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Новини Війна
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Польща має збивати російські ракети ще над Україною, - Сікорський

Ракети РФ варто збивати ще над Україною: Що каже Сікорський?

Країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські дрони та ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща зобов'язана забезпечувати безпеку своїх громадян попри побоювання, що перехоплення російських ракет над територією України може втягнути НАТО у війну між РФ та Україною.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним", - додав міністр.

Раніше у Міноборони Польщі заявили, що не збиватимуть російські ракети та дрони над Україною.

Читайте: 2 вересня Польща знову підіймала свою авіацію

Автор: 

НАТО (6436) Польща (8491) Сікорський Радослав (248)


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Топ коментарі
+11
Ага попробуй збити коли в тебе памперс переповнений .
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02.09.2024 10:46
+9
Говорили , балакали ......
давно потрібно це робити полякам , а не боятися🙁
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02.09.2024 10:52
+8
Я не понимаю какие проблемы сбивать над чужой страной дроны и ракеты летящие в ТВОЮ сторону? Недавний пример Израиля когда Иран нанес массуую ракетно-дроновую атаки и 70% этих дронов и ракет были сбиты над территорией других стран-они до Израиля даже не долетели. Поляки не должны никого спрашивать. Спрашивать разрешение только у ЗСУ чтобы случайно не сбить украинский самолет. Заодно поляки потренируются в реальном бою-а это хорошо для армии Польши
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02.09.2024 10:55
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ХЗ яка у вас там підготовка. Петріоти на нашу територію перемістіть, решту роботи ми самі зробимо.
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02.09.2024 10:44 Відповісти
По статистике более продуктивными являются немецкие ириски, но петриот это сила.
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02.09.2024 10:54 Відповісти
Ириска баллистику не собьет а Петриот-и Сампт-т(евроаналог Петриота)-собьет. Ириски и более мелкое ПВО выгодно использовать по крылатым ракетам и дронам
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02.09.2024 10:57 Відповісти
Петріоти - єдині комплекси ПВО, що збивають балістичні ракети, інші комплекси начебто цим не відзначалися
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02.09.2024 10:57 Відповісти
очередное бла-бла-бла
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02.09.2024 10:45 Відповісти
Ага попробуй збити коли в тебе памперс переповнений .
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02.09.2024 10:46 Відповісти
А ти свій перевіряв? Чи думаєш що від гересімова під спідницею у Машки безпечно ?
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02.09.2024 21:08 Відповісти
Язиком збивають жваво.
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02.09.2024 10:46 Відповісти
А ти їм покажи, у який бік на ПеВеО шпіндєля крутити, чи ти більш по шкіряних диванах ?
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02.09.2024 21:12 Відповісти
Я більше по відсиланню таких як ти куди подалі.
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03.09.2024 01:42 Відповісти
А що в дивані вже дірку продавив, так скакав по ньому вказівки роздаючи?
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03.09.2024 04:45 Відповісти
В твоїй макітрі дірка від народження. Самі протяги.
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03.09.2024 05:44 Відповісти
До тебе колись дійде, що бути таким балаболом-цвіркуном як ти є зараз і свідчить, що в твоїй макітрі помістися хіба що дірка від бублика?
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03.09.2024 16:59 Відповісти
Говорили , балакали ......
давно потрібно це робити полякам , а не боятися🙁
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02.09.2024 10:52 Відповісти
Я не понимаю какие проблемы сбивать над чужой страной дроны и ракеты летящие в ТВОЮ сторону? Недавний пример Израиля когда Иран нанес массуую ракетно-дроновую атаки и 70% этих дронов и ракет были сбиты над территорией других стран-они до Израиля даже не долетели. Поляки не должны никого спрашивать. Спрашивать разрешение только у ЗСУ чтобы случайно не сбить украинский самолет. Заодно поляки потренируются в реальном бою-а это хорошо для армии Польши
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02.09.2024 10:55 Відповісти
Румунська служба безпеки має Вами зацікавитись
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02.09.2024 13:00 Відповісти
В Польщі більшість міністрів це не міністри дій це міністри заяв.Так само як віськові,чиї дії залежать від погодних умов(останій заліт НЛО не збили бо були осліплені сонцем).Вже стільки сказано поляками,що просто мій слух не сприймає цих звуків.
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02.09.2024 12:14 Відповісти
Сикорський, якщо би поляки мали розум, то вже давно би відправили до України пілотів вчитись збивати ракети . Але поляки розуму не мають , тому завжди мають проблеми
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02.09.2024 13:02 Відповісти
Вони краще будуть з радістю обсмоктувати підігріті кацапами історичні міфи про "волинську різню" (хоча хто кого ще більше вирізав - тут ляхи "постарались" і відвели душу), аніж знищувати літаюче лайно, запущене істинним ворогом.
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02.09.2024 18:48 Відповісти
Гонорових давно поімєли кацапи. Що вже тільки в них не літало, але сцикуни промовчали і нічого не збивали. Натомість винуватили нас.
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02.09.2024 13:11 Відповісти
треба меньше пи...ь, а больше сбивать.
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02.09.2024 16:52 Відповісти
Пустопорожні балачки. Поки черговий шахед не залетить глибоко в Польщу, по саму Варшаву, і не закатрупить кількох цивільних, ніякого збиття не буде. Буде "погана погода", "пролітав і не становив небезпеки" та інше, аби нічого не робити. Може шахед заверне назад через кордон на територію України, для чого псувати кацапам ес-ве-о?
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02.09.2024 18:41 Відповісти
Вояки шляхетськ: блокувати кордони і розсипати українське зерно на крові зібране - Гойда.
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02.09.2024 18:57 Відповісти
--Давно б так ! А то : давайте порадуємо ліліПутіна--українське зерно по шпалам. по шпалам сипонемо... Або іще "краще "-- Даеш ексгумацію убієнних " Волинської різанини ! " Хто перший розпочав !?Чекаємо .щирих. вибачень . покаяння,,,українців !? Без якого **СТОП-машіна! * Мабуть забули . що вже є черга : В Тель-А-Віві -перші забили стрілку на прощення українців ( на їх думку ми . українці . маємо вимолювати у них прощення за участь в розстрілах євреїв в Бабиному яру !? ) Помітили : ---всі європейці нам допомагають. окрім них ... І взагалі : як це НЕ доречно .НЕ по-людськи --виставляти нам. сьогодні. "рахунки". коли у нас така навала . така біда ?!
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02.09.2024 19:10 Відповісти
Мда.
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02.09.2024 19:52 Відповісти
Щас

Начнется: "мы этого не говорили, ну в смысле говорили, но не только лишь все. Все вообще говорят разное, иногда и порой, они такие *******, мы ведь за всех отвечать не можем. Официально мы неофициально говорим: "да, ситуация сложная, требует непростых решений, и мы не позволим кому ни попадя угрожать кому попало!! И вообще, мы обосрались от страха за свою борзость, потому удаляемся на совещание, в смысле в сад!"
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02.09.2024 20:34 Відповісти
Якщо вибухне у Хмельницьку радiация не дойде до Польшi?
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02.09.2024 21:02 Відповісти
 
 