Україна почне випробовувати КАБи власного виробництва, - Повітряні сили

Найближчими тижнями Повітряні сили ЗСУ планують розпочати випробування вітчизняних керованих авіабомб.

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - заявив Голубцов.

Він також зазначив, що поки Повітряні сили використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

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