Щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що виробництво української зброї - це абсолютний пріоритет та наголосив, що Україна має ставати самостійнішою в питаннях забезпечення озброєнням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.
Зеленський зазначив, що влада активно працює над нормальним забезпеченням ЗСУ. Щодо постачання зброї, тобто виконання вже досягнутих наших домовленостей із партнерами, і швидкої логістики по кожному оголошеному пакету, і також щодо виробництва зброї в Україні.
"Це абсолютний пріоритет, і щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю. Також доповідали сьогодні й щодо комплектації наших бригад, і я дякую всім, хто залучений до цього процесу. Є необхідна динаміка, і маємо зробити все, щоб сформовані бригади могли дати більше потенціалу нам для ротацій та підтримки тих, хто на першій лінії", - наголосив президент.
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курва, все в асвальтові офшори катав ! думаєш українці забули ?
якщо *****...ть трудовий колектив Артема, тоді йому дійсно хана
Повинно бути- з кожним днем!
Бо війна, бо кров…
Але цего нема кожний день, тому що «влада» не працюе 24/7. Скоротіть для них кофе Брайк.
А ще краще звільніть саботажників.
Це його Порох за руки тримає і не дає розширювати виробництво зброї. А так би він вже огого!
але де він ?
Оце "гігант мислі"!!!
Ніхто про таке навіть і не думав, а він оно... огого... а чому?... бо серце болить за неньку! Слава найвеличнішому, найрозумнішому, най... най... а най би тебе понос пробив, придурок.
"Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема"( Золотий Фонд ************ Цитат, 18.02.22)
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... Так звучить, ніби з гунляєвської дупи.Ви часом не з москавськага патріархата ???