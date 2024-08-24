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Новости Война
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Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по российским военным, - Зеленский

Зеленський розповів про нову українську ракету-дрон Паляниця

24 августа украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время мероприятия ко Дню независимости, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно сегодня состоялось первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляниця", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "это наш новый метод возмездия агрессору".

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По его словам, результатом применения этого оружия было поражение врага.

Он поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.

"И знаем, что России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но все же очень легко понять, за что", - добавил он.

Также читайте: Ежемесячно должно чувствоваться, что Украина становится самостоятельнее в вопросах обеспечения оружием, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) ракеты (3555) украинское оружие (159)


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Топ комментарии
+28
Ох и зверюги , это же надо так издеваться ? Как же им теперь тревогу объявлять ? Вон летит па......... и дальше ступор , пока выговоришь - прилетит .
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24.08.2024 12:40
+27
Назва - огонь!!!
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24.08.2024 12:39
+18
Молодці !!!!! Гарно, креативно!!!!
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24.08.2024 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Назва - огонь!!!
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24.08.2024 12:39 Ответить
Потужність
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24.08.2024 12:56 Ответить
Фау-1 была оснащена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД) и несла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 боевую часть массой 750-1000 кг. Дальность полёта - 250 км, позже была доведена до 400 км.
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24.08.2024 14:17 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД) - дешево і сердито, ніяких турбін !!!

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24.08.2024 15:34 Ответить
На фото грубо зляпаний реактівній двигун.Ниякий не пульсуючий ракетній.Це звичайна крилата ракета.
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24.08.2024 18:47 Ответить
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24.08.2024 15:59 Ответить
А ще є така антиукраїнська зброя - все, що пов'язано з Україною роблять смішним.
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24.08.2024 12:39 Ответить
Ти сам смішний...
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24.08.2024 12:46 Ответить
А ти хохмач...?
Хохма́, или Хокма́https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B2-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. ‏חכמה‎‏‎; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мудрость »; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Премудрость »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B0-2 [2]
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24.08.2024 13:20 Ответить
Він не смішний, він ********.
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24.08.2024 13:49 Ответить
Як і старий зьолдат вилизувальник анальних дірок кварталівських ригів
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25.08.2024 00:09 Ответить
Саша, я бачу ти теж ********.
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25.08.2024 06:33 Ответить
...- а ти знаєшь каг паукраінскі будєт зонтіг?
- каг?
- "расчєпірка"! - ахахахах ахахахах...
- а каг будєт зажігалка?
- каг?
- "**********"! ахахахах ахахахах....
- а каг будіт прєзірватів?
- каг?
- "нацюцюрнік"! ахахахах ахахахах...
- а каг будєт узкаізичний украЫнєц?
- каг, каг??
- "каЦапорилий нацюцюрнік"!!!!
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24.08.2024 12:49 Ответить
а как будет гениколог?-************...
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24.08.2024 13:46 Ответить
продовжуйте далі, васілій, це словництво для вас і створювали.....
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24.08.2024 14:41 Ответить
"Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що".

росії буде дуже складно, складно навіть вимовити,"Паляниця" що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що"
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24.08.2024 15:25 Ответить
Ох и зверюги , это же надо так издеваться ? Как же им теперь тревогу объявлять ? Вон летит па......... и дальше ступор , пока выговоришь - прилетит .
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24.08.2024 12:40 Ответить
Духмяна паляниця, золотава, з хрусткенькою скоринкою, не гливка.....

(кацапйо радше дурну макітру об стіну розібʼє, ніж колись зможе вимовити це речення повністю)
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24.08.2024 12:44 Ответить
Молодці !!!!! Гарно, креативно!!!!
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24.08.2024 12:42 Ответить
За назвою гідна відповідь цьому твору:
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24.08.2024 15:19 Ответить
Зеленський наголосив, що "це наш новий метод відплати агресору".
За його словами, результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.

Перечитав.
Многа думал (с)
Тобто, ураження ворога - це "новий метод відплати агресору"?
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24.08.2024 12:44 Ответить
ну інтелекту там не дуже, тільки тексти запам1ятовувати навчилось
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24.08.2024 20:09 Ответить
Дивне у нього розуміння слова "дрон".
Ракета-дрон це що?
Всі інші ракети пілотовані і тільки ця- беспілотна?
Може просто дрон з реактивним рушієм?
Так подібні шахеді ще минулого року збивали, а кацапам радянські Стріжи прилітади після переробки системи керування. Де тут аналогавнєт?
Піар наше фсьо!
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24.08.2024 12:48 Ответить
Не скаже ж він - українська ракета...всі ж сміятись же будуть. Я ж пам'ятаю початок дев'яностих - українська нафта?? - хахаха-хахаха! український газ?? - хахаха-хахаха!...і т.д. і т.п...
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24.08.2024 13:16 Ответить
Отож,це кидаєстья в очи тому,кто розуміє, ща говорить.
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24.08.2024 18:50 Ответить
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24.08.2024 12:48 Ответить
Говорили бы С-200-N... лишних вопросов не было бы.,
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24.08.2024 12:55 Ответить
С-200-N не смішно...
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24.08.2024 14:20 Ответить
Звиняйте, шо не розжував, шо N - цэ одногорба.
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24.08.2024 14:34 Ответить
Перші кадри польоту дрона-ракети «Паляниця»

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24.08.2024 16:11 Ответить
Відзнято над Лондоном аж у далекому 1940 році! Молодці - вже тоді почалися готуватися до відсічі кацапам під керівництвом дідуся Зеленського...
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28.08.2024 07:31 Ответить
Раніше Володимир Зеленський https://www.slovoidilo.ua/2024/01/01/novyna/suspilstvo/2024-mu-roczi-voroh-vidchuye-lyut-vitchyznyanoho-vyrobnycztva-novorichne-zvernennya-zelenskoho заявляв , що у 2024 році ворог відчує лють вітчизняного виробництва.
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24.08.2024 13:44 Ответить
"Росії буде складно протидіяти, але все ж легко зрозуміти, за що", - наголосив Володимир Зеленський.
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24.08.2024 12:52 Ответить
Душа радіє за матерів "освободітєлєй",які стануть "хорошими" від цієї ракети,вони навіть вимовити не зможуть,від чого похорошел їх мальчік
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24.08.2024 12:56 Ответить
Але на російських телеканалах раптом почали гекати...
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24.08.2024 14:22 Ответить
Ех, зєля не встиг знищити виробництво, як він вчинив з виробництвом відчизняних ракет. Зєля протупив
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24.08.2024 13:08 Ответить
У вас зеля в произношении выходит так нежно и лагiдно, как и Юля, шоб ii гикало й не переставало.
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24.08.2024 14:24 Ответить
Що така ненависть до Юлі? Її пішли з влади під час найбільшого розквіту країни, економіки. Ніхто і не думав тоді нападати на новітнє українське економічне диво. Може у пана щось з логікою?
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24.08.2024 15:28 Ответить
Наступний винахід потрібно назвати - "Сіль"...І тоді зустрічати ворога будемо в кращих традиціях української гостинності.
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24.08.2024 13:20 Ответить
А потім їх поєднати і назвати Соляниця
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24.08.2024 13:54 Ответить
хотілося б деталей...Назва - вогінь.
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24.08.2024 13:28 Ответить
Деталі у Воронежі..
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24.08.2024 13:38 Ответить
👍🤣🤣🤣
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24.08.2024 15:01 Ответить
На часі наступні види зброї з такими калоритними назвами)наприклад,полуниця,пляцок,відбивні,сальтісон,кров'янка,холодець,буженина або шинка..)))
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24.08.2024 13:48 Ответить
Зельц теж непогано. Тим більше, що гундосого так вже називають. Зельц-1, наприклад. Коротко і по суті.
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24.08.2024 13:56 Ответить
А атомну бомбу назвати "Сало".
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24.08.2024 14:55 Ответить
Можна наступну ракету назвати ленін і запустити по мавзолею, кацапам якось не зручно буде її збивти
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24.08.2024 14:10 Ответить
І скинути бомбу під назвою "Русскій Язикъ".
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24.08.2024 14:25 Ответить
То краще .уйлом обiзвати , ще й спередi на головнiй частинi поперек рисочку пририсувати.
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24.08.2024 14:28 Ответить
Неймінг слабенький. Треба було назвати "Путін". Ви тільки уявіть ці заголовки:
"Україна запустила десять путіних кримським мостом"
"Дивися, путін полетів"
"Нафтабаза знищена одним путіним"
"Сьогодні ППО РФ збили 10 путіних"
"Уламки від збитого путіна пошкодили житловий будинок а Рязані"
"Україна нарощує виробництво путіних"
І т.д. і т.п.
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24.08.2024 14:28 Ответить
🤣
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25.08.2024 02:09 Ответить
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24.08.2024 14:31 Ответить
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24.08.2024 16:23 Ответить
Так вперёд по БуНкеРУ и ФюрерУ 🎆🎆🔥🔥🔥по4ему он досихпор коптит во3дух ❓
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25.08.2024 03:05 Ответить
Кадры испытаний:
https://t.me/Ukraine_365News/84937
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25.08.2024 06:15 Ответить
 
 