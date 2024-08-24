УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11664 відвідувача онлайн
Новини
28 038 138

Ракета-дрон "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують із рішеннями, - Зеленський

Зеленський розкрив нові деталі про ракету-дрон Паляниця

Ракета-дрон "Паляниця", яку вперше сьогодні застосували Сили оборони по ворогу, набагато швидша і потужніша, ніж українські далекобійні дрони.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші нові збройні рішення, зокрема й ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують із рішеннями. Рішення наші та рішення партнерів мають працювати разом і тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна використовує всі можливості свого оборонно-промислового комплексу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше застосувала свою ракету-дрон "Паляниця" по російських військових, - Зеленський 

Президент розповів, що під назвою "Паляниця" існує кластер української ракетної програми. До кластера належить три вироби, один із яких позитивно пройшов випробування.

"Сьогодні я говорив про те, що відбулося перше застосування нашої далекобійної зброї. Готуємо ще певні "потужні" рішення. Потребуємо не меншої рішучості від партнерів. Ті, хто з наших друзів, може спонукати союзників зняти обмеження з України на застосування далекобійної зброї, може наблизити нашу спільну перемогу", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна почне випробовувати КАБи власного виробництва, - Повітряні сили 

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) ракети (4008) українська зброя (171)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34


Сьогодні йому хоч дозу зменште!!
показати весь коментар
24.08.2024 17:02
+22
про "чонгари", дебільну "кадрову політику", про.обані роки і бабло на асфальт замість посилення оборонки та армії, втрачені через це життя і території тобі однаково ніхто не забуде...
роби мовчки те, що мав би робити (як справжній Президент) ще з 2019, а не палиці вставляти Україні на шляху до Української Перемоги увесь час - може менше сидітимешь...
показати весь коментар
24.08.2024 17:09
+21
"Поки наші партнери гальмують з рішенням "..... Оце зелене колись припинить хамство по відношенню до тих завдяки кому ЗСУ мають чим оборонятись?!!!
показати весь коментар
24.08.2024 17:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Як я хочу, щоб воно сіло!! На пожиттєвий, з повними конфіскаціями. І у мамитато, і у Лєни.
показати весь коментар
24.08.2024 19:17 Відповісти
ви ж розумієте, що цього не буде. Як максимум - буде доживати у "вигнанні" у Форте-дей-Мармі. У нас більша частина населення не пов'язує передчасну смерть сотень тисяч людей, і десятки мільйонів поламаних доль, з двадятирічною діяльністю цього персонажа.
показати весь коментар
24.08.2024 19:25 Відповісти
Дива трапляються.
показати весь коментар
25.08.2024 02:30 Відповісти
Наприклад? Нам з Мельмака пришлють інших виборців?
показати весь коментар
25.08.2024 04:08 Відповісти
Ні, ковбаса переможе телевізор, чи не знаєш цю схему.
показати весь коментар
25.08.2024 10:02 Відповісти
встав качана, воно хоче
показати весь коментар
25.08.2024 08:00 Відповісти
ми можемо дякувати нашим конструкторам . нашим виробникам . нашим кровавим пасторам . ---А яке відношення до цього єрмака . бубочки . ???? шашлички поджарить --- переговори в туреччині багато що поставили на місце ---- ідіть ***** зелені ..панове..
показати весь коментар
24.08.2024 19:06 Відповісти
щеня, від тебе ніякої подяки ніхто не потребує
показати весь коментар
25.08.2024 08:02 Відповісти
мішка -- пашель ті за крейсером ..масква.. то ість на..уй --- ти для мене ніхто і звати тебе непотріб ніяк --- достатньо для твого курячого мізка или мозга як тобі більше подобається михайло --- читай ..мурзилку.. дихай носом --- дрочи на бубочку -- амінь и смотри в записи 95 рігоанал хоть поржиш и удовлетвориш себя
показати весь коментар
25.08.2024 15:52 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2024 19:09 Відповісти
Український ударний безпілотник на реактивній тязі. Січень 2024 рікhttps://www.youtube.com/watch?v=fMsDuuXmUiA&t=3s
показати весь коментар
24.08.2024 19:09 Відповісти
Для общего понимания,

Паляниця - это мини-КР в прямом смысле слова, которая также может быть выполнена в форме БПЛА.

Основные особенности такой ракеты-дрона - небольшие габариты и вес. Обычно такие БПЛА летатают на расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.

В определенных условиях, дальность и вес бч может быть больше.

Из плюсов, такие дроны практически невозможно сбить со стрелкотни + значительно меньше полётное время.

Сответственно, сокращается время на реакцию, при условии, что у "паляниці" малые габариты, проблем с выявлениям будут ещё больше. Летают такие дырчики зачастую на скорости от 400 до 600 км/ч

Из минусов, большой расход топлива, а значит и летает на меньшее расстояние, требует более дорогой системы наведения, и крайне зависим от правильного конструктива.
показати весь коментар
24.08.2024 19:11 Відповісти
кацапи теж такі робили, запускали, потім перестали. В рази дорожчі за мопедні аналоги, а вихлоп так собі, через малу дальність та бч.
Але замість того щоб запустити 50-100 таких дронів на декілька аеропортів параші, у нас запустили 1-2 і піаряться на тому так наче розфігачили центр мордора ракетами Грім-2 чи Сапсан.
Тупий піар для зедебілів наше всьо, чи не так.
показати весь коментар
24.08.2024 19:24 Відповісти
не думаю, що ми зараз у змозі виробляти півсотні таких виробів на місяць. Можливо, через деякий час ми зможемо масштабувать виробнитво до десятків на місяць. Такий виріб по складності нічим не відрізняється від КР - та ж сама система наведення - GPS плюс інерційна, плюс оптико-електронна система з бібліотекою 3D-зображень земної поверхні. Все це в купі досить дорого і складно. Я вже не кажу про досить мініатюрний ТРД, який вимагає виробнитво високої технічної культури і точності. Невелика вага б\ч може компенсуватись малим КІВ, так що в данному випадку орієнтуватись на виріб рівня шахєда буде не зовсім вірно. Вважаю успішне використання цієї зброї гарним досягнення проекту Brave1. А які там ****** на цьому піаряться, то раджу вам не звертати на них уваги. Ви ж повинні розуміти, що сонессяйний має до цього приблизно таке ж відношення. як і коля-катлєта. Просто волею долі і вибору виборців він опинився зараз там, де опинився. А не купив би його медведчук у 2004 на "Інтер", то він би зараз відпускав би свої дебільні жарти в кацапських кавеенах разом з галустянами.
показати весь коментар
24.08.2024 19:56 Відповісти
то може не варто страждати хернею дрон з реактивним двигуном це таки дрон, а просто зробити копію старої радянської х55 ? чи той же Нептун модернізувати.
показати весь коментар
24.08.2024 20:08 Відповісти
якщо не страждати хєрньой, то КР і є дроном з реактивним двигуном. Робити копії Х55 концепції 80-х років - це очевидний хибний шлях. Паровози зараз вже ніхто не виробляє.
Нептун вже давно модернізований, і застосовується по наземним цілям.
показати весь коментар
24.08.2024 20:16 Відповісти
КР з малюсінькою бч, тупо гроші на вітер. Нептун має схожий двигун, то може краще у нього вкладатись, тим більше там можна дальність збільшити суттєво, я ось про що. Але у нашої влади свій шлях.
Щодо х55 а чим "паляниця" відрізняється від тої старої розробки, ну крім дальності та бч ?
показати весь коментар
24.08.2024 20:26 Відповісти
ракети бувають різного розміру і різного призначення, так само як ї і різні ТРД до цих ракет. Впевнений, що конструктори дронів і двигунів розуміються на цьому краще, ніж пересічні дописувачі форуму Цензора.

У сухопутної версії непттуна дальність вже збільшена.

відрізняється приблизно як "сесна" від Ан-2 - приблизно теж саме, але трохи інше.
показати весь коментар
24.08.2024 20:53 Відповісти
Може їх випробують про танків та Буратін та машин з б.к. які мчать на передову? Така собі швидкісна альтернатива "залам" та "ланцетам"?
Поки танк чи мотолига з орками далеко від передової то до них не достукатись "Скіфами" та ФПВ ....
показати весь коментар
25.08.2024 00:11 Відповісти
Зліт дрону:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09ng5/testing_of_new_ukrainian_jetpowered_drone/
показати весь коментар
24.08.2024 23:06 Відповісти
взагалі-то могли би назвати "Паляничка". Це б давало можлиівсть надалі зробити більшу модифікацію "Паляниця".
показати весь коментар
24.08.2024 23:32 Відповісти
Логічно, ну, а тепер доведеться використовувати англійські слова-приставки "Super", "Mighty" або "Mother of all...."
показати весь коментар
24.08.2024 23:41 Відповісти
Непогане відео:https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09unb/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f09unb/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/

Він уявляв, що вішає прапор на Рейхстаг, але з "очікуванням і реальністю" щось пішло не так. Повісив ганчірку вiн перетворився на півземлекопа. Щось я другу половину не можу розгледіти. Допоможіть!
https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/1f0719g/ukrainian_fpv_drone_instantly_punished_a_russian/
показати весь коментар
24.08.2024 23:54 Відповісти
Літає на 1500 км.
показати весь коментар
25.08.2024 17:01 Відповісти
знову у зелебоби погані партнери винні, от недавно ті кляді паскуди перевели у бюджет майже 10 млрд доларів щоб зеля далі продовжував царювати.
Часом дивуюсь витримці партнерів, зелені шмарклі роблять все щоб на нас плюнули, але щоб ці шмарклі не робили, підтримка не зменшується.
показати весь коментар
24.08.2024 19:14 Відповісти
Зашкалило 🤡 ...ми зробили ...хіба шо тільки ,зробили себе самі...а ракетобудування це программа ,яку Порох запустив ,а ти мудило малолітне, її забанив з 19 р ...поки тобі кольййоні не притиснули !!!
показати весь коментар
24.08.2024 20:45 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 02:28 Відповісти
Ты сам хоть видел этот Стриж - 141? Сравнивал его с Паляницей?

показати весь коментар
25.08.2024 06:12 Відповісти
Ще один Зебіл, не знає що на базі радянської можно зробити варіант зброї.
Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,
мабуть це не для Зеленого інтелекту стаття.
показати весь коментар
25.08.2024 09:56 Відповісти
Ты что, дебил или просто придуриваешься? Это одноразовый дрон - камикадзе у которого скорость в несколько раз выше чем у обычного дрона и он гораздо эффективнее и точнее.

"Вам же дебільним сказали - з многоразового зробили одноразовий дрон,"
Зачем бомбу делать многоразовой? Ты сам дрон Паляницю" видел? И сравниваешь? ))
Это как сравнивать Камаз и БМВ. Назови несколько отличий между "Стрижом - 141" и "Паляницей".
И причем здесь "Всiм смiятись.."?
Точно, какой-то придурок, лишь бы ляпнуть..
показати весь коментар
25.08.2024 10:35 Відповісти
Бот кремлівський, скоря ця ПАЛЯНИЦЯ вдарить по вашому сцарю на каблуках у кремлі.
показати весь коментар
25.08.2024 17:03 Відповісти
Лапоть, що ти там вдариш 🤣
показати весь коментар
31.08.2024 22:39 Відповісти
Вот ещё кадры испытаний:
https://t.me/Ukraine_365News/84937
показати весь коментар
25.08.2024 06:06 Відповісти
Де хто з коментаторів остаточно ******** ще в 2019 році.
показати весь коментар
25.08.2024 17:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 