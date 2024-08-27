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Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський

Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету

Україна провела успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024.Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - зазначив він.

Зеленський заявив, що не може розкривати деталі про цю ракету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракета-дрон "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують із рішеннями, - Зеленський

Президент також зазначив, що вагався, чи варто повідомляти цю інформацію.

"Думав, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". 24 серпня українські військові вперше вдарили нею по російських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн обстрілює позицію окупантів за допомогою дистанційно-керованого бойового модуля "ШаБля": "Отвєточка пошла. Ну, давай повоюємо, демон". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) ракети (4011) українська зброя (173)


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Топ коментарі
+36
Шось його забагато стало! Напевне знову десь капітально накосячили і забалакують ситуацію.
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27.08.2024 15:24
+34
Не вже про це необхідно *******?
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27.08.2024 15:23
+34
*****ти - це його нормальний стан і життеве призначення!
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27.08.2024 15:42
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Не вже про це необхідно *******?
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27.08.2024 15:23 Відповісти
пидіти про того ччого не має - можна
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27.08.2024 15:25 Відповісти
*****ти - це його нормальний стан і життеве призначення!
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27.08.2024 15:42 Відповісти
це доклад резидента у центр......
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27.08.2024 15:23 Відповісти
...а я був вершником апоколiпсису
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27.08.2024 15:24 Відповісти
"То була не ракета, Вова" сказав єрмака і рясно почервонів.
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27.08.2024 19:21 Відповісти
Шось його забагато стало! Напевне знову десь капітально накосячили і забалакують ситуацію.
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27.08.2024 15:24 Відповісти
Ну так -- Донбас, Покровськ...
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27.08.2024 15:43 Відповісти
Виходу на кордони Донецької області в цьому році не буде, можете не очкувати в свій диван так потужно.
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27.08.2024 16:23 Відповісти
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27.08.2024 16:41 Відповісти
Косяк був жирний зранку...
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27.08.2024 15:44 Відповісти
Єрмак забув тумбочку на ключ зачинити...
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27.08.2024 16:09 Відповісти
100% відволікають від конкретної фуйні..
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27.08.2024 15:47 Відповісти
Про чеченців і Татарова докладніше...
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27.08.2024 15:24 Відповісти
А що розповідати? Як зє потужно і незламно,з 4 автоматів,з двох рук, пуляє у расйський спецназ на барикадах Банкової?
А в цей час,його друг Татаров,проміж незламних і потужних ніг зє, вишукує і вбиває чеченців із збрУї зє!
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27.08.2024 15:57 Відповісти
Там були секретнті заряди з мівіни.
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27.08.2024 16:10 Відповісти
І що ти **** наробив ?
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27.08.2024 15:24 Відповісти
Тут "хто небудь" не підійде. Тут потрібні сильні руки та розумні голови.
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27.08.2024 15:36 Відповісти
Це про грім-2, чи вільху? Чи про мільярд дерев?
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27.08.2024 15:25 Відповісти
Весну дочекайтесь, будуть саджать, дерева...
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27.08.2024 15:40 Відповісти
Так мільярд вже росте -- на дні Каховського водосховища. І витрачатись не треба. Економія...
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27.08.2024 15:57 Відповісти
робоча назва "Несмачна паляниця"
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27.08.2024 15:58 Відповісти
там, де раніше було Каховське водосховище, нині прорастає иайже 40 млрд. дерев... сказав - виконав!...
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27.08.2024 15:59 Відповісти
Мабуть ******** по місяцю, замість мацкви?!
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27.08.2024 15:25 Відповісти
Чекає на оцінку суспільства? Так суспільство тобі вже відкритим текстом говорить -"за кацапським крейсером''!
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27.08.2024 15:26 Відповісти
А в 2019 випробувати ракету,Богдану та інше озброєня було "не начасі"?!
Гарний вислів " Порошенко будував ракети,а Зеленський макети".
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27.08.2024 15:33 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=kJnqs-DPNko Як Зеленський знищив оборону України
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27.08.2024 15:34 Відповісти
От цікаво: як би він зараз відповів на питання "А ЦЕ що було? ХТО це робив і НАВІЩО?"
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27.08.2024 15:54 Відповісти
У кацапоботів в коментах підгорає у кожній новині про Зеленського
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27.08.2024 15:35 Відповісти
Так це ж добре! Нехай!
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27.08.2024 15:37 Відповісти
Та ні, просто люди вже не можуть чути про цю гниду прострочену.
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27.08.2024 16:10 Відповісти
Ці "люди" спеціально вичитують кожне його інтервʼю, щоб в коментах під ними висиратися)
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27.08.2024 16:39 Відповісти
Серег тут ти, кацапська гнида
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27.08.2024 17:33 Відповісти
Ні, далеко не кожне, бо можна мізки вивихнути. Та й нудотний рефлекс дуже заважає. Та й навіщо кожне, досить і небагато вичитати, щоб побачити глибину інтелекту торчка квартального.
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27.08.2024 21:39 Відповісти
100%. Але тут дійсно краще було б промовчати, що маємо шось. Ідеальний варіант розхерачити якійсь аеродром ними та сказати, що то були ракети КНДР, зі складу, котрий ЗСУ захватили у Курській області наприклад
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27.08.2024 20:37 Відповісти
Дмітрій, іди пожалійся подоляку, що найвеличнішого на Цензорі не *******. Нехай він підкріплення виділить, бо ти із петровою тут не вивозиш.
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27.08.2024 21:20 Відповісти
виробництво Р36м відновили?
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27.08.2024 15:39 Відповісти
а ви розуміетесь на збоченнях
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27.08.2024 16:03 Відповісти
Ну що, сподіваюсь побачимо її у дії але не можу не зауважити, що назвавши цю ракету "першою" він відверто збрехав приписуючи собі право першості бо "забув" мабуть про припинення ним української ракетної програми в котрій була й подальша розробка вже існуючого комплексу "Сапсан" (Гром-2) що відкинуло наше військове ракетобудування на декілька років!!! А в нас пам'ять добра і ЦІГО ми не забудемо та пригадаємо нашому "переможцю"!!!
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27.08.2024 15:40 Відповісти
Вперше в Україні її побачили на параді в 2018 р. Під час застосування комплекс засвітився в Новофедорівці. Два потужних вибухи на відео це ОТРК ГРОМ 2 бахнув дуплетом.
- в радіусі 300 м від епіцентру - тотальне знищення всього що є.
- в радіусі 1500 м - ударна хвиля прийшла на автостоянку. Приватні машини змяті і спалені.
- в радіусі 3000м - в домах працівників авіабази повилітали вікна і двері.
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27.08.2024 16:35 Відповісти
Що персонально вразило. На дальтності 1,5 км від епіцентру валявся порваний вертолітний редуктор від МІ8. Його порвало на шматки.
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27.08.2024 16:37 Відповісти
Коли буде випробування по мацквабаду ???!😬
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27.08.2024 15:43 Відповісти
Я Вова. Я обкурився
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27.08.2024 15:46 Відповісти
Так от чому 14 годин без світла. Куди влучили? Хоча не треба, і так видно, що вдало.
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27.08.2024 15:47 Відповісти
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт!
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27.08.2024 15:50 Відповісти
та просто зесрань дістала
а так то позитив, якби не воно озвучило
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27.08.2024 16:04 Відповісти
"воно" Презідент, їнших нема, кацп читаючи цензор втішеється
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27.08.2024 16:26 Відповісти
воно мені не президент!!!
я його ще з 2000х ненавидів
за голос, рожу, тупість, та відсутність принципів взагалі 🤮
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27.08.2024 16:35 Відповісти
зрозумів, в живете в країні, де нема президента, це сумно
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27.08.2024 16:47 Відповісти
почекайте, скоро у вас "чубчик" буде президентом, потім разом посміємось 😁
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27.08.2024 16:57 Відповісти
я в Україні знахожусь, не довіряйте прапорам
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27.08.2024 17:23 Відповісти
ну тоді не пишуть дурниць, ви знаете шо у нас за ********** 😁
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27.08.2024 17:41 Відповісти
в мене Зеленський а вас хто
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27.08.2024 18:25 Відповісти
Зе є пєрєсідент

Його повноваження закінчились 20го травня.
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28.08.2024 06:44 Відповісти
про війну чули?
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28.08.2024 06:58 Відповісти
За Конституцією України нема ніяких підстав бути презом без виборів більше п'яти років. У випадку війни тільки Рада пролонгується. През - ні, має йти і виконувачем стає Голова Ради.

Зе є узурпатор.
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01.09.2024 10:27 Відповісти
Де в Конституції України про війну, нагадайтє
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01.09.2024 13:04 Відповісти
це вже давно. одна й та сама іпсяча ботва тут жує одну й ту саму жвачку. Містер Бутуглий зайнятий афтер екшен ревʼюямі.
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27.08.2024 16:45 Відповісти
Имея у себя целый завод по производству межконтинентальных ракет и пару заводов электроники для них, на 10 год войны Украина похвасталась что изобрели балистическую ракету. Это надо бвыло сделать на Южмаше ещё 5 лет назад. И наклепать до 2022 года их тысячи. Но как это принято у украинцев, то проще выпрашивать, а если не дают то обхаивать союзников, чем сделпть самим. Но на асфальте и бетоне для дорог больше можно украсть и незаметнее.
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27.08.2024 15:54 Відповісти
не сци якушев, ще їбанемо по твоїй рідній мокві 😁
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27.08.2024 16:05 Відповісти
На здоровье. Только не понимаю к кому ты обращаешься. У нас фамилии не переводят.Моя страна и столица совсем в другой стороне.
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27.08.2024 16:13 Відповісти
то нехер нам срати на голову з польщі, собою займайтесь

сбивайте краще гівно яке до вас залітає та не блокуйте вантажі
а то вже незручно та соромно за поляків
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27.08.2024 16:33 Відповісти
МБР и БРМД две большие разницы!
В 2018 проходили испытания двигателей и аэродинамики(гиперлуп,если кто забыл). Пробные пуски и принятие на вооружение запланировано БЫЛО на 2019.
В 2019 случился Зеленский. Он поменял приоритеты обороны на "большое крадивныцтво", сократив ВСУ на ~40% ,но увеличив полицию и прокуратуру.
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27.08.2024 16:08 Відповісти
На украинцев не гони, у власти не украинцы. А поставили у власти тех залетных хохлы обманутые.
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27.08.2024 16:12 Відповісти
Повідомляємо Зеленському, що він брехун. (не сенсація).

Перша українська балістична ракета була випробувана в присутності і під контролем спеціалістів НАТО в серпні 2019 року, коли Зеленський ще грав … по роялю.

Ми повідомляли 2019-08-04 Тиха украинская ночь… https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html

https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/ukraine #ukraine https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/war #war
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27.08.2024 16:00 Відповісти
Угу, на річці "Кільчень"...
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27.08.2024 16:13 Відповісти
Тепер Південмаш рознесуть.
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27.08.2024 16:04 Відповісти
Кілька разів спробували. Не виходить. "Загадочниє узкіє рукі".
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27.08.2024 16:11 Відповісти
я мав на увазі, що будуть по ньому лупити
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27.08.2024 16:22 Відповісти
І я теж! Луплять. Регулярно.
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27.08.2024 16:26 Відповісти
Ще вчора Паляниця була "крилатою" і летіла на 1.5т км, а сьогодні - це вже балістична і летить ... та тхір знає скільки ... бо навіть у Іскандера то у полігонних умовах 500 км (а це професійно роками відпрацьована штуковина). Одним словом, пацанчіка нєсло.
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27.08.2024 16:09 Відповісти
щось забористе йому дєрмак підсипав, цілий день "перли" видає. до вечірнього гундоса хоч відійде?
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27.08.2024 16:21 Відповісти
Ця заява має деякі наслідки:
- Втрачено ефект несподіванки для ворога
- Ворог відведе свої літаки та... за лінію досяжності зброї
- Вже мали досвід, коли керівництво "Укроборонпром"-у пропіарилось
на нашій ракетній програмі, після чого ворог буквально розніс
КБ "Луч" та його підрядників (по суті знищивши цей напрямок)
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27.08.2024 16:40 Відповісти
йому про цю ракекту мабуть Татаров з Малюком повєдалі, одразу після доповіді про вбивства чечєнців на хрешатику
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27.08.2024 16:40 Відповісти
Мабуть, іграшкову у бункері зеленського
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27.08.2024 16:48 Відповісти
Памʼятаю, як іпсята скиглили про "дє атвєтка на шахєді???", а тепер обтікають
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27.08.2024 16:48 Відповісти
Покажи в дії, на кацапах. Аеродроми з проклятими ТУшками - гарна мішень.
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27.08.2024 16:55 Відповісти
вазєлєнскій провів випробування першої української балістичної ракети "татров-1"!

нею він буде руйнувати демократію!
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27.08.2024 16:57 Відповісти
за язик хто тягнув??? декілька днів назад електрику експортува ли до єс... хкуйло почуло і бабахнули..
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27.08.2024 16:59 Відповісти
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ !!!
Хотите новых подробностей про украинскую баллистику?
Смотрите свежый видосик Зели!
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27.08.2024 18:13 Відповісти
перефарбував Грім2 у яскравозелений? вічнозелене гальмо оборонки-2019
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27.08.2024 18:43 Відповісти
Сподіваюсь, що аналогів немає?
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27.08.2024 18:52 Відповісти
Это хорошо что наконец то появится как бы украинская ракета, с украинской маркировкой.
Наконец то не надо будет выпрашивать разрешение на использование ракет у которых маркировки иностранного производства.
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28.08.2024 06:26 Відповісти
А ВОТ И ЗУБКИ ПОЛЕЗЛИ !)
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28.08.2024 11:09 Відповісти
першу, курва. після зупинки тобою ракетних програм. будь проклятий, нікчема.
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08.02.2025 09:29 Відповісти
 
 