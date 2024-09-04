У НАТО триває дискусія щодо збиття ракет над Україною, - Науседа та Дуда

Наразі у НАТО триває дискусія щодо збиття російських ракет над Україною протиповітряною обороною країн Альянсу.

Відповідну заяву зробили президенти Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції в середу, 4 вересня, у Варшаві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Країни НАТО розпочали дискусію на цю тему. Сьогодні ми не можемо сказати, що ця дискусія закінчилася, і маємо якісь конкретні результати", - сказав лідер Литви.

Науседа зазначив, що Литва і Польща разом з іншими країнами ініціюють подібні бесіди та хочуть, щоб рішення було прийнято саме на рівні НАТО.

Своєю чергою президент Польщі Дуда зазначив, що в лютому під час зустрічі глав держав у Парижі він надав пропозицію щодо збиття російських ракет і дронів ще над територією України. Він зауважив, що така ініціатива віталася українською владою.

Читайте також: Збиття Польщею російських ракет над Україною викликає великий скептицизм у НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Водночас лідери краї НАТО, за його словами, мають різні погляди на це питання.

Дуда зазначив, що збиття повітряних цілей РФ над Україною мало би відбуватися з території країн НАТО, інші варіанти дій не обговорювалися.

Раніше Радослав Сікорський у інтервʼю Financial Times висловив думку, що Польща має збивати російські ракети і дрони у повітряному просторі України, якщо є така можливість.

Коментуючи заяву Сікорського, у НАТО заявили, що що такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу.

Читайте також: У НАТО відповіли Сікорському на заклик збивати російські ракети над Україною: Такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу