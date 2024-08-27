РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5875 посетителей онлайн
Новости
3 106 23

Украина хотела бы получить от Польши МиГи, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы Польша передала Украине свои МиГи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність".

"Нам нужны очень ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и мы не будем тратить время на тренировку пилотов", - пояснил Зеленский.

Также президент сообщил, что поднимал вопрос об этом в разговорах с президентом Анджеем Дудой и с премьером Дональдом Туском, и добавил, что пока положительного решения нет.

Также читайте: Польша находится в состоянии гибридной войны, - замминистра обороны Томчик

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Польша (8405) самолет (3589)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Татаров буде на них бамбіть чеченців?
показать весь комментарий
27.08.2024 15:58
+5
а еще золото от Швейцаріі,брюлікі із Афрікі і нефть от арабов
а Кращебвтік сідел бі 100 лет і разбазарівал все с 95-тімі хахатаямі
показать весь комментарий
27.08.2024 15:56
+4
Ви ще запитайте - а воно взагалі знає, що таке авіоніка)))
показать весь комментарий
27.08.2024 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотіла Б ? АЛЕ НЕ ХОЧЕ? ЧИ ЯК РОЗУМІТИ ЦЮ *****?
показать весь комментарий
27.08.2024 15:45 Ответить
Хочуть тільки на зелю обміняти літаки, а його відвести тихенько в ліс. Нахєр їм треба такий сусід президент?
показать весь комментарий
27.08.2024 17:46 Ответить
.. в любьіх калічествах с любой стараньі (с)
показать весь комментарий
28.08.2024 06:37 Ответить
А від штатів "фальконів" сотню.🤑
показать весь комментарий
27.08.2024 15:46 Ответить
бойових комарiв
показать весь комментарий
27.08.2024 16:11 Ответить
про какие именно миги идет речь? они в вроде их уже все нам отгрузили
показать весь комментарий
27.08.2024 15:55 Ответить
Ви ще запитайте - а воно взагалі знає, що таке авіоніка)))
показать весь комментарий
27.08.2024 15:58 Ответить
Еще остались. Польша их держит до замены на новые F-16 и F-35
показать весь комментарий
27.08.2024 16:19 Ответить
а еще золото от Швейцаріі,брюлікі із Афрікі і нефть от арабов
а Кращебвтік сідел бі 100 лет і разбазарівал все с 95-тімі хахатаямі
показать весь комментарий
27.08.2024 15:56 Ответить
Татаров буде на них бамбіть чеченців?
показать весь комментарий
27.08.2024 15:58 Ответить
Яке слово почув десь-Авiонiка. Вумне як вутка
показать весь комментарий
27.08.2024 15:58 Ответить
Авіоніка ,Це ПІЗДА по німецьки !
показать весь комментарий
27.08.2024 16:25 Ответить
Тепер точно не дадуть, кукарікай далі.
показать весь комментарий
27.08.2024 16:00 Ответить
Так Польша уже передавала нам свои МиГи. В чем прикол? Больше не хотят? Еще пару раз оскорби поляков - может больше дадут.
показать весь комментарий
27.08.2024 16:06 Ответить
По количеству переданных самолетов - Польша на первом месте

Остаток самолетов, следуя их заявлениям, могут быть переданы - когда поступят F35 заказанные в 2020 году - вроде поставки ожидались в 2024

Плюс может снова нужно одобрение от США, т.к. Миги модернизированы под стандарты НАТО, и используют детали от США

В общем все как всегда упирается в администрацию США Байден+Камала

Через месяц, заканчивается срок действия программы PDA, там остаток 6.2млрд - наверное Байден+Камала сделают "подарок".
показать весь комментарий
27.08.2024 17:08 Ответить
А на переданные ранее типа разрешение было не нужно? И там среди переданных нам не только польские были переделаны под НАТО. Или это Байден мешал нам строить инфраструктуру аэродромов и найти англоговорящих пилотов для пилотажа F-16? Может просто нужно было меньше тупо ляпать языком и играть в "быдло мачо" с поляками? Если ты хочешь что-то получить в подарок, то обычно не оскорбляешь дарящего.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:08 Ответить
https://defence-ua.com/news/skilki_polscha_zagalom_peredaje_mig_29_u_jakij_versiji_j_chomu_vse_odno_bez_zgodi_ssha_ne_obijdetsja-11197.html Здесь утверждается, вроде про остаток, что надо разрешение, и дождаться прибытия купленных F35
"Відносно ж модернізованих МіГ-29 у кількості 15 одиниць, то щодо них, як зазначив президент Польщі, необхідно отримати згоду від США, через те, що в них є американське обладнання. Але навіть у випадку отримання згоди Варшава не буде готова їх передати одразу, бо ці літаки знаходяться на бойовому чергуванні. І додати МіГ-29 Польща зможе лише після прибуття мінімальної кількості літаків FA-50 та F-35.

Нагадаємо, що перші F-35 мають бути отримані Польщею у 2024 році, якщо не буде зсувів вправо. І це за умови, що контракт на 32 машини за 4,6 млрд доларів був підписаний у на початку 2020 року."

С F16 просто не хотят давать
Сколько пообещала администрация Байдена? 0шт
в 2022 в бюджете было 100млн на обучение пилотов - потом это убрали
в начале 2022, ЧВК предлагали дать своих пилотов - США отказали

Прямо сейчас остаток PDA 6.2млрд, которые действитеьны до 1 октября 2024
И что делает администрация Байден+Камала - дает минимум 125млн
И если через месяц деньги згорят, то виноват будет Байден+Камала
показать весь комментарий
27.08.2024 21:24 Ответить
Вы не в теме. Из 10 первых полученных F-16 - 4 борта именно американских. Там модификации, которых никогда не было в Европе. Они засветились на видео с Зеленским и это уже разбирали спецы.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:43 Ответить
Курва-31К
показать весь комментарий
27.08.2024 16:10 Ответить
Якщо там не буде багато грошей, то поДляки нічого не дадуть))
показать весь комментарий
27.08.2024 16:15 Ответить
Хочеш, перехочеш
показать весь комментарий
27.08.2024 17:49 Ответить
Речь идет о последних 14 мигах которые были модифицированы по натовским стандартам.
показать весь комментарий
27.08.2024 18:09 Ответить
 
 