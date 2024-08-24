Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по российским военным, - Зеленский
24 августа украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время мероприятия ко Дню независимости, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно сегодня состоялось первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляниця", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что "это наш новый метод возмездия агрессору".
По его словам, результатом применения этого оружия было поражение врага.
Он поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.
"И знаем, что России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но все же очень легко понять, за что", - добавил он.
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Хохма́, или Хокма́https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B2-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. חכמה; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мудрость »; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Премудрость »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B0-2 [2]
- каг?
- "расчєпірка"! - ахахахах ахахахах...
- а каг будєт зажігалка?
- каг?
- "**********"! ахахахах ахахахах....
- а каг будіт прєзірватів?
- каг?
- "нацюцюрнік"! ахахахах ахахахах...
- а каг будєт узкаізичний украЫнєц?
- каг, каг??
- "каЦапорилий нацюцюрнік"!!!!
росії буде дуже складно, складно навіть вимовити,"Паляниця" що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що"
(кацапйо радше дурну макітру об стіну розібʼє, ніж колись зможе вимовити це речення повністю)
За його словами, результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.
Перечитав.
Многа думал (с)
Тобто, ураження ворога - це "новий метод відплати агресору"?
Ракета-дрон це що?
Всі інші ракети пілотовані і тільки ця- беспілотна?
Може просто дрон з реактивним рушієм?
Так подібні шахеді ще минулого року збивали, а кацапам радянські Стріжи прилітади після переробки системи керування. Де тут аналогавнєт?
Піар наше фсьо!
"Україна запустила десять путіних кримським мостом"
"Дивися, путін полетів"
"Нафтабаза знищена одним путіним"
"Сьогодні ППО РФ збили 10 путіних"
"Уламки від збитого путіна пошкодили житловий будинок а Рязані"
"Україна нарощує виробництво путіних"
І т.д. і т.п.
https://t.me/Ukraine_365News/84937