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Новости Война
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Польша находится в состоянии гибридной войны, - замминистра обороны Томчик

Заступник міністра нацоборони Польщі Цезарій Томчик

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик считает, что его страна находится в состоянии гибридной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство PAP.

Томчик аргументировал это ситуацией на границе с Беларусью и иностранными метеозондами, которые появляются время от времени.

В контексте последних он вспомнил и о России, саркастически спросив, действительно ли ее так интересует, какая в Польше погода.

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Заместитель министра обороны Польши считает, что эти объекты запускают, чтобы вызвать дискуссии и разногласия в обществе и недоверие граждан к собственным службам и государству.

"То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", - добавил он.

Напомним, ранее польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.

Также читайте: Польша поднимала в небо свою авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Автор: 

Польша (8405)


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Топ комментарии
+7
бусінка...що ти знаєш про гибридну війну)))))??? залетіло півтора безпілотника і ракета на 10 секунд побувала в Польщі? чи купка мігрантів так напрягає?
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27.08.2024 11:48
+5
Гібридної це як? Срака на поверхні, а голова у піску?
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27.08.2024 11:52
+4
Таваріща треба терміново звільнити за розповсюдження панічних настроїв.
Бо зараз ВВП Польщі обвалиться до рекордно низьких показників через масову втечу всього, що втекти може.
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27.08.2024 11:56
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бусінка...що ти знаєш про гибридну війну)))))??? залетіло півтора безпілотника і ракета на 10 секунд побувала в Польщі? чи купка мігрантів так напрягає?
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27.08.2024 11:48 Ответить
Гібридної це як? Срака на поверхні, а голова у піску?
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27.08.2024 11:52 Ответить
только когда кацапы действительно нападут этот соглашатель первым смотется из Польши!
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27.08.2024 11:54 Ответить
Таваріща треба терміново звільнити за розповсюдження панічних настроїв.
Бо зараз ВВП Польщі обвалиться до рекордно низьких показників через масову втечу всього, що втекти може.
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27.08.2024 11:56 Ответить
Це так, гібридною. Особливо коли польські "фермери" блокують кордон з Україною, а влада Польщі робить вигляд, що нічого не відбувається.
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27.08.2024 12:09 Ответить
Пока видим гибридные полеты самолетов мимо нарушителей воздушного пространства.
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27.08.2024 12:21 Ответить
Бідолашні... Дрон залетів і обісра...ся всі. Не чіпайте його, бо путін нападе...
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27.08.2024 12:24 Ответить
До поляків нарешті дійшло? Ми у стані "гібридної війни" вже десять років!
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27.08.2024 12:33 Ответить
"Саркастично запитавши" ???? !!!!! Кацапи шмальнули шахедом по Польщі, а заступник міністра оборони Польщі всього-навсього сарказмами кацапів вирішив загнобити ! Даааа уж.
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27.08.2024 12:47 Ответить
Полякам дуже лячно втрачати своє жирне життя, яке не так давно у них нарешті з'явилось. Але історію вони погано пам'ятають тому і ведуть себе у цій війні, як повії.
Дуда до трампона нахєра їздив? Про що домовлявся? Виявляється , що вони друзі, дуже близькі друзі, які мабуть обговорювали, як їм здати Україну ***** так, щоб він тільки на Польщу не поліз.
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27.08.2024 13:13 Ответить
 
 