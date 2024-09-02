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В НАТО ответили Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты над Украиной: Такие действия могут иметь последствия для всего Альянса

НАТО, засідання

В Североатлантическом Альянсе прокомментировали заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского относительно сбития Польшей российских ракет над территорией Украины. В Альянсе заявили, что такие действия могут иметь последствия для всего НАТО.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на заявление представителя НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель Североатлантического Альянса признал право каждого члена блока защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

"НАТО несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России. НАТО не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта", - заявил представитель Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша должна сбивать российские ракеты еще над Украиной, - Сикорский

Издание пишет, что в штаб-квартире НАТО придерживаются осторожности и сосредотачиваются на необходимости увеличения потока военной помощи, которую страны-члены блока присылают Киеву. Ранее это было подтверждено на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в рамках заседания Совета Украина-НАТО.

Напомним, что ранее Радослав Сикорский в интервью Financial Times высказал мнение, что Польша должна сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, если есть такая возможность.

Однако впоследствии в МИД Польши заявили, что заявление Радослава Сикорского о сбивании Польшей российских ракет над территорией Украины - личное мнение министра.

Читайте также: Заявление Сикорского о необходимости сбивания Польшей российских ракет - личное мнение министра, - МИД страны

Автор: 

НАТО (9975) Польша (8407) ракеты (3566) Сикорский Радослав (406)


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Топ комментарии
+57
Це військовий альянс чи лгбт спільнота якась?
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02.09.2024 16:33
+51
Сцикуни в абсолюті.🤦
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02.09.2024 16:31
+49
А збиття ракет на підльоті до Ізраїлю ге призведе?
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02.09.2024 16:34
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Обісрались.
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02.09.2024 16:31 Ответить
В чому Сікорський не прав?
РФ стріляє ракетами в бік Польщі - треба їх збивати, це самооборона Польщі..
Скажіть РФ, хай стріляє в бік Москви - ніхто нічого збивати не буде...
Чого НАТО так перенервувало?
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02.09.2024 19:57 Ответить
Сцикуни в абсолюті.🤦
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02.09.2024 16:31 Ответить
Це військовий альянс чи лгбт спільнота якась?
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02.09.2024 16:33 Ответить
лгбт спільнота більш дієва
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02.09.2024 16:45 Ответить
Як це мені не прикро казати, але на тлі куколдизму військового альянсу НАТО, наш ЗЕ виглядає яструбом війни..... З такою підтримкою та рішучостю "партнерів", кацапи нас протягом недовгого часу просто знищать всіх до єдиного за допомогою ракетних ударів....
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02.09.2024 17:13 Ответить
Ну i насмiшили мене...😁 Зеля-яструб вiйни... 😂 Хоча щось в цьому е...🙄
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02.09.2024 17:53 Ответить
він намагається щось зробити. Але в оточенні номальних нікого немає, за винятком країн балтії і скандинавії.
Найбільшу огиду викликають сша і англія, які нас роззброїли, але глибоко стурбовані зараз і 6-ий місяць вирішуть, так що ж там із дальніми ракетами
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03.09.2024 00:52 Ответить
А збиття ракет на підльоті до Ізраїлю ге призведе?
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02.09.2024 16:34 Ответить
Це інше. Не все так "однозначно".
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02.09.2024 16:37 Ответить
Аааааааа...
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02.09.2024 17:04 Ответить
Може члени НАТО США, Англія та Франція питали дозволу у інших країн НАТО - збивати ракети котрі летіли на Ізраїль.
Як же інакше - якщо не питати, то може бути ризик, що все НАТО буде під ударом через це

Вони навіть над своєю територіею бояться збивати...

В конце 2023 года https://www.dw.com/ru/varsava-zaavila-o-prolete-rossijskoj-rakety-cerez-ee-vozdusnoe-prostranstvo/a-67853826 Польша уже заявляла о пролете российской ракеты через свое воздушное пространство.

В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув на границе с https://www.dw.com/ru/ukraina/t-17997562 Украиной упала ракета, в результате погибли двое мирных жителей. Страны Запада считают, что это была украинская зенитная ракета, которая использовалась для защиты от российских атак.

Україні відмовили у допуску на місце падіння, для розслідування,
а США віддалено провели розслідування, та ввчері сказали, що це українська

А трагедія з літаком під смоленськом, теж списали - недопустивши нікого до розслідування, та не надавши доказів.

Так простіше - нічого не робити, бо інакше ніхто не знає в НАТО, що робити з ядерною державою....
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02.09.2024 19:47 Ответить
Турція збила літак над своєю тер. То просто поляки сцикуни і німці також.
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03.09.2024 06:25 Ответить
3.14си
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02.09.2024 16:35 Ответить
"запобігти подальшій ескалації війни Росії" - вони придурки? яка ще "подальша ескалація"??? Це сіндром генної пам'яті (на мою думку). рашисти на генному рівні почувають себе рабами, так і НАТО стільки років "всиралося" від "другої армії світу", що і досі не може думати інакше.
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02.09.2024 16:36 Ответить
👍🤝
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02.09.2024 17:54 Ответить
Цюцюрка уткiна смоктать з проглотом
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02.09.2024 16:38 Ответить
Клуб пацифістів вчергове ріденько і смердюче обкакався.
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02.09.2024 16:38 Ответить
давайте відверто та чесно. ОБІССЯВСЯ а потім ОБІСРАВСЯ!!!
P.S. Стосовно"ароматів" не знаю...
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03.09.2024 01:04 Ответить
Я вже так хочу в НАТО , як голодний срати.
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02.09.2024 16:41 Ответить
Кацапи, включаючи @уйло та нещодавно зниклого меріна, ще з 22-го верещать, що воюють із НАТО
То яка ескалація, шановні?!
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02.09.2024 16:41 Ответить
Турки в НАТО. Сбили расейский блохолёт. И какие были последствия?
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02.09.2024 16:43 Ответить
Цілували ***** сраку та репресували свого пілота який це зробив.
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02.09.2024 17:18 Ответить
полгода бульдозерами давили турецкие помидоры...
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02.09.2024 19:49 Ответить
Дайте деду в Белом доме спокойно отсидеть свой срок. Главное, ни в что не ввязываться. Пох, что это во вред США.
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02.09.2024 16:43 Ответить
на самом деле дед не хочет навредить своей приемнице перед выборами
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02.09.2024 16:47 Ответить
А год назад или даже 2 кому он боялся навредить?
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02.09.2024 16:55 Ответить
прЄємніце. ПрІйомнік -- етодругоє. 😀

Пишіть українською. Ви ж Олексій. 👍
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02.09.2024 17:56 Ответить
Олексій как-нить сам разбереться как писать)
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02.09.2024 19:42 Ответить
прийде така ж нікчема, а то і гірше
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03.09.2024 00:53 Ответить
а на хрена такий альянс? наступне вони будуть розказувати прибалтам окупованим руснею, що захист Вільнюсу спровокував би ядерну відповідь від русні.
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02.09.2024 16:45 Ответить
Імпотенти
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02.09.2024 16:46 Ответить
НАТО намагається грати за правилами з терористами, які міжнародні правила та домовленрості зухвало ігнорують. Кого путін забажає визнати "стороною конфлікту", той для нього і буде "стороною конфлікту".
Ні в кого в НАТО питати, чи зважати на те, як саме думає НАТО чи яких правил планує дотримується НАТО, стосовно "сторін конфлікту" , путін не буде. Зробить те, що захоче.
Гопота презирає боягузів.
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02.09.2024 16:46 Ответить
Уважаемые члены Альянса!

"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал. " (с) Р.Г.
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02.09.2024 18:09 Ответить
Які наслідки? Конкретизуйте, будь ласка
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02.09.2024 16:47 Ответить
Памперси закінчаться.
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02.09.2024 17:28 Ответить
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02.09.2024 22:37 Ответить
Альянс сам собі дав реальну оцінку: МИ -- СЦИКУНИ !!!
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02.09.2024 16:48 Ответить
Це вже допомога Україні "стільки скільки потрібно"?
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02.09.2024 16:49 Ответить
У НАТО відповіли Сікорському:-пук-пук,срєньк-срєньк.
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02.09.2024 16:49 Ответить
И в этот Клуб ссыкунов так стремится Украина, а его члены выдвигают Украине условия за условиями? Да пошли на йух!
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02.09.2024 16:51 Ответить
куколди публічно обісралися
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02.09.2024 16:52 Ответить
Последствия - пустые гильзы - могут обрушить рынок металлолома?!
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02.09.2024 16:55 Ответить
Ахахахаха, сцикуни засраті, а не Нато
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02.09.2024 16:58 Ответить
Це фактично відкриває двері пандори - рф може почати хоч завтра завдавати ударів по членам альянсу, не турбуючись, про якісь там наслідки. Якщо пуйло збагне, що "дед" будь що буде уникати прямої конфронтації з рф, то наслідки незабаряться. А далі буде пізно, бо всі усвідомлять, що альянс це мильна бульбашка, яка залежить від кон'юктури президента у США, та ще десяток інших факторів які разом унеможливять адекватну відповідь рф. І цей картковий будинок посиплеться...
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02.09.2024 16:58 Ответить
100%
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02.09.2024 22:38 Ответить
С начала этой тяжёлой войны было видно как они серутся от страха . Обосравшееся OON, Нато, Магате и Кровавый крест. Безпoлізні організації
які нічого не можуть окрім як сидіти на своїх дупах і смоктати міжнародні гроші.
Який цинізм.
Путін геть літає куди хоче показувати всьому світу що ніякий міжнародний суд йому не перешкода.
І куди ми ліземо, до якої Європи, до якого НАТО?
Світ жорстокий і підл, не можеш себе захистити - твої проблеми.
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03.09.2024 00:41 Ответить
Він літає) куди в Монголію, а яке населення чі армія в Монголії, от як би він полетів В Південну Корею чі в Японію , оце була б перевірка на бздо. Чі в Германію))))
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03.09.2024 06:33 Ответить
Так чому ж тоді ці сцикуни сами не воюють та другим заважають?
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02.09.2024 17:03 Ответить
НАТО - клуб политических Импотентов.
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02.09.2024 17:06 Ответить
Жінку запитують
-Хоче але не може?
-імпотент!
-Може але нехоче? -
-сволочь!
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02.09.2024 17:51 Ответить
Какие же вы ссыкливые создания
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02.09.2024 17:07 Ответить
Куколди. Та ці сцикуни візьмуть до себе Україну, коли рак на горі свисне. Треба шукати інші варіанти захисту, бо це НАТО вже по ефективності дорівнює ОБСЕ з ООН.
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02.09.2024 17:07 Ответить
Про червоний хрест забули.
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02.09.2024 17:15 Ответить
лицемеры. Трусливые куколды, когда вашу жену и детей будуть ...ать, вы будете просто наблюдать.
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02.09.2024 17:11 Ответить
Питяння стоїть так чи віддати під знищення Україну і при цьому бути в теплі і безпеці або не віддавати але прийдеться вийти з зони к
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02.09.2024 17:15 Ответить
"Наслідки для всього Альянсу" безумовно будуть, коли ракета колись ***** по житловим кварталам
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02.09.2024 17:16 Ответить
Хм... Очень странно, так а что делать нужно? Ну сбить ракету на территории Украины, Польша успеет, а начинать сбивать над собой уже опаснее.
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02.09.2024 17:22 Ответить
Перед вторгненням, Дідусь Джо, глибоко стурбований долею України, декілька раз запевнив путіна, який мав сумніви, що, у разі його вторгнення в Україну США та НАТО не будуть воювати з РФ на боці України.
Заспокоєний путін напав на Україну, уклавши попередні домовленості с дідусем Джо про те, що дідусь Джо максимально обмежуватиме допомогу Україні (навіть вже виділену, прийняту до виконання Конгресом США та країнами ЄС) , з метою якомога довше інкапсулювати війну на території Україні, щоб війна ні в якому разі не вийшла на територію РФ.
За це кремлівський гопник обіцяв дідусю Джо не чіпати країни НАТО.
Так дідусь Джо сподівався і далі ефективно "захищати кожен дюйм території країн НАТО" ціною сотен тисяч життів українців. Але сталося неочікуване. Всупереч домовленості війна прийшла на територію РФ.
Поки дідусь Джо солодко дрімав, домовленості з путіним були порушені.
путін більше не гарантує ненапад?
І хто, як не Україна ще здатна захистити території країн НАТО? Захистимо, але спільними зусиллями України та НАТО. Разом з НАТО переможемо!
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02.09.2024 17:47 Ответить
з курською області всі сторони котриі домовились - в "щоці"....
Україна ж не домовлялась про це, тепер дають мінімум по 125млн (250 в місяць) - хоча причина в іншому.

Через 4 тижні, адміністрація Байден+Камала втрачають право на залишок PDA в розмірі 6.1млрд з виділенних 7.8млрд

А скільки було звинувачень, що Конгрес не дає гроші...
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02.09.2024 19:55 Ответить
У Закон, прийнятий Конгресом США, "турботливі друзі України" передбачливо імплементували право президента затримувати надання затвердженої Конгресом допомоги Україні, у разі, якщо така затримка здійснюється президентом з огляду на потреби національної безпеки США...
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02.09.2024 23:44 Ответить
Начебто тільки про далекобійні ракети атакамс є така примітка.
Про план перемоги України такого немає, тільки що він повинен бути розроблений враховуючи інтереси США
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03.09.2024 00:16 Ответить
А як дідусь Джо вирішив майже усю допомогу витратити на далекобійні ракети?
А тепер затримує їх постачання, бо не можна зменшити їх запас. Адже це послабить обороноспроможність США
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03.09.2024 00:29 Ответить
Якщо серйозно, то не зважаючи на неодноразові вимоги справжніх друзів України в Конгресі США, адміністрація дідуся Джо ігнорує надання плану перемоги України, просто не відповідає на запити. Так само, як і на опубліковану ініціативу "трьох Майклів".
Пояснення тут очевидне: план існує, але не перемоги. Існує план затягування війни, план виснаження армії путіна за рахунок України при мінімальному рівні військової допомоги з боку адміністрації дідуся Джо (не дати вмерти всім), поєднану з блокуванням спроб збільшити військову допомогу країнами ЄС. Під гаслом "не допустимо ескалації" вашингтонський обком диктує країнам НАТО умови допомоги Україні, обмежуючи надання ефективної зброї та ії застосування проти ворога. Необхідно приймати до уваги і те, що на Україну напала ядерна держава, а ядерної війни ніхто не хоче.
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03.09.2024 15:32 Ответить
не військовий блок, а озброєна до зубів компашка боягузів. І для чого нам у майбутньому така компанія? Так само як єс з поляками-блокіраторами і країною шльондр венгерів?
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02.09.2024 17:47 Ответить
Тут нажаль у нас з НАТО нема нiяких прописаних домовленностей, тому кожна країна член НАТО в першу чергу пiклуется о собi, i там дуже негативно сприймуть якесь втягування в нашу вiйну,як полiтики опiкуючись о рейтингах,так в цiлому спокiйно та мирно живущi сягоденням громадяни .
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02.09.2024 17:57 Ответить
На територіях країн НАТО зараз під прихистом мільйони людей з України - дітей, жінок та громадян похилого віку.
Ці території країн НАТО, з їх населенням Україна вимушена буде захищати від рашистів, разом з НАТО.
Адже з історії відомо, які звірства скоювали "асвабадітелі" -попередники рашистів у Європі в 1944-1945 році

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg
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02.09.2024 18:21 Ответить
Нато само собі захистити не може, виПід час нападу на країну НАТО члени НАТО мають 1 місяць, щоб обговорити їхні дії та надати допомогу. читали статутви цієї марної організації?
Ось чому країни Балтії так хвилюються за своє майбутнє, бо їх рaшка захопить усіх за тиждень, поки НАТО буде соплі жувати і ризики обговорювати.
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03.09.2024 00:52 Ответить
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02.09.2024 18:08 Ответить
Треба новий блок робити з Францією і Британією,бо НАТО не дієздатне.
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02.09.2024 18:11 Ответить
Так і скажіть- ми засцяли...
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02.09.2024 19:23 Ответить
Ескалація бойових дій ! Що це таке ? На погляд НАТО. московія бомбить всім, що в неї є. Туди, куда вона хоче. Це - не ескалація ? На погляд НАТО. Україна вдарила по аеродрому десь на території кацапстану і ВСЬО ! Ескалація, страшна ескалація !!! На погляд НАТО. кацапи поцілили територію Польщі. Збивати не можна, бо це ескалація і для НАТО це страшно вилізе боком. Це просто звичайна не дурість, а боягузство ! Треба казати правду - нам страшно, бо кацапи - це абіззяни з гілкою, ядерною. Проте в НАТО ніхто не вірить у цю ядерну гілку.
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02.09.2024 21:02 Ответить
Ну да, когда Украина зашла в Курскую область и Трамп и Маск дуэтом заголосили что началас 3-я Мировая война! А когда рашка напала на Украину - это не война и нам нет никакого до того дела. И Украине на защиту ее территорий они не дадут ни цента.
Подонки.
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03.09.2024 01:00 Ответить
Тєслу на свалку, українці не повинні їздити на його машинах!
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03.09.2024 06:36 Ответить
Погано закінчиться ця стратегія для загиблих.
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03.09.2024 01:47 Ответить
Я вам уже годами говорю что НАТО это сборище сцыкунов и надеятся на него, стремится туда не стоит. НАТО работает до тех пор, пока никому ничего не надо делать. Европейцы расслабили булки последние 60-70 лет надеясь что это американцам надо будет за них воевать а не им, а американцам это зачем? Может европейцы платят налоги в бюджет США или хотя бы отказались от собственных валют в пользу доллара как это сделали Эквадор, Сальвадор, Панама, и даже Зимбабве.
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02.09.2024 22:14 Ответить
Спочатку Великобританія та ще 42 країни світу підтримали Бреттон-Вудські угоди, погодившись на створення МВФ та Світового Банку, а головне - фіксацію курсу американського доллара в золоті (золоте забезпечення долара США) і прив'язці валют цих країн до долара США.
А потім, у результаті підписання Смітсонівської угоди - міжнародного договору, ініційованого президентом США Річардом Ніксоном ( Nixon Shock 1971), золоте забезпечення долара було в односторонньому порядку скасовано. У США з'явилася можливість друкувати долари, не забезпечені золотом. В результаті ФРС США отримала можливість необмежено друкувати доларові банкноти та через друк долару встановлювати на ресурси ті ціни , які вигідні США.

Що хотіли 43 країни від США за цей величезний, нічим не забезпечений кредит, який безперервно продовжують отримувати США?

Вони хотіли, щоб могутні США забезпечили права людині, мир, безпеку, законність і свободу на планеті Земля, бо США - найпотужніша у військовому відношенні держава, яка отримала необмежені фінансові ресурси, які можна витрачати на найкращі у світі збройні сили.
Не ООН, а саме США зобов'язані виконувати функції " світового поліцейського " . Західна цивілізація за це платить США багато десятків років і продовжує оплачувати свою безпеку.
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03.09.2024 00:19 Ответить
А демократи і республікаці про це пам'ятають, чі прості американці, ?))) Впевнений що американці так точно ні,!! І половина їхніх депутатів теж. Байден про це забув.
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03.09.2024 06:42 Ответить
Да нет, эта возможность появилась лет за 12 -13 до тех соглашений. Было понижена цена доллара с 1.5 г или сколько там золота до где то 0.9, и одновременно запрещен обмен на золото с исключением для правительств других стран. Было также запрещено иметь золото для американских граждан. Кроме ювелирки, зубов и нумизматики.
Когда это происходило, в смысле когда правительства присылали доллары на обмен, золото просто ложилось на их счёт так сказать, никуда не девалось. Германия вроде потом еле еле свое золото забрала.
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03.09.2024 09:38 Ответить
Вы правы, были попытки поменять доллары на золото со стороны нескольких государств, к примеру https://www.economics.kiev.ua/index.php?id=578&view=article
и вернуть физически это золото на территории своих государств, а не принудительно оставить в США "на спецсчетах".
Это была "финансовая война" с США, сосредоточивших в своих хранилищах более 70% золота, добытого в мире за всю историю. Надо признать, что США честно пытались менять доллары на золото всем, кто этого хотел. Для этого даже потребовалось экспроприировать личное золото у американских граждан, но не помогло, и после уменьшения золотых запасов США более, чем вдвое - кормушка закрылась (Nixon Shock - 1971). Доллар остался мировой резервной валютой без обеспечения неизменным золотым эквивалентом (стандартом).
Справедливым будет отметить решающую роль США в победе в WW2. Без ресурсного обеспечения США стран Коалиции для войны с фашистами, прежде всего - с Германией Гитлера, победа Коалиции была бы недостижима.
Это были огромные затраты, и США справедливо расчитывали на компенсацию своих затрат теми странами, которые получили лендлиз, кредиты (план Маршала) и другую материальную помощь США. Возврат долгов осуществлялся только золотом. Важно отметить, что все страны Коалиции, в том числе США, понесли потери в людях. Однако "цена" человеческой жизни в странах Коалиции сильно различалась.
Глядя на военно-политическую роль США в войне с Гитлером, оснащение армии США ядерным оружием, страны Западной цивилизации надеялись и продолжают надеяться на США, как на "мирового полицейского", способного и обязанного поддерживать закон и порядок во всем мире на основе международного права.
Сейчас мы с тревогой видим, как США постепенно самоустраняются от своей важнейшей цивилизационной роли, позволяя миру погружаться в хаос, бесправие, войны, терроризм с повсеместным вымиранием свободы слова и торжеством лжи. Такое самоустранение, утрата понимания екзистенциального значения США для Западной цивилизации, грозит гибелью и самим США.
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03.09.2024 14:19 Ответить
Це погано, якщо з роками ви стаєте дурнішим. На цих "сцикунів" жодна теркраїна не рипнулась. Одні погрози і не більш. Балтійські країни під носом у *****, але він не ризикує. А ось проти Грузії чи України, які просто рвались у НАТО, він ... ризикнув. Шкода, що НАТО не втручається. Бо політики цих країн не рівня У.Черчиля. Вони всі - "маленькі чемберлени".
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04.09.2024 22:16 Ответить
По перше, всі з роками стають дурнішими. Вам особисто природа винятку не дала.
По друге, раз вже ви цікавитесь як інші займаються своїми справами, поцікавтесь політично-воєннім устрійєм Етруріі, і як зажате между ними та греками село під назвою Рим размотало 36 етруськіх міст і декілька десятків грецьких.
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05.09.2024 00:28 Ответить
Тупі люди діють по тупому. Спочатку вкид про боягузство НАТО, а далі різка зміна теми на Рим, етрусків. А чого не про Наполеона або Гудеріана ?
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05.09.2024 21:50 Ответить
Ты почитало о военно-политическом устройстве етрусков уже или лишь бы хлебальником пощелкать? Или может есть чем ответить на боягузство НАТО
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05.09.2024 22:37 Ответить
По -перше, у мене не "хлєбальник", а голова та язик як у звичайної людини. Як у тебе. По-друге, хто жив серед етрусків ? По-третє, все чуже здається кращим, а своє - лайно ? Що свідчить про вузький погляд на історію, політику, життя.
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29.09.2024 09:52 Ответить
Саме так, бляха. А ви вже так дрищете тих наслідків. Ви вже геть забули з якою метою 1949-го року створювалась організація. Ви втратили головне - дух боротьби. Ганьбитесь з кожною подібною заявою. 2,5 років Україна терпить наслідки, але продовжує боротись. А ви всьо дрищете і дрищете. Ганебне кодло.
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02.09.2024 22:26 Ответить
якої боротьби...поїдьте в європу - відпочивають, танцюють, п'ють, гуляють. Не будуть вони цього втрачати.
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03.09.2024 01:01 Ответить
Коли ракети полетять на Польщу, ці імпотенти теж їх не зіб'ють, бо будуть чекати, коли вони повернуть на Україну. Так можна дочекатись до загибелі громадян ЄС. І потім почнеться скандал, чому не збили, хто винен.
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03.09.2024 01:45 Ответить
"Такі дії можуть мати наслідки для всього альянсу" - а от з цього місця по подробніше. Які? То що вони сцикуни, то і так відомо. А ще які? Здається слоган - "ми не боягузи, але ми боїмося" якраз пасує до цієї нати.
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03.09.2024 04:13 Ответить
А де власна зброя? Ми ничого не робимо,але всі нам винні.Тиждень тому попіарились на дослідних зразках і все.Умеров не закупає власні снаряды та міни,мовляв,немає грошей.Кров українців безкоштовна.
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03.09.2024 06:43 Ответить
Московський нафтопереробний завод у Капотні, який у ніч https://gordonua.com/news/military-actions/mer-moskvy-soobshchil-ob-atake-dronov-vo-vnukovo-zaderzhali-rjad-rejsov-video-1717734.html атакували українські дрони , зупинив роботу установки первинного перероблення нафти "Євро+", на яку припадає приблизно половина загальної потужності
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03.09.2024 07:42 Ответить
 
 