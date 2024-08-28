На заседании Совета Украина-НАТО обсудили создание щита ПВО над западными регионами страны, - Умеров

Участники заседания Совета Украина-НАТО обсудили дальнейшие планы по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что заседание Совета Украина-НАТО, которое состоялось 28 августа, было созвано в связи с массированными ракетными ударами, которые российская армия осуществила по Украине два дня назад. Тогда страна-агрессор запустила более 200 ракет и дронов. В результате обстрелов погибли гражданские, разрушениям подверглась критическая инфраструктура страны.

На заседании Умеров проинформировал партнеров о текущей ситуации и отметил необходимость усиления украинской ПВО.

"Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Нам нужно усиливать нашу противовоздушную оборону", - рассказал глава Минобороны.

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Кроме этого, Умеров рассказал, что в будущем продолжатся консультации по созданию щита противовоздушной обороны - так называемого пояса безопасности над западными регионами государства.

"Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны - так называемого пояса безопасности над западными регионами государства", - сообщил министр.

Напоследок глава Минобороны поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку и обещанную помощь и подчеркнул, что "все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права".

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