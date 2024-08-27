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Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, - Зеленский

Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету

Украина провела успешное испытание первой отечественной баллистической ракеты.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024.Независимость", передает Цензор.НЕТ.

Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - отметил он.

Зеленский заявил, что не может раскрывать детали об этой ракете.

Читайте также: Ракета-дрон "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями, - Зеленский

Президент также отметил, что колебался, стоит ли сообщать эту информацию.

"Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях", - добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляниця". 24 августа украинские военные впервые ударили ею по российским военным.

Также читайте: Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по российским военным, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) ракеты (3557) украинское оружие (161)


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Топ комментарии
+36
Шось його забагато стало! Напевне знову десь капітально накосячили і забалакують ситуацію.
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27.08.2024 15:24
+34
Не вже про це необхідно *******?
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27.08.2024 15:23
+34
*****ти - це його нормальний стан і життеве призначення!
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27.08.2024 15:42
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Не вже про це необхідно *******?
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27.08.2024 15:23 Ответить
пидіти про того ччого не має - можна
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27.08.2024 15:25 Ответить
*****ти - це його нормальний стан і життеве призначення!
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27.08.2024 15:42 Ответить
це доклад резидента у центр......
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27.08.2024 15:23 Ответить
...а я був вершником апоколiпсису
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27.08.2024 15:24 Ответить
"То була не ракета, Вова" сказав єрмака і рясно почервонів.
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27.08.2024 19:21 Ответить
Шось його забагато стало! Напевне знову десь капітально накосячили і забалакують ситуацію.
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27.08.2024 15:24 Ответить
Ну так -- Донбас, Покровськ...
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27.08.2024 15:43 Ответить
Виходу на кордони Донецької області в цьому році не буде, можете не очкувати в свій диван так потужно.
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27.08.2024 16:23 Ответить
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27.08.2024 16:41 Ответить
Косяк був жирний зранку...
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27.08.2024 15:44 Ответить
Єрмак забув тумбочку на ключ зачинити...
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27.08.2024 16:09 Ответить
100% відволікають від конкретної фуйні..
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27.08.2024 15:47 Ответить
Про чеченців і Татарова докладніше...
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27.08.2024 15:24 Ответить
А що розповідати? Як зє потужно і незламно,з 4 автоматів,з двох рук, пуляє у расйський спецназ на барикадах Банкової?
А в цей час,його друг Татаров,проміж незламних і потужних ніг зє, вишукує і вбиває чеченців із збрУї зє!
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27.08.2024 15:57 Ответить
Там були секретнті заряди з мівіни.
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27.08.2024 16:10 Ответить
І що ти **** наробив ?
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27.08.2024 15:24 Ответить
Тут "хто небудь" не підійде. Тут потрібні сильні руки та розумні голови.
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27.08.2024 15:36 Ответить
Це про грім-2, чи вільху? Чи про мільярд дерев?
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27.08.2024 15:25 Ответить
Весну дочекайтесь, будуть саджать, дерева...
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27.08.2024 15:40 Ответить
Так мільярд вже росте -- на дні Каховського водосховища. І витрачатись не треба. Економія...
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27.08.2024 15:57 Ответить
робоча назва "Несмачна паляниця"
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27.08.2024 15:58 Ответить
там, де раніше було Каховське водосховище, нині прорастає иайже 40 млрд. дерев... сказав - виконав!...
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27.08.2024 15:59 Ответить
Мабуть ******** по місяцю, замість мацкви?!
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27.08.2024 15:25 Ответить
Чекає на оцінку суспільства? Так суспільство тобі вже відкритим текстом говорить -"за кацапським крейсером''!
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27.08.2024 15:26 Ответить
А в 2019 випробувати ракету,Богдану та інше озброєня було "не начасі"?!
Гарний вислів " Порошенко будував ракети,а Зеленський макети".
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27.08.2024 15:33 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=kJnqs-DPNko Як Зеленський знищив оборону України
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27.08.2024 15:34 Ответить
От цікаво: як би він зараз відповів на питання "А ЦЕ що було? ХТО це робив і НАВІЩО?"
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27.08.2024 15:54 Ответить
У кацапоботів в коментах підгорає у кожній новині про Зеленського
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27.08.2024 15:35 Ответить
Так це ж добре! Нехай!
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27.08.2024 15:37 Ответить
Та ні, просто люди вже не можуть чути про цю гниду прострочену.
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27.08.2024 16:10 Ответить
Ці "люди" спеціально вичитують кожне його інтервʼю, щоб в коментах під ними висиратися)
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27.08.2024 16:39 Ответить
Серег тут ти, кацапська гнида
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27.08.2024 17:33 Ответить
Ні, далеко не кожне, бо можна мізки вивихнути. Та й нудотний рефлекс дуже заважає. Та й навіщо кожне, досить і небагато вичитати, щоб побачити глибину інтелекту торчка квартального.
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27.08.2024 21:39 Ответить
100%. Але тут дійсно краще було б промовчати, що маємо шось. Ідеальний варіант розхерачити якійсь аеродром ними та сказати, що то були ракети КНДР, зі складу, котрий ЗСУ захватили у Курській області наприклад
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27.08.2024 20:37 Ответить
Дмітрій, іди пожалійся подоляку, що найвеличнішого на Цензорі не *******. Нехай він підкріплення виділить, бо ти із петровою тут не вивозиш.
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27.08.2024 21:20 Ответить
виробництво Р36м відновили?
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27.08.2024 15:39 Ответить
а ви розуміетесь на збоченнях
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27.08.2024 16:03 Ответить
Ну що, сподіваюсь побачимо її у дії але не можу не зауважити, що назвавши цю ракету "першою" він відверто збрехав приписуючи собі право першості бо "забув" мабуть про припинення ним української ракетної програми в котрій була й подальша розробка вже існуючого комплексу "Сапсан" (Гром-2) що відкинуло наше військове ракетобудування на декілька років!!! А в нас пам'ять добра і ЦІГО ми не забудемо та пригадаємо нашому "переможцю"!!!
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27.08.2024 15:40 Ответить
Вперше в Україні її побачили на параді в 2018 р. Під час застосування комплекс засвітився в Новофедорівці. Два потужних вибухи на відео це ОТРК ГРОМ 2 бахнув дуплетом.
- в радіусі 300 м від епіцентру - тотальне знищення всього що є.
- в радіусі 1500 м - ударна хвиля прийшла на автостоянку. Приватні машини змяті і спалені.
- в радіусі 3000м - в домах працівників авіабази повилітали вікна і двері.
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27.08.2024 16:35 Ответить
Що персонально вразило. На дальтності 1,5 км від епіцентру валявся порваний вертолітний редуктор від МІ8. Його порвало на шматки.
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27.08.2024 16:37 Ответить
Коли буде випробування по мацквабаду ???!😬
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27.08.2024 15:43 Ответить
Я Вова. Я обкурився
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27.08.2024 15:46 Ответить
Так от чому 14 годин без світла. Куди влучили? Хоча не треба, і так видно, що вдало.
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27.08.2024 15:47 Ответить
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт!
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27.08.2024 15:50 Ответить
та просто зесрань дістала
а так то позитив, якби не воно озвучило
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27.08.2024 16:04 Ответить
"воно" Презідент, їнших нема, кацп читаючи цензор втішеється
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27.08.2024 16:26 Ответить
воно мені не президент!!!
я його ще з 2000х ненавидів
за голос, рожу, тупість, та відсутність принципів взагалі 🤮
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27.08.2024 16:35 Ответить
зрозумів, в живете в країні, де нема президента, це сумно
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27.08.2024 16:47 Ответить
почекайте, скоро у вас "чубчик" буде президентом, потім разом посміємось 😁
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27.08.2024 16:57 Ответить
я в Україні знахожусь, не довіряйте прапорам
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27.08.2024 17:23 Ответить
ну тоді не пишуть дурниць, ви знаете шо у нас за ********** 😁
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27.08.2024 17:41 Ответить
в мене Зеленський а вас хто
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27.08.2024 18:25 Ответить
Зе є пєрєсідент

Його повноваження закінчились 20го травня.
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28.08.2024 06:44 Ответить
про війну чули?
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28.08.2024 06:58 Ответить
За Конституцією України нема ніяких підстав бути презом без виборів більше п'яти років. У випадку війни тільки Рада пролонгується. През - ні, має йти і виконувачем стає Голова Ради.

Зе є узурпатор.
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01.09.2024 10:27 Ответить
Де в Конституції України про війну, нагадайтє
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01.09.2024 13:04 Ответить
це вже давно. одна й та сама іпсяча ботва тут жує одну й ту саму жвачку. Містер Бутуглий зайнятий афтер екшен ревʼюямі.
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27.08.2024 16:45 Ответить
Имея у себя целый завод по производству межконтинентальных ракет и пару заводов электроники для них, на 10 год войны Украина похвасталась что изобрели балистическую ракету. Это надо бвыло сделать на Южмаше ещё 5 лет назад. И наклепать до 2022 года их тысячи. Но как это принято у украинцев, то проще выпрашивать, а если не дают то обхаивать союзников, чем сделпть самим. Но на асфальте и бетоне для дорог больше можно украсть и незаметнее.
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27.08.2024 15:54 Ответить
не сци якушев, ще їбанемо по твоїй рідній мокві 😁
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27.08.2024 16:05 Ответить
На здоровье. Только не понимаю к кому ты обращаешься. У нас фамилии не переводят.Моя страна и столица совсем в другой стороне.
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27.08.2024 16:13 Ответить
то нехер нам срати на голову з польщі, собою займайтесь

сбивайте краще гівно яке до вас залітає та не блокуйте вантажі
а то вже незручно та соромно за поляків
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27.08.2024 16:33 Ответить
МБР и БРМД две большие разницы!
В 2018 проходили испытания двигателей и аэродинамики(гиперлуп,если кто забыл). Пробные пуски и принятие на вооружение запланировано БЫЛО на 2019.
В 2019 случился Зеленский. Он поменял приоритеты обороны на "большое крадивныцтво", сократив ВСУ на ~40% ,но увеличив полицию и прокуратуру.
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27.08.2024 16:08 Ответить
На украинцев не гони, у власти не украинцы. А поставили у власти тех залетных хохлы обманутые.
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27.08.2024 16:12 Ответить
Повідомляємо Зеленському, що він брехун. (не сенсація).

Перша українська балістична ракета була випробувана в присутності і під контролем спеціалістів НАТО в серпні 2019 року, коли Зеленський ще грав … по роялю.

Ми повідомляли 2019-08-04 Тиха украинская ночь… https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html

https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/ukraine #ukraine https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/war #war
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27.08.2024 16:00 Ответить
Угу, на річці "Кільчень"...
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27.08.2024 16:13 Ответить
Тепер Південмаш рознесуть.
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27.08.2024 16:04 Ответить
Кілька разів спробували. Не виходить. "Загадочниє узкіє рукі".
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27.08.2024 16:11 Ответить
я мав на увазі, що будуть по ньому лупити
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27.08.2024 16:22 Ответить
І я теж! Луплять. Регулярно.
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27.08.2024 16:26 Ответить
Ще вчора Паляниця була "крилатою" і летіла на 1.5т км, а сьогодні - це вже балістична і летить ... та тхір знає скільки ... бо навіть у Іскандера то у полігонних умовах 500 км (а це професійно роками відпрацьована штуковина). Одним словом, пацанчіка нєсло.
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27.08.2024 16:09 Ответить
щось забористе йому дєрмак підсипав, цілий день "перли" видає. до вечірнього гундоса хоч відійде?
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27.08.2024 16:21 Ответить
Ця заява має деякі наслідки:
- Втрачено ефект несподіванки для ворога
- Ворог відведе свої літаки та... за лінію досяжності зброї
- Вже мали досвід, коли керівництво "Укроборонпром"-у пропіарилось
на нашій ракетній програмі, після чого ворог буквально розніс
КБ "Луч" та його підрядників (по суті знищивши цей напрямок)
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27.08.2024 16:40 Ответить
йому про цю ракекту мабуть Татаров з Малюком повєдалі, одразу після доповіді про вбивства чечєнців на хрешатику
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27.08.2024 16:40 Ответить
Мабуть, іграшкову у бункері зеленського
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27.08.2024 16:48 Ответить
Памʼятаю, як іпсята скиглили про "дє атвєтка на шахєді???", а тепер обтікають
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27.08.2024 16:48 Ответить
Покажи в дії, на кацапах. Аеродроми з проклятими ТУшками - гарна мішень.
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27.08.2024 16:55 Ответить
вазєлєнскій провів випробування першої української балістичної ракети "татров-1"!

нею він буде руйнувати демократію!
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27.08.2024 16:57 Ответить
за язик хто тягнув??? декілька днів назад електрику експортува ли до єс... хкуйло почуло і бабахнули..
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27.08.2024 16:59 Ответить
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ !!!
Хотите новых подробностей про украинскую баллистику?
Смотрите свежый видосик Зели!
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27.08.2024 18:13 Ответить
перефарбував Грім2 у яскравозелений? вічнозелене гальмо оборонки-2019
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27.08.2024 18:43 Ответить
Сподіваюсь, що аналогів немає?
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27.08.2024 18:52 Ответить
Это хорошо что наконец то появится как бы украинская ракета, с украинской маркировкой.
Наконец то не надо будет выпрашивать разрешение на использование ракет у которых маркировки иностранного производства.
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28.08.2024 06:26 Ответить
А ВОТ И ЗУБКИ ПОЛЕЗЛИ !)
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28.08.2024 11:09 Ответить
першу, курва. після зупинки тобою ракетних програм. будь проклятий, нікчема.
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08.02.2025 09:29 Ответить
 
 