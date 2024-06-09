Украина начнет испытывать КАБЫ собственного производства, - Воздушные силы
В ближайшие недели Воздушные силы ВСУ планируют начать испытания отечественных управляемых авиабомб.
Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - заявил Голубцов.
Он также отметил, что пока Воздушные силы используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 различных калибров.
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Пожалуйста, подождите...
І випробування не на полігоне, а на смердючей русне.
Навіщо розповідати ворогу про бойові випробування нової техніки?!
Це треба було зробити ще позавчора!
Але гнидний фсбшний регент , з його недієздатним підопічним, не дадуть це зробити ще й на післязавтра!...
... Пустопорожня тріпотня, щоб взбодрити піпл!...
... Вріжте ворожинам, щоб зуби клацнули, а тоді триндіть! Влада - понти, які прикривають зраду ось такими вкидами!...
нам планерні крильця немає коли робити
п.с. розпочались роботи над продовженням будівництва Мрії-2
чи, будемо, своє ламати?
потім вибори . Воїнам шана і утримання намвсе диття, українцям паспорти, московитів у вагони і на рідну сибір , або стає українцем вивчає історію і мову досконально 10 років на натуралізацію без прав обирати і бути обраним на цей час .
ось це я бачу таке майбутнє
А да Ізраїль визнає голод 22-33 геноцидом українського народу , без цього ніяк
ах, як зеленський піарівся на будивництві
По Ахтубінську ЗСУ вдарили дронами невидимками. Ні одне ПВО в світі не в змозі протидіяти цим дронам.
До таких висновків дійшли російські експерти
https://t.me/pecherymordora356
Все було випробувано ще тоді, коли ти ходив "пішки під столом"!!!
Відкрив Америку.....
Если у них тоже дальность тоже 70 км, то на сколько от линии фронта нада из запускать? Что б не попасть под улар их "пво".
Эх, такими КАБами - да по линии Суровикина....