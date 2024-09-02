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Новости
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2 сентября Польша снова поднимала свою авиацию

f-16,польща,літак

Утром 2 сентября польская авиация и самолеты союзников были подняты в воздух для обеспечения безопасности польского воздушного пространства после того, как Россия начала массированные удары по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24 со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши

"Юго-восточная часть Польши граничит с Украиной. Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории. Последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа", - говорится в сообщении.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - добавили в ведомстве.

Напомним, утром в понедельник, 26 августа, Польша подняла свою и союзную авиацию в юго-восточной части из-за угрозы российского ракетного обстрела на западной территории Украины.

Также читайте: Россияне нанесли по Киеву комбинированный удар: крылатые и баллистические ракеты

Автор: 

авиация (2822) обстрел (27043) Польша (8407)


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Топ комментарии
+14
Не мучайте самолеты, а то они скоро не выдержат такой интенсивной "нагрузки"...
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02.09.2024 07:52
+7
Чтобы посмотреть сверху как рашистские ракеты падают? Только интересно каким образом польская авиация и ПВО не видят залетающих на территорию Польши ракет и дронов.
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02.09.2024 07:55
+7
Клоуни...
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02.09.2024 08:00
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Не мучайте самолеты, а то они скоро не выдержат такой интенсивной "нагрузки"...
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02.09.2024 07:52 Ответить
А це навмисно, щоб таких як ти вираховувати, з лугандону чи московських болот. А у тебе скільки ніків на сайті? Я пам'ятаю три. Вони тобі для чого у такій кількості? Турботлива неукраінка, яка постійно вкидає с утрєца російського гівниця та псує усім настрій.
Ти шо не враховуєш, що ми усі не виспались, навідміну від тебе, і обов'язково будемо тебе посилати за руzкім карабльом.
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02.09.2024 10:27 Ответить
А яке ти відношення маєш до НАТО окрім проїдання через соціальні виплати коштів платників податків громаян країн НАТО? Від української пенсії вже відмовилась, чи відправляєш її на допомогу армії? Отакі пристарілі "патріоти" як ти, страшніше за кацапів. Звалила з України- отже стули пельку й не відсвічуй!
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02.09.2024 09:17 Ответить
Вона вихвалялась, що має португальське громадянство, а від українського відмовилась. Вона така ж українка , як я іспанська льотчиця.
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02.09.2024 09:33 Ответить
Тьотю, ти в кожній темі залишаєш своє експертне бачення ситуації в Україні, але робиш це з Німеччини. Якщо ти така "патріотка", то може приїдеш сюди, та разом почнемо наводити лад у нашій країні?
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02.09.2024 08:38 Ответить
То в неї проксі так налаштоване куратором.
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02.09.2024 08:43 Ответить
Боже упаси.
Прямая речь в тексте выделяется кавычками. Перечитайте текст.
Самолеты в воздухе это интерпретация нашего, уважаемого, редактора. Он так понял.





02.09.24 08:21 2 229



2 сентября Польша снова поднимала свою авиацию

https://images.cnscdn.com/7/f/9/c/7f9c0e438544465292c626df19ba3646/original.jpg

Утром 2 сентября польская авиация и самолеты союзников были подняты в воздух для обеспечения безопасности польского воздушного пространства после того, как Россия начала массированные удары по Украине.

Как информирует , об этом пишет https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja RMF24 со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши

"Юго-восточная часть Польши граничит с Украиной. Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на украинской территории. Последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа", - говорится в сообщении.

"Активизированы все необходимые процедуры, осуществляет постоянный мониторинг ситуации
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02.09.2024 09:58 Ответить
Видимість бурхливої діяльності.
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02.09.2024 07:53 Ответить
Чтобы посмотреть сверху как рашистские ракеты падают? Только интересно каким образом польская авиация и ПВО не видят залетающих на территорию Польши ракет и дронов.
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02.09.2024 07:55 Ответить
Угробят свою авиацию на селфи с пролетающими мимо ракетами.
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02.09.2024 07:58 Ответить
Всєм баяцца.
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02.09.2024 07:59 Ответить
Не знаю что они там поднимали,но когда я год назад 10 сентября проезжал Польшу то самолеты там постоянно в воздухе висели только толку с них ноль.
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02.09.2024 08:00 Ответить
Клоуни...
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02.09.2024 08:00 Ответить
щоби що?
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02.09.2024 08:01 Ответить
"держите меня семеро"
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02.09.2024 08:06 Ответить
Рольників треба підключати. Виставити їх вздовж кордонів і доручити цілодобовий моніторинг неба. Нехай на тракторах ганяються за шахедами та крилатими ракетами.
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02.09.2024 08:06 Ответить
Якби поляки на100% були-б впевнені що дрони залетять то точно не підняли винищувачі .
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02.09.2024 08:16 Ответить
У пшеков -тока гонор (для приезжих). Бульбофюрер им нос вытер - щелкает те шахнды, шо семечки.
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02.09.2024 08:25 Ответить
Карл, слышишь, границу Польши явно пересекает боевой летательный объект врага, а в ответ детская отмазка, даже сопровождают своим почетным самолетным эскортом, а що до збити, бо це ж вже агресiя проти них - ЗАСЬ. Терпилы, але ж бо, гоноровi, ондого.
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02.09.2024 08:40 Ответить
ЦЕ ПОГАНА ДІНАМИКА...ТРЕБА ВОРОГА ЗБИВАТИ.
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02.09.2024 08:26 Ответить
Віагру приймати треба-підіймалася б тоді краще.
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02.09.2024 08:33 Ответить
Кордон блокувати, зерно на крові, що зібрано з риском життю, розсипати - вони шляхта. Ну а коли москалі їм очі нас..яли - це так, випадково, без злого умислу залетіли-впали.
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02.09.2024 08:48 Ответить
Навіщо полякам винищувачі, якщо ними нічого не хотять збивати ?
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02.09.2024 14:21 Ответить
 
 