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Украинский корвет "Гетьман Іван Мазепа" провел первые ходовые испытания в Турции. ФОТО

Корвет "Гетман Иван Мазепа" проекта Ada, который строят для ВМС Украины в Турции, вышел на первые ходовые испытания.

Об этом сообщил в соцсети Х турецкий обозреватель Энес Балчи, передает Цензор.НЕТ.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), который строит RMK Marine Shipyard как главный подрядчик, прошел сегодня первые навигационные испытания", - отметил он.

По данным "Милитарного", на фото видно, что корвет уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid итальянской компании OTO Melara.

Также читайте: Строящиеся в Турции корабли в будущем станут на защиту Украины, - ОК "Південь"

Корвет Гетьман Іван Мазепа у Туреччині

Также на носу корабля заметно морской зенитно-ракетный комплекс VL MICA.

На корвете установлен тактический навигационный радар ALPER, а для обнаружения воздушных целей есть 3D-радар SMART-S MK2, присутствует радар системы управления огнем Thales Sting EO MK2, система спутниковой связи от Aselsan, система радиоэлектронной борьбы ARES-2N и система постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.

Он также оснащен 12,7-миллиметровыми установками дистанционного управления STAMP с обеих сторон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Гетман Иван Выговский", - Зеленский присвоил имя второму корвету, строящемуся в Турции для ВМС Украины. ВИДЕО

Корвет Гетьман Іван Мазепа у Туреччині

Что предшествовало?

Напомним, корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду в октябре 2022 года.

Строительство нового украинского корвета начали в январе 2021 года. В сентябре 2021 года состоялась закладка судна в Турции. К тому времени было сформировано 13 секций и киль корабля.

Автор: 

испытания (379) корвет (32) Турция (3379)


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Топ комментарии
+18
И будет плавать, в целях безопасности, исключительно в тер.водах Турции.
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30.05.2024 15:40
+13
Хорошую и дорогую мишень построили для кацапских ракет.
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30.05.2024 15:50
+13
Це жива плаваюча мішень для ворогів!...
Викинуті гроші, користі нуль...
Значення для оборони ніякого немає, з таким озброєнням...
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30.05.2024 15:54
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Вже повністью готовий?
Коли до бою?
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30.05.2024 15:39 Ответить
И будет плавать, в целях безопасности, исключительно в тер.водах Турции.
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30.05.2024 15:40 Ответить
Пусть находится в любых водах,
откуда можно безопасно наносить ракетные удары.
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30.05.2024 20:15 Ответить
Чем наносить?Это ракетный крейсер?И изучите морское право на вопрос нахождения вооруженного военного судна в чужих тер.водах(нейтральной страны).
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31.05.2024 13:37 Ответить
Нормально. До Миколаєва доїде? Шоб затопити поруч з Сагайдачним?
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30.05.2024 15:50 Ответить
На кацапстані кораблів меншає,а в нас більшає.І так буде у всьому.Амінь!
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30.05.2024 15:50 Ответить
Хорошую и дорогую мишень построили для кацапских ракет.
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30.05.2024 15:50 Ответить
І нахіба воно нам треба за такі гроші?
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30.05.2024 15:51 Ответить
Українська Вікіпедії стверджує що цей корвет коштує «всього навсього» 260 мільйонів доларів США. Хіба це гроші для заможної України під час війни, зате зеленський буде верховним головнокомандувачем не тільки на землі а і на морі-океані..
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30.05.2024 15:58 Ответить
Адмірали по штату є, а кораблів нема. Непорядок.
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30.05.2024 17:10 Ответить
Одесу може прикривати своїми засобами ППО
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30.05.2024 15:51 Ответить
... Аби себе захистив!...
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30.05.2024 15:55 Ответить
*** який ти розумний, мабуть що експерд
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30.05.2024 15:58 Ответить
Козлику, я на флоті служив, і знаю призначення кораблів і можливість!...
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30.05.2024 16:38 Ответить
Якір заточував?

Щоби ти розумів - проблема в Одесі полягає в тому, що крилаті ракети, та і дрони, у тому числі і розвідувальні також, летять на дуже малій висоті, тому виявляються фактично вже біля узбережжя, і це дає дуже мало часу для реагування і збиття.

Радар же, який буде винесено хоча б на 70 -100 миль від узбережжя, значно підвищить можливості захисту інфраструктури не тільки Одеси, а і всього Північно-Західного Причорномор'я... особливо якщо вони будуть направляти на цілі ракеті, запущені літаками десь над Вінницею.
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30.05.2024 17:04 Ответить
Він же чітко сказав: "...Аби себе захистив!" Чим себе захистить "Гетьман Мазепа" від запущеної по ньому ракети? Крупнокаліберними кулеметами? Такі корвети то чудові цілі для кацапів і не більше. То плавучі гроби. Вони годяться хіба що ганяти турецькі риболовецькі шхуни, що виловлюють камбалу в наших водах.
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31.05.2024 17:04 Ответить
Добре, що Ви змогли прочитати про кулемети на кораблі, погано, що не змогли прочитати фразу: "Також на носі корабля помітно морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA".

Ну а далі вже самі шукайте інформацію про цю систему.
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31.05.2024 18:31 Ответить
Може комусь щось і "помітно", але для тих, хто розуміється - на носі цього корвета НЕМАЄ жодного ЗРК. Ви продемонстрували не більше ніж рекламну картинку.
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01.06.2024 14:06 Ответить
Ви і не побачите пускові установки, бо вони знаходяться на рівні палуби позаду артилерійської установки.

А те, що Ви могли би побачити, але не змогли - це знаходиться на рубці, і це антени цього комплексу!
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01.06.2024 15:14 Ответить
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31.05.2024 18:36 Ответить
Два мільярда баксів...
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30.05.2024 15:53 Ответить
Це жива плаваюча мішень для ворогів!...
Викинуті гроші, користі нуль...
Значення для оборони ніякого немає, з таким озброєнням...
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30.05.2024 15:54 Ответить
ракети він може запускати ?
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30.05.2024 15:59 Ответить
8 гарпунів може. Або зможе пізніше, коли буде готовий.
Або 8 ракет іншої модифікації.
Але однаково, навіть з ракетами, не розумію, як зможемо ним воювати проти кацапів в Чорному морі. Якщо ми змогли знищити купу кацапських посудин, то і вони зможуть до нього дістати.
Хіба що піде в Атлантичний океан ганять кацапів там...
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30.05.2024 16:10 Ответить
...ЗРК, для самозахисту!...
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30.05.2024 16:42 Ответить
Найкоротший удар по Уренгойських родовищах тільки з моря.
І ніхто, крім нас, робити це не буде.
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30.05.2024 16:08 Ответить
там льодокол потрібен
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30.05.2024 16:32 Ответить
Льодокол без ракет - дєньгі на вєтєр.
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30.05.2024 20:08 Ответить
Деньги на ветер. Лучше затопите его сразу в Турции чтобы меньше нам потом позора было. Вы только представьте себе как рашисты за ним будут охотиться. Даже если когда то будет подписано какое то перемирие за то что мы уничтожили весь ЧМ Пидоросии. А лучше обменяйте хоть на один самолет или боеприпасы. Ети ночвы все равно никакого толку нам не принесут
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30.05.2024 16:11 Ответить
ексПЕРД
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30.05.2024 16:33 Ответить
На етіх ночвах ПВО і ПРО совсєм нє та, что на покойном крейсере "Масква".
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30.05.2024 20:11 Ответить
Колись була розмова за томагавк і амери говорили що у нас немає платформи для запуску... ну от тепер подивимся як воно буде...

Але взагалі для Чорного моря при наявності у орків ******** протикорабельних ракет, його треба хіба в Одесі Патріотом прикривати...
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30.05.2024 16:33 Ответить
Вважаю,що це ще одна стратегічна помилка влади. Україні від нього користі----НУЛЬ. Бездумність ,марнотратство, піар і некомпетентність Ці кошти повинні були піти на ракетні програми,на забезпечення снарядами,патронами. Немає слів,що дати оцінку таким діям,бо будуть одні матюки.
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30.05.2024 16:51 Ответить
Це не помилка,це саботаж або диверсія.
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30.05.2024 20:42 Ответить
Чудово! Майбутній носій 10 томагавків.

***** привіт
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30.05.2024 17:13 Ответить
Ви кізяки якого сорту курите?
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30.05.2024 19:29 Ответить
Для чого він? Смертників вже набрали в екіпаж?
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30.05.2024 17:54 Ответить
Якщо придивитися, а не ******* даром, то на носі корвета ніякого зенітно-ракетного комплексу VL MICA невидно взагалі. На носі знаходиться артилерійська установка Super Rapid OTO Melara.
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30.05.2024 19:28 Ответить
Наскільки памятаю, там збирались будувати серію таких кораблів, але реалії ******** війни доказали їх повну неефективнісь. Може краще припинити витрачати кошти на такі дорогі іграшки?
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01.06.2024 19:56 Ответить
Зелені підари не вчаться на помилках свинособак....
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02.06.2024 04:33 Ответить
 
 