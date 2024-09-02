2 сентября Польша снова поднимала свою авиацию

Утром 2 сентября польская авиация и самолеты союзников были подняты в воздух для обеспечения безопасности польского воздушного пространства после того, как Россия начала массированные удары по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24 со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши

"Юго-восточная часть Польши граничит с Украиной. Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории. Последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа", - говорится в сообщении.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - добавили в ведомстве.

Напомним, утром в понедельник, 26 августа, Польша подняла свою и союзную авиацию в юго-восточной части из-за угрозы российского ракетного обстрела на западной территории Украины.

Также читайте: Россияне нанесли по Киеву комбинированный удар: крылатые и баллистические ракеты