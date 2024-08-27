Украина хотела бы получить от Польши МиГи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы Польша передала Украине свои МиГи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність".

"Нам нужны очень ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и мы не будем тратить время на тренировку пилотов", - пояснил Зеленский.

Также президент сообщил, что поднимал вопрос об этом в разговорах с президентом Анджеем Дудой и с премьером Дональдом Туском, и добавил, что пока положительного решения нет.

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