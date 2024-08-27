Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський

Україна провела успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024.Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - зазначив він.

Зеленський заявив, що не може розкривати деталі про цю ракету.

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Президент також зазначив, що вагався, чи варто повідомляти цю інформацію.

"Думав, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". 24 серпня українські військові вперше вдарили нею по російських військових.

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