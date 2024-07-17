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Новини
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Щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю, - Зеленський

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що виробництво української зброї - це абсолютний пріоритет та наголосив, що Україна має ставати самостійнішою в питаннях забезпечення озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Зеленський зазначив, що влада активно працює над нормальним забезпеченням ЗСУ. Щодо постачання зброї, тобто виконання вже досягнутих наших домовленостей із партнерами, і швидкої логістики по кожному оголошеному пакету, і також щодо виробництва зброї в Україні.

"Це абсолютний пріоритет, і щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю. Також доповідали сьогодні й щодо комплектації наших бригад, і я дякую всім, хто залучений до цього процесу. Є необхідна динаміка, і маємо зробити все, щоб сформовані бригади могли дати більше потенціалу нам для ротацій та підтримки тих, хто на першій лінії", - наголосив президент.

Читайте: ВПК України продовжує активно працювати. Сьогодні виробляємо дуже потужно САУ "Богдана", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) зброя (7560) українська зброя (188)


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Топ коментарі
+25
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає

курва, все в асвальтові офшори катав ! думаєш українці забули ?
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17.07.2024 01:34 Відповісти
+15
"Я розробив концепцію, а як її реалізовувати - ваша справа" (С)

Це його Порох за руки тримає і не дає розширювати виробництво зброї. А так би він вже огого!
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17.07.2024 01:17 Відповісти
+15
ого воно скиглить про неможливість бити по рашці Атакамсами та Штормами, коли у нас є "Довгий Нептун" на 350 км ?

але де він ?
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17.07.2024 01:37 Відповісти
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І без можливості зберігати продукти та приготовану їжу..а в хріноетажках ще й без води
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17.07.2024 02:39 Відповісти
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає

курва, все в асвальтові офшори катав ! думаєш українці забули ?
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17.07.2024 01:34 Відповісти
https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
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17.07.2024 02:31 Відповісти
Артема вже майже немає після восьмого числа 😥
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17.07.2024 07:28 Відповісти
Артем - це фахівці, а не будівля та станки, які можна купити

якщо *****...ть трудовий колектив Артема, тоді йому дійсно хана
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17.07.2024 11:07 Відповісти
Не що місяця!

Повинно бути- з кожним днем!
Бо війна, бо кров…

Але цего нема кожний день, тому що «влада» не працюе 24/7. Скоротіть для них кофе Брайк.


А ще краще звільніть саботажників.
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17.07.2024 01:16 Відповісти
"Я розробив концепцію, а як її реалізовувати - ваша справа" (С)

Це його Порох за руки тримає і не дає розширювати виробництво зброї. А так би він вже огого!
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17.07.2024 01:17 Відповісти
ого воно скиглить про неможливість бити по рашці Атакамсами та Штормами, коли у нас є "Довгий Нептун" на 350 км ?

але де він ?
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17.07.2024 01:37 Відповісти
Довгий Нептун,на 350 км-це хорошо,а де наш "Сапсан" на 500 км?Невже теж в асфальт закатаний?!
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17.07.2024 02:35 Відповісти
Мабуть у зєлі кокс закінчивсь і він зрозумів, що всім, окрім ЗСУ треба, щоб він "раптово того". Військовим треба нормальний Веховний. Зєля хоче спробувати стати нормальним? Тікати ж нема куди
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17.07.2024 01:55 Відповісти
горбатого виправить тільки лопата.... могильна
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17.07.2024 02:33 Відповісти
мої коментарі зайві. Попередніх дюжини вистачить для характеристики цієї істоти.
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17.07.2024 02:20 Відповісти
А хто це в 2019 році заборонив виробництво Грім-2 і Сапсан,Нептун і Вербу-М,які вже пройшли випробування і були навіть на параді?Хто,бл@ть, безпеку громадян україни на шашлички і білоруський бітум поміняв? Ти тепер,тряпка Єрмака,відосіки під кокаїном записуєш про власну зброю?!
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17.07.2024 02:30 Відповісти
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17.07.2024 02:50 Відповісти
Дивина. На 3му році повномасштабного вторгнення до президента дійшло, що треба мати своє?
Оце "гігант мислі"!!!
Ніхто про таке навіть і не думав, а він оно... огого... а чому?... бо серце болить за неньку! Слава найвеличнішому, найрозумнішому, най... най... а най би тебе понос пробив, придурок.

"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема"( Золотий Фонд ************ Цитат, 18.02.22)
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17.07.2024 03:10 Відповісти
Він або тупий, або усе це робилося згідно оманських домовленостей
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17.07.2024 04:49 Відповісти
А раптом з неповторного клоуна пацифіста - ЗЕбіла скоїться диво і він ... стане блискучим полководцем!? І швидко звільнить нашу рідну але тимчасово окуповану проклятими лютими ворогами кремлівськими фашистами ... уйла суверенну Українську землю а там дивись і Кубань, Стародубщину..... Може все таки почув наші молитви і ( ниспослал) послав Господь - Бог чудо на нашу святу землю Русі - України, послав Великого князя Володимира Святославича в особі Великого корупціонера Володимира Олександровича. Святого князя Київського при якому до древньої слов'янської Київської Русі (старовинна назва ******** Русі -України) всі землі тільки завойовувалися і додавалися, примножувалися а не губилися. Треба і Володимиру Олександровичу обов'язково звільнити всю нашу рідну але ще поки тимчасово окуповану українську землю. Але і не забувати і про ще раніше окуповані цією ж проклятою паРашею усі наші українські землі, які в 1919 году були у складі Української держави (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина ( на жаль вони понині і досі окуповані і анексовані в складі проклятої ворожої Московії (Росіі)
-
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17.07.2024 06:13 Відповісти
,, старовинна назва ******** Русі -України''
... Так звучить, ніби з гунляєвської дупи.Ви часом не з москавськага патріархата ???
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17.07.2024 07:55 Відповісти
Органами відчуття повинно щось відчуватися. Це про самостійність і зброю? А що він розуміє під словом ротація? Переїхати із Вовчанського району у Куп'янський? Чи на Часів Яр? Технік не може списати поломки з 22 року. Астанавітєсь! Дайте часу ще з місяця 3-4 хоч би на одній і тій самій ділянці фронту. Нахєр без поповнень, ремонтів, відновлень взагалі ті переміщення? Ха ха ха.
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17.07.2024 06:41 Відповісти
Це каже блазень,який своєю бездіяльністью дозволив свому мафіозно-кримінально-фсбшному оточенню провалити і закрити виробнитство власної,прикриваючись спочатку "ковідом",потім "будівнитством доріг".
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17.07.2024 07:07 Відповісти
О каких чувствах можно говорить в теме про производство вооружения,дичь какая то,цифры и об'емы нам сообщи.
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17.07.2024 07:16 Відповісти
Які гарні побажання.Видно талант.
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17.07.2024 07:38 Відповісти
***** зелена.
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17.07.2024 07:42 Відповісти
Де українські ракети, їблан?
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17.07.2024 07:55 Відповісти
Так ми й повірили. Минулого року у нас був ріст у 3 рази, а цього року лише +25%.
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17.07.2024 07:58 Відповісти
Це мабуть йього виступ в Ібіце у прошлому місяці - коли вьовнича меньшість вмирає - більшість зеленского - відпочиває та ходить на концерти на курортах Одеси. Ракети куди падають - на Охмадіт, чомусь - https://www.youtube.com/watch?v=kDoaI5B6yr0 https://www.youtube.com/watch?v=kDoaI5B6yr0

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17.07.2024 08:28 Відповісти
Идиот, нужно было много смертей,потеря территорий,чтобы понять прописную истину.
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17.07.2024 08:36 Відповісти
Лучше отчитываться о том, что сделано, а не о том, что когда-то может быть...
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17.07.2024 08:59 Відповісти
А поки що цей петрушка відчуває єрмаківський палець у своїй дупі.
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17.07.2024 09:11 Відповісти
Геть ішака!
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17.07.2024 09:32 Відповісти
Черговий криворагульський жарт в стилі 95кагалу у виконанні хрінпіду.
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17.07.2024 09:49 Відповісти
Досить взже ротом пердіти, просрочена гундоса гидота. Бо з рота твого лізе виключно брехня.
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17.07.2024 10:35 Відповісти
Я це вже казав ц повторю. Зеленський- найталановитіший актор тисячоліття.
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15.11.2024 09:32 Відповісти
 
 