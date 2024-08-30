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Минобороны Польши: Мы не будем сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

Павел Залевський

Польша не будет сбивать российские ракеты и беспилотники над украинским небом.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский после неформального заседания Совета министров обороны ЕС в Брюсселе, его заявление цитирует Польское радио, информирует Цензор.НЕТ.

Польский чиновник подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

В то же время он отметил, что Польша выступает за усиление обороноспособности Украины, в частности ее противовоздушной обороны.

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"Украина должна иметь чем защищаться, защищать свою территорию, свое воздушное пространство. Но мы не рассматриваем ни в одном формате, особенно двустороннем, то, что на самом деле является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с территории Польши", - сказал Залевский.

По его словам, усиление ПВО Украины западными партнерами должно быть достаточным - таким, чтобы Украина не нуждалась в поддержке со стороны польской авиации.

Кроме этого, Варшава выступает за то, чтобы союзники сняли ограничения на применение Украиной переданного дальнобойного западного оружия.

Читайте также: Сбивание Польшей российских ракет и дронов не приведет к втягиванию НАТО в войну, - Кулеба

Автор: 

ПВО (2729) Польша (8405) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+41
«Это звучит, как шутка, но так получается, что самолёты и небо РФ лучше защищены западными гарантиями, чем украинские», - глава МИД Литвы
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30.08.2024 19:37
+35
та хоч над собою сбивайте!
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30.08.2024 19:32
+32
Ви і над Польщею їх не збиваєте, обісранці
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30.08.2024 19:32
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та хоч над собою сбивайте!
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30.08.2024 19:32 Ответить
Голоане прикинуться шлангом, польским
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30.08.2024 19:54 Ответить
не можна, бо ***** нападе в них ще після смоленська руки трусяться. Польска готова воювати тільки з мертвим Бандерою
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30.08.2024 19:56 Ответить
опять не успел, кусок хлеба отняли! Бздуны бпл не собьют даже, то турки не думали---залетел кацап, сбили кацапа, и только когда упал узнали что кацап. Пво не сбивает национальность или гражданство, Пво сбивает боевую технику пересекшую гос-границу страны. Ото и весь куй до копейки! Наливай да пей!.
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30.08.2024 20:01 Ответить
Яке тобі діло, дурню?
Що робить Польща - справа поляків.
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31.08.2024 01:09 Ответить
йди собі курсом руского корабля.
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31.08.2024 02:07 Ответить
йди курсом свого корабля кацапе!
(і добре, що ти підписався - Urs це "кацап" по-чеченськи)
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31.08.2024 02:32 Ответить
ти дивна нічна тваринка незрозумілого походження. Через пару годин прийде модератор, і прибере тебе разом з твоїм лайном. Готуй новий акаунт.
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31.08.2024 02:44 Ответить
Ти навіть не тваринка кацапе з чеченською кличкою «Кацап».
(І твої погрози разом із твоїм лайном просто розсмішили мене)
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31.08.2024 03:22 Ответить
твоя доля до кінця твого жалюгідного життя - бризкать лайном через інтернет. Ти нахєр не потрібен в Україні. І у Польщі теж ніколи своїм не станеш. Жалюгідний манкурт.
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31.08.2024 05:01 Ответить
Ви і над своєю територією не збиваєте
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30.08.2024 19:32 Ответить
Ви і над Польщею їх не збиваєте, обісранці
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30.08.2024 19:32 Ответить
Ти вже обсрався, обісранцу?
(А може ти сьогодні 10 ракет збив?)
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31.08.2024 01:19 Ответить
Іди готуйся згідно плану "спєрдалям за Віслу", не витрачай час даремно.
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02.09.2024 15:01 Ответить
Іди готуйся згідно плану "спєрдалям за Тису" (тільки не обісрайся)
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02.09.2024 18:11 Ответить
Я не обісрався ще в березні 22-го і досі в ЗСУ, а ти краще підшукай де саме в Німеччині чи Швеції ти хотів би отримувати допомогу для біженців - бо з вашими вояками вам ще знадобиться
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03.09.2024 11:01 Ответить
Как неожиданно..
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30.08.2024 19:33 Ответить
Налякали... та ви й над СВОЄЮ територією ніхріна не збиваєте!
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30.08.2024 19:33 Ответить
А як щодо невідомих об'єктів? Збивати, щоб визначити чиї вони, бо ви ж не знаєте чиє воно летить.
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30.08.2024 19:34 Ответить
Якщо кацапія переможе, будете збивати їх над територією Польщі.
Кожен буде помирати поодинці.
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30.08.2024 19:34 Ответить
То било нє от страху,а от злощі?))))
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30.08.2024 19:34 Ответить
Значить, одного разу рашистськи ракети, "випадково" залетівши у повітряний простір Польщі, "забудуть" повернутися до України...
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30.08.2024 19:36 Ответить
Якби пшекам сказали що в ракетах українське зерно то збивали б з великим задоволенням
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30.08.2024 19:36 Ответить
«Это звучит, как шутка, но так получается, что самолёты и небо РФ лучше защищены западными гарантиями, чем украинские», - глава МИД Литвы
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30.08.2024 19:37 Ответить
ми це давно кажемо.
сша насправді союзник росії, а не наш. Якщо б вони мали іншу позицію, цієї держави б вже не існувало, а тушку путіна вовки в овразі доїдали
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31.08.2024 01:57 Ответить
Та куди вам - ви хоча б над Польщею збивайте
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30.08.2024 19:37 Ответить
26 серпня "Польща не змогла збити "Шахед", який залетів на її територію, через погану погоду, - генерал Кліш"
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30.08.2024 19:37 Ответить
Польський посадовець наголосив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни". Джерело:
Ось тут із ним згоден. Спочатку нам потрібно було стати членами що НАТО, що ЄС. Потім навіть якби рашка вирішила на нас напасти, вони б нас захистили. А не навпаки.
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30.08.2024 19:40 Ответить
Куй би хтось нас взяв би в НАТО і куй хтось візьме
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30.08.2024 19:50 Ответить
що ти мелиш ми нікому не нужні одні понти запада
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30.08.2024 20:23 Ответить
Ми і це запам'ятаємо...
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30.08.2024 19:43 Ответить
всі хто дякує полякам за допомогу:
1. за кожного біженця Польща отримувала компенсацію з ЄС
2. завдяки українським біженцям Польща захистилась від міграцій арабів, сирійців
3. Українські біженці надали великий поштовх польській економіці
4. В найскрутніший час - поляки блокували кордон, і влада "нічого не може з цим зробити".
5. Українське зерно було висипано на землю під посмішки "фермерів".
6. Все більше і більше українців в польщі кажуть "спердалай " звалюй.

у питанні історичної справедливості поляки дивляться тільки на те що їх стосувалось, а те що вони творили - то поза рамками.

просто памятайте, у України немає друзів. Всі думають тільки за себе. Дуже шкода що наша влада не думає за Україну натомість...
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30.08.2024 19:44 Ответить
Шість дурних заяв - шість брехні. Питання в тому, чи це просто дурість, чи проплачена кацапами пропаганда?
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31.08.2024 01:22 Ответить
це ви д*.
Це ж вистачидо розуму осісти в самій відсталій і недорозвиненій країні європи!
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31.08.2024 01:59 Ответить
"в самій відсталій і недорозвиненій країні європи"? це в твоїй педе-рашії а може в Нідерландах - країні збоченців і наркоманів?
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31.08.2024 02:22 Ответить
нідерланди надали нам літаки і зброю, іі не сс*тсья на відміну від ссикливих подляків, які на своїй території жодної ракети і дрона не збили, і можуть лише зерно ссипати і гавкати про історичну компенсацію.
Кожен раз як треба їхати через польщу, аж блювати хочеться, яка огидна країна.
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31.08.2024 02:38 Ответить
Нідерланди дали вам, дурним, ссикливим кацапам, літаки та зброю? Це схоже на тих збоченців і наркоманів. А історична компенсація рано чи пізно чекає вас (дурні кацапи). Те, що кацап їде через Польщу, це недогляд поліції - місце кацапа в ізоляторі.
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31.08.2024 03:00 Ответить
ну ну. давай, розповідай які поляки нам брати, ні по жодному пункту ти заперечити не зможеш. а те що як іуда, отримав пару злотих. і тепер хазяєв захищаєш - то такий ти українець.
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31.08.2024 10:58 Ответить
У політиці немає братів ні сватів - є спільні чи суперечливі інтереси. Іноді також є брехлива і дурна пропаганда (як твоя).
а те що як іуда, отримав пару рублів і тепер кидаєшся лайном - то такий ти пропагандист у стилі Рудольфовича.
(А твоі "пункти " - це все брехня і бред).
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02.09.2024 18:52 Ответить
Ок.
Обробляймо Шахеди ребом і хай летять на Польщу.
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30.08.2024 19:44 Ответить
чудовий план. І потім - глибока стурбованість
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31.08.2024 02:00 Ответить
Полякам збивати ракети і дрони заборонило керівництво НАТО і Польща як країна НАТО виконує розпорядження свого начальства. От колись ми станемо членами НАТО і нами так само будуть керувати .
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30.08.2024 19:45 Ответить
Чекайте, чекайте...
Українці ці слрва пригадають, коли рашистська пітьма бкде своїми ракнтами і дронами рівняти із землею Варшаву й інші міста Польщі.
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30.08.2024 19:46 Ответить
Ну треба тут розводити зєліни наративи , рашка не збирається воювати з НАТО в них на це немає сил і засобів., їхня програма максимум - кордони СССР 1991 року.
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30.08.2024 19:51 Ответить
Навіщо тоді пуйло перед нападом на Україну белькотіло щоб НАТО збирало манатки і з**вало на кордони 1997 року?
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30.08.2024 23:50 Ответить
І що з того що кацапи ,щось там казали ,вони ніколи не будуть воювати з НАТО , СССР + Варшавський договір не воювали ,а теперішня рашка тим більше ,це зеля звик лякати НАТО кацапським вторгненням.
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31.08.2024 08:35 Ответить
Пуйло - неадекватне, навіть в ссср таких не було.
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31.08.2024 11:22 Ответить
Якщо кацапи підуть рівняти з землею Варшаву, українцям, які лишаться, буде настільки непереливки, що пригадувати полякам будуть хіба що самі кацапи. Але навряд чи в них вистачить сил.
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30.08.2024 20:02 Ответить
Думаю, що кацапи вiзьмуть Польщу за три днi!
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30.08.2024 19:48 Ответить
не візьмуть, бо поляки не встигнуть втекти за 3 дні
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30.08.2024 20:00 Ответить
Так ви і над своєю територією не збиваєте, бо ескалація.
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30.08.2024 19:49 Ответить
Чому ви всі до поляків причепились ви звертайтесь до їхнього натівського начальства ,яке наказало їм не збивати ракети і дрони.
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30.08.2024 19:53 Ответить
НАТО це не твій прораб, він не може нікому наказувати
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30.08.2024 22:02 Ответить
Військо Польське підпорядковується командуванню НАТО ,отже і виконує його накази.
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31.08.2024 08:29 Ответить
Ви і над собою не збиваєте. Хєрої
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30.08.2024 19:55 Ответить
Та вы и над своей территоией не будете сбивать. Обоссытесь
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30.08.2024 20:00 Ответить
Так сідайте Патріот нам, бо навіть над собою не збиває те. Наразі для Туска волинська трагедія це перше питання.
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30.08.2024 20:15 Ответить
У Польщі таких питань взагалі немає, дурню. (І ніколи не було).
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31.08.2024 01:27 Ответить
Та диви,які геЙрої тут зібрались,обісрані труси міняйте,**********!
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30.08.2024 20:17 Ответить
У них все пучком. Вчорашні вороги мочать один одного. Для них це свято якесь. Бажають удачі обом сторонам і стоять подалі, щоб не заляпало кров'ю.
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30.08.2024 20:33 Ответить
Чим гірше в Україні тим більше безправних заробітчан з України в Польщі. І це дуже, ну прямо надзвичайно!, тішить поляцьке его. Його ніхто не просив таку заяву робити, але ж дуже хотілось пану відчути себе ще більшим паном.
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30.08.2024 20:52 Ответить
Кулеба на днях всех там рассердил.
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30.08.2024 21:39 Ответить
Бред.
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31.08.2024 01:30 Ответить
Пан за пана хОвайсь!
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30.08.2024 21:25 Ответить
Ми і над своєю навіть не збиватимемо, додали в Міноборони Польщі.
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30.08.2024 22:36 Ответить
Польське панство вельми гонорове, але путіна боїться.
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31.08.2024 00:28 Ответить
Знову з'їзд сільських ідіотів дискутує на форумі про міжнародну політику... Вони хочуть, щоб одна країна збивала ракети над територією іншої країни. Чому саме?
Дурні не можуть цього пояснити.
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31.08.2024 01:51 Ответить
чому саме над ізраїлем купа країн ракети сбивала? чи єто другое?
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31.08.2024 02:01 Ответить
Що це за "купа країн над ізраїлем ракети сбивала"? Конкретно, коли це було і в яких місцях Ізраїлю ? ( будь ласка джерела та посилання).
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31.08.2024 02:09 Ответить
Щоб ті ракети не залетіли на територію тої країни - хоч би для цього...
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31.08.2024 06:31 Ответить
 
 