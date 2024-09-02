Польша должна сбивать российские ракеты еще над Украиной, - Сикорский
Страны, граничащие с Украиной, "обязались" сбивать российские дроны и ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Польша обязана обеспечивать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну между РФ и Украиной.
"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным", - добавил министр.
Ранее в Минобороны Польши заявили, что не будут сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.
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давно потрібно це робити полякам , а не боятися🙁
Начнется: "мы этого не говорили, ну в смысле говорили, но не только лишь все. Все вообще говорят разное, иногда и порой, они такие *******, мы ведь за всех отвечать не можем. Официально мы неофициально говорим: "да, ситуация сложная, требует непростых решений, и мы не позволим кому ни попадя угрожать кому попало!! И вообще, мы обосрались от страха за свою борзость, потому удаляемся на совещание, в смысле в сад!"