УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11170 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 484 43

Вартість польської військової допомоги Україні - близько 3 млрд дол., - Дуда

анджей,дуда

Загальна вартість польської військової допомоги Україні становить приблизно 12 мільярдів злотих (близько 3 мільярдів доларів США).

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 мільярдів злотих лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості", - сказав Дуда.

Він додав, що загальна вартість польської допомоги Україні – військової, гуманітарної та іншої – "становить 3,3% нашого внутрішнього валового продукту, приблизно 100 мільярдів злотих (близько 25 мільярдів доларів США)".

З початку російського повномасштабного вторгнення Польща передала Україні багато видів техніки та військового обладнання. Інформація, яку до цього моменту надавали політики та іноземні дослідницькі центри, свідчить, що Польща передала Україні, серед іншого, понад 300 танків Т-72 і PT-91 Twardy, ще 14 сучасних Leopard, а також кілька сотень бронетранспортерів Rosomak і невизначену кількість пострадянських БМП-1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без незалежності України важко уявити безпеку країн Центральної Європи, - Дуда

Польська підтримка також включала пострадянські винищувачі МіГ-29 і гелікоптери Мі-24, а також самохідні артилерійські установки — польські самохідні міномети "Рак", самохідні гаубиці "Краб" і пострадянські самохідні гаубиці "Гвоздика", а також реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Також Польща надала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, різні види стрілецької зброї та амуніції різного калібру, а також індивідуальне спорядження для солдатів — шоломи, бронежилети та медичні аптечки.

Автор: 

Польща (8488) Дуда Анджей (770)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Дякуємо. А що то за історія, що за рахунок допомоги Україні від США Польща оновила всю свою військову техніку ?
показати весь коментар
26.08.2024 21:01
+10
Дякуємо, що блокували кордони. Дякуємо,.що віддали нас весь свій мотлох в обмін на ******* техніку від США. Дякуємо, що Українські біженці живлять економіку Польщі сплачуючи в бюджет Польщі податків, більше ніж вся ваша т.з. гу допомога. Дякуємо за антиукраїнську істерію, дякуємо.
показати весь коментар
26.08.2024 21:10
+7
Дякуемо брати, дякуемо!
показати весь коментар
26.08.2024 20:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуемо брати, дякуемо!
показати весь коментар
26.08.2024 20:55 Відповісти
Дякуємо, браття поляки !

За нашу і вашу свободу !
показати весь коментар
26.08.2024 23:10 Відповісти
Дякуємо Польща!!!
показати весь коментар
26.08.2024 20:56 Відповісти
а скiльки тисяч тон зерна пiд откос пустили?
показати весь коментар
26.08.2024 20:59 Відповісти
і тебе під сраку !
показати весь коментар
26.08.2024 23:07 Відповісти
Дякуємо. А що то за історія, що за рахунок допомоги Україні від США Польща оновила всю свою військову техніку ?
показати весь коментар
26.08.2024 21:01 Відповісти
Є посилання на цю історію, для підтвердження?
Може ще й безкоштовно оновила?
показати весь коментар
26.08.2024 22:24 Відповісти
Це ти самостійно допер, чи ведмедчук допоміг ?
показати весь коментар
26.08.2024 22:32 Відповісти
Дзянкуєм! - німці надали допомоги на 60 млд - вони шо в 20 р сильніші
показати весь коментар
26.08.2024 21:06 Відповісти
"вони шо в 20 р сильніші" - тобто, виходить що Польша надала 3млрд, німці на "60 млд"
В статті про Польшу, сказано про військову допомогу на 3млрд

Конгрес США, за всі роки виділив трохи більше 70млрд, на програми PDA+USAI+FMF
З яких реально надано приблизно на 27млрд: решта це обіцянки, згоріло, контракти не укладені і т.п.
А тут виходить, шо німці даже США обігнали "надали допомоги на 60 млд" по реальним поставкам в 2 рази

Є посилання, що німці надали військової допомоги на "60млд"?
показати весь коментар
26.08.2024 21:37 Відповісти
Німці багато допомоги не афішують - дають з під - поли - бояться рашки - може ви в курсі - коли Конгрес заморозив допомогу - вона від амерів надходила -- правда в меншіи кількості
показати весь коментар
27.08.2024 08:25 Відповісти
Дякуємо, що блокували кордони. Дякуємо,.що віддали нас весь свій мотлох в обмін на ******* техніку від США. Дякуємо, що Українські біженці живлять економіку Польщі сплачуючи в бюджет Польщі податків, більше ніж вся ваша т.з. гу допомога. Дякуємо за антиукраїнську істерію, дякуємо.
показати весь коментар
26.08.2024 21:10 Відповісти
Є посилання, що США безоплатно взамін надали ******* техніку?

Польша передала 18 Міг29.
Танків Т72 270шт, PT91 41шт.
20 Гвоздів, та 18 Крабів - самохідна артилерія
20 рсзо град

По кількості літаків та танків на 1му місці.
По танкам взагалі топ, всі 50+ країн надали 662 танка, з яких тільки Польша надала 311танк
По самохідній артилерії на 2му місці

Порівняйте 311 танк, з 31 танком від США
Або 18 літаків, з 0 літаками від США

Вся техніка, або більшість, модернізована під стандарти НАТО
показати весь коментар
26.08.2024 21:29 Відповісти
Тримай, маикін аналітег і це тільки по одній позиції. С танками та сама ситуація, нам неліквід радянський, собі ******* абрамси, і ще патріоти і апачі зафрахтовали https://suspilne.media/786183-ssa-nadali-polsi-2-mlrd-na-zakupivlu-zbroi-zokrema-novitnih-vinisuvaciv/
показати весь коментар
26.08.2024 21:42 Відповісти
А чого там сказано, що надали "кредит"?
"США виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі американських озброєнь"
Через скільки років буде ця поставка?

Україні безоплатно віддали модернізовану техніку до стандартів НАТО, котра знаймо у використанні
Надавши більше за всіх танків та літаків

США для України, мають програму USAI, майже теж саме що кредит Польші на 2млрд
З контрактами 13.7млрд, обіцянок ще на 24.9млрд, без обіцянки 7.8млрд
Правда поставка та виготовлення невідомо коли будуть, проте буде нова та ******* техніка
Наприклад замовили 6 батарей NASAMS осінню 2022, поставка запланована на осінь 2025
показати весь коментар
26.08.2024 21:52 Відповісти
Бо за цей т.з кредит американці і сплатять. Порівняй стрі міги і нові f35, старі танки і нові абрамси. Поляки не давали нам міги доки не отримали f35 від США. Поляки переозброюються за наш рахунок користуючись тим що США не дає нам ******** озброєнь, так ні щоб мовчати, дуда ще з пихою заявляє про якісь 3млрд. Якби їм США це все не компенсували вони бьнам нічого б і не дали.
показати весь коментар
26.08.2024 22:09 Відповісти
Чому названо кредит, а не грант - якщо "американці і сплатять"
Є посилання, що за кредит наданий Польші, заплатить США?

"Поляки не давали нам міги доки не отримали f35 від США"
Не правда.
Міг 29 були передані в квітні-травні 2023, https://defence-ua.com/news/skilki_polscha_zagalom_peredaje_mig_29_u_jakij_versiji_j_chomu_vse_odno_bez_zgodi_ssha_ne_obijdetsja-11197.html перші F35 очікуються в 2024 згідно контракту на 32 машини за 4,6 млрд доларів від 2020 року.
Тобто передача Міг29, та отримання F35 взагалі не пов'язані події.
F35 ще не отримані

надавайте посилання, для підтвердження своїх "фантазій"
показати весь коментар
26.08.2024 22:21 Відповісти
Доки не отримали від США гарантій поставок ф 35, поляки по суті шантажували США, які ще посилання тобі треба якщо є факти і дійсність, поляки отримують ф35 за кредит відсотки по якому будуть сплачувати США, такі форми кредиту і є по своїй суті грантом. Поляки скористалися ситуацією і на цьому вдало розпочали програму переозброєння. Вся їх допомога в блокування кордонів і в торгівлі з кацапами. А ти й далі відпрацьований свої 30!злотих
показати весь коментар
26.08.2024 23:27 Відповісти
Гарантії по F35 - це договір від 2020 року, з поставками на 2024

Факт та дійсність, що слова не підтвердились, що Польша вже отримала ******* техніку та безоплатно,
а тепер вже каже "що отримала тільки гарантії", та знову переплутав кредит з грантом

Безвідсотковий кредит: Це позика, яку потрібно повернути в повному обсязі, але без сплати відсотків. Ви отримуєте гроші на певний період, і після закінчення цього періоду повинні повернути ту ж суму, яку взяли в борг.
Грант: Це фінансова допомога, яку не потрібно повертати.

Польша багато угод на переозброення уклала за Трампа
показати весь коментар
26.08.2024 23:42 Відповісти
Звідки цей договір від 2020 що за маячня і відверта брехня.

Факт в тому, що поляки отримали від США компенсації за зброї, а від ЄС заьгуманітарку.
Факт в тому що поляки блокували наші кордони, а не білоруські чи кацапськи і відверто діяли на користь кацапів, блокуючи доставку вантажів.

Факт в тому що ставлення поляків на кордоні до громадян України відверто притензійне і принизливе, навіть угорці поводять себе краще

Факт в тому, що саме Польща під час війни раз за разом роздмухує антиукраїнську істерію.

Факт в тому, що поляки оаззразом акцентують увагу на цій так званій допомозі, хоча країни Балтії і Нідерланди, країни Скандинавії та й ті самі чехи зробили не менше а то й більше, без шкоди і зневаги.
показати весь коментар
27.08.2024 00:58 Відповісти
А що статью відкрити та почитати не можна?
https://www.flightglobal.com/defence/poland-signs-f-35-contract-worth-46bn/136476.article Ось ще одна про цей контракт 2020 року
Poland has signed a $4.6 billion contract to purchase 32 Lockheed Martin F-35As, with deliveries to start in 2024.

"Факт в тому, що поляки отримали від США компенсації за зброї," давайте посилання, почитаємо.
А навішо США компенсувати, якщо могли свою зброю напряму дати Україні?

Станом на липень 2022, було поставлено 286 танків, з яких 240 з Польші

Всі країни акцентують увагу на допомозі
якщо змінювати міру, то будуть різні лідери
- якщо в штуках танків, то безумовний лідер Польша. за 2+роки 50% танків від Польші
- якщо в кількості одиниць важкої зброї за 2022 рік, то також лідер Польша по танкам.
Наступним лідером буде Греція 162 БМП1, та США 142 артилерії
- якщо по кількості виділених грошей, то лідером буде США
- якщо по кількості обіцяних поставок (не поставленниз) з виділених грошей, то лідером буде США
- якщо по кількості виділених грошей на мешканця країни, то мабуть лідери країни Балтії
показати весь коментар
27.08.2024 02:01 Відповісти
Приїзджай, "стратег" зелений невдячний,політаєш на Ф-16,пілотів у нас не вистачає і на ті,що дали. На МІГи ще знаходяться. І танки совіцькі відносно легко ремонтуються і модернізують у нас, на відміну від Абрамсів.
Приїзджай-жінку віддай "дяді" , а сам підеш до "бл@ді" -ти ж саме так пропонуєш пшекам поступити.
Ні в якому разі не хочу виглядати адвокатом у поляків,але такої чорної невдячності вони точно не заслужили.
показати весь коментар
26.08.2024 23:23 Відповісти
за блокування кордонів, де ми втратили половину названої суми, нам також подякувати?
показати весь коментар
27.08.2024 00:53 Відповісти
Ото вже помічники. З однієї сторони передали старий непотріб радянський, а отримали від США нормальну ******* техніку. А з другої сторони, купують нафту і бензин в Калінінграді і сільськогосподарську продукцію в Білорусі. А ще дуже біженцям допомагають, по телевізору. До сих пір намагаюся знайти, яку таку допомогу вони надають? Але гроші від ЄС на цю саму допомогу вони отримали, і не малі. Короче, такими хитро*опими потрібно вміти бути.
показати весь коментар
26.08.2024 21:21 Відповісти
Хочеш щоб тебе поляки тільки утримували "нахаляву",чи ще й замість тебе захищали Україну?
В мене немає жодних ілюзій щодо прагматичності дій польського керівництва,вони в першу чергу дбають про свою безпеку,але водночас і розуміють прекрасно усі аспекти колективної безпеки у Європі,важливу роль України.
Польща є суперважливим логістичним хабом для ЗСУ .Порівняйте дії сусідніх мадярів і словаків ,може тоді заткнетесь тут усі,не говорячи вже про елементарну вдячність.Польща точно нам нічого не винна ,потрібно визнати,що це ми самі довели Україну до зубожіння,роззброїли перед підлим ворогом, понаголосували по-приколу за клоунів і шапкокрадів.
Серед дійсно біженців з України ,нажаль, вистачає невдячних дармоїдів,про що добре свідчить твій висер.Поляки точно тебе насильно не тримають,греби далі або повертайся...Хоча,не вертайся,нах. ти тут - греби далі по світу...
показати весь коментар
26.08.2024 22:05 Відповісти
Є деталі, що саме "З однієї сторони передали старий непотріб радянський"
та що "а отримали від США нормальну ******* техніку"?

"отримали від США" виходить, що безкоштовно, та вже передано - тобто повинні бути новини.
Можна посилання, що саме та коли отримали?
показати весь коментар
26.08.2024 22:27 Відповісти
Було б цікаво знати хто і як рахував цю допомогу, і що отримали і від кого. Літні танки не так вже дорого і коштують.
показати весь коментар
26.08.2024 21:31 Відповісти
Чого не зробиш лиш-би не воювати і краще проливати чужу кров чим свою .
показати весь коментар
26.08.2024 21:42 Відповісти
Чомусь пшек вирішив що його Польща прямо ощасливила Україну перекидаючи металолом і займаючись провокаціями в вигляді так званих фермерів. Це все від відсутності відчуття війни кацапів з усією цивілізацією на власній шкурі.
показати весь коментар
26.08.2024 21:43 Відповісти
Так які проблєми, балабоол. Поверни

Польша передала 18 Міг29.
Танків Т72 270шт, PT91 41шт.
20 Гвоздів, та 18 Крабів - самохідна артилерія
20 рсзо Град.

Поверни це все взад, і привези своє, новіше і краще.
Чи язиком ляпати, не мішки носити?
показати весь коментар
26.08.2024 22:39 Відповісти
Можна список того що передали у 2024, я впевнений, що там майже *****. Зато блокуванням кордону поляки завдали збитків на кілька мільярдів доларів!!!
показати весь коментар
26.08.2024 21:52 Відповісти
Є посилання, що "завдали збитків на кілька мільярдів доларів!!!"?

В 2024 взагалі, мало зброї від усіх разом 50+ країн рамштайна
показати весь коментар
26.08.2024 22:05 Відповісти
ось до чого тут зараз ваші пости по вибілюванню подляків? скільки Україна втратила на блокуванні, і на тому що нам повернули квоти через вереск подляків, то анонсовану суму можна сміло поділити на 2 !
показати весь коментар
27.08.2024 00:55 Відповісти
Если пересчитать на одного жителя то много небольших стран помогают больше.
показати весь коментар
26.08.2024 21:59 Відповісти
наприклад Естонія. І жодного разу я не чув лемент "ми естонці, дали Україні....".
Дякуйте нам, хваліть нас, будьте у нас в боргу, покайтесь перед нами за події 100 річної давнини, а то ми не пустимо вас в ЄС... мерзота
показати весь коментар
27.08.2024 00:58 Відповісти
А скільки кацапо-фермери збитків зробили?
показати весь коментар
26.08.2024 22:01 Відповісти
спитайте у канадола вище
"Зато блокуванням кордону поляки завдали збитків на кілька мільярдів доларів!!!"

мабуть він має посилання на розрахунок завданих збитків
ну не буде же людина, котрав "втекла" до Канади - брехати звідти
явно читає новини, зараз поділиться посиланнями
показати весь коментар
26.08.2024 22:30 Відповісти
Так в тебе є підрахунки скільки було завдано збитків польским фермерам контрабандним зерном, вчорну експортованим агрохолдінгами?
показати весь коментар
26.08.2024 22:35 Відповісти
до чого цей висер дуди? типу вони сьогодні переср*ли беспілотник чи дрон збити, і вирішили нагадати про свою героїчну допомогу?!
показати весь коментар
27.08.2024 01:00 Відповісти
Історично поляки несуть таку ж відповідальність як українці та татари що 500 років тому надали кацапам можливість вилізти зі своїх болот. Тому курва пан, якщо сцить воювати повинен дати набагато більше.
Я тільки в аеропорту Ржешова нарахував пускових установок петріот мабуть стільки, скільки всього в Україні. Це було декілька місяців тому. А про зерно і блокування кордонів в мене немає цензурних слів. А ще є Степан Андрійович, ім'я якого псує пся крев. До поляків питань забагато, але кодло єрмачні гірше за все.Так що дякую Польща!
показати весь коментар
27.08.2024 01:13 Відповісти
Оновили своє озброєння
показати весь коментар
27.08.2024 03:23 Відповісти
 
 