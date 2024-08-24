Ракета-дрон "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями, - Зеленский
Ракета-дрон "Паляниця", которую впервые сегодня применили Силы обороны по врагу, гораздо быстрее и мощнее, чем украинские дальнобойные дроны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши новые вооруженные решения, в том числе и ракета "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые из наших партнеров тормозят с решениями. Решения наши и решения партнеров должны работать вместе, и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина использует все возможности своего оборонно-промышленного комплекса.
Президент рассказал, что под названием "Паляниця" существует кластер украинской ракетной программы. К кластеру относится три изделия, одно из которых положительно прошло испытания.
"Сегодня я говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Готовим еще определенные "мощные" решения. Требуем не меньшей решимости от партнеров. Те, кто из наших друзей, может побудить союзников снять ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия, может приблизить нашу общую победу", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Паляниця - это мини-КР в прямом смысле слова, которая также может быть выполнена в форме БПЛА.
Основные особенности такой ракеты-дрона - небольшие габариты и вес. Обычно такие БПЛА летатают на расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.
В определенных условиях, дальность и вес бч может быть больше.
Из плюсов, такие дроны практически невозможно сбить со стрелкотни + значительно меньше полётное время.
Сответственно, сокращается время на реакцию, при условии, что у "паляниці" малые габариты, проблем с выявлениям будут ещё больше. Летают такие дырчики зачастую на скорости от 400 до 600 км/ч
Из минусов, большой расход топлива, а значит и летает на меньшее расстояние, требует более дорогой системы наведения, и крайне зависим от правильного конструктива.
Але замість того щоб запустити 50-100 таких дронів на декілька аеропортів параші, у нас запустили 1-2 і піаряться на тому так наче розфігачили центр мордора ракетами Грім-2 чи Сапсан.
Тупий піар для зедебілів наше всьо, чи не так.
Нептун вже давно модернізований, і застосовується по наземним цілям.
Щодо х55 а чим "паляниця" відрізняється від тої старої розробки, ну крім дальності та бч ?
У сухопутної версії непттуна дальність вже збільшена.
відрізняється приблизно як "сесна" від Ан-2 - приблизно теж саме, але трохи інше.
Поки танк чи мотолига з орками далеко від передової то до них не достукатись "Скіфами" та ФПВ ....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09ng5/testing_of_new_ukrainian_jetpowered_drone/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09unb/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/
Він уявляв, що вішає прапор на Рейхстаг, але з "очікуванням і реальністю" щось пішло не так. Повісив ганчірку вiн перетворився на півземлекопа. Щось я другу половину не можу розгледіти. Допоможіть!
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/1f0719g/ukrainian_fpv_drone_instantly_punished_a_russian/
Часом дивуюсь витримці партнерів, зелені шмарклі роблять все щоб на нас плюнули, але щоб ці шмарклі не робили, підтримка не зменшується.
Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,
мабуть це не для Зеленого інтелекту стаття.
"Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,"
Зачем бомбу делать многоразовой? Ты сам дрон Паляницю" видел? И сравниваешь? ))
Это как сравнивать Камаз и БМВ. Назови несколько отличий между "Стрижом - 141" и "Паляницей".
И причем здесь "Всiм смiятись.."?
Точно, какой-то придурок, лишь бы ляпнуть..
https://t.me/Ukraine_365News/84937