Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський
Україна провела успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024.Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - зазначив він.
Зеленський заявив, що не може розкривати деталі про цю ракету.
Президент також зазначив, що вагався, чи варто повідомляти цю інформацію.
"Думав, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах", - додав глава держави.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". 24 серпня українські військові вперше вдарили нею по російських військових.
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А в цей час,його друг Татаров,проміж незламних і потужних ніг зє, вишукує і вбиває чеченців із збрУї зє!
Гарний вислів " Порошенко будував ракети,а Зеленський макети".
- в радіусі 300 м від епіцентру - тотальне знищення всього що є.
- в радіусі 1500 м - ударна хвиля прийшла на автостоянку. Приватні машини змяті і спалені.
- в радіусі 3000м - в домах працівників авіабази повилітали вікна і двері.
а так то позитив, якби не воно озвучило
я його ще з 2000х ненавидів
за голос, рожу, тупість, та відсутність принципів взагалі 🤮
Його повноваження закінчились 20го травня.
Зе є узурпатор.
сбивайте краще гівно яке до вас залітає та не блокуйте вантажі
а то вже незручно та соромно за поляків
В 2018 проходили испытания двигателей и аэродинамики(гиперлуп,если кто забыл). Пробные пуски и принятие на вооружение запланировано БЫЛО на 2019.
В 2019 случился Зеленский. Он поменял приоритеты обороны на "большое крадивныцтво", сократив ВСУ на ~40% ,но увеличив полицию и прокуратуру.
Перша українська балістична ракета була випробувана в присутності і під контролем спеціалістів НАТО в серпні 2019 року, коли Зеленський ще грав … по роялю.
Ми повідомляли 2019-08-04 Тиха украинская ночь… https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html
https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/ukraine #ukraine https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/war #war
- Втрачено ефект несподіванки для ворога
- Ворог відведе свої літаки та... за лінію досяжності зброї
- Вже мали досвід, коли керівництво "Укроборонпром"-у пропіарилось
на нашій ракетній програмі, після чого ворог буквально розніс
КБ "Луч" та його підрядників (по суті знищивши цей напрямок)
нею він буде руйнувати демократію!
Хотите новых подробностей про украинскую баллистику?
Смотрите свежый видосик Зели!
Наконец то не надо будет выпрашивать разрешение на использование ракет у которых маркировки иностранного производства.