У НАТО відповіли Сікорському на заклик збивати російські ракети над Україною: Такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу

У Північноатлантичному Альянсі прокоментували заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо збиття Польщею російських ракет над територією України. В Альянсі заявили, що такі дії можуть мати наслідки для всього НАТО.

Про це повідомляє Europa Press з посиланням на заяву речника НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Речник Північноатлантичного Альянсу визнав право кожного члена блоку захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".

"НАТО несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії. НАТО не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту", - заявив речник Альянсу.

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Видання пише, що у штаб-квартирі НАТО дотримуються обережності та зосереджуються на необхідності збільшення потоку військової допомоги, яку країни-члени блоку надсилають Києву. Раніше це було підверджено на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у межах засідання Ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, що раніше Радослав Сікорський у інтервʼю Financial Times висловив думку, що Польща має збивати російські ракети і дрони у повітряному просторі України, якщо є така можливість.

Однак згодом у МЗС Польщі заявили, що заява Радослава Сікорського щодо збиття Польщею російських ракет над територією України - особиста думка міністра.

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