ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ....
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04.09.2024 20:27 Відповісти
******* своіми вічними нескунченними діскусія и
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04.09.2024 20:27 Відповісти
Господи Боже, Jezus Chrystus Nazaranski, Matka Boża Częstochowska !!!!

якщо Україна не втримається, то ви, хлопці, поляки з балтами одержите удар від рашки.
І не факт що дядечка Джо прийде захищати ваш "дюйм території НАТИ"
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04.09.2024 20:30 Відповісти
Сумніваюсь, що буде конкретний результат. Можливо, все розпливчасто. Україна-НАТО, це як показала практика велике обдурювання, особливо десятирічне обдурювання свого народу.
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04.09.2024 20:31 Відповісти
Спочатку дурна ідея. Таким чином можна захистити 30-40 кілометрів уздовж кордону, де і так ракети не падають.
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04.09.2024 20:32 Відповісти
Ці країни не можуть нічого самі вирішити,бо вони в НАТО.А НАТО,це в основному США.Як скаже керманич в біленькій будівлі,так і буде.
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04.09.2024 20:39 Відповісти
Білорусь стала транзитною територією для російських ракет "Кинжал", які сьогодні рано-вранці вбили родину у Львові.
Увагу на це звернув OSINT-проект monitor. Він опублікував карту з траєкторіями рухів російських ракет та дронів при масованій атаці.

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04.09.2024 21:30 Відповісти
Та хоч над своєю територією почніть сбивати, яке вам там, *****, "над Україною". ****** посміховисько, а не альянс... дискусії в них..
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04.09.2024 21:34 Відповісти
Поки євродовбні дискутують, українців стає все менше і менше.Виходить Європі та Штатам це вигідно?
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04.09.2024 21:56 Відповісти
На початку війни НАТО має дати Україні першокласні винищувачі. Через НАТО Україна не розвивала оборонну промисловість до початку війни.
https://www.yahoo.com/news/opinion-ukraine-kursk-incursion-fool-153000268.html
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04.09.2024 22:12 Відповісти
Трампон з Дудою вже все порішали, коли зустрічались, як старі добрі друзі. Тому полякам вірити не можна, їхня позиція дуже нещіра, а позиція трампа - взагалі ворожа для України.
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04.09.2024 22:41 Відповісти
в клубі зашуганих імпотентів відбуватися вже нічого не може, навіть дискусія
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04.09.2024 23:24 Відповісти
Подотритесь вашими дискуссиями. Или попробуйте из них пострелять. Ссыкливые бюрократы.
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05.09.2024 00:29 Відповісти
 
 