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Новини
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Україна хотіла б отримати від Польщі МіГи, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щод Польща передала Україні свої МіГи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Нам потрібні дуже ваші МіГи, бо в них гарна авіоніка і ми не будемо витрачати час на тренування пілотів", – пояснив Зеленський.

Також президент повідомив, що порушував питання про це у розмовах з президентом Анджеєм Дудою і з прем’єром Дональдом Туском, і додав, що наразі позитивного рішення немає.

Також читайте: Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Польща (8489) літак (2900)


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Топ коментарі
+8
Татаров буде на них бамбіть чеченців?
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27.08.2024 15:58
+5
а еще золото от Швейцаріі,брюлікі із Афрікі і нефть от арабов
а Кращебвтік сідел бі 100 лет і разбазарівал все с 95-тімі хахатаямі
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27.08.2024 15:56
+4
Ви ще запитайте - а воно взагалі знає, що таке авіоніка)))
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27.08.2024 15:58
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Хотіла Б ? АЛЕ НЕ ХОЧЕ? ЧИ ЯК РОЗУМІТИ ЦЮ *****?
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27.08.2024 15:45 Відповісти
Хочуть тільки на зелю обміняти літаки, а його відвести тихенько в ліс. Нахєр їм треба такий сусід президент?
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27.08.2024 17:46 Відповісти
.. в любьіх калічествах с любой стараньі (с)
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28.08.2024 06:37 Відповісти
А від штатів "фальконів" сотню.🤑
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27.08.2024 15:46 Відповісти
бойових комарiв
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27.08.2024 16:11 Відповісти
про какие именно миги идет речь? они в вроде их уже все нам отгрузили
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27.08.2024 15:55 Відповісти
Ви ще запитайте - а воно взагалі знає, що таке авіоніка)))
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27.08.2024 15:58 Відповісти
Еще остались. Польша их держит до замены на новые F-16 и F-35
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27.08.2024 16:19 Відповісти
а еще золото от Швейцаріі,брюлікі із Афрікі і нефть от арабов
а Кращебвтік сідел бі 100 лет і разбазарівал все с 95-тімі хахатаямі
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27.08.2024 15:56 Відповісти
Татаров буде на них бамбіть чеченців?
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27.08.2024 15:58 Відповісти
Яке слово почув десь-Авiонiка. Вумне як вутка
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27.08.2024 15:58 Відповісти
Авіоніка ,Це ПІЗДА по німецьки !
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27.08.2024 16:25 Відповісти
Тепер точно не дадуть, кукарікай далі.
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27.08.2024 16:00 Відповісти
Так Польша уже передавала нам свои МиГи. В чем прикол? Больше не хотят? Еще пару раз оскорби поляков - может больше дадут.
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27.08.2024 16:06 Відповісти
По количеству переданных самолетов - Польша на первом месте

Остаток самолетов, следуя их заявлениям, могут быть переданы - когда поступят F35 заказанные в 2020 году - вроде поставки ожидались в 2024

Плюс может снова нужно одобрение от США, т.к. Миги модернизированы под стандарты НАТО, и используют детали от США

В общем все как всегда упирается в администрацию США Байден+Камала

Через месяц, заканчивается срок действия программы PDA, там остаток 6.2млрд - наверное Байден+Камала сделают "подарок".
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27.08.2024 17:08 Відповісти
А на переданные ранее типа разрешение было не нужно? И там среди переданных нам не только польские были переделаны под НАТО. Или это Байден мешал нам строить инфраструктуру аэродромов и найти англоговорящих пилотов для пилотажа F-16? Может просто нужно было меньше тупо ляпать языком и играть в "быдло мачо" с поляками? Если ты хочешь что-то получить в подарок, то обычно не оскорбляешь дарящего.
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27.08.2024 21:08 Відповісти
https://defence-ua.com/news/skilki_polscha_zagalom_peredaje_mig_29_u_jakij_versiji_j_chomu_vse_odno_bez_zgodi_ssha_ne_obijdetsja-11197.html Здесь утверждается, вроде про остаток, что надо разрешение, и дождаться прибытия купленных F35
"Відносно ж модернізованих МіГ-29 у кількості 15 одиниць, то щодо них, як зазначив президент Польщі, необхідно отримати згоду від США, через те, що в них є американське обладнання. Але навіть у випадку отримання згоди Варшава не буде готова їх передати одразу, бо ці літаки знаходяться на бойовому чергуванні. І додати МіГ-29 Польща зможе лише після прибуття мінімальної кількості літаків FA-50 та F-35.

Нагадаємо, що перші F-35 мають бути отримані Польщею у 2024 році, якщо не буде зсувів вправо. І це за умови, що контракт на 32 машини за 4,6 млрд доларів був підписаний у на початку 2020 року."

С F16 просто не хотят давать
Сколько пообещала администрация Байдена? 0шт
в 2022 в бюджете было 100млн на обучение пилотов - потом это убрали
в начале 2022, ЧВК предлагали дать своих пилотов - США отказали

Прямо сейчас остаток PDA 6.2млрд, которые действитеьны до 1 октября 2024
И что делает администрация Байден+Камала - дает минимум 125млн
И если через месяц деньги згорят, то виноват будет Байден+Камала
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27.08.2024 21:24 Відповісти
Вы не в теме. Из 10 первых полученных F-16 - 4 борта именно американских. Там модификации, которых никогда не было в Европе. Они засветились на видео с Зеленским и это уже разбирали спецы.
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27.08.2024 21:43 Відповісти
Курва-31К
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27.08.2024 16:10 Відповісти
Якщо там не буде багато грошей, то поДляки нічого не дадуть))
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27.08.2024 16:15 Відповісти
Хочеш, перехочеш
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27.08.2024 17:49 Відповісти
Речь идет о последних 14 мигах которые были модифицированы по натовским стандартам.
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27.08.2024 18:09 Відповісти
 
 