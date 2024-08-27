Польша находится в состоянии гибридной войны, - замминистра обороны Томчик
Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик считает, что его страна находится в состоянии гибридной войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство PAP.
Томчик аргументировал это ситуацией на границе с Беларусью и иностранными метеозондами, которые появляются время от времени.
В контексте последних он вспомнил и о России, саркастически спросив, действительно ли ее так интересует, какая в Польше погода.
Заместитель министра обороны Польши считает, что эти объекты запускают, чтобы вызвать дискуссии и разногласия в обществе и недоверие граждан к собственным службам и государству.
"То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", - добавил он.
Напомним, ранее польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.
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Бо зараз ВВП Польщі обвалиться до рекордно низьких показників через масову втечу всього, що втекти може.
Дуда до трампона нахєра їздив? Про що домовлявся? Виявляється , що вони друзі, дуже близькі друзі, які мабуть обговорювали, як їм здати Україну ***** так, щоб він тільки на Польщу не поліз.