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В НАТО продолжается дискуссия относительно сбивания ракет над Украиной, - Науседа и Дуда

Науседа та Дуда

Сейчас в НАТО продолжается дискуссия относительно сбивания российских ракет над Украиной противовоздушной обороной стран Альянса.

Соответствующее заявление сделали президенты Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции в среду, 4 сентября, в Варшаве, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Страны НАТО начали дискуссию на эту тему. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия закончилась, и что имеем какие-то конкретные результаты", - сказал лидер Литвы.

Науседа отметил, что Литва и Польша вместе с другими странами инициируют подобные беседы и хотят, чтобы решение было принято именно на уровне НАТО.

В свою очередь президент Польши Дуда отметил, что в феврале во время встречи глав государств в Париже он предоставил предложение о сбивании российских ракет и дронов еще над территорией Украины. Он отметил, что такая инициатива приветствовалась украинскими властями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО ответили Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты над Украиной: Такие действия могут иметь последствия для всего Альянса

В то же время лидеры страны НАТО, по его словам, имеют разные взгляды на этот вопрос.

Дуда отметил, что сбивание воздушных целей РФ над Украиной должно было бы происходить с территории стран НАТО, другие варианты действий не обсуждались.

Ранее Радослав Сикорский в интервью Financial Times высказал мнение, что Польша должна сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если есть такая возможность.

Комментируя заявление Сикорского, в НАТО заявили, что такие действия могут иметь последствия для всего Альянса.

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Автор: 

НАТО (9977) ракеты (3567) Дуда Анджей (755) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+7
Если бы батарея Patriot размещенная в Польше ночью отработала по ракетам то жертв во Львове можно было бы избежать...
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04.09.2024 20:27
+5
іньшими словами-лицемірні лицеміри й надалі продовжуватимуть лицемірно лицемірити...
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04.09.2024 20:27
+4
"голос майбутнього"-25 років як закінчилася війна в Україні , Рашистський окупант , постійними ракетними ударами практично знищив Україну. В штаб -квартирі НАТО, НІ НА ДЕНЬ НЕ ПРИПИНЯЛИСЬ ДИСКУСІЇ ,ЩОДО ЗБИТТЯ РАШИСТСЬКИХ РАКЕТ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ....
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04.09.2024 20:27
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Правила форума Совет форумчан
Страсті не шутошні - може рішаться?
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04.09.2024 20:24 Ответить
Рішаться продовжувати страсті .
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04.09.2024 20:58 Ответить
Та ще роки з два,то може так,прийдуть до висновку ,що так,треба
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04.09.2024 22:02 Ответить
Дискутуйте, але пам*ятайте, шо кацапня чекати не буде.
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04.09.2024 20:26 Ответить
кацпня ні на кого не чекає . просто йуесосе укаїнців кожен день. а ми у відповідь показуємо відосіки про якісь неїснуючі паляниці
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04.09.2024 20:40 Ответить
Не ми, а т.з. президент на своєму пропагандистському зомбомарафоні.
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04.09.2024 20:50 Ответить
може ти вася смокчеш, то ок, але не відзеркалюй свій досвід на усіх
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05.09.2024 07:13 Ответить
іньшими словами-лицемірні лицеміри й надалі продовжуватимуть лицемірно лицемірити...
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04.09.2024 20:27 Ответить
Если бы батарея Patriot размещенная в Польше ночью отработала по ракетам то жертв во Львове можно было бы избежать...
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04.09.2024 20:27 Ответить
"голос майбутнього"-25 років як закінчилася війна в Україні , Рашистський окупант , постійними ракетними ударами практично знищив Україну. В штаб -квартирі НАТО, НІ НА ДЕНЬ НЕ ПРИПИНЯЛИСЬ ДИСКУСІЇ ,ЩОДО ЗБИТТЯ РАШИСТСЬКИХ РАКЕТ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ....
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04.09.2024 20:27 Ответить
******* своіми вічними нескунченними діскусія и
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04.09.2024 20:27 Ответить
Господи Боже, Jezus Chrystus Nazaranski, Matka Boża Częstochowska !!!!

якщо Україна не втримається, то ви, хлопці, поляки з балтами одержите удар від рашки.
І не факт що дядечка Джо прийде захищати ваш "дюйм території НАТИ"
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04.09.2024 20:30 Ответить
Сумніваюсь, що буде конкретний результат. Можливо, все розпливчасто. Україна-НАТО, це як показала практика велике обдурювання, особливо десятирічне обдурювання свого народу.
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04.09.2024 20:31 Ответить
Спочатку дурна ідея. Таким чином можна захистити 30-40 кілометрів уздовж кордону, де і так ракети не падають.
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04.09.2024 20:32 Ответить
Ці країни не можуть нічого самі вирішити,бо вони в НАТО.А НАТО,це в основному США.Як скаже керманич в біленькій будівлі,так і буде.
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04.09.2024 20:39 Ответить
Білорусь стала транзитною територією для російських ракет "Кинжал", які сьогодні рано-вранці вбили родину у Львові.
Увагу на це звернув OSINT-проект monitor. Він опублікував карту з траєкторіями рухів російських ракет та дронів при масованій атаці.

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04.09.2024 21:30 Ответить
Та хоч над своєю територією почніть сбивати, яке вам там, *****, "над Україною". ****** посміховисько, а не альянс... дискусії в них..
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04.09.2024 21:34 Ответить
Поки євродовбні дискутують, українців стає все менше і менше.Виходить Європі та Штатам це вигідно?
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04.09.2024 21:56 Ответить
На початку війни НАТО має дати Україні першокласні винищувачі. Через НАТО Україна не розвивала оборонну промисловість до початку війни.
https://www.yahoo.com/news/opinion-ukraine-kursk-incursion-fool-153000268.html
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04.09.2024 22:12 Ответить
Трампон з Дудою вже все порішали, коли зустрічались, як старі добрі друзі. Тому полякам вірити не можна, їхня позиція дуже нещіра, а позиція трампа - взагалі ворожа для України.
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04.09.2024 22:41 Ответить
в клубі зашуганих імпотентів відбуватися вже нічого не може, навіть дискусія
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04.09.2024 23:24 Ответить
Подотритесь вашими дискуссиями. Или попробуйте из них пострелять. Ссыкливые бюрократы.
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05.09.2024 00:29 Ответить
 
 