Україна хотіла б отримати від Польщі МіГи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щод Польща передала Україні свої МіГи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".
"Нам потрібні дуже ваші МіГи, бо в них гарна авіоніка і ми не будемо витрачати час на тренування пілотів", – пояснив Зеленський.
Також президент повідомив, що порушував питання про це у розмовах з президентом Анджеєм Дудою і з прем’єром Дональдом Туском, і додав, що наразі позитивного рішення немає.
Топ коментарі
+8 юрий Шмалько #512164
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+5 Денис #583838
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+4 Марина Нєчаєва #561431
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а Кращебвтік сідел бі 100 лет і разбазарівал все с 95-тімі хахатаямі
Остаток самолетов, следуя их заявлениям, могут быть переданы - когда поступят F35 заказанные в 2020 году - вроде поставки ожидались в 2024
Плюс может снова нужно одобрение от США, т.к. Миги модернизированы под стандарты НАТО, и используют детали от США
В общем все как всегда упирается в администрацию США Байден+Камала
Через месяц, заканчивается срок действия программы PDA, там остаток 6.2млрд - наверное Байден+Камала сделают "подарок".
"Відносно ж модернізованих МіГ-29 у кількості 15 одиниць, то щодо них, як зазначив президент Польщі, необхідно отримати згоду від США, через те, що в них є американське обладнання. Але навіть у випадку отримання згоди Варшава не буде готова їх передати одразу, бо ці літаки знаходяться на бойовому чергуванні. І додати МіГ-29 Польща зможе лише після прибуття мінімальної кількості літаків FA-50 та F-35.
Нагадаємо, що перші F-35 мають бути отримані Польщею у 2024 році, якщо не буде зсувів вправо. І це за умови, що контракт на 32 машини за 4,6 млрд доларів був підписаний у на початку 2020 року."
С F16 просто не хотят давать
Сколько пообещала администрация Байдена? 0шт
в 2022 в бюджете было 100млн на обучение пилотов - потом это убрали
в начале 2022, ЧВК предлагали дать своих пилотов - США отказали
Прямо сейчас остаток PDA 6.2млрд, которые действитеьны до 1 октября 2024
И что делает администрация Байден+Камала - дает минимум 125млн
И если через месяц деньги згорят, то виноват будет Байден+Камала