2 вересня Польща знову підіймала свою авіацію

Зранку 2 вересня польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RMF24 з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі

"Південно-східна частина Польщі межує з Україною. Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, розташованих на українській території. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня" - йдеться у повідомленні.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - додали у відомстві.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 26 серпня, Польща підняла свою та союзну авіацію у південно-східній частині через загрозу російського ракетного обстрілу на західній території України.

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