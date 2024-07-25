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Український воїн обстрілює позицію окупантів за допомогою дистанційно-керованого бойового модуля "ШаБля": "Отвєточка пошла. Ну, давай повоюємо, демон". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи оператора дистанційно-керованого вогневого комплексу "ШаБля".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн обстрілює позиції окупантів на лінії бойового зіткнення.

"Демонстрація можливостей роботизованої турелі "ШаБля", що веде дистанційний вогонь, а управління здійснюється за допомогою портативної ігрової консолі Steam Deck", - йдеться у коментарі до запису.

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Для довідки:

"ШаБля" - український автоматизований дистанційно-керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об’єкти або спецтранспорт. Координація "ШаБлі" здійснюється за допомогою пульту керування та монітору, що дозволяє вести бій на відстані, тим самим зберігаючи життя оператора, який знаходиться у безпечній точці локації. Бойова платформа може стояти як стаціонарно на блокпостах, так і на кордоні й інших зонах. Дуже часто низько літаючі БПЛА запускаються бойовиками для розвідки позицій української армії і після спроби його знищення, позиції накриваються Градом. Турель "ШаБля" дозволяє збити БПЛА на дальніх підступах, не дає можливості виявити позиції армії і встановити позиції ворожої артилерії. Працює платформа з будь-якою протитанковою чи протипіхотною зброєю, наприклад, з кулеметом Калашникова. За допомогою автоматизованого дистанційно-керованого вогневого комплексу можна вести бій, перебуваючи на відстані до 500 метрів від "ШаБлі".

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Автор: 

українська зброя (176) бій (163)


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Топ коментарі
+17
Гарна та корисна річь...
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25.07.2024 09:34
+12
Друже, в мене майже все було латвійське. Шарився на нулі в кителі з патчем Zemessardze. Латиші мені підігнали здоровенний квадрік.

А знаєш, що було саме офігенне? Консерви з латвійськими шпротами. Відкриваєш - а там оленина. Тушняк з оленини. Смачний. Дуже.

Колись це все закінчиться, перш за все поїду в Латвію, до максимально близьких бойових побратимів.
ПОтім в Англію, в США, потім в Колумбію. Бойові побратими - не просто друзі. Ми усі стали близькими родичами.
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25.07.2024 09:51
+7
Тут питання не в "вогневій точці" А в кулеметному розрахунку Ну - прилетить дрон Ну - скине ********* Але люди цілими залишаться - бо сидітимуть десь "подалі"! Саме в цьому весь сенс даних розробок - як "шаблі" так і тієї ж "Стугни"!
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25.07.2024 10:03
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Гарна та корисна річь...
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25.07.2024 09:34 Відповісти
Valve Steam Deck - ?))) КРАСАВЦІ!!)
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25.07.2024 09:37 Відповісти
Прикольно. Але, півночі будеш його встановлювати, пристрілювати, напружуватися. Відійдеш за 100 метрів, бінго. Вогнева точка. Тут прилітає дрон з скидом - і хана усій роботі.
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25.07.2024 09:37 Відповісти
Experd nasholsa , umni takoi .......🤣🤣🤣
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25.07.2024 09:40 Відповісти
Друже, в мене майже все було латвійське. Шарився на нулі в кителі з патчем Zemessardze. Латиші мені підігнали здоровенний квадрік.

А знаєш, що було саме офігенне? Консерви з латвійськими шпротами. Відкриваєш - а там оленина. Тушняк з оленини. Смачний. Дуже.

Колись це все закінчиться, перш за все поїду в Латвію, до максимально близьких бойових побратимів.
ПОтім в Англію, в США, потім в Колумбію. Бойові побратими - не просто друзі. Ми усі стали близькими родичами.
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25.07.2024 09:51 Відповісти
Тут питання не в "вогневій точці" А в кулеметному розрахунку Ну - прилетить дрон Ну - скине ********* Але люди цілими залишаться - бо сидітимуть десь "подалі"! Саме в цьому весь сенс даних розробок - як "шаблі" так і тієї ж "Стугни"!
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25.07.2024 10:03 Відповісти
А я шо? Шось кажу? Все класно. Яр, ти не уявляєш, скільки я поховав людей, яких знав. Вовком вию ночами.

Психанув, написав в Сигналі комбату, щоб робив відношення. Візьму дві залізні арматурини, примотаю еластичними бинтами на ноги, і знову воїн.
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25.07.2024 10:15 Відповісти
*****? *****! ******!
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25.07.2024 09:52 Відповісти
Ну так, чого сидиш на дивані?? Аби теліпати, отією єрундою??
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25.07.2024 09:58 Відповісти
шо тобі не так, дятлу. технологія дозволяє керувати не торкаючись. що ти там собі нагородило у макітрі?
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25.07.2024 12:08 Відповісти
адмін надалі веде себе як довбойоб. не можеш окучити похвалу, зовсім уже мозки відшибло?
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25.07.2024 12:09 Відповісти
дистанційно ?Чому воїн знаходиться безпосередньо біля кулемета ? кабель не такий дистанційний
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25.07.2024 10:05 Відповісти
500 м це максимум. Навряд чи там все так легко і просто. Вище писав учасник.

Крім того, забезпечення енергією.
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25.07.2024 13:43 Відповісти
То 500м - більш ніж достатньо. Тут хоч би і 10, але ж у відео боєць сидить беспосередьо біля Шаблі - так, ві сидить у окопчику і від куль захищений, але від міомету чи дроу - ні.
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24.08.2024 13:42 Відповісти
Військовий інтелект...
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25.07.2024 10:09 Відповісти
А я думав ігри - порожня втрата часу!
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25.07.2024 12:50 Відповісти
Молодці, побільше б таких нововедень і поменше м'ясних штурмів посадок....
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26.07.2024 01:50 Відповісти
 
 