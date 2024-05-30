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Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" провів перші ходові випробування у Туреччині. ФОТО

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" проєкту Ada, який будують для ВМС України у Туреччині, вийшов на перші ходові випробування.

Про це повідомив у соцмережі Х турецький оглядач Енес Балчі, передає Цензор.НЕТ.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), який будує RMK Marine Shipyard як головний підрядник, пройшов сьогодні перші навігаційні випробування", - зазначив він.

За даними "Мілітарного", на фото видно, що корвет уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійської компанії OTO Melara.

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Корвет Гетьман Іван Мазепа у Туреччині

Також на носі корабля помітно морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA.

На корветі встановлений тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей є 3D-радар SMART-S MK2, присутній радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

Він також оснащений 12,7-міліметровими установками дистанційного керування STAMP з обох боків.

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Корвет Гетьман Іван Мазепа у Туреччині

Що передувало?

Нагадаємо, корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду у жовтні 2022 року.

Будівництво нового українського корвета почали у січні 2021 року. У вересні 2021 року відбулася закладка судна в Туреччині. На той час було сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Автор: 

випробування (403) корвет (35) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+18
И будет плавать, в целях безопасности, исключительно в тер.водах Турции.
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30.05.2024 15:40
+13
Хорошую и дорогую мишень построили для кацапских ракет.
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30.05.2024 15:50
+13
Це жива плаваюча мішень для ворогів!...
Викинуті гроші, користі нуль...
Значення для оборони ніякого немає, з таким озброєнням...
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30.05.2024 15:54
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Вже повністью готовий?
Коли до бою?
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30.05.2024 15:39 Відповісти
И будет плавать, в целях безопасности, исключительно в тер.водах Турции.
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30.05.2024 15:40 Відповісти
Пусть находится в любых водах,
откуда можно безопасно наносить ракетные удары.
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30.05.2024 20:15 Відповісти
Чем наносить?Это ракетный крейсер?И изучите морское право на вопрос нахождения вооруженного военного судна в чужих тер.водах(нейтральной страны).
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31.05.2024 13:37 Відповісти
Нормально. До Миколаєва доїде? Шоб затопити поруч з Сагайдачним?
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30.05.2024 15:50 Відповісти
На кацапстані кораблів меншає,а в нас більшає.І так буде у всьому.Амінь!
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30.05.2024 15:50 Відповісти
Хорошую и дорогую мишень построили для кацапских ракет.
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30.05.2024 15:50 Відповісти
І нахіба воно нам треба за такі гроші?
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30.05.2024 15:51 Відповісти
Українська Вікіпедії стверджує що цей корвет коштує «всього навсього» 260 мільйонів доларів США. Хіба це гроші для заможної України під час війни, зате зеленський буде верховним головнокомандувачем не тільки на землі а і на морі-океані..
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30.05.2024 15:58 Відповісти
Адмірали по штату є, а кораблів нема. Непорядок.
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30.05.2024 17:10 Відповісти
Одесу може прикривати своїми засобами ППО
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30.05.2024 15:51 Відповісти
... Аби себе захистив!...
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30.05.2024 15:55 Відповісти
*** який ти розумний, мабуть що експерд
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30.05.2024 15:58 Відповісти
Козлику, я на флоті служив, і знаю призначення кораблів і можливість!...
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30.05.2024 16:38 Відповісти
Якір заточував?

Щоби ти розумів - проблема в Одесі полягає в тому, що крилаті ракети, та і дрони, у тому числі і розвідувальні також, летять на дуже малій висоті, тому виявляються фактично вже біля узбережжя, і це дає дуже мало часу для реагування і збиття.

Радар же, який буде винесено хоча б на 70 -100 миль від узбережжя, значно підвищить можливості захисту інфраструктури не тільки Одеси, а і всього Північно-Західного Причорномор'я... особливо якщо вони будуть направляти на цілі ракеті, запущені літаками десь над Вінницею.
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30.05.2024 17:04 Відповісти
Він же чітко сказав: "...Аби себе захистив!" Чим себе захистить "Гетьман Мазепа" від запущеної по ньому ракети? Крупнокаліберними кулеметами? Такі корвети то чудові цілі для кацапів і не більше. То плавучі гроби. Вони годяться хіба що ганяти турецькі риболовецькі шхуни, що виловлюють камбалу в наших водах.
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31.05.2024 17:04 Відповісти
Добре, що Ви змогли прочитати про кулемети на кораблі, погано, що не змогли прочитати фразу: "Також на носі корабля помітно морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA".

Ну а далі вже самі шукайте інформацію про цю систему.
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31.05.2024 18:31 Відповісти
Може комусь щось і "помітно", але для тих, хто розуміється - на носі цього корвета НЕМАЄ жодного ЗРК. Ви продемонстрували не більше ніж рекламну картинку.
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01.06.2024 14:06 Відповісти
Ви і не побачите пускові установки, бо вони знаходяться на рівні палуби позаду артилерійської установки.

А те, що Ви могли би побачити, але не змогли - це знаходиться на рубці, і це антени цього комплексу!
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01.06.2024 15:14 Відповісти
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31.05.2024 18:36 Відповісти
Два мільярда баксів...
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30.05.2024 15:53 Відповісти
Це жива плаваюча мішень для ворогів!...
Викинуті гроші, користі нуль...
Значення для оборони ніякого немає, з таким озброєнням...
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30.05.2024 15:54 Відповісти
ракети він може запускати ?
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30.05.2024 15:59 Відповісти
8 гарпунів може. Або зможе пізніше, коли буде готовий.
Або 8 ракет іншої модифікації.
Але однаково, навіть з ракетами, не розумію, як зможемо ним воювати проти кацапів в Чорному морі. Якщо ми змогли знищити купу кацапських посудин, то і вони зможуть до нього дістати.
Хіба що піде в Атлантичний океан ганять кацапів там...
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30.05.2024 16:10 Відповісти
...ЗРК, для самозахисту!...
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30.05.2024 16:42 Відповісти
Найкоротший удар по Уренгойських родовищах тільки з моря.
І ніхто, крім нас, робити це не буде.
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30.05.2024 16:08 Відповісти
там льодокол потрібен
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30.05.2024 16:32 Відповісти
Льодокол без ракет - дєньгі на вєтєр.
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30.05.2024 20:08 Відповісти
Деньги на ветер. Лучше затопите его сразу в Турции чтобы меньше нам потом позора было. Вы только представьте себе как рашисты за ним будут охотиться. Даже если когда то будет подписано какое то перемирие за то что мы уничтожили весь ЧМ Пидоросии. А лучше обменяйте хоть на один самолет или боеприпасы. Ети ночвы все равно никакого толку нам не принесут
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30.05.2024 16:11 Відповісти
ексПЕРД
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30.05.2024 16:33 Відповісти
На етіх ночвах ПВО і ПРО совсєм нє та, что на покойном крейсере "Масква".
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30.05.2024 20:11 Відповісти
Колись була розмова за томагавк і амери говорили що у нас немає платформи для запуску... ну от тепер подивимся як воно буде...

Але взагалі для Чорного моря при наявності у орків ******** протикорабельних ракет, його треба хіба в Одесі Патріотом прикривати...
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30.05.2024 16:33 Відповісти
Вважаю,що це ще одна стратегічна помилка влади. Україні від нього користі----НУЛЬ. Бездумність ,марнотратство, піар і некомпетентність Ці кошти повинні були піти на ракетні програми,на забезпечення снарядами,патронами. Немає слів,що дати оцінку таким діям,бо будуть одні матюки.
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30.05.2024 16:51 Відповісти
Це не помилка,це саботаж або диверсія.
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30.05.2024 20:42 Відповісти
Чудово! Майбутній носій 10 томагавків.

***** привіт
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30.05.2024 17:13 Відповісти
Ви кізяки якого сорту курите?
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30.05.2024 19:29 Відповісти
Для чого він? Смертників вже набрали в екіпаж?
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30.05.2024 17:54 Відповісти
Якщо придивитися, а не ******* даром, то на носі корвета ніякого зенітно-ракетного комплексу VL MICA невидно взагалі. На носі знаходиться артилерійська установка Super Rapid OTO Melara.
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30.05.2024 19:28 Відповісти
Наскільки памятаю, там збирались будувати серію таких кораблів, але реалії ******** війни доказали їх повну неефективнісь. Може краще припинити витрачати кошти на такі дорогі іграшки?
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01.06.2024 19:56 Відповісти
Зелені підари не вчаться на помилках свинособак....
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02.06.2024 04:33 Відповісти
 
 