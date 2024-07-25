Український воїн обстрілює позицію окупантів за допомогою дистанційно-керованого бойового модуля "ШаБля": "Отвєточка пошла. Ну, давай повоюємо, демон". ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи оператора дистанційно-керованого вогневого комплексу "ШаБля".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн обстрілює позиції окупантів на лінії бойового зіткнення.
"Демонстрація можливостей роботизованої турелі "ШаБля", що веде дистанційний вогонь, а управління здійснюється за допомогою портативної ігрової консолі Steam Deck", - йдеться у коментарі до запису.
Для довідки:
"ШаБля" - український автоматизований дистанційно-керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об’єкти або спецтранспорт. Координація "ШаБлі" здійснюється за допомогою пульту керування та монітору, що дозволяє вести бій на відстані, тим самим зберігаючи життя оператора, який знаходиться у безпечній точці локації. Бойова платформа може стояти як стаціонарно на блокпостах, так і на кордоні й інших зонах. Дуже часто низько літаючі БПЛА запускаються бойовиками для розвідки позицій української армії і після спроби його знищення, позиції накриваються Градом. Турель "ШаБля" дозволяє збити БПЛА на дальніх підступах, не дає можливості виявити позиції армії і встановити позиції ворожої артилерії. Працює платформа з будь-якою протитанковою чи протипіхотною зброєю, наприклад, з кулеметом Калашникова. За допомогою автоматизованого дистанційно-керованого вогневого комплексу можна вести бій, перебуваючи на відстані до 500 метрів від "ШаБлі".
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А знаєш, що було саме офігенне? Консерви з латвійськими шпротами. Відкриваєш - а там оленина. Тушняк з оленини. Смачний. Дуже.
Колись це все закінчиться, перш за все поїду в Латвію, до максимально близьких бойових побратимів.
ПОтім в Англію, в США, потім в Колумбію. Бойові побратими - не просто друзі. Ми усі стали близькими родичами.
Психанув, написав в Сигналі комбату, щоб робив відношення. Візьму дві залізні арматурини, примотаю еластичними бинтами на ноги, і знову воїн.
Крім того, забезпечення енергією.