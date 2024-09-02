В НАТО ответили Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты над Украиной: Такие действия могут иметь последствия для всего Альянса

В Североатлантическом Альянсе прокомментировали заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского относительно сбития Польшей российских ракет над территорией Украины. В Альянсе заявили, что такие действия могут иметь последствия для всего НАТО.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на заявление представителя НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель Североатлантического Альянса признал право каждого члена блока защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

"НАТО несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России. НАТО не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта", - заявил представитель Альянса.

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Издание пишет, что в штаб-квартире НАТО придерживаются осторожности и сосредотачиваются на необходимости увеличения потока военной помощи, которую страны-члены блока присылают Киеву. Ранее это было подтверждено на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в рамках заседания Совета Украина-НАТО.

Напомним, что ранее Радослав Сикорский в интервью Financial Times высказал мнение, что Польша должна сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если есть такая возможность.

Однако впоследствии в МИД Польши заявили, что заявление Радослава Сикорского о сбивании Польшей российских ракет над территорией Украины - личное мнение министра.

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