Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по российским военным, - Зеленский

24 августа украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время мероприятия ко Дню независимости, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно сегодня состоялось первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляниця", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "это наш новый метод возмездия агрессору".

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По его словам, результатом применения этого оружия было поражение врага.

Он поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.

"И знаем, что России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но все же очень легко понять, за что", - добавил он.

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