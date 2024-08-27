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Зеленский о возможности сбивания ракет Польшей над Украиной: Варшава хочет поддержки других стран НАТО

Зеленський про можливість збиття ракет Польщею над Україною: Варшава хоче підтримки інших країн НАТО

В вопросе сбивания российских ракет над украинским небом Польша хочет поддержки других стран-членов НАТО. Варшава не решается быть наедине с таким решением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сбивание российских ракет Польшей над западной частью Украины, очень помогло бы нашей стране.

Однако Польша, по словам Зеленского, не решается принимать такое решение без поддержки со стороны стран-союзников по НАТО.

"Мы очень много об этом говорили. И надо, я так понимаю, поддержка нескольких стран. И Польша, я так понимаю, не решается быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО. Я думаю, что это бы привело и к положительному решению со стороны Румынии", - сказал президент.

Читайте также: Украина хотела бы получить от Польши МиГи, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что крайне важно, чтобы США поддержали решение о сбивании российских ракет.

"Но здесь нам всем надо работать над тем, чтобы США поддержали это решение. Тогда нам будет легче. Тогда некоторые вещи, которые у нас есть в разных регионах, которые защищают то или иное направление, мы можем сфокусировать в других направлениях, где у нас, к сожалению, пока нет противовоздушной обороны. И очень хотелось бы, чтобы такое решение было. Будем работать и верить в это", - заявил украинский лидер.

Напомним, что недавно президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Украину заявил, что в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) НАТО (9964) Польша (8405) ракеты (3557)


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Топ комментарии
+6
Панове журналісти, припиніть цю ''мозкову атаку'' -нормальні українці вже не витримують.
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27.08.2024 16:58
+3
Шановний Цензоре. Ну провело це лайно пресконференцію, гаразд. То дайте однією статтєю. Що ж ви всю стрічку засрали. Кожне речення окремою новиною. І від кожного блювати тягне
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27.08.2024 17:11
+1
Это он так сильно разговорчив стал в последнее время, бо наверное готовят людей к сдаче Покровска. Вот и рассказывает как много они сделали...
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27.08.2024 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Панове журналісти, припиніть цю ''мозкову атаку'' -нормальні українці вже не витримують.
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27.08.2024 16:58 Ответить
кажуть вітер і той змінює напрямок з Суджі на палаючу дизельку в ростові
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27.08.2024 17:06 Ответить
Это он так сильно разговорчив стал в последнее время, бо наверное готовят людей к сдаче Покровска. Вот и рассказывает как много они сделали...
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27.08.2024 17:08 Ответить
варшаві допоможе лише добра киздюлина від *****
поляки дуже поважні, натяків не розуміють
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27.08.2024 16:59 Ответить
... і гарні погодні умови!
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27.08.2024 17:00 Ответить
Турки просто взяли і збили кацапський літак, що кілька разів залітав з Сирії. Відтоді кацапські пепелаци туди не потикаються.
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27.08.2024 17:03 Ответить
"Польща хоче підтримки інших країн-членів НАТО" Джерело:

Людською мовою - сцять.
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27.08.2024 17:05 Ответить
Пiдтримка Венгрii потрiбна!
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27.08.2024 17:06 Ответить
Нічого про Польщу без Польщі.
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27.08.2024 17:07 Ответить
Варшава боїться збивати російські шахеди над власною територією. Їхній страх перед росією не має меж.
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27.08.2024 17:09 Ответить
Шановний Цензоре. Ну провело це лайно пресконференцію, гаразд. То дайте однією статтєю. Що ж ви всю стрічку засрали. Кожне речення окремою новиною. І від кожного блювати тягне
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27.08.2024 17:11 Ответить
У вас регистрация 14-го года.
Вы не знаете "фишку" редактора? Одна пресса конференция делится на 10-15 новостей
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27.08.2024 21:33 Ответить
"Сумнів і вагання роблять боягузів з нас!"(с)
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27.08.2024 17:16 Ответить
Poles, cowardly. They can't do anything on their own. They understand that if they start shooting down, then one funnel will remain from Poland. They know how the United States bombed Japan with nuclear weapons.
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27.08.2024 18:24 Ответить
 
 