Польша находится в состоянии гибридной войны, - замминистра обороны Томчик

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик считает, что его страна находится в состоянии гибридной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство PAP.

Томчик аргументировал это ситуацией на границе с Беларусью и иностранными метеозондами, которые появляются время от времени.

В контексте последних он вспомнил и о России, саркастически спросив, действительно ли ее так интересует, какая в Польше погода.

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Заместитель министра обороны Польши считает, что эти объекты запускают, чтобы вызвать дискуссии и разногласия в обществе и недоверие граждан к собственным службам и государству.

"То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", - добавил он.

Напомним, ранее польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.

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