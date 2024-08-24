Україна вперше застосувала свою ракету-дрон "Паляниця" по російських військових, - Зеленський
24 серпня українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходу до Дня незалежності, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме сьогодні відбулося перше й успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниці", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що "це наш новий метод відплати агресору".
За його словами, результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.
Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.
"І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти, за що", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хохма́, или Хокма́https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B2-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. חכמה; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мудрость »; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Премудрость »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B0-2 [2]
- каг?
- "расчєпірка"! - ахахахах ахахахах...
- а каг будєт зажігалка?
- каг?
- "**********"! ахахахах ахахахах....
- а каг будіт прєзірватів?
- каг?
- "нацюцюрнік"! ахахахах ахахахах...
- а каг будєт узкаізичний украЫнєц?
- каг, каг??
- "каЦапорилий нацюцюрнік"!!!!
росії буде дуже складно, складно навіть вимовити,"Паляниця" що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що"
(кацапйо радше дурну макітру об стіну розібʼє, ніж колись зможе вимовити це речення повністю)
За його словами, результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.
Перечитав.
Многа думал (с)
Тобто, ураження ворога - це "новий метод відплати агресору"?
Ракета-дрон це що?
Всі інші ракети пілотовані і тільки ця- беспілотна?
Може просто дрон з реактивним рушієм?
Так подібні шахеді ще минулого року збивали, а кацапам радянські Стріжи прилітади після переробки системи керування. Де тут аналогавнєт?
Піар наше фсьо!
"Україна запустила десять путіних кримським мостом"
"Дивися, путін полетів"
"Нафтабаза знищена одним путіним"
"Сьогодні ППО РФ збили 10 путіних"
"Уламки від збитого путіна пошкодили житловий будинок а Рязані"
"Україна нарощує виробництво путіних"
І т.д. і т.п.
https://t.me/Ukraine_365News/84937