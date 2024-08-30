Минобороны Польши: Мы не будем сбивать российские ракеты и дроны над Украиной
Польша не будет сбивать российские ракеты и беспилотники над украинским небом.
Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский после неформального заседания Совета министров обороны ЕС в Брюсселе, его заявление цитирует Польское радио, информирует Цензор.НЕТ.
Польский чиновник подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".
В то же время он отметил, что Польша выступает за усиление обороноспособности Украины, в частности ее противовоздушной обороны.
"Украина должна иметь чем защищаться, защищать свою территорию, свое воздушное пространство. Но мы не рассматриваем ни в одном формате, особенно двустороннем, то, что на самом деле является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с территории Польши", - сказал Залевский.
По его словам, усиление ПВО Украины западными партнерами должно быть достаточным - таким, чтобы Украина не нуждалась в поддержке со стороны польской авиации.
Кроме этого, Варшава выступает за то, чтобы союзники сняли ограничения на применение Украиной переданного дальнобойного западного оружия.
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Що робить Польща - справа поляків.
(і добре, що ти підписався - Urs це "кацап" по-чеченськи)
(І твої погрози разом із твоїм лайном просто розсмішили мене)
(А може ти сьогодні 10 ракет збив?)
Кожен буде помирати поодинці.
сша насправді союзник росії, а не наш. Якщо б вони мали іншу позицію, цієї держави б вже не існувало, а тушку путіна вовки в овразі доїдали
Ось тут із ним згоден. Спочатку нам потрібно було стати членами що НАТО, що ЄС. Потім навіть якби рашка вирішила на нас напасти, вони б нас захистили. А не навпаки.
1. за кожного біженця Польща отримувала компенсацію з ЄС
2. завдяки українським біженцям Польща захистилась від міграцій арабів, сирійців
3. Українські біженці надали великий поштовх польській економіці
4. В найскрутніший час - поляки блокували кордон, і влада "нічого не може з цим зробити".
5. Українське зерно було висипано на землю під посмішки "фермерів".
6. Все більше і більше українців в польщі кажуть "спердалай " звалюй.
у питанні історичної справедливості поляки дивляться тільки на те що їх стосувалось, а те що вони творили - то поза рамками.
просто памятайте, у України немає друзів. Всі думають тільки за себе. Дуже шкода що наша влада не думає за Україну натомість...
Це ж вистачидо розуму осісти в самій відсталій і недорозвиненій країні європи!
Кожен раз як треба їхати через польщу, аж блювати хочеться, яка огидна країна.
а те що як іуда, отримав пару рублів і тепер кидаєшся лайном - то такий ти пропагандист у стилі Рудольфовича.
(А твоі "пункти " - це все брехня і бред).
Обробляймо Шахеди ребом і хай летять на Польщу.
Українці ці слрва пригадають, коли рашистська пітьма бкде своїми ракнтами і дронами рівняти із землею Варшаву й інші міста Польщі.
Дурні не можуть цього пояснити.