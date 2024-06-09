Україна почне випробовувати КАБи власного виробництва, - Повітряні сили
Найближчими тижнями Повітряні сили ЗСУ планують розпочати випробування вітчизняних керованих авіабомб.
Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - заявив Голубцов.
Він також зазначив, що поки Повітряні сили використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.
Топ коментарі
+43 Старый зольдат
показати весь коментар09.06.2024 18:22
+43 Старый зольдат
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+19 Любо Неожиданнов
показати весь коментар09.06.2024 18:23
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Будь ласка, зачекайте...
І випробування не на полігоне, а на смердючей русне.
Навіщо розповідати ворогу про бойові випробування нової техніки?!
Це треба було зробити ще позавчора!
Але гнидний фсбшний регент , з його недієздатним підопічним, не дадуть це зробити ще й на післязавтра!...
... Пустопорожня тріпотня, щоб взбодрити піпл!...
... Вріжте ворожинам, щоб зуби клацнули, а тоді триндіть! Влада - понти, які прикривають зраду ось такими вкидами!...
нам планерні крильця немає коли робити
п.с. розпочались роботи над продовженням будівництва Мрії-2
чи, будемо, своє ламати?
потім вибори . Воїнам шана і утримання намвсе диття, українцям паспорти, московитів у вагони і на рідну сибір , або стає українцем вивчає історію і мову досконально 10 років на натуралізацію без прав обирати і бути обраним на цей час .
ось це я бачу таке майбутнє
А да Ізраїль визнає голод 22-33 геноцидом українського народу , без цього ніяк
ах, як зеленський піарівся на будивництві
По Ахтубінську ЗСУ вдарили дронами невидимками. Ні одне ПВО в світі не в змозі протидіяти цим дронам.
До таких висновків дійшли російські експерти
https://t.me/pecherymordora356
Все було випробувано ще тоді, коли ти ходив "пішки під столом"!!!
Відкрив Америку.....
Если у них тоже дальность тоже 70 км, то на сколько от линии фронта нада из запускать? Что б не попасть под улар их "пво".
Эх, такими КАБами - да по линии Суровикина....