Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" провів перші ходові випробування у Туреччині. ФОТО
Корвет "Гетьман Іван Мазепа" проєкту Ada, який будують для ВМС України у Туреччині, вийшов на перші ходові випробування.
Про це повідомив у соцмережі Х турецький оглядач Енес Балчі, передає Цензор.НЕТ.
"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), який будує RMK Marine Shipyard як головний підрядник, пройшов сьогодні перші навігаційні випробування", - зазначив він.
За даними "Мілітарного", на фото видно, що корвет уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid італійської компанії OTO Melara.
Також на носі корабля помітно морський зенітно-ракетний комплекс VL MICA.
На корветі встановлений тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей є 3D-радар SMART-S MK2, присутній радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.
Він також оснащений 12,7-міліметровими установками дистанційного керування STAMP з обох боків.
Що передувало?
Нагадаємо, корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду у жовтні 2022 року.
Будівництво нового українського корвета почали у січні 2021 року. У вересні 2021 року відбулася закладка судна в Туреччині. На той час було сформовано 13 секцій та кіль корабля.
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Коли до бою?
откуда можно безопасно наносить ракетные удары.
Щоби ти розумів - проблема в Одесі полягає в тому, що крилаті ракети, та і дрони, у тому числі і розвідувальні також, летять на дуже малій висоті, тому виявляються фактично вже біля узбережжя, і це дає дуже мало часу для реагування і збиття.
Радар же, який буде винесено хоча б на 70 -100 миль від узбережжя, значно підвищить можливості захисту інфраструктури не тільки Одеси, а і всього Північно-Західного Причорномор'я... особливо якщо вони будуть направляти на цілі ракеті, запущені літаками десь над Вінницею.
Ну а далі вже самі шукайте інформацію про цю систему.
А те, що Ви могли би побачити, але не змогли - це знаходиться на рубці, і це антени цього комплексу!
Викинуті гроші, користі нуль...
Значення для оборони ніякого немає, з таким озброєнням...
Або 8 ракет іншої модифікації.
Але однаково, навіть з ракетами, не розумію, як зможемо ним воювати проти кацапів в Чорному морі. Якщо ми змогли знищити купу кацапських посудин, то і вони зможуть до нього дістати.
Хіба що піде в Атлантичний океан ганять кацапів там...
І ніхто, крім нас, робити це не буде.
Але взагалі для Чорного моря при наявності у орків ******** протикорабельних ракет, його треба хіба в Одесі Патріотом прикривати...
***** привіт