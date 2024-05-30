Украинский корвет "Гетьман Іван Мазепа" провел первые ходовые испытания в Турции. ФОТО
Корвет "Гетман Иван Мазепа" проекта Ada, который строят для ВМС Украины в Турции, вышел на первые ходовые испытания.
Об этом сообщил в соцсети Х турецкий обозреватель Энес Балчи, передает Цензор.НЕТ.
"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), который строит RMK Marine Shipyard как главный подрядчик, прошел сегодня первые навигационные испытания", - отметил он.
По данным "Милитарного", на фото видно, что корвет уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid итальянской компании OTO Melara.
Также на носу корабля заметно морской зенитно-ракетный комплекс VL MICA.
На корвете установлен тактический навигационный радар ALPER, а для обнаружения воздушных целей есть 3D-радар SMART-S MK2, присутствует радар системы управления огнем Thales Sting EO MK2, система спутниковой связи от Aselsan, система радиоэлектронной борьбы ARES-2N и система постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.
Он также оснащен 12,7-миллиметровыми установками дистанционного управления STAMP с обеих сторон.
Что предшествовало?
Напомним, корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду в октябре 2022 года.
Строительство нового украинского корвета начали в январе 2021 года. В сентябре 2021 года состоялась закладка судна в Турции. К тому времени было сформировано 13 секций и киль корабля.
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Коли до бою?
откуда можно безопасно наносить ракетные удары.
Щоби ти розумів - проблема в Одесі полягає в тому, що крилаті ракети, та і дрони, у тому числі і розвідувальні також, летять на дуже малій висоті, тому виявляються фактично вже біля узбережжя, і це дає дуже мало часу для реагування і збиття.
Радар же, який буде винесено хоча б на 70 -100 миль від узбережжя, значно підвищить можливості захисту інфраструктури не тільки Одеси, а і всього Північно-Західного Причорномор'я... особливо якщо вони будуть направляти на цілі ракеті, запущені літаками десь над Вінницею.
Ну а далі вже самі шукайте інформацію про цю систему.
А те, що Ви могли би побачити, але не змогли - це знаходиться на рубці, і це антени цього комплексу!
Викинуті гроші, користі нуль...
Значення для оборони ніякого немає, з таким озброєнням...
Або 8 ракет іншої модифікації.
Але однаково, навіть з ракетами, не розумію, як зможемо ним воювати проти кацапів в Чорному морі. Якщо ми змогли знищити купу кацапських посудин, то і вони зможуть до нього дістати.
Хіба що піде в Атлантичний океан ганять кацапів там...
І ніхто, крім нас, робити це не буде.
Але взагалі для Чорного моря при наявності у орків ******** протикорабельних ракет, його треба хіба в Одесі Патріотом прикривати...
***** привіт