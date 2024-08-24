Ракета-дрон "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями, - Зеленский

Ракета-дрон "Паляниця", которую впервые сегодня применили Силы обороны по врагу, гораздо быстрее и мощнее, чем украинские дальнобойные дроны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши новые вооруженные решения, в том числе и ракета "Паляниця" - это наш способ действовать, пока некоторые из наших партнеров тормозят с решениями. Решения наши и решения партнеров должны работать вместе, и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина использует все возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

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Президент рассказал, что под названием "Паляниця" существует кластер украинской ракетной программы. К кластеру относится три изделия, одно из которых положительно прошло испытания.

"Сегодня я говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Готовим еще определенные "мощные" решения. Требуем не меньшей решимости от партнеров. Те, кто из наших друзей, может побудить союзников снять ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия, может приблизить нашу общую победу", - добавил Зеленский.

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