Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" провів перші ходові випробування у Туреччині. ФОТО

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" проєкту Ada, який будують для ВМС України у Туреччині, вийшов на перші ходові випробування.

Про це повідомив у соцмережі Х турецький оглядач Енес Балчі, передає Цензор.НЕТ.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), який будує RMK Marine Shipyard як головний підрядник, пройшов сьогодні перші навігаційні випробування", - зазначив він.

За даними "Мілітарного", на фото видно, що корвет уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійської компанії OTO Melara.

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Також на носі корабля помітно морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA.

На корветі встановлений тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей є 3D-радар SMART-S MK2, присутній радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

Він також оснащений 12,7-міліметровими установками дистанційного керування STAMP з обох боків.

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Що передувало?

Нагадаємо, корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду у жовтні 2022 року.

Будівництво нового українського корвета почали у січні 2021 року. У вересні 2021 року відбулася закладка судна в Туреччині. На той час було сформовано 13 секцій та кіль корабля.