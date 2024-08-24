Ракета-дрон "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують із рішеннями, - Зеленський
Ракета-дрон "Паляниця", яку вперше сьогодні застосували Сили оборони по ворогу, набагато швидша і потужніша, ніж українські далекобійні дрони.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші нові збройні рішення, зокрема й ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують із рішеннями. Рішення наші та рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна використовує всі можливості свого оборонно-промислового комплексу.
Президент розповів, що під назвою "Паляниця" існує кластер української ракетної програми. До кластера належить три вироби, один із яких позитивно пройшов випробування.
"Сьогодні я говорив про те, що відбулося перше застосування нашої далекобійної зброї. Готуємо ще певні "потужні" рішення. Потребуємо не меншої рішучості від партнерів. Ті, хто з наших друзів, може спонукати союзників зняти обмеження з України на застосування далекобійної зброї, може наблизити нашу спільну перемогу", - додав Зеленський.
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Паляниця - это мини-КР в прямом смысле слова, которая также может быть выполнена в форме БПЛА.
Основные особенности такой ракеты-дрона - небольшие габариты и вес. Обычно такие БПЛА летатают на расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.
В определенных условиях, дальность и вес бч может быть больше.
Из плюсов, такие дроны практически невозможно сбить со стрелкотни + значительно меньше полётное время.
Сответственно, сокращается время на реакцию, при условии, что у "паляниці" малые габариты, проблем с выявлениям будут ещё больше. Летают такие дырчики зачастую на скорости от 400 до 600 км/ч
Из минусов, большой расход топлива, а значит и летает на меньшее расстояние, требует более дорогой системы наведения, и крайне зависим от правильного конструктива.
Але замість того щоб запустити 50-100 таких дронів на декілька аеропортів параші, у нас запустили 1-2 і піаряться на тому так наче розфігачили центр мордора ракетами Грім-2 чи Сапсан.
Тупий піар для зедебілів наше всьо, чи не так.
Нептун вже давно модернізований, і застосовується по наземним цілям.
Щодо х55 а чим "паляниця" відрізняється від тої старої розробки, ну крім дальності та бч ?
У сухопутної версії непттуна дальність вже збільшена.
відрізняється приблизно як "сесна" від Ан-2 - приблизно теж саме, але трохи інше.
Поки танк чи мотолига з орками далеко від передової то до них не достукатись "Скіфами" та ФПВ ....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09ng5/testing_of_new_ukrainian_jetpowered_drone/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09unb/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/
Він уявляв, що вішає прапор на Рейхстаг, але з "очікуванням і реальністю" щось пішло не так. Повісив ганчірку вiн перетворився на півземлекопа. Щось я другу половину не можу розгледіти. Допоможіть!
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/1f0719g/ukrainian_fpv_drone_instantly_punished_a_russian/
Часом дивуюсь витримці партнерів, зелені шмарклі роблять все щоб на нас плюнули, але щоб ці шмарклі не робили, підтримка не зменшується.
Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,
мабуть це не для Зеленого інтелекту стаття.
"Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,"
Зачем бомбу делать многоразовой? Ты сам дрон Паляницю" видел? И сравниваешь? ))
Это как сравнивать Камаз и БМВ. Назови несколько отличий между "Стрижом - 141" и "Паляницей".
И причем здесь "Всiм смiятись.."?
Точно, какой-то придурок, лишь бы ляпнуть..
https://t.me/Ukraine_365News/84937