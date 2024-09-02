Польща має збивати російські ракети ще над Україною, - Сікорський

Країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські дрони та ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща зобов'язана забезпечувати безпеку своїх громадян попри побоювання, що перехоплення російських ракет над територією України може втягнути НАТО у війну між РФ та Україною.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним", - додав міністр.

Раніше у Міноборони Польщі заявили, що не збиватимуть російські ракети та дрони над Україною.

Читайте: 2 вересня Польща знову підіймала свою авіацію