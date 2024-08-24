Ракета-дрон "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують із рішеннями, - Зеленський

Ракета-дрон "Паляниця", яку вперше сьогодні застосували Сили оборони по ворогу, набагато швидша і потужніша, ніж українські далекобійні дрони.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші нові збройні рішення, зокрема й ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують із рішеннями. Рішення наші та рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна використовує всі можливості свого оборонно-промислового комплексу.

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Президент розповів, що під назвою "Паляниця" існує кластер української ракетної програми. До кластера належить три вироби, один із яких позитивно пройшов випробування.

"Сьогодні я говорив про те, що відбулося перше застосування нашої далекобійної зброї. Готуємо ще певні "потужні" рішення. Потребуємо не меншої рішучості від партнерів. Ті, хто з наших друзів, може спонукати союзників зняти обмеження з України на застосування далекобійної зброї, може наблизити нашу спільну перемогу", - додав Зеленський.

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