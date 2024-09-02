2 вересня Польща знову підіймала свою авіацію
Зранку 2 вересня польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF24 з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі
"Південно-східна частина Польщі межує з Україною. Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, розташованих на українській території. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня" - йдеться у повідомленні.
"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - додали у відомстві.
Нагадаємо, зранку у понеділок, 26 серпня, Польща підняла свою та союзну авіацію у південно-східній частині через загрозу російського ракетного обстрілу на західній території України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти шо не враховуєш, що ми усі не виспались, навідміну від тебе, і обов'язково будемо тебе посилати за руzкім карабльом.
Прямая речь в тексте выделяется кавычками. Перечитайте текст.
Самолеты в воздухе это интерпретация нашего, уважаемого, редактора. Он так понял.
02.09.24 08:21 2 229
2 сентября Польша снова поднимала свою авиацию
https://images.cnscdn.com/7/f/9/c/7f9c0e438544465292c626df19ba3646/original.jpg
Утром 2 сентября польская авиация и самолеты союзников были подняты в воздух для обеспечения безопасности польского воздушного пространства после того, как Россия начала массированные удары по Украине.
Как информирует , об этом пишет https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja RMF24 со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши
"Юго-восточная часть Польши граничит с Украиной. Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории. Последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа", - говорится в сообщении.
"Активизированы все необходимые процедуры, осуществляет постоянный мониторинг ситуации