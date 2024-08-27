Польща перебуває у стані гібридної війни, - заступник міністра оборони Томчик

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що його країна перебуває в стані гібридної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство PAP.

Томчик аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які з'являються час від часу.

У контексті останніх він згадав і про Росію, саркастично запитавши, чи справді її так цікавить, яка у Польщі погода.

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Заступник міністра оборони Польщі вважає, що ці об'єкти запускають, аби викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави.

"Те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі - це де-факто гібридна війна. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але в стані гібридної війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. Його шукають.

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