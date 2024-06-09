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випробування (400) українська зброя (151) Повітряні сили (2345) КАБ (282)

Україна почне випробовувати КАБи власного виробництва, - Повітряні сили

ЗСУ планують почати випробування українських КАБів

Найближчими тижнями Повітряні сили ЗСУ планують розпочати випробування вітчизняних керованих авіабомб.

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - заявив Голубцов.

Він також зазначив, що поки Повітряні сили використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

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Автор: 
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Топ коментарі
+43
Дуже добра новина.
І випробування не на полігоне, а на смердючей русне.
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09.06.2024 18:22
+43
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09.06.2024 18:24
+19
ооо. це дже добре. і випробовувати на кацарах
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09.06.2024 18:23
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Дуже добра новина.
І випробування не на полігоне, а на смердючей русне.
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09.06.2024 18:22 Відповісти
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09.06.2024 18:24 Відповісти
«начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов»- зрадник?!???

Навіщо розповідати ворогу про бойові випробування нової техніки?!
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09.06.2024 19:37 Відповісти
Ну нарешті мі начньом дамбіть бімбас, нарот бімбас заждалсі, ужо вооосім лєт ждьот 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.06.2024 18:54 Відповісти
Скажіть, а для того, щоб зробити примітивний ПЛАНЕР ( з бомбою всередині) треба великі космічно- ракетні технології?! Чи це проблема для тих, хто робив кращі космічні ракети!?...
Це треба було зробити ще позавчора!
Але гнидний фсбшний регент , з його недієздатним підопічним, не дадуть це зробити ще й на післязавтра!...
... Пустопорожня тріпотня, щоб взбодрити піпл!...
... Вріжте ворожинам, щоб зуби клацнули, а тоді триндіть! Влада - понти, які прикривають зраду ось такими вкидами!...
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09.06.2024 19:18 Відповісти
Багато, дуже багато вірного у ваших словах, але сліпий казав - побачимо.
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09.06.2024 19:58 Відповісти
Проблема у тому щоб мати для цього літаки , і не просто мати , а мати можливість їхнього використання для запуску КАБів без загрози збиття кацапами . ППО кацапське трішки вибили , тепер можна пробувати.
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09.06.2024 21:12 Відповісти
Игорёк, голубчик, а планер с бомбой внутри к реактивному истребителю привязывать или с земли из рогатки?
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10.06.2024 09:54 Відповісти
цілком підтримую, пане, Вашу думку!
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09.06.2024 19:49 Відповісти
Україгна це космічєска держава !
нам планерні крильця немає коли робити
п.с. розпочались роботи над продовженням будівництва Мрії-2
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09.06.2024 21:19 Відповісти
по окупованих кацапами авдіївці, даунецку, макіївці їх потрібно випробовувати !!!
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09.06.2024 18:23 Відповісти
По запоребріку.
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09.06.2024 18:28 Відповісти
По Бєлгороду й Курську.
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09.06.2024 18:34 Відповісти
ооо. це дже добре. і випробовувати на кацарах
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09.06.2024 18:23 Відповісти
Ви хотів сказати кацоРилих?
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09.06.2024 18:26 Відповісти
Лаптєрогих
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09.06.2024 18:33 Відповісти
на ластоногих ааленях
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09.06.2024 18:39 Відповісти
Дбр.день.до слова.згадалось.в Одесі ....ой, да здеся русский бизнес, да они нармас, да главное деньги, а че плохого...
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09.06.2024 19:15 Відповісти
А живые цветы у дома профсоюзов, а бессменное драное название- куликово поле... А ваты прокацапленой - пруд пруди, даже в школах.
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09.06.2024 20:03 Відповісти
А в якому році?
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09.06.2024 18:23 Відповісти
Якого біса язиками ляскати? Щоб гниди здали місце розташування ?Як завжди - недержаніє ! Любить тишу
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09.06.2024 18:24 Відповісти
Бєлгород чекає!
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09.06.2024 18:24 Відповісти
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...
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09.06.2024 18:31 Відповісти
єрмачина дозволило випробування по кацапський території?
чи, будемо, своє ламати?
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09.06.2024 18:25 Відповісти
На москалях одразу випробовувати.
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09.06.2024 18:26 Відповісти
До Уралу🤣
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09.06.2024 18:38 Відповісти
+
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09.06.2024 19:45 Відповісти
Чудово!
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09.06.2024 18:31 Відповісти
Не грайте по правилам обманюйте ворога , запускайте обманки і всяху .... фігню , щоб вони , викривали своє ппо і т п , вічно орки так мʼясом перти не будуть , а там ми їх переможем розумом, потім заберем совою Білгородщину,Кубанщину
потім вибори . Воїнам шана і утримання намвсе диття, українцям паспорти, московитів у вагони і на рідну сибір , або стає українцем вивчає історію і мову досконально 10 років на натуралізацію без прав обирати і бути обраним на цей час .
ось це я бачу таке майбутнє
А да Ізраїль визнає голод 22-33 геноцидом українського народу , без цього ніяк
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09.06.2024 18:32 Відповісти
А может сразу по Белгородской и Брянской областях начать?! Даже если в результате испытаний что-то пойдёт не так, всё равно результат достигнет желаемого эффекта.
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09.06.2024 18:36 Відповісти
Певно потрібно спочатку створити, випробувати, а потім закидати новину в медіа. Ці клоуни досі воюють в медіа просторі,ще не зробивши нічого. На відміну від реальних воїнів, як йдуть на штурм, захоплюють позицію але не пишуть про то в медіа.
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09.06.2024 18:39 Відповісти
З переліку того шо треба підібрати-випливає шо в наявності є тільки бомба , і більше нічого. Тобто проект на початковій стадії.
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09.06.2024 18:45 Відповісти
головне що дороги будували до 22 року,

ах, як зеленський піарівся на будивництві
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09.06.2024 18:49 Відповісти
для економії випробуйте наприклад по Ейску чи Ростову, там чекають
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09.06.2024 18:55 Відповісти
Каб це бомба, а не ракета. Її дальність 50-70 км
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09.06.2024 18:57 Відповісти
Якщо додати твердопаливний прискорювач, то вона полетить набагато далі
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09.06.2024 19:32 Відповісти
Його потрібно десь узяти, для початку
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10.06.2024 00:33 Відповісти
що долетить тим і в..бати
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09.06.2024 19:33 Відповісти
Базікало! Язик випереджає мозок!
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09.06.2024 18:56 Відповісти
Отакої 🫣

По Ахтубінську ЗСУ вдарили дронами невидимками. Ні одне ПВО в світі не в змозі протидіяти цим дронам.

До таких висновків дійшли російські експерти

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 18:58 Відповісти
"Ты лети до Волги, до Урала, песня журавлиная моя..."
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09.06.2024 19:04 Відповісти
КАБи (якщо вийде їх скидати, у що слабо віриться через ППО рузкіх) та аналоги ланцетів дуже сильно зарішають. Можливо тільки з КАБами і вийде пробити їх оборону.
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09.06.2024 19:07 Відповісти
Не пройшло і два роки... накінець... тяжкі були роди
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09.06.2024 19:10 Відповісти
... Так ще нічого не робили! Тільки " благую весть"!...
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09.06.2024 19:21 Відповісти
Позитивні новини з майбутнього часу, як завжди.
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09.06.2024 19:18 Відповісти
Здається мені, що на «Зброя і Безпека 2019" хтось таке вже показував.
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09.06.2024 19:29 Відповісти
Мда, йшов третій рік повномасштабної війни. А що, асфальтом не так влучно виходить?
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09.06.2024 19:39 Відповісти
Давайте хлопці, бо ванькам вже набридло лише тільки від БПЛА здихати
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09.06.2024 19:49 Відповісти
Оце діло!
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09.06.2024 19:51 Відповісти
Випробуйте дзеркально - на житлових кварталах, школах, садочках, лікарнях..ГЕС..заваліть їм нафіг всю енергетику, водопостачання!
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09.06.2024 19:57 Відповісти
Дай Боже, щоб це було правдою!
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09.06.2024 20:24 Відповісти
Нарешті. Хоч щось позитивне.
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09.06.2024 20:40 Відповісти
Росіяни вже як мінімум рік утюжать наші міста та села КАБами, а ми тільки зараз починаємо ввипробувати. Таке враження що війни немає, люди не гинуть, поспішати нікуди. Просто якийсь *******, особливо якщо враховувати що КАБи це не якесь там надскладне та ********** озброєння.
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09.06.2024 20:40 Відповісти
Шел третий год войны...
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09.06.2024 21:55 Відповісти
Ну і до чого ці заяви начальника авіації? Питанням виробництва та забезпечення ЗСУ займається уряд ,інша справа чи він є у нас той уряд)
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09.06.2024 22:04 Відповісти
задолго до войны частниками всё давно было сделано! Что они там изобретают?
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09.06.2024 22:58 Відповісти
Голубцова! Голубчик!
Все було випробувано ще тоді, коли ти ходив "пішки під столом"!!!
Відкрив Америку.....
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09.06.2024 23:32 Відповісти
Абыж то!
Если у них тоже дальность тоже 70 км, то на сколько от линии фронта нада из запускать? Что б не попасть под улар их "пво".
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09.06.2024 23:41 Відповісти
Давно пора!!
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10.06.2024 08:20 Відповісти
А тротилу вже наварили? Достатньо?
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10.06.2024 09:21 Відповісти
Эх, если бы я был таким умным, как моя Сара потом....
Эх, такими КАБами - да по линии Суровикина....
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10.06.2024 10:02 Відповісти
 
 