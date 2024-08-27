Зеленский о возможности сбивания ракет Польшей над Украиной: Варшава хочет поддержки других стран НАТО

В вопросе сбивания российских ракет над украинским небом Польша хочет поддержки других стран-членов НАТО. Варшава не решается быть наедине с таким решением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сбивание российских ракет Польшей над западной частью Украины, очень помогло бы нашей стране.

Однако Польша, по словам Зеленского, не решается принимать такое решение без поддержки со стороны стран-союзников по НАТО.

"Мы очень много об этом говорили. И надо, я так понимаю, поддержка нескольких стран. И Польша, я так понимаю, не решается быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО. Я думаю, что это бы привело и к положительному решению со стороны Румынии", - сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что крайне важно, чтобы США поддержали решение о сбивании российских ракет.

"Но здесь нам всем надо работать над тем, чтобы США поддержали это решение. Тогда нам будет легче. Тогда некоторые вещи, которые у нас есть в разных регионах, которые защищают то или иное направление, мы можем сфокусировать в других направлениях, где у нас, к сожалению, пока нет противовоздушной обороны. И очень хотелось бы, чтобы такое решение было. Будем работать и верить в это", - заявил украинский лидер.

Напомним, что недавно президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Украину заявил, что в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.

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