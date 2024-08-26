Стоимость польской военной помощи Украине – около 3 млрд дол., - Дуда
Общая стоимость польской военной помощи Украине составляет примерно 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США).
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"12 миллиардов злотых только военной помощи, поэтому мы действительно очень много дали Украине, учитывая наши возможности", - сказал Дуда.
Он добавил, что общая стоимость польской помощи Украине - военной, гуманитарной и другой - "составляет 3,3% нашего внутреннего валового продукта, примерно 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США)".
С начала российского полномасштабного вторжения Польша передала Украине много видов техники и военного оборудования. Информация, которую до этого момента предоставляли политики и иностранные исследовательские центры, свидетельствует, что Польша передала Украине, среди прочего, более 300 танков Т-72 и PT-91 Twardy, еще 14 современных Leopard, а также несколько сотен бронетранспортеров Rosomak и неопределенное количество постсоветских БМП-1.
Польская поддержка также включала постсоветские истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24, а также самоходные артиллерийские установки - польские самоходные минометы "Рак", самоходные гаубицы "Краб" и постсоветские самоходные гаубицы "Гвоздика", а также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Также Польша предоставила Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, различные виды стрелкового оружия и амуниции различного калибра, а также индивидуальное снаряжение для солдат - шлемы, бронежилеты и медицинские аптечки.
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Може ще й безкоштовно оновила?
В статті про Польшу, сказано про військову допомогу на 3млрд
Конгрес США, за всі роки виділив трохи більше 70млрд, на програми PDA+USAI+FMF
З яких реально надано приблизно на 27млрд: решта це обіцянки, згоріло, контракти не укладені і т.п.
А тут виходить, шо німці даже США обігнали "надали допомоги на 60 млд" по реальним поставкам в 2 рази
Є посилання, що німці надали військової допомоги на "60млд"?
Польша передала 18 Міг29.
Танків Т72 270шт, PT91 41шт.
20 Гвоздів, та 18 Крабів - самохідна артилерія
20 рсзо град
По кількості літаків та танків на 1му місці.
По танкам взагалі топ, всі 50+ країн надали 662 танка, з яких тільки Польша надала 311танк
По самохідній артилерії на 2му місці
Порівняйте 311 танк, з 31 танком від США
Або 18 літаків, з 0 літаками від США
Вся техніка, або більшість, модернізована під стандарти НАТО
"США виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі американських озброєнь"
Через скільки років буде ця поставка?
Україні безоплатно віддали модернізовану техніку до стандартів НАТО, котра знаймо у використанні
Надавши більше за всіх танків та літаків
США для України, мають програму USAI, майже теж саме що кредит Польші на 2млрд
З контрактами 13.7млрд, обіцянок ще на 24.9млрд, без обіцянки 7.8млрд
Правда поставка та виготовлення невідомо коли будуть, проте буде нова та ******* техніка
Наприклад замовили 6 батарей NASAMS осінню 2022, поставка запланована на осінь 2025
Є посилання, що за кредит наданий Польші, заплатить США?
"Поляки не давали нам міги доки не отримали f35 від США"
Не правда.
Міг 29 були передані в квітні-травні 2023, https://defence-ua.com/news/skilki_polscha_zagalom_peredaje_mig_29_u_jakij_versiji_j_chomu_vse_odno_bez_zgodi_ssha_ne_obijdetsja-11197.html перші F35 очікуються в 2024 згідно контракту на 32 машини за 4,6 млрд доларів від 2020 року.
Тобто передача Міг29, та отримання F35 взагалі не пов'язані події.
F35 ще не отримані
надавайте посилання, для підтвердження своїх "фантазій"
Факт та дійсність, що слова не підтвердились, що Польша вже отримала ******* техніку та безоплатно,
а тепер вже каже "що отримала тільки гарантії", та знову переплутав кредит з грантом
Безвідсотковий кредит: Це позика, яку потрібно повернути в повному обсязі, але без сплати відсотків. Ви отримуєте гроші на певний період, і після закінчення цього періоду повинні повернути ту ж суму, яку взяли в борг.
Грант: Це фінансова допомога, яку не потрібно повертати.
Польша багато угод на переозброення уклала за Трампа
Факт в тому, що поляки отримали від США компенсації за зброї, а від ЄС заьгуманітарку.
Факт в тому що поляки блокували наші кордони, а не білоруські чи кацапськи і відверто діяли на користь кацапів, блокуючи доставку вантажів.
Факт в тому що ставлення поляків на кордоні до громадян України відверто притензійне і принизливе, навіть угорці поводять себе краще
Факт в тому, що саме Польща під час війни раз за разом роздмухує антиукраїнську істерію.
Факт в тому, що поляки оаззразом акцентують увагу на цій так званій допомозі, хоча країни Балтії і Нідерланди, країни Скандинавії та й ті самі чехи зробили не менше а то й більше, без шкоди і зневаги.
https://www.flightglobal.com/defence/poland-signs-f-35-contract-worth-46bn/136476.article Ось ще одна про цей контракт 2020 року
Poland has signed a $4.6 billion contract to purchase 32 Lockheed Martin F-35As, with deliveries to start in 2024.
"Факт в тому, що поляки отримали від США компенсації за зброї," давайте посилання, почитаємо.
А навішо США компенсувати, якщо могли свою зброю напряму дати Україні?
Станом на липень 2022, було поставлено 286 танків, з яких 240 з Польші
Всі країни акцентують увагу на допомозі
якщо змінювати міру, то будуть різні лідери
- якщо в штуках танків, то безумовний лідер Польша. за 2+роки 50% танків від Польші
- якщо в кількості одиниць важкої зброї за 2022 рік, то також лідер Польша по танкам.
Наступним лідером буде Греція 162 БМП1, та США 142 артилерії
- якщо по кількості виділених грошей, то лідером буде США
- якщо по кількості обіцяних поставок (не поставленниз) з виділених грошей, то лідером буде США
- якщо по кількості виділених грошей на мешканця країни, то мабуть лідери країни Балтії
Приїзджай-жінку віддай "дяді" , а сам підеш до "бл@ді" -ти ж саме так пропонуєш пшекам поступити.
Ні в якому разі не хочу виглядати адвокатом у поляків,але такої чорної невдячності вони точно не заслужили.
В мене немає жодних ілюзій щодо прагматичності дій польського керівництва,вони в першу чергу дбають про свою безпеку,але водночас і розуміють прекрасно усі аспекти колективної безпеки у Європі,важливу роль України.
Польща є суперважливим логістичним хабом для ЗСУ .Порівняйте дії сусідніх мадярів і словаків ,може тоді заткнетесь тут усі,не говорячи вже про елементарну вдячність.Польща точно нам нічого не винна ,потрібно визнати,що це ми самі довели Україну до зубожіння,роззброїли перед підлим ворогом, понаголосували по-приколу за клоунів і шапкокрадів.
Серед дійсно біженців з України ,нажаль, вистачає невдячних дармоїдів,про що добре свідчить твій висер.Поляки точно тебе насильно не тримають,греби далі або повертайся...Хоча,не вертайся,нах. ти тут - греби далі по світу...
та що "а отримали від США нормальну ******* техніку"?
"отримали від США" виходить, що безкоштовно, та вже передано - тобто повинні бути новини.
Можна посилання, що саме та коли отримали?
Польша передала 18 Міг29.
Танків Т72 270шт, PT91 41шт.
20 Гвоздів, та 18 Крабів - самохідна артилерія
20 рсзо Град.
Поверни це все взад, і привези своє, новіше і краще.
Чи язиком ляпати, не мішки носити?
В 2024 взагалі, мало зброї від усіх разом 50+ країн рамштайна
Дякуйте нам, хваліть нас, будьте у нас в боргу, покайтесь перед нами за події 100 річної давнини, а то ми не пустимо вас в ЄС... мерзота
"Зато блокуванням кордону поляки завдали збитків на кілька мільярдів доларів!!!"
мабуть він має посилання на розрахунок завданих збитків
ну не буде же людина, котрав "втекла" до Канади - брехати звідти
явно читає новини, зараз поділиться посиланнями
Я тільки в аеропорту Ржешова нарахував пускових установок петріот мабуть стільки, скільки всього в Україні. Це було декілька місяців тому. А про зерно і блокування кордонів в мене немає цензурних слів. А ще є Степан Андрійович, ім'я якого псує пся крев. До поляків питань забагато, але кодло єрмачні гірше за все.Так що дякую Польща!