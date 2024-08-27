Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, - Зеленский
Украина провела успешное испытание первой отечественной баллистической ракеты.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024.Независимость", передает Цензор.НЕТ.
Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - отметил он.
Зеленский заявил, что не может раскрывать детали об этой ракете.
Президент также отметил, что колебался, стоит ли сообщать эту информацию.
"Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях", - добавил глава государства.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляниця". 24 августа украинские военные впервые ударили ею по российским военным.
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А в цей час,його друг Татаров,проміж незламних і потужних ніг зє, вишукує і вбиває чеченців із збрУї зє!
Гарний вислів " Порошенко будував ракети,а Зеленський макети".
- в радіусі 300 м від епіцентру - тотальне знищення всього що є.
- в радіусі 1500 м - ударна хвиля прийшла на автостоянку. Приватні машини змяті і спалені.
- в радіусі 3000м - в домах працівників авіабази повилітали вікна і двері.
а так то позитив, якби не воно озвучило
я його ще з 2000х ненавидів
за голос, рожу, тупість, та відсутність принципів взагалі 🤮
Його повноваження закінчились 20го травня.
Зе є узурпатор.
сбивайте краще гівно яке до вас залітає та не блокуйте вантажі
а то вже незручно та соромно за поляків
В 2018 проходили испытания двигателей и аэродинамики(гиперлуп,если кто забыл). Пробные пуски и принятие на вооружение запланировано БЫЛО на 2019.
В 2019 случился Зеленский. Он поменял приоритеты обороны на "большое крадивныцтво", сократив ВСУ на ~40% ,но увеличив полицию и прокуратуру.
Перша українська балістична ракета була випробувана в присутності і під контролем спеціалістів НАТО в серпні 2019 року, коли Зеленський ще грав … по роялю.
Ми повідомляли 2019-08-04 Тиха украинская ночь… https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_37.html
https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/ukraine #ukraine https://www.tumblr.com/tzeinform/tagged/war #war
- Втрачено ефект несподіванки для ворога
- Ворог відведе свої літаки та... за лінію досяжності зброї
- Вже мали досвід, коли керівництво "Укроборонпром"-у пропіарилось
на нашій ракетній програмі, після чого ворог буквально розніс
КБ "Луч" та його підрядників (по суті знищивши цей напрямок)
нею він буде руйнувати демократію!
Хотите новых подробностей про украинскую баллистику?
Смотрите свежый видосик Зели!
Наконец то не надо будет выпрашивать разрешение на использование ракет у которых маркировки иностранного производства.