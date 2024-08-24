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Ракета-дрон "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями, - Зеленский

Зеленський розкрив нові деталі про ракету-дрон Паляниця

Ракета-дрон "Паляниця", которую впервые сегодня применили Силы обороны по врагу, гораздо быстрее и мощнее, чем украинские дальнобойные дроны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши новые вооруженные решения, в том числе и ракета "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые из наших партнеров тормозят с решениями. Решения наши и решения партнеров должны работать вместе, и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина использует все возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

Также читайте: Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по российским военным, - Зеленский

Президент рассказал, что под названием "Паляниця" существует кластер украинской ракетной программы. К кластеру относится три изделия, одно из которых положительно прошло испытания.

"Сегодня я говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Готовим еще определенные "мощные" решения. Требуем не меньшей решимости от партнеров. Те, кто из наших друзей, может побудить союзников снять ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия, может приблизить нашу общую победу", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) ракеты (3556) украинское оружие (159)


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Топ комментарии
+34


Сьогодні йому хоч дозу зменште!!
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24.08.2024 17:02
+22
про "чонгари", дебільну "кадрову політику", про.обані роки і бабло на асфальт замість посилення оборонки та армії, втрачені через це життя і території тобі однаково ніхто не забуде...
роби мовчки те, що мав би робити (як справжній Президент) ще з 2019, а не палиці вставляти Україні на шляху до Української Перемоги увесь час - може менше сидітимешь...
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24.08.2024 17:09
+21
"Поки наші партнери гальмують з рішенням "..... Оце зелене колись припинить хамство по відношенню до тих завдяки кому ЗСУ мають чим оборонятись?!!!
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24.08.2024 17:22
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Як я хочу, щоб воно сіло!! На пожиттєвий, з повними конфіскаціями. І у мамитато, і у Лєни.
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24.08.2024 19:17 Ответить
ви ж розумієте, що цього не буде. Як максимум - буде доживати у "вигнанні" у Форте-дей-Мармі. У нас більша частина населення не пов'язує передчасну смерть сотень тисяч людей, і десятки мільйонів поламаних доль, з двадятирічною діяльністю цього персонажа.
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24.08.2024 19:25 Ответить
Дива трапляються.
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25.08.2024 02:30 Ответить
Наприклад? Нам з Мельмака пришлють інших виборців?
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25.08.2024 04:08 Ответить
Ні, ковбаса переможе телевізор, чи не знаєш цю схему.
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25.08.2024 10:02 Ответить
встав качана, воно хоче
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25.08.2024 08:00 Ответить
ми можемо дякувати нашим конструкторам . нашим виробникам . нашим кровавим пасторам . ---А яке відношення до цього єрмака . бубочки . ???? шашлички поджарить --- переговори в туреччині багато що поставили на місце ---- ідіть ***** зелені ..панове..
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24.08.2024 19:06 Ответить
щеня, від тебе ніякої подяки ніхто не потребує
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25.08.2024 08:02 Ответить
мішка -- пашель ті за крейсером ..масква.. то ість на..уй --- ти для мене ніхто і звати тебе непотріб ніяк --- достатньо для твого курячого мізка или мозга як тобі більше подобається михайло --- читай ..мурзилку.. дихай носом --- дрочи на бубочку -- амінь и смотри в записи 95 рігоанал хоть поржиш и удовлетвориш себя
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25.08.2024 15:52 Ответить
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24.08.2024 19:09 Ответить
Український ударний безпілотник на реактивній тязі. Січень 2024 рікhttps://www.youtube.com/watch?v=fMsDuuXmUiA&t=3s
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24.08.2024 19:09 Ответить
Для общего понимания,

Паляниця - это мини-КР в прямом смысле слова, которая также может быть выполнена в форме БПЛА.

Основные особенности такой ракеты-дрона - небольшие габариты и вес. Обычно такие БПЛА летатают на расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.

В определенных условиях, дальность и вес бч может быть больше.

Из плюсов, такие дроны практически невозможно сбить со стрелкотни + значительно меньше полётное время.

Сответственно, сокращается время на реакцию, при условии, что у "паляниці" малые габариты, проблем с выявлениям будут ещё больше. Летают такие дырчики зачастую на скорости от 400 до 600 км/ч

Из минусов, большой расход топлива, а значит и летает на меньшее расстояние, требует более дорогой системы наведения, и крайне зависим от правильного конструктива.
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24.08.2024 19:11 Ответить
кацапи теж такі робили, запускали, потім перестали. В рази дорожчі за мопедні аналоги, а вихлоп так собі, через малу дальність та бч.
Але замість того щоб запустити 50-100 таких дронів на декілька аеропортів параші, у нас запустили 1-2 і піаряться на тому так наче розфігачили центр мордора ракетами Грім-2 чи Сапсан.
Тупий піар для зедебілів наше всьо, чи не так.
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24.08.2024 19:24 Ответить
не думаю, що ми зараз у змозі виробляти півсотні таких виробів на місяць. Можливо, через деякий час ми зможемо масштабувать виробнитво до десятків на місяць. Такий виріб по складності нічим не відрізняється від КР - та ж сама система наведення - GPS плюс інерційна, плюс оптико-електронна система з бібліотекою 3D-зображень земної поверхні. Все це в купі досить дорого і складно. Я вже не кажу про досить мініатюрний ТРД, який вимагає виробнитво високої технічної культури і точності. Невелика вага б\ч може компенсуватись малим КІВ, так що в данному випадку орієнтуватись на виріб рівня шахєда буде не зовсім вірно. Вважаю успішне використання цієї зброї гарним досягнення проекту Brave1. А які там ****** на цьому піаряться, то раджу вам не звертати на них уваги. Ви ж повинні розуміти, що сонессяйний має до цього приблизно таке ж відношення. як і коля-катлєта. Просто волею долі і вибору виборців він опинився зараз там, де опинився. А не купив би його медведчук у 2004 на "Інтер", то він би зараз відпускав би свої дебільні жарти в кацапських кавеенах разом з галустянами.
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24.08.2024 19:56 Ответить
то може не варто страждати хернею дрон з реактивним двигуном це таки дрон, а просто зробити копію старої радянської х55 ? чи той же Нептун модернізувати.
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24.08.2024 20:08 Ответить
якщо не страждати хєрньой, то КР і є дроном з реактивним двигуном. Робити копії Х55 концепції 80-х років - це очевидний хибний шлях. Паровози зараз вже ніхто не виробляє.
Нептун вже давно модернізований, і застосовується по наземним цілям.
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24.08.2024 20:16 Ответить
КР з малюсінькою бч, тупо гроші на вітер. Нептун має схожий двигун, то може краще у нього вкладатись, тим більше там можна дальність збільшити суттєво, я ось про що. Але у нашої влади свій шлях.
Щодо х55 а чим "паляниця" відрізняється від тої старої розробки, ну крім дальності та бч ?
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24.08.2024 20:26 Ответить
ракети бувають різного розміру і різного призначення, так само як ї і різні ТРД до цих ракет. Впевнений, що конструктори дронів і двигунів розуміються на цьому краще, ніж пересічні дописувачі форуму Цензора.

У сухопутної версії непттуна дальність вже збільшена.

відрізняється приблизно як "сесна" від Ан-2 - приблизно теж саме, але трохи інше.
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24.08.2024 20:53 Ответить
Може їх випробують про танків та Буратін та машин з б.к. які мчать на передову? Така собі швидкісна альтернатива "залам" та "ланцетам"?
Поки танк чи мотолига з орками далеко від передової то до них не достукатись "Скіфами" та ФПВ ....
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25.08.2024 00:11 Ответить
Зліт дрону:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09ng5/testing_of_new_ukrainian_jetpowered_drone/
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24.08.2024 23:06 Ответить
взагалі-то могли би назвати "Паляничка". Це б давало можлиівсть надалі зробити більшу модифікацію "Паляниця".
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24.08.2024 23:32 Ответить
Логічно, ну, а тепер доведеться використовувати англійські слова-приставки "Super", "Mighty" або "Mother of all...."
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24.08.2024 23:41 Ответить
Непогане відео:https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09unb/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09unb/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/

Він уявляв, що вішає прапор на Рейхстаг, але з "очікуванням і реальністю" щось пішло не так. Повісив ганчірку вiн перетворився на півземлекопа. Щось я другу половину не можу розгледіти. Допоможіть!
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/1f0719g/ukrainian_fpv_drone_instantly_punished_a_russian/
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24.08.2024 23:54 Ответить
Літає на 1500 км.
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25.08.2024 17:01 Ответить
знову у зелебоби погані партнери винні, от недавно ті кляді паскуди перевели у бюджет майже 10 млрд доларів щоб зеля далі продовжував царювати.
Часом дивуюсь витримці партнерів, зелені шмарклі роблять все щоб на нас плюнули, але щоб ці шмарклі не робили, підтримка не зменшується.
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24.08.2024 19:14 Ответить
Зашкалило 🤡 ...ми зробили ...хіба шо тільки ,зробили себе самі...а ракетобудування це программа ,яку Порох запустив ,а ти мудило малолітне, її забанив з 19 р ...поки тобі кольййоні не притиснули !!!
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24.08.2024 20:45 Ответить
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25.08.2024 02:28 Ответить
Ты сам хоть видел этот Стриж - 141? Сравнивал его с Паляницей?

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25.08.2024 06:12 Ответить
Ще один Зебіл, не знає що на базі радянської можно зробити варіант зброї.
Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,
мабуть це не для Зеленого інтелекту стаття.
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25.08.2024 09:56 Ответить
Ты что, дебил или просто придуриваешься? Это одноразовый дрон - камикадзе у которого скорость в несколько раз выше чем у обычного дрона и он гораздо эффективнее и точнее.

"Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,"
Зачем бомбу делать многоразовой? Ты сам дрон Паляницю" видел? И сравниваешь? ))
Это как сравнивать Камаз и БМВ. Назови несколько отличий между "Стрижом - 141" и "Паляницей".
И причем здесь "Всiм смiятись.."?
Точно, какой-то придурок, лишь бы ляпнуть..
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25.08.2024 10:35 Ответить
Бот кремлівський, скоря ця ПАЛЯНИЦЯ вдарить по вашому сцарю на каблуках у кремлі.
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25.08.2024 17:03 Ответить
Лапоть, що ти там вдариш 🤣
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31.08.2024 22:39 Ответить
Вот ещё кадры испытаний:
https://t.me/Ukraine_365News/84937
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25.08.2024 06:06 Ответить
Де хто з коментаторів остаточно ******** ще в 2019 році.
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25.08.2024 17:09 Ответить
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