Щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що виробництво української зброї - це абсолютний пріоритет та наголосив, що Україна має ставати самостійнішою в питаннях забезпечення озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Зеленський зазначив, що влада активно працює над нормальним забезпеченням ЗСУ. Щодо постачання зброї, тобто виконання вже досягнутих наших домовленостей із партнерами, і швидкої логістики по кожному оголошеному пакету, і також щодо виробництва зброї в Україні.

"Це абсолютний пріоритет, і щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю. Також доповідали сьогодні й щодо комплектації наших бригад, і я дякую всім, хто залучений до цього процесу. Є необхідна динаміка, і маємо зробити все, щоб сформовані бригади могли дати більше потенціалу нам для ротацій та підтримки тих, хто на першій лінії", - наголосив президент.

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