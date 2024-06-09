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испытания (376) украинское оружие (139) Воздушные силы (2002) КАБ (279)

Украина начнет испытывать КАБЫ собственного производства, - Воздушные силы

ЗСУ планують почати випробування українських КАБів

В ближайшие недели Воздушные силы ВСУ планируют начать испытания отечественных управляемых авиабомб.

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - заявил Голубцов.

Он также отметил, что пока Воздушные силы используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 различных калибров.

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Топ комментарии
+43
Дуже добра новина.
І випробування не на полігоне, а на смердючей русне.
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09.06.2024 18:22
+43
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09.06.2024 18:24
+19
ооо. це дже добре. і випробовувати на кацарах
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09.06.2024 18:23
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Дуже добра новина.
І випробування не на полігоне, а на смердючей русне.
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09.06.2024 18:22 Ответить
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09.06.2024 18:24 Ответить
«начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов»- зрадник?!???

Навіщо розповідати ворогу про бойові випробування нової техніки?!
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09.06.2024 19:37 Ответить
Ну нарешті мі начньом дамбіть бімбас, нарот бімбас заждалсі, ужо вооосім лєт ждьот 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.06.2024 18:54 Ответить
Скажіть, а для того, щоб зробити примітивний ПЛАНЕР ( з бомбою всередині) треба великі космічно- ракетні технології?! Чи це проблема для тих, хто робив кращі космічні ракети!?...
Це треба було зробити ще позавчора!
Але гнидний фсбшний регент , з його недієздатним підопічним, не дадуть це зробити ще й на післязавтра!...
... Пустопорожня тріпотня, щоб взбодрити піпл!...
... Вріжте ворожинам, щоб зуби клацнули, а тоді триндіть! Влада - понти, які прикривають зраду ось такими вкидами!...
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09.06.2024 19:18 Ответить
Багато, дуже багато вірного у ваших словах, але сліпий казав - побачимо.
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09.06.2024 19:58 Ответить
Проблема у тому щоб мати для цього літаки , і не просто мати , а мати можливість їхнього використання для запуску КАБів без загрози збиття кацапами . ППО кацапське трішки вибили , тепер можна пробувати.
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09.06.2024 21:12 Ответить
Игорёк, голубчик, а планер с бомбой внутри к реактивному истребителю привязывать или с земли из рогатки?
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10.06.2024 09:54 Ответить
цілком підтримую, пане, Вашу думку!
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09.06.2024 19:49 Ответить
Україгна це космічєска держава !
нам планерні крильця немає коли робити
п.с. розпочались роботи над продовженням будівництва Мрії-2
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09.06.2024 21:19 Ответить
по окупованих кацапами авдіївці, даунецку, макіївці їх потрібно випробовувати !!!
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09.06.2024 18:23 Ответить
По запоребріку.
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09.06.2024 18:28 Ответить
По Бєлгороду й Курську.
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09.06.2024 18:34 Ответить
ооо. це дже добре. і випробовувати на кацарах
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09.06.2024 18:23 Ответить
Ви хотів сказати кацоРилих?
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09.06.2024 18:26 Ответить
Лаптєрогих
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09.06.2024 18:33 Ответить
на ластоногих ааленях
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09.06.2024 18:39 Ответить
Дбр.день.до слова.згадалось.в Одесі ....ой, да здеся русский бизнес, да они нармас, да главное деньги, а че плохого...
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09.06.2024 19:15 Ответить
А живые цветы у дома профсоюзов, а бессменное драное название- куликово поле... А ваты прокацапленой - пруд пруди, даже в школах.
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09.06.2024 20:03 Ответить
А в якому році?
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09.06.2024 18:23 Ответить
Якого біса язиками ляскати? Щоб гниди здали місце розташування ?Як завжди - недержаніє ! Любить тишу
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09.06.2024 18:24 Ответить
Бєлгород чекає!
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09.06.2024 18:24 Ответить
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...
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09.06.2024 18:31 Ответить
єрмачина дозволило випробування по кацапський території?
чи, будемо, своє ламати?
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09.06.2024 18:25 Ответить
На москалях одразу випробовувати.
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09.06.2024 18:26 Ответить
До Уралу🤣
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09.06.2024 18:38 Ответить
+
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09.06.2024 19:45 Ответить
Чудово!
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09.06.2024 18:31 Ответить
Не грайте по правилам обманюйте ворога , запускайте обманки і всяху .... фігню , щоб вони , викривали своє ппо і т п , вічно орки так мʼясом перти не будуть , а там ми їх переможем розумом, потім заберем совою Білгородщину,Кубанщину
потім вибори . Воїнам шана і утримання намвсе диття, українцям паспорти, московитів у вагони і на рідну сибір , або стає українцем вивчає історію і мову досконально 10 років на натуралізацію без прав обирати і бути обраним на цей час .
ось це я бачу таке майбутнє
А да Ізраїль визнає голод 22-33 геноцидом українського народу , без цього ніяк
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09.06.2024 18:32 Ответить
А может сразу по Белгородской и Брянской областях начать?! Даже если в результате испытаний что-то пойдёт не так, всё равно результат достигнет желаемого эффекта.
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09.06.2024 18:36 Ответить
Певно потрібно спочатку створити, випробувати, а потім закидати новину в медіа. Ці клоуни досі воюють в медіа просторі,ще не зробивши нічого. На відміну від реальних воїнів, як йдуть на штурм, захоплюють позицію але не пишуть про то в медіа.
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09.06.2024 18:39 Ответить
З переліку того шо треба підібрати-випливає шо в наявності є тільки бомба , і більше нічого. Тобто проект на початковій стадії.
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09.06.2024 18:45 Ответить
головне що дороги будували до 22 року,

ах, як зеленський піарівся на будивництві
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09.06.2024 18:49 Ответить
для економії випробуйте наприклад по Ейску чи Ростову, там чекають
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09.06.2024 18:55 Ответить
Каб це бомба, а не ракета. Її дальність 50-70 км
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09.06.2024 18:57 Ответить
Якщо додати твердопаливний прискорювач, то вона полетить набагато далі
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09.06.2024 19:32 Ответить
Його потрібно десь узяти, для початку
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10.06.2024 00:33 Ответить
що долетить тим і в..бати
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09.06.2024 19:33 Ответить
Базікало! Язик випереджає мозок!
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09.06.2024 18:56 Ответить
Отакої 🫣

По Ахтубінську ЗСУ вдарили дронами невидимками. Ні одне ПВО в світі не в змозі протидіяти цим дронам.

До таких висновків дійшли російські експерти

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 18:58 Ответить
"Ты лети до Волги, до Урала, песня журавлиная моя..."
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09.06.2024 19:04 Ответить
КАБи (якщо вийде їх скидати, у що слабо віриться через ППО рузкіх) та аналоги ланцетів дуже сильно зарішають. Можливо тільки з КАБами і вийде пробити їх оборону.
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09.06.2024 19:07 Ответить
Не пройшло і два роки... накінець... тяжкі були роди
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09.06.2024 19:10 Ответить
... Так ще нічого не робили! Тільки " благую весть"!...
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09.06.2024 19:21 Ответить
Позитивні новини з майбутнього часу, як завжди.
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09.06.2024 19:18 Ответить
Здається мені, що на «Зброя і Безпека 2019" хтось таке вже показував.
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09.06.2024 19:29 Ответить
Мда, йшов третій рік повномасштабної війни. А що, асфальтом не так влучно виходить?
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09.06.2024 19:39 Ответить
Давайте хлопці, бо ванькам вже набридло лише тільки від БПЛА здихати
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09.06.2024 19:49 Ответить
Оце діло!
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09.06.2024 19:51 Ответить
Випробуйте дзеркально - на житлових кварталах, школах, садочках, лікарнях..ГЕС..заваліть їм нафіг всю енергетику, водопостачання!
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09.06.2024 19:57 Ответить
Дай Боже, щоб це було правдою!
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09.06.2024 20:24 Ответить
Нарешті. Хоч щось позитивне.
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09.06.2024 20:40 Ответить
Росіяни вже як мінімум рік утюжать наші міста та села КАБами, а ми тільки зараз починаємо ввипробувати. Таке враження що війни немає, люди не гинуть, поспішати нікуди. Просто якийсь *******, особливо якщо враховувати що КАБи це не якесь там надскладне та ********** озброєння.
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09.06.2024 20:40 Ответить
Шел третий год войны...
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09.06.2024 21:55 Ответить
Ну і до чого ці заяви начальника авіації? Питанням виробництва та забезпечення ЗСУ займається уряд ,інша справа чи він є у нас той уряд)
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09.06.2024 22:04 Ответить
задолго до войны частниками всё давно было сделано! Что они там изобретают?
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09.06.2024 22:58 Ответить
Голубцова! Голубчик!
Все було випробувано ще тоді, коли ти ходив "пішки під столом"!!!
Відкрив Америку.....
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09.06.2024 23:32 Ответить
Абыж то!
Если у них тоже дальность тоже 70 км, то на сколько от линии фронта нада из запускать? Что б не попасть под улар их "пво".
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09.06.2024 23:41 Ответить
Давно пора!!
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10.06.2024 08:20 Ответить
А тротилу вже наварили? Достатньо?
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10.06.2024 09:21 Ответить
Эх, если бы я был таким умным, как моя Сара потом....
Эх, такими КАБами - да по линии Суровикина....
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10.06.2024 10:02 Ответить
 
 