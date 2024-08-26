Вартість польської військової допомоги Україні - близько 3 млрд дол., - Дуда

Загальна вартість польської військової допомоги Україні становить приблизно 12 мільярдів злотих (близько 3 мільярдів доларів США).

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 мільярдів злотих лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості", - сказав Дуда.

Він додав, що загальна вартість польської допомоги Україні – військової, гуманітарної та іншої – "становить 3,3% нашого внутрішнього валового продукту, приблизно 100 мільярдів злотих (близько 25 мільярдів доларів США)".

З початку російського повномасштабного вторгнення Польща передала Україні багато видів техніки та військового обладнання. Інформація, яку до цього моменту надавали політики та іноземні дослідницькі центри, свідчить, що Польща передала Україні, серед іншого, понад 300 танків Т-72 і PT-91 Twardy, ще 14 сучасних Leopard, а також кілька сотень бронетранспортерів Rosomak і невизначену кількість пострадянських БМП-1.

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Польська підтримка також включала пострадянські винищувачі МіГ-29 і гелікоптери Мі-24, а також самохідні артилерійські установки — польські самохідні міномети "Рак", самохідні гаубиці "Краб" і пострадянські самохідні гаубиці "Гвоздика", а також реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Також Польща надала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, різні види стрілецької зброї та амуніції різного калібру, а також індивідуальне спорядження для солдатів — шоломи, бронежилети та медичні аптечки.