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Україна вперше застосувала свою ракету-дрон "Паляниця" по російських військових, - Зеленський

Зеленський розповів про нову українську ракету-дрон Паляниця

24 серпня українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходу до Дня незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні відбулося перше й успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниці", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що "це наш новий метод відплати агресору".

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За його словами, результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.

Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.

"І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти, за що", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) ракети (4004) українська зброя (171)


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Топ коментарі
+28
Ох и зверюги , это же надо так издеваться ? Как же им теперь тревогу объявлять ? Вон летит па......... и дальше ступор , пока выговоришь - прилетит .
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24.08.2024 12:40
+27
Назва - огонь!!!
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24.08.2024 12:39
+18
Молодці !!!!! Гарно, креативно!!!!
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24.08.2024 12:42
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Назва - огонь!!!
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24.08.2024 12:39 Відповісти
Потужність
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24.08.2024 12:56 Відповісти
Фау-1 была оснащена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД) и несла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 боевую часть массой 750-1000 кг. Дальность полёта - 250 км, позже была доведена до 400 км.
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24.08.2024 14:17 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД) - дешево і сердито, ніяких турбін !!!

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24.08.2024 15:34 Відповісти
На фото грубо зляпаний реактівній двигун.Ниякий не пульсуючий ракетній.Це звичайна крилата ракета.
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24.08.2024 18:47 Відповісти
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24.08.2024 15:59 Відповісти
А ще є така антиукраїнська зброя - все, що пов'язано з Україною роблять смішним.
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24.08.2024 12:39 Відповісти
Ти сам смішний...
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24.08.2024 12:46 Відповісти
А ти хохмач...?
Хохма́, или Хокма́https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B2-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. ‏חכמה‎‏‎; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мудрость »; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Премудрость »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B0-2 [2]
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24.08.2024 13:20 Відповісти
Він не смішний, він ********.
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24.08.2024 13:49 Відповісти
Як і старий зьолдат вилизувальник анальних дірок кварталівських ригів
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25.08.2024 00:09 Відповісти
Саша, я бачу ти теж ********.
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25.08.2024 06:33 Відповісти
...- а ти знаєшь каг паукраінскі будєт зонтіг?
- каг?
- "расчєпірка"! - ахахахах ахахахах...
- а каг будєт зажігалка?
- каг?
- "**********"! ахахахах ахахахах....
- а каг будіт прєзірватів?
- каг?
- "нацюцюрнік"! ахахахах ахахахах...
- а каг будєт узкаізичний украЫнєц?
- каг, каг??
- "каЦапорилий нацюцюрнік"!!!!
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24.08.2024 12:49 Відповісти
а как будет гениколог?-************...
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24.08.2024 13:46 Відповісти
продовжуйте далі, васілій, це словництво для вас і створювали.....
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24.08.2024 14:41 Відповісти
"Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що".

росії буде дуже складно, складно навіть вимовити,"Паляниця" що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що"
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24.08.2024 15:25 Відповісти
Ох и зверюги , это же надо так издеваться ? Как же им теперь тревогу объявлять ? Вон летит па......... и дальше ступор , пока выговоришь - прилетит .
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24.08.2024 12:40 Відповісти
Духмяна паляниця, золотава, з хрусткенькою скоринкою, не гливка.....

(кацапйо радше дурну макітру об стіну розібʼє, ніж колись зможе вимовити це речення повністю)
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24.08.2024 12:44 Відповісти
Молодці !!!!! Гарно, креативно!!!!
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24.08.2024 12:42 Відповісти
За назвою гідна відповідь цьому твору:
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24.08.2024 15:19 Відповісти
Зеленський наголосив, що "це наш новий метод відплати агресору".
За його словами, результатом застосування цієї зброї було ураження ворога.

Перечитав.
Многа думал (с)
Тобто, ураження ворога - це "новий метод відплати агресору"?
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24.08.2024 12:44 Відповісти
ну інтелекту там не дуже, тільки тексти запам1ятовувати навчилось
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24.08.2024 20:09 Відповісти
Дивне у нього розуміння слова "дрон".
Ракета-дрон це що?
Всі інші ракети пілотовані і тільки ця- беспілотна?
Може просто дрон з реактивним рушієм?
Так подібні шахеді ще минулого року збивали, а кацапам радянські Стріжи прилітади після переробки системи керування. Де тут аналогавнєт?
Піар наше фсьо!
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24.08.2024 12:48 Відповісти
Не скаже ж він - українська ракета...всі ж сміятись же будуть. Я ж пам'ятаю початок дев'яностих - українська нафта?? - хахаха-хахаха! український газ?? - хахаха-хахаха!...і т.д. і т.п...
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24.08.2024 13:16 Відповісти
Отож,це кидаєстья в очи тому,кто розуміє, ща говорить.
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24.08.2024 18:50 Відповісти
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24.08.2024 12:48 Відповісти
Говорили бы С-200-N... лишних вопросов не было бы.,
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24.08.2024 12:55 Відповісти
С-200-N не смішно...
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24.08.2024 14:20 Відповісти
Звиняйте, шо не розжував, шо N - цэ одногорба.
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24.08.2024 14:34 Відповісти
Перші кадри польоту дрона-ракети «Паляниця»

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24.08.2024 16:11 Відповісти
Відзнято над Лондоном аж у далекому 1940 році! Молодці - вже тоді почалися готуватися до відсічі кацапам під керівництвом дідуся Зеленського...
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28.08.2024 07:31 Відповісти
Раніше Володимир Зеленський https://www.slovoidilo.ua/2024/01/01/novyna/suspilstvo/2024-mu-roczi-voroh-vidchuye-lyut-vitchyznyanoho-vyrobnycztva-novorichne-zvernennya-zelenskoho заявляв , що у 2024 році ворог відчує лють вітчизняного виробництва.
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24.08.2024 13:44 Відповісти
"Росії буде складно протидіяти, але все ж легко зрозуміти, за що", - наголосив Володимир Зеленський.
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24.08.2024 12:52 Відповісти
Душа радіє за матерів "освободітєлєй",які стануть "хорошими" від цієї ракети,вони навіть вимовити не зможуть,від чого похорошел їх мальчік
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24.08.2024 12:56 Відповісти
Але на російських телеканалах раптом почали гекати...
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24.08.2024 14:22 Відповісти
Ех, зєля не встиг знищити виробництво, як він вчинив з виробництвом відчизняних ракет. Зєля протупив
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24.08.2024 13:08 Відповісти
У вас зеля в произношении выходит так нежно и лагiдно, как и Юля, шоб ii гикало й не переставало.
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24.08.2024 14:24 Відповісти
Що така ненависть до Юлі? Її пішли з влади під час найбільшого розквіту країни, економіки. Ніхто і не думав тоді нападати на новітнє українське економічне диво. Може у пана щось з логікою?
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24.08.2024 15:28 Відповісти
Наступний винахід потрібно назвати - "Сіль"...І тоді зустрічати ворога будемо в кращих традиціях української гостинності.
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24.08.2024 13:20 Відповісти
А потім їх поєднати і назвати Соляниця
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24.08.2024 13:54 Відповісти
хотілося б деталей...Назва - вогінь.
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24.08.2024 13:28 Відповісти
Деталі у Воронежі..
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24.08.2024 13:38 Відповісти
👍🤣🤣🤣
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24.08.2024 15:01 Відповісти
На часі наступні види зброї з такими калоритними назвами)наприклад,полуниця,пляцок,відбивні,сальтісон,кров'янка,холодець,буженина або шинка..)))
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24.08.2024 13:48 Відповісти
Зельц теж непогано. Тим більше, що гундосого так вже називають. Зельц-1, наприклад. Коротко і по суті.
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24.08.2024 13:56 Відповісти
А атомну бомбу назвати "Сало".
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24.08.2024 14:55 Відповісти
Можна наступну ракету назвати ленін і запустити по мавзолею, кацапам якось не зручно буде її збивти
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24.08.2024 14:10 Відповісти
І скинути бомбу під назвою "Русскій Язикъ".
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24.08.2024 14:25 Відповісти
То краще .уйлом обiзвати , ще й спередi на головнiй частинi поперек рисочку пририсувати.
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24.08.2024 14:28 Відповісти
Неймінг слабенький. Треба було назвати "Путін". Ви тільки уявіть ці заголовки:
"Україна запустила десять путіних кримським мостом"
"Дивися, путін полетів"
"Нафтабаза знищена одним путіним"
"Сьогодні ППО РФ збили 10 путіних"
"Уламки від збитого путіна пошкодили житловий будинок а Рязані"
"Україна нарощує виробництво путіних"
І т.д. і т.п.
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24.08.2024 14:28 Відповісти
🤣
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25.08.2024 02:09 Відповісти
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24.08.2024 14:31 Відповісти
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24.08.2024 16:23 Відповісти
Так вперёд по БуНкеРУ и ФюрерУ 🎆🎆🔥🔥🔥по4ему он досихпор коптит во3дух ❓
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25.08.2024 03:05 Відповісти
Кадры испытаний:
https://t.me/Ukraine_365News/84937
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25.08.2024 06:15 Відповісти
 
 