У НАТО відповіли Сікорському на заклик збивати російські ракети над Україною: Такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу
У Північноатлантичному Альянсі прокоментували заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо збиття Польщею російських ракет над територією України. В Альянсі заявили, що такі дії можуть мати наслідки для всього НАТО.
Про це повідомляє Europa Press з посиланням на заяву речника НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Речник Північноатлантичного Альянсу визнав право кожного члена блоку захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".
"НАТО несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії. НАТО не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту", - заявив речник Альянсу.
Видання пише, що у штаб-квартирі НАТО дотримуються обережності та зосереджуються на необхідності збільшення потоку військової допомоги, яку країни-члени блоку надсилають Києву. Раніше це було підверджено на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у межах засідання Ради Україна-НАТО.
Нагадаємо, що раніше Радослав Сікорський у інтервʼю Financial Times висловив думку, що Польща має збивати російські ракети і дрони у повітряному просторі України, якщо є така можливість.
Однак згодом у МЗС Польщі заявили, що заява Радослава Сікорського щодо збиття Польщею російських ракет над територією України - особиста думка міністра.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
РФ стріляє ракетами в бік Польщі - треба їх збивати, це самооборона Польщі..
Скажіть РФ, хай стріляє в бік Москви - ніхто нічого збивати не буде...
Чого НАТО так перенервувало?
Найбільшу огиду викликають сша і англія, які нас роззброїли, але глибоко стурбовані зараз і 6-ий місяць вирішуть, так що ж там із дальніми ракетами
Як же інакше - якщо не питати, то може бути ризик, що все НАТО буде під ударом через це
Вони навіть над своєю територіею бояться збивати...
В конце 2023 года https://www.dw.com/ru/varsava-zaavila-o-prolete-rossijskoj-rakety-cerez-ee-vozdusnoe-prostranstvo/a-67853826 Польша уже заявляла о пролете российской ракеты через свое воздушное пространство.
В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув на границе с https://www.dw.com/ru/ukraina/t-17997562 Украиной упала ракета, в результате погибли двое мирных жителей. Страны Запада считают, что это была украинская зенитная ракета, которая использовалась для защиты от российских атак.
Україні відмовили у допуску на місце падіння, для розслідування,
а США віддалено провели розслідування, та ввчері сказали, що це українська
А трагедія з літаком під смоленськом, теж списали - недопустивши нікого до розслідування, та не надавши доказів.
Так простіше - нічого не робити, бо інакше ніхто не знає в НАТО, що робити з ядерною державою....
P.S. Стосовно"ароматів" не знаю...
То яка ескалація, шановні?!
Пишіть українською. Ви ж Олексій. 👍
Ні в кого в НАТО питати, чи зважати на те, як саме думає НАТО чи яких правил планує дотримується НАТО, стосовно "сторін конфлікту" , путін не буде. Зробить те, що захоче.
Гопота презирає боягузів.
"Не играйте с голубем в шахматы - он раскидает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать, как он вас уделал. " (с) Р.Г.
які нічого не можуть окрім як сидіти на своїх дупах і смоктати міжнародні гроші.
Який цинізм.
Путін геть літає куди хоче показувати всьому світу що ніякий міжнародний суд йому не перешкода.
І куди ми ліземо, до якої Європи, до якого НАТО?
Світ жорстокий і підл, не можеш себе захистити - твої проблеми.
-Хоче але не може?
-імпотент!
-Може але нехоче? -
-сволочь!
Заспокоєний путін напав на Україну, уклавши попередні домовленості с дідусем Джо про те, що дідусь Джо максимально обмежуватиме допомогу Україні (навіть вже виділену, прийняту до виконання Конгресом США та країнами ЄС) , з метою якомога довше інкапсулювати війну на території Україні, щоб війна ні в якому разі не вийшла на територію РФ.
За це кремлівський гопник обіцяв дідусю Джо не чіпати країни НАТО.
Так дідусь Джо сподівався і далі ефективно "захищати кожен дюйм території країн НАТО" ціною сотен тисяч життів українців. Але сталося неочікуване. Всупереч домовленості війна прийшла на територію РФ.
Поки дідусь Джо солодко дрімав, домовленості з путіним були порушені.
путін більше не гарантує ненапад?
І хто, як не Україна ще здатна захистити території країн НАТО? Захистимо, але спільними зусиллями України та НАТО. Разом з НАТО переможемо!
Україна ж не домовлялась про це, тепер дають мінімум по 125млн (250 в місяць) - хоча причина в іншому.
Через 4 тижні, адміністрація Байден+Камала втрачають право на залишок PDA в розмірі 6.1млрд з виділенних 7.8млрд
А скільки було звинувачень, що Конгрес не дає гроші...
Про план перемоги України такого немає, тільки що він повинен бути розроблений враховуючи інтереси США
А тепер затримує їх постачання, бо не можна зменшити їх запас. Адже це послабить обороноспроможність США
Пояснення тут очевидне: план існує, але не перемоги. Існує план затягування війни, план виснаження армії путіна за рахунок України при мінімальному рівні військової допомоги з боку адміністрації дідуся Джо (не дати вмерти всім), поєднану з блокуванням спроб збільшити військову допомогу країнами ЄС. Під гаслом "не допустимо ескалації" вашингтонський обком диктує країнам НАТО умови допомоги Україні, обмежуючи надання ефективної зброї та ії застосування проти ворога. Необхідно приймати до уваги і те, що на Україну напала ядерна держава, а ядерної війни ніхто не хоче.
Ці території країн НАТО, з їх населенням Україна вимушена буде захищати від рашистів, разом з НАТО.
Адже з історії відомо, які звірства скоювали "асвабадітелі" -попередники рашистів у Європі в 1944-1945 році
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_XpSs3yoRSg
Ось чому країни Балтії так хвилюються за своє майбутнє, бо їх рaшка захопить усіх за тиждень, поки НАТО буде соплі жувати і ризики обговорювати.
Подонки.
А потім, у результаті підписання Смітсонівської угоди - міжнародного договору, ініційованого президентом США Річардом Ніксоном ( Nixon Shock 1971), золоте забезпечення долара було в односторонньому порядку скасовано. У США з'явилася можливість друкувати долари, не забезпечені золотом. В результаті ФРС США отримала можливість необмежено друкувати доларові банкноти та через друк долару встановлювати на ресурси ті ціни , які вигідні США.
Що хотіли 43 країни від США за цей величезний, нічим не забезпечений кредит, який безперервно продовжують отримувати США?
Вони хотіли, щоб могутні США забезпечили права людині, мир, безпеку, законність і свободу на планеті Земля, бо США - найпотужніша у військовому відношенні держава, яка отримала необмежені фінансові ресурси, які можна витрачати на найкращі у світі збройні сили.
Не ООН, а саме США зобов'язані виконувати функції " світового поліцейського " . Західна цивілізація за це платить США багато десятків років і продовжує оплачувати свою безпеку.
Когда это происходило, в смысле когда правительства присылали доллары на обмен, золото просто ложилось на их счёт так сказать, никуда не девалось. Германия вроде потом еле еле свое золото забрала.
и вернуть физически это золото на территории своих государств, а не принудительно оставить в США "на спецсчетах".
Это была "финансовая война" с США, сосредоточивших в своих хранилищах более 70% золота, добытого в мире за всю историю. Надо признать, что США честно пытались менять доллары на золото всем, кто этого хотел. Для этого даже потребовалось экспроприировать личное золото у американских граждан, но не помогло, и после уменьшения золотых запасов США более, чем вдвое - кормушка закрылась (Nixon Shock - 1971). Доллар остался мировой резервной валютой без обеспечения неизменным золотым эквивалентом (стандартом).
Справедливым будет отметить решающую роль США в победе в WW2. Без ресурсного обеспечения США стран Коалиции для войны с фашистами, прежде всего - с Германией Гитлера, победа Коалиции была бы недостижима.
Это были огромные затраты, и США справедливо расчитывали на компенсацию своих затрат теми странами, которые получили лендлиз, кредиты (план Маршала) и другую материальную помощь США. Возврат долгов осуществлялся только золотом. Важно отметить, что все страны Коалиции, в том числе США, понесли потери в людях. Однако "цена" человеческой жизни в странах Коалиции сильно различалась.
Глядя на военно-политическую роль США в войне с Гитлером, оснащение армии США ядерным оружием, страны Западной цивилизации надеялись и продолжают надеяться на США, как на "мирового полицейского", способного и обязанного поддерживать закон и порядок во всем мире на основе международного права.
Сейчас мы с тревогой видим, как США постепенно самоустраняются от своей важнейшей цивилизационной роли, позволяя миру погружаться в хаос, бесправие, войны, терроризм с повсеместным вымиранием свободы слова и торжеством лжи. Такое самоустранение, утрата понимания екзистенциального значения США для Западной цивилизации, грозит гибелью и самим США.
По друге, раз вже ви цікавитесь як інші займаються своїми справами, поцікавтесь політично-воєннім устрійєм Етруріі, і як зажате между ними та греками село під назвою Рим размотало 36 етруськіх міст і декілька десятків грецьких.