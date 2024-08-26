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Новости Помощь Украине
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Стоимость польской военной помощи Украине – около 3 млрд дол., - Дуда

анджей,дуда

Общая стоимость польской военной помощи Украине составляет примерно 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США).

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"12 миллиардов злотых только военной помощи, поэтому мы действительно очень много дали Украине, учитывая наши возможности", - сказал Дуда.

Он добавил, что общая стоимость польской помощи Украине - военной, гуманитарной и другой - "составляет 3,3% нашего внутреннего валового продукта, примерно 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США)".

С начала российского полномасштабного вторжения Польша передала Украине много видов техники и военного оборудования. Информация, которую до этого момента предоставляли политики и иностранные исследовательские центры, свидетельствует, что Польша передала Украине, среди прочего, более 300 танков Т-72 и PT-91 Twardy, еще 14 современных Leopard, а также несколько сотен бронетранспортеров Rosomak и неопределенное количество постсоветских БМП-1.

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Польская поддержка также включала постсоветские истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24, а также самоходные артиллерийские установки - польские самоходные минометы "Рак", самоходные гаубицы "Краб" и постсоветские самоходные гаубицы "Гвоздика", а также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Также Польша предоставила Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, различные виды стрелкового оружия и амуниции различного калибра, а также индивидуальное снаряжение для солдат - шлемы, бронежилеты и медицинские аптечки.

Автор: 

Польша (8405) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+13
Дякуємо. А що то за історія, що за рахунок допомоги Україні від США Польща оновила всю свою військову техніку ?
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26.08.2024 21:01
+10
Дякуємо, що блокували кордони. Дякуємо,.що віддали нас весь свій мотлох в обмін на ******* техніку від США. Дякуємо, що Українські біженці живлять економіку Польщі сплачуючи в бюджет Польщі податків, більше ніж вся ваша т.з. гу допомога. Дякуємо за антиукраїнську істерію, дякуємо.
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26.08.2024 21:10
+7
Дякуемо брати, дякуемо!
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26.08.2024 20:55
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Дякуемо брати, дякуемо!
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26.08.2024 20:55 Ответить
Дякуємо, браття поляки !

За нашу і вашу свободу !
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26.08.2024 23:10 Ответить
Дякуємо Польща!!!
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26.08.2024 20:56 Ответить
а скiльки тисяч тон зерна пiд откос пустили?
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26.08.2024 20:59 Ответить
і тебе під сраку !
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26.08.2024 23:07 Ответить
Дякуємо. А що то за історія, що за рахунок допомоги Україні від США Польща оновила всю свою військову техніку ?
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26.08.2024 21:01 Ответить
Є посилання на цю історію, для підтвердження?
Може ще й безкоштовно оновила?
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26.08.2024 22:24 Ответить
Це ти самостійно допер, чи ведмедчук допоміг ?
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26.08.2024 22:32 Ответить
Дзянкуєм! - німці надали допомоги на 60 млд - вони шо в 20 р сильніші
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26.08.2024 21:06 Ответить
"вони шо в 20 р сильніші" - тобто, виходить що Польша надала 3млрд, німці на "60 млд"
В статті про Польшу, сказано про військову допомогу на 3млрд

Конгрес США, за всі роки виділив трохи більше 70млрд, на програми PDA+USAI+FMF
З яких реально надано приблизно на 27млрд: решта це обіцянки, згоріло, контракти не укладені і т.п.
А тут виходить, шо німці даже США обігнали "надали допомоги на 60 млд" по реальним поставкам в 2 рази

Є посилання, що німці надали військової допомоги на "60млд"?
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26.08.2024 21:37 Ответить
Німці багато допомоги не афішують - дають з під - поли - бояться рашки - може ви в курсі - коли Конгрес заморозив допомогу - вона від амерів надходила -- правда в меншіи кількості
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27.08.2024 08:25 Ответить
Дякуємо, що блокували кордони. Дякуємо,.що віддали нас весь свій мотлох в обмін на ******* техніку від США. Дякуємо, що Українські біженці живлять економіку Польщі сплачуючи в бюджет Польщі податків, більше ніж вся ваша т.з. гу допомога. Дякуємо за антиукраїнську істерію, дякуємо.
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26.08.2024 21:10 Ответить
Є посилання, що США безоплатно взамін надали ******* техніку?

Польша передала 18 Міг29.
Танків Т72 270шт, PT91 41шт.
20 Гвоздів, та 18 Крабів - самохідна артилерія
20 рсзо град

По кількості літаків та танків на 1му місці.
По танкам взагалі топ, всі 50+ країн надали 662 танка, з яких тільки Польша надала 311танк
По самохідній артилерії на 2му місці

Порівняйте 311 танк, з 31 танком від США
Або 18 літаків, з 0 літаками від США

Вся техніка, або більшість, модернізована під стандарти НАТО
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26.08.2024 21:29 Ответить
Тримай, маикін аналітег і це тільки по одній позиції. С танками та сама ситуація, нам неліквід радянський, собі ******* абрамси, і ще патріоти і апачі зафрахтовали https://suspilne.media/786183-ssa-nadali-polsi-2-mlrd-na-zakupivlu-zbroi-zokrema-novitnih-vinisuvaciv/
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26.08.2024 21:42 Ответить
А чого там сказано, що надали "кредит"?
"США виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі американських озброєнь"
Через скільки років буде ця поставка?

Україні безоплатно віддали модернізовану техніку до стандартів НАТО, котра знаймо у використанні
Надавши більше за всіх танків та літаків

США для України, мають програму USAI, майже теж саме що кредит Польші на 2млрд
З контрактами 13.7млрд, обіцянок ще на 24.9млрд, без обіцянки 7.8млрд
Правда поставка та виготовлення невідомо коли будуть, проте буде нова та ******* техніка
Наприклад замовили 6 батарей NASAMS осінню 2022, поставка запланована на осінь 2025
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26.08.2024 21:52 Ответить
Бо за цей т.з кредит американці і сплатять. Порівняй стрі міги і нові f35, старі танки і нові абрамси. Поляки не давали нам міги доки не отримали f35 від США. Поляки переозброюються за наш рахунок користуючись тим що США не дає нам ******** озброєнь, так ні щоб мовчати, дуда ще з пихою заявляє про якісь 3млрд. Якби їм США це все не компенсували вони бьнам нічого б і не дали.
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26.08.2024 22:09 Ответить
Чому названо кредит, а не грант - якщо "американці і сплатять"
Є посилання, що за кредит наданий Польші, заплатить США?

"Поляки не давали нам міги доки не отримали f35 від США"
Не правда.
Міг 29 були передані в квітні-травні 2023, https://defence-ua.com/news/skilki_polscha_zagalom_peredaje_mig_29_u_jakij_versiji_j_chomu_vse_odno_bez_zgodi_ssha_ne_obijdetsja-11197.html перші F35 очікуються в 2024 згідно контракту на 32 машини за 4,6 млрд доларів від 2020 року.
Тобто передача Міг29, та отримання F35 взагалі не пов'язані події.
F35 ще не отримані

надавайте посилання, для підтвердження своїх "фантазій"
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26.08.2024 22:21 Ответить
Доки не отримали від США гарантій поставок ф 35, поляки по суті шантажували США, які ще посилання тобі треба якщо є факти і дійсність, поляки отримують ф35 за кредит відсотки по якому будуть сплачувати США, такі форми кредиту і є по своїй суті грантом. Поляки скористалися ситуацією і на цьому вдало розпочали програму переозброєння. Вся їх допомога в блокування кордонів і в торгівлі з кацапами. А ти й далі відпрацьований свої 30!злотих
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26.08.2024 23:27 Ответить
Гарантії по F35 - це договір від 2020 року, з поставками на 2024

Факт та дійсність, що слова не підтвердились, що Польша вже отримала ******* техніку та безоплатно,
а тепер вже каже "що отримала тільки гарантії", та знову переплутав кредит з грантом

Безвідсотковий кредит: Це позика, яку потрібно повернути в повному обсязі, але без сплати відсотків. Ви отримуєте гроші на певний період, і після закінчення цього періоду повинні повернути ту ж суму, яку взяли в борг.
Грант: Це фінансова допомога, яку не потрібно повертати.

Польша багато угод на переозброення уклала за Трампа
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26.08.2024 23:42 Ответить
Звідки цей договір від 2020 що за маячня і відверта брехня.

Факт в тому, що поляки отримали від США компенсації за зброї, а від ЄС заьгуманітарку.
Факт в тому що поляки блокували наші кордони, а не білоруські чи кацапськи і відверто діяли на користь кацапів, блокуючи доставку вантажів.

Факт в тому що ставлення поляків на кордоні до громадян України відверто притензійне і принизливе, навіть угорці поводять себе краще

Факт в тому, що саме Польща під час війни раз за разом роздмухує антиукраїнську істерію.

Факт в тому, що поляки оаззразом акцентують увагу на цій так званій допомозі, хоча країни Балтії і Нідерланди, країни Скандинавії та й ті самі чехи зробили не менше а то й більше, без шкоди і зневаги.
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27.08.2024 00:58 Ответить
А що статью відкрити та почитати не можна?
https://www.flightglobal.com/defence/poland-signs-f-35-contract-worth-46bn/136476.article Ось ще одна про цей контракт 2020 року
Poland has signed a $4.6 billion contract to purchase 32 Lockheed Martin F-35As, with deliveries to start in 2024.

"Факт в тому, що поляки отримали від США компенсації за зброї," давайте посилання, почитаємо.
А навішо США компенсувати, якщо могли свою зброю напряму дати Україні?

Станом на липень 2022, було поставлено 286 танків, з яких 240 з Польші

Всі країни акцентують увагу на допомозі
якщо змінювати міру, то будуть різні лідери
- якщо в штуках танків, то безумовний лідер Польша. за 2+роки 50% танків від Польші
- якщо в кількості одиниць важкої зброї за 2022 рік, то також лідер Польша по танкам.
Наступним лідером буде Греція 162 БМП1, та США 142 артилерії
- якщо по кількості виділених грошей, то лідером буде США
- якщо по кількості обіцяних поставок (не поставленниз) з виділених грошей, то лідером буде США
- якщо по кількості виділених грошей на мешканця країни, то мабуть лідери країни Балтії
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27.08.2024 02:01 Ответить
Приїзджай, "стратег" зелений невдячний,політаєш на Ф-16,пілотів у нас не вистачає і на ті,що дали. На МІГи ще знаходяться. І танки совіцькі відносно легко ремонтуються і модернізують у нас, на відміну від Абрамсів.
Приїзджай-жінку віддай "дяді" , а сам підеш до "бл@ді" -ти ж саме так пропонуєш пшекам поступити.
Ні в якому разі не хочу виглядати адвокатом у поляків,але такої чорної невдячності вони точно не заслужили.
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26.08.2024 23:23 Ответить
за блокування кордонів, де ми втратили половину названої суми, нам також подякувати?
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27.08.2024 00:53 Ответить
Ото вже помічники. З однієї сторони передали старий непотріб радянський, а отримали від США нормальну ******* техніку. А з другої сторони, купують нафту і бензин в Калінінграді і сільськогосподарську продукцію в Білорусі. А ще дуже біженцям допомагають, по телевізору. До сих пір намагаюся знайти, яку таку допомогу вони надають? Але гроші від ЄС на цю саму допомогу вони отримали, і не малі. Короче, такими хитро*опими потрібно вміти бути.
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26.08.2024 21:21 Ответить
Хочеш щоб тебе поляки тільки утримували "нахаляву",чи ще й замість тебе захищали Україну?
В мене немає жодних ілюзій щодо прагматичності дій польського керівництва,вони в першу чергу дбають про свою безпеку,але водночас і розуміють прекрасно усі аспекти колективної безпеки у Європі,важливу роль України.
Польща є суперважливим логістичним хабом для ЗСУ .Порівняйте дії сусідніх мадярів і словаків ,може тоді заткнетесь тут усі,не говорячи вже про елементарну вдячність.Польща точно нам нічого не винна ,потрібно визнати,що це ми самі довели Україну до зубожіння,роззброїли перед підлим ворогом, понаголосували по-приколу за клоунів і шапкокрадів.
Серед дійсно біженців з України ,нажаль, вистачає невдячних дармоїдів,про що добре свідчить твій висер.Поляки точно тебе насильно не тримають,греби далі або повертайся...Хоча,не вертайся,нах. ти тут - греби далі по світу...
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26.08.2024 22:05 Ответить
Є деталі, що саме "З однієї сторони передали старий непотріб радянський"
та що "а отримали від США нормальну ******* техніку"?

"отримали від США" виходить, що безкоштовно, та вже передано - тобто повинні бути новини.
Можна посилання, що саме та коли отримали?
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26.08.2024 22:27 Ответить
Було б цікаво знати хто і як рахував цю допомогу, і що отримали і від кого. Літні танки не так вже дорого і коштують.
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26.08.2024 21:31 Ответить
Чого не зробиш лиш-би не воювати і краще проливати чужу кров чим свою .
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26.08.2024 21:42 Ответить
Чомусь пшек вирішив що його Польща прямо ощасливила Україну перекидаючи металолом і займаючись провокаціями в вигляді так званих фермерів. Це все від відсутності відчуття війни кацапів з усією цивілізацією на власній шкурі.
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26.08.2024 21:43 Ответить
Так які проблєми, балабоол. Поверни

Польша передала 18 Міг29.
Танків Т72 270шт, PT91 41шт.
20 Гвоздів, та 18 Крабів - самохідна артилерія
20 рсзо Град.

Поверни це все взад, і привези своє, новіше і краще.
Чи язиком ляпати, не мішки носити?
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26.08.2024 22:39 Ответить
Можна список того що передали у 2024, я впевнений, що там майже *****. Зато блокуванням кордону поляки завдали збитків на кілька мільярдів доларів!!!
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26.08.2024 21:52 Ответить
Є посилання, що "завдали збитків на кілька мільярдів доларів!!!"?

В 2024 взагалі, мало зброї від усіх разом 50+ країн рамштайна
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26.08.2024 22:05 Ответить
ось до чого тут зараз ваші пости по вибілюванню подляків? скільки Україна втратила на блокуванні, і на тому що нам повернули квоти через вереск подляків, то анонсовану суму можна сміло поділити на 2 !
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27.08.2024 00:55 Ответить
Если пересчитать на одного жителя то много небольших стран помогают больше.
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26.08.2024 21:59 Ответить
наприклад Естонія. І жодного разу я не чув лемент "ми естонці, дали Україні....".
Дякуйте нам, хваліть нас, будьте у нас в боргу, покайтесь перед нами за події 100 річної давнини, а то ми не пустимо вас в ЄС... мерзота
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27.08.2024 00:58 Ответить
А скільки кацапо-фермери збитків зробили?
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26.08.2024 22:01 Ответить
спитайте у канадола вище
"Зато блокуванням кордону поляки завдали збитків на кілька мільярдів доларів!!!"

мабуть він має посилання на розрахунок завданих збитків
ну не буде же людина, котрав "втекла" до Канади - брехати звідти
явно читає новини, зараз поділиться посиланнями
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26.08.2024 22:30 Ответить
Так в тебе є підрахунки скільки було завдано збитків польским фермерам контрабандним зерном, вчорну експортованим агрохолдінгами?
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26.08.2024 22:35 Ответить
до чого цей висер дуди? типу вони сьогодні переср*ли беспілотник чи дрон збити, і вирішили нагадати про свою героїчну допомогу?!
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27.08.2024 01:00 Ответить
Історично поляки несуть таку ж відповідальність як українці та татари що 500 років тому надали кацапам можливість вилізти зі своїх болот. Тому курва пан, якщо сцить воювати повинен дати набагато більше.
Я тільки в аеропорту Ржешова нарахував пускових установок петріот мабуть стільки, скільки всього в Україні. Це було декілька місяців тому. А про зерно і блокування кордонів в мене немає цензурних слів. А ще є Степан Андрійович, ім'я якого псує пся крев. До поляків питань забагато, але кодло єрмачні гірше за все.Так що дякую Польща!
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27.08.2024 01:13 Ответить
Оновили своє озброєння
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27.08.2024 03:23 Ответить
 
 