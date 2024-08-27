Україна хотіла б отримати від Польщі МіГи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щод Польща передала Україні свої МіГи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Нам потрібні дуже ваші МіГи, бо в них гарна авіоніка і ми не будемо витрачати час на тренування пілотів", – пояснив Зеленський.

Також президент повідомив, що порушував питання про це у розмовах з президентом Анджеєм Дудою і з прем’єром Дональдом Туском, і додав, що наразі позитивного рішення немає.

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