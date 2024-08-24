Україна вперше застосувала свою ракету-дрон "Паляниця" по російських військових, - Зеленський

24 серпня українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходу до Дня незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні відбулося перше й успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниці", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що "це наш новий метод відплати агресору".

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За його словами, результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.

Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.

"І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти, за що", - додав він.

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