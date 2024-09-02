РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11639 посетителей онлайн
Новости Война
5 687 31

Польша должна сбивать российские ракеты еще над Украиной, - Сикорский

Ракети РФ варто збивати ще над Україною: Що каже Сікорський?

Страны, граничащие с Украиной, "обязались" сбивать российские дроны и ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Польша обязана обеспечивать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну между РФ и Украиной.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным", - добавил министр.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что не будут сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.

Также читайте: 2 сентября Польша снова поднимала свою авиацию

Автор: 

НАТО (9975) Польша (8407) Сикорский Радослав (406)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Ага попробуй збити коли в тебе памперс переповнений .
показать весь комментарий
02.09.2024 10:46
+9
Говорили , балакали ......
давно потрібно це робити полякам , а не боятися🙁
показать весь комментарий
02.09.2024 10:52
+8
Я не понимаю какие проблемы сбивать над чужой страной дроны и ракеты летящие в ТВОЮ сторону? Недавний пример Израиля когда Иран нанес массуую ракетно-дроновую атаки и 70% этих дронов и ракет были сбиты над территорией других стран-они до Израиля даже не долетели. Поляки не должны никого спрашивать. Спрашивать разрешение только у ЗСУ чтобы случайно не сбить украинский самолет. Заодно поляки потренируются в реальном бою-а это хорошо для армии Польши
показать весь комментарий
02.09.2024 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХЗ яка у вас там підготовка. Петріоти на нашу територію перемістіть, решту роботи ми самі зробимо.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:44 Ответить
По статистике более продуктивными являются немецкие ириски, но петриот это сила.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:54 Ответить
Ириска баллистику не собьет а Петриот-и Сампт-т(евроаналог Петриота)-собьет. Ириски и более мелкое ПВО выгодно использовать по крылатым ракетам и дронам
показать весь комментарий
02.09.2024 10:57 Ответить
Петріоти - єдині комплекси ПВО, що збивають балістичні ракети, інші комплекси начебто цим не відзначалися
показать весь комментарий
02.09.2024 10:57 Ответить
очередное бла-бла-бла
показать весь комментарий
02.09.2024 10:45 Ответить
Ага попробуй збити коли в тебе памперс переповнений .
показать весь комментарий
02.09.2024 10:46 Ответить
А ти свій перевіряв? Чи думаєш що від гересімова під спідницею у Машки безпечно ?
показать весь комментарий
02.09.2024 21:08 Ответить
Язиком збивають жваво.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:46 Ответить
А ти їм покажи, у який бік на ПеВеО шпіндєля крутити, чи ти більш по шкіряних диванах ?
показать весь комментарий
02.09.2024 21:12 Ответить
Я більше по відсиланню таких як ти куди подалі.
показать весь комментарий
03.09.2024 01:42 Ответить
А що в дивані вже дірку продавив, так скакав по ньому вказівки роздаючи?
показать весь комментарий
03.09.2024 04:45 Ответить
В твоїй макітрі дірка від народження. Самі протяги.
показать весь комментарий
03.09.2024 05:44 Ответить
До тебе колись дійде, що бути таким балаболом-цвіркуном як ти є зараз і свідчить, що в твоїй макітрі помістися хіба що дірка від бублика?
показать весь комментарий
03.09.2024 16:59 Ответить
Говорили , балакали ......
давно потрібно це робити полякам , а не боятися🙁
показать весь комментарий
02.09.2024 10:52 Ответить
Я не понимаю какие проблемы сбивать над чужой страной дроны и ракеты летящие в ТВОЮ сторону? Недавний пример Израиля когда Иран нанес массуую ракетно-дроновую атаки и 70% этих дронов и ракет были сбиты над территорией других стран-они до Израиля даже не долетели. Поляки не должны никого спрашивать. Спрашивать разрешение только у ЗСУ чтобы случайно не сбить украинский самолет. Заодно поляки потренируются в реальном бою-а это хорошо для армии Польши
показать весь комментарий
02.09.2024 10:55 Ответить
Румунська служба безпеки має Вами зацікавитись
показать весь комментарий
02.09.2024 13:00 Ответить
В Польщі більшість міністрів це не міністри дій це міністри заяв.Так само як віськові,чиї дії залежать від погодних умов(останій заліт НЛО не збили бо були осліплені сонцем).Вже стільки сказано поляками,що просто мій слух не сприймає цих звуків.
показать весь комментарий
02.09.2024 12:14 Ответить
Сикорський, якщо би поляки мали розум, то вже давно би відправили до України пілотів вчитись збивати ракети . Але поляки розуму не мають , тому завжди мають проблеми
показать весь комментарий
02.09.2024 13:02 Ответить
Вони краще будуть з радістю обсмоктувати підігріті кацапами історичні міфи про "волинську різню" (хоча хто кого ще більше вирізав - тут ляхи "постарались" і відвели душу), аніж знищувати літаюче лайно, запущене істинним ворогом.
показать весь комментарий
02.09.2024 18:48 Ответить
Гонорових давно поімєли кацапи. Що вже тільки в них не літало, але сцикуни промовчали і нічого не збивали. Натомість винуватили нас.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:11 Ответить
треба меньше пи...ь, а больше сбивать.
показать весь комментарий
02.09.2024 16:52 Ответить
Пустопорожні балачки. Поки черговий шахед не залетить глибоко в Польщу, по саму Варшаву, і не закатрупить кількох цивільних, ніякого збиття не буде. Буде "погана погода", "пролітав і не становив небезпеки" та інше, аби нічого не робити. Може шахед заверне назад через кордон на територію України, для чого псувати кацапам ес-ве-о?
показать весь комментарий
02.09.2024 18:41 Ответить
Вояки шляхетськ: блокувати кордони і розсипати українське зерно на крові зібране - Гойда.
показать весь комментарий
02.09.2024 18:57 Ответить
--Давно б так ! А то : давайте порадуємо ліліПутіна--українське зерно по шпалам. по шпалам сипонемо... Або іще "краще "-- Даеш ексгумацію убієнних " Волинської різанини ! " Хто перший розпочав !?Чекаємо .щирих. вибачень . покаяння,,,українців !? Без якого **СТОП-машіна! * Мабуть забули . що вже є черга : В Тель-А-Віві -перші забили стрілку на прощення українців ( на їх думку ми . українці . маємо вимолювати у них прощення за участь в розстрілах євреїв в Бабиному яру !? ) Помітили : ---всі європейці нам допомагають. окрім них ... І взагалі : як це НЕ доречно .НЕ по-людськи --виставляти нам. сьогодні. "рахунки". коли у нас така навала . така біда ?!
показать весь комментарий
02.09.2024 19:10 Ответить
Мда.
показать весь комментарий
02.09.2024 19:52 Ответить
Щас

Начнется: "мы этого не говорили, ну в смысле говорили, но не только лишь все. Все вообще говорят разное, иногда и порой, они такие *******, мы ведь за всех отвечать не можем. Официально мы неофициально говорим: "да, ситуация сложная, требует непростых решений, и мы не позволим кому ни попадя угрожать кому попало!! И вообще, мы обосрались от страха за свою борзость, потому удаляемся на совещание, в смысле в сад!"
показать весь комментарий
02.09.2024 20:34 Ответить
Якщо вибухне у Хмельницьку радiация не дойде до Польшi?
показать весь комментарий
02.09.2024 21:02 Ответить
 
 