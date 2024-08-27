Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету, - Зеленский

Украина провела успешное испытание первой отечественной баллистической ракеты.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024.Независимость", передает Цензор.НЕТ.

Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - отметил он.

Зеленский заявил, что не может раскрывать детали об этой ракете.

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Президент также отметил, что колебался, стоит ли сообщать эту информацию.

"Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях", - добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляниця". 24 августа украинские военные впервые ударили ею по российским военным.

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