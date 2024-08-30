Минобороны Польши: Мы не будем сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

Польша не будет сбивать российские ракеты и беспилотники над украинским небом.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский после неформального заседания Совета министров обороны ЕС в Брюсселе, его заявление цитирует Польское радио, информирует Цензор.НЕТ.

Польский чиновник подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

В то же время он отметил, что Польша выступает за усиление обороноспособности Украины, в частности ее противовоздушной обороны.

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"Украина должна иметь чем защищаться, защищать свою территорию, свое воздушное пространство. Но мы не рассматриваем ни в одном формате, особенно двустороннем, то, что на самом деле является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с территории Польши", - сказал Залевский.

По его словам, усиление ПВО Украины западными партнерами должно быть достаточным - таким, чтобы Украина не нуждалась в поддержке со стороны польской авиации.

Кроме этого, Варшава выступает за то, чтобы союзники сняли ограничения на применение Украиной переданного дальнобойного западного оружия.

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