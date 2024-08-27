Польща перебуває у стані гібридної війни, - заступник міністра оборони Томчик
Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що його країна перебуває в стані гібридної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство PAP.
Томчик аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які з'являються час від часу.
У контексті останніх він згадав і про Росію, саркастично запитавши, чи справді її так цікавить, яка у Польщі погода.
Заступник міністра оборони Польщі вважає, що ці об'єкти запускають, аби викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави.
"Те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі - це де-факто гібридна війна. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але в стані гібридної війни", - додав він.
Нагадаємо, раніше польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.
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Бо зараз ВВП Польщі обвалиться до рекордно низьких показників через масову втечу всього, що втекти може.
Дуда до трампона нахєра їздив? Про що домовлявся? Виявляється , що вони друзі, дуже близькі друзі, які мабуть обговорювали, як їм здати Україну ***** так, щоб він тільки на Польщу не поліз.