В НАТО продолжается дискуссия относительно сбивания ракет над Украиной, - Науседа и Дуда
Сейчас в НАТО продолжается дискуссия относительно сбивания российских ракет над Украиной противовоздушной обороной стран Альянса.
Соответствующее заявление сделали президенты Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции в среду, 4 сентября, в Варшаве, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Страны НАТО начали дискуссию на эту тему. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия закончилась, и что имеем какие-то конкретные результаты", - сказал лидер Литвы.
Науседа отметил, что Литва и Польша вместе с другими странами инициируют подобные беседы и хотят, чтобы решение было принято именно на уровне НАТО.
В свою очередь президент Польши Дуда отметил, что в феврале во время встречи глав государств в Париже он предоставил предложение о сбивании российских ракет и дронов еще над территорией Украины. Он отметил, что такая инициатива приветствовалась украинскими властями.
В то же время лидеры страны НАТО, по его словам, имеют разные взгляды на этот вопрос.
Дуда отметил, что сбивание воздушных целей РФ над Украиной должно было бы происходить с территории стран НАТО, другие варианты действий не обсуждались.
Ранее Радослав Сикорский в интервью Financial Times высказал мнение, что Польша должна сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если есть такая возможность.
Комментируя заявление Сикорского, в НАТО заявили, что такие действия могут иметь последствия для всего Альянса.
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якщо Україна не втримається, то ви, хлопці, поляки з балтами одержите удар від рашки.
І не факт що дядечка Джо прийде захищати ваш "дюйм території НАТИ"
Увагу на це звернув OSINT-проект monitor. Він опублікував карту з траєкторіями рухів російських ракет та дронів при масованій атаці.
https://www.yahoo.com/news/opinion-ukraine-kursk-incursion-fool-153000268.html