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Новини Війна
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Польща перебуває у стані гібридної війни, - заступник міністра оборони Томчик

Заступник міністра нацоборони Польщі Цезарій Томчик

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що його країна перебуває в стані гібридної війни. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство PAP.

Томчик аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які з'являються час від часу.

У контексті останніх він згадав і про Росію, саркастично запитавши, чи справді її так цікавить, яка у Польщі погода.

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Заступник міністра оборони Польщі вважає, що ці об'єкти запускають, аби викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави.

"Те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі - це де-факто гібридна війна. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але в стані гібридної війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.

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Автор: 

Польща (8489)


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Топ коментарі
+7
бусінка...що ти знаєш про гибридну війну)))))??? залетіло півтора безпілотника і ракета на 10 секунд побувала в Польщі? чи купка мігрантів так напрягає?
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27.08.2024 11:48
+5
Гібридної це як? Срака на поверхні, а голова у піску?
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27.08.2024 11:52
+4
Таваріща треба терміново звільнити за розповсюдження панічних настроїв.
Бо зараз ВВП Польщі обвалиться до рекордно низьких показників через масову втечу всього, що втекти може.
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27.08.2024 11:56
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бусінка...що ти знаєш про гибридну війну)))))??? залетіло півтора безпілотника і ракета на 10 секунд побувала в Польщі? чи купка мігрантів так напрягає?
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27.08.2024 11:48 Відповісти
Гібридної це як? Срака на поверхні, а голова у піску?
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27.08.2024 11:52 Відповісти
только когда кацапы действительно нападут этот соглашатель первым смотется из Польши!
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27.08.2024 11:54 Відповісти
Таваріща треба терміново звільнити за розповсюдження панічних настроїв.
Бо зараз ВВП Польщі обвалиться до рекордно низьких показників через масову втечу всього, що втекти може.
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27.08.2024 11:56 Відповісти
Це так, гібридною. Особливо коли польські "фермери" блокують кордон з Україною, а влада Польщі робить вигляд, що нічого не відбувається.
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27.08.2024 12:09 Відповісти
Пока видим гибридные полеты самолетов мимо нарушителей воздушного пространства.
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27.08.2024 12:21 Відповісти
Бідолашні... Дрон залетів і обісра...ся всі. Не чіпайте його, бо путін нападе...
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27.08.2024 12:24 Відповісти
До поляків нарешті дійшло? Ми у стані "гібридної війни" вже десять років!
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27.08.2024 12:33 Відповісти
"Саркастично запитавши" ???? !!!!! Кацапи шмальнули шахедом по Польщі, а заступник міністра оборони Польщі всього-навсього сарказмами кацапів вирішив загнобити ! Даааа уж.
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27.08.2024 12:47 Відповісти
Полякам дуже лячно втрачати своє жирне життя, яке не так давно у них нарешті з'явилось. Але історію вони погано пам'ятають тому і ведуть себе у цій війні, як повії.
Дуда до трампона нахєра їздив? Про що домовлявся? Виявляється , що вони друзі, дуже близькі друзі, які мабуть обговорювали, як їм здати Україну ***** так, щоб він тільки на Польщу не поліз.
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27.08.2024 13:13 Відповісти
 
 