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На заседании Совета Украина-НАТО обсудили создание щита ПВО над западными регионами страны, - Умеров

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров

Участники заседания Совета Украина-НАТО обсудили дальнейшие планы по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что заседание Совета Украина-НАТО, которое состоялось 28 августа, было созвано в связи с массированными ракетными ударами, которые российская армия осуществила по Украине два дня назад. Тогда страна-агрессор запустила более 200 ракет и дронов. В результате обстрелов погибли гражданские, разрушениям подверглась критическая инфраструктура страны.

На заседании Умеров проинформировал партнеров о текущей ситуации и отметил необходимость усиления украинской ПВО.

"Обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Нам нужно усиливать нашу противовоздушную оборону", - рассказал глава Минобороны.

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Кроме этого, Умеров рассказал, что в будущем продолжатся консультации по созданию щита противовоздушной обороны - так называемого пояса безопасности над западными регионами государства.

"Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны - так называемого пояса безопасности над западными регионами государства", - сообщил министр.

Напоследок глава Минобороны поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку и обещанную помощь и подчеркнул, что "все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права".

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Автор: 

НАТО (9968) ПВО (2726) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+3
Плани про плани - норм так
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28.08.2024 21:09
+3
Так поговорили ,чи буде щит? Про "поговорили" чули не раз.
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28.08.2024 21:16
+3
Товаріщ Маузєр...
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28.08.2024 21:26
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Плани про плани - норм так
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28.08.2024 21:09 Ответить
Народ ...таке враження шо цезеленське шобло надовго . Поки здась пів України... невже нема хочь когось адекватного ? хто може примусити цього хворого 🤡 піти Геть ?
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28.08.2024 21:13 Ответить
Товаріщ Маузєр...
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28.08.2024 21:26 Ответить
Так поговорили ,чи буде щит? Про "поговорили" чули не раз.
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28.08.2024 21:16 Ответить
Раніше- ППР , а зараз -- " совет"?
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28.08.2024 21:21 Ответить
Кривизна планети, 40км зона спостереження?
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28.08.2024 22:03 Ответить
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28.08.2024 22:31 Ответить
Створення shitа...
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28.08.2024 22:41 Ответить
"не 3,14зділи б їх морди, не ходиди б в синяках"
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28.08.2024 23:45 Ответить
 
 