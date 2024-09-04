У НАТО триває дискусія щодо збиття ракет над Україною, - Науседа та Дуда
Наразі у НАТО триває дискусія щодо збиття російських ракет над Україною протиповітряною обороною країн Альянсу.
Відповідну заяву зробили президенти Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції в середу, 4 вересня, у Варшаві, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Країни НАТО розпочали дискусію на цю тему. Сьогодні ми не можемо сказати, що ця дискусія закінчилася, і маємо якісь конкретні результати", - сказав лідер Литви.
Науседа зазначив, що Литва і Польща разом з іншими країнами ініціюють подібні бесіди та хочуть, щоб рішення було прийнято саме на рівні НАТО.
Своєю чергою президент Польщі Дуда зазначив, що в лютому під час зустрічі глав держав у Парижі він надав пропозицію щодо збиття російських ракет і дронів ще над територією України. Він зауважив, що така ініціатива віталася українською владою.
Водночас лідери краї НАТО, за його словами, мають різні погляди на це питання.
Дуда зазначив, що збиття повітряних цілей РФ над Україною мало би відбуватися з території країн НАТО, інші варіанти дій не обговорювалися.
Раніше Радослав Сікорський у інтервʼю Financial Times висловив думку, що Польща має збивати російські ракети і дрони у повітряному просторі України, якщо є така можливість.
Коментуючи заяву Сікорського, у НАТО заявили, що що такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу.
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якщо Україна не втримається, то ви, хлопці, поляки з балтами одержите удар від рашки.
І не факт що дядечка Джо прийде захищати ваш "дюйм території НАТИ"
Увагу на це звернув OSINT-проект monitor. Він опублікував карту з траєкторіями рухів російських ракет та дронів при масованій атаці.
https://www.yahoo.com/news/opinion-ukraine-kursk-incursion-fool-153000268.html