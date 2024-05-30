Украинский корвет "Гетьман Іван Мазепа" провел первые ходовые испытания в Турции. ФОТО

Корвет "Гетман Иван Мазепа" проекта Ada, который строят для ВМС Украины в Турции, вышел на первые ходовые испытания.

Об этом сообщил в соцсети Х турецкий обозреватель Энес Балчи, передает Цензор.НЕТ.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), который строит RMK Marine Shipyard как главный подрядчик, прошел сегодня первые навигационные испытания", - отметил он.

По данным "Милитарного", на фото видно, что корвет уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid итальянской компании OTO Melara.

Также читайте: Строящиеся в Турции корабли в будущем станут на защиту Украины, - ОК "Південь"

Также на носу корабля заметно морской зенитно-ракетный комплекс VL MICA.

На корвете установлен тактический навигационный радар ALPER, а для обнаружения воздушных целей есть 3D-радар SMART-S MK2, присутствует радар системы управления огнем Thales Sting EO MK2, система спутниковой связи от Aselsan, система радиоэлектронной борьбы ARES-2N и система постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.

Он также оснащен 12,7-миллиметровыми установками дистанционного управления STAMP с обеих сторон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Гетман Иван Выговский", - Зеленский присвоил имя второму корвету, строящемуся в Турции для ВМС Украины. ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду в октябре 2022 года.

Строительство нового украинского корвета начали в январе 2021 года. В сентябре 2021 года состоялась закладка судна в Турции. К тому времени было сформировано 13 секций и киль корабля.