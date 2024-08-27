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Новини
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Зеленський про можливість збиття ракет Польщею над Україною: Варшава хоче підтримки інших країн НАТО

Зеленський про можливість збиття ракет Польщею над Україною: Варшава хоче підтримки інших країн НАТО

У питанні збиття російських ракет над українським небом Польща хоче підтримки інших країн-членів НАТО. Варшава вагається бути наодинці з таким рішенням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зауважив, що збиття російських ракет Польщею над західною частиною України, дуже допомогло б нашій країні.

Проте Польща, за словами Зеленського, вагається приймати таке рішення без підтримки з боку країн-союзників по НАТО.

"Ми дуже багато про це говорили. І треба, я так розумію, підтримка кількох країн. І Польща, я так розумію, вагається, щоби бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн в НАТО. Я думаю, що це би призвело і до позитивного рішення з боку Румунії", - сказав президент.

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Зеленський наголосив, що вкрай важливо, щоб США підтримали рішення щодо збиття російських ракет.

"Але тут нам всім треба працювати над тим, щоби США підтримали це рішення. Тоді нам буде легше. Тоді деякі речі, які в нас є в різних регіонах, які захищають той, чи інший напрямок , ми можемо сфокусувати в інших напрямках, де у нас, на жаль, поки що немає протиповітряної оборони. І дуже хотілося б, щоб таке рішення було. Будемо працювати і вірити в це", - заявив український лідер.

Нагадаємо, що нещодавно президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до України заявив, що в НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба від ударів РФ.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) НАТО (6429) Польща (8489) ракети (4011)


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Топ коментарі
+6
Панове журналісти, припиніть цю ''мозкову атаку'' -нормальні українці вже не витримують.
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27.08.2024 16:58
+3
Шановний Цензоре. Ну провело це лайно пресконференцію, гаразд. То дайте однією статтєю. Що ж ви всю стрічку засрали. Кожне речення окремою новиною. І від кожного блювати тягне
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27.08.2024 17:11
+1
Это он так сильно разговорчив стал в последнее время, бо наверное готовят людей к сдаче Покровска. Вот и рассказывает как много они сделали...
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27.08.2024 17:08
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Панове журналісти, припиніть цю ''мозкову атаку'' -нормальні українці вже не витримують.
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27.08.2024 16:58 Відповісти
кажуть вітер і той змінює напрямок з Суджі на палаючу дизельку в ростові
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27.08.2024 17:06 Відповісти
Это он так сильно разговорчив стал в последнее время, бо наверное готовят людей к сдаче Покровска. Вот и рассказывает как много они сделали...
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27.08.2024 17:08 Відповісти
варшаві допоможе лише добра киздюлина від *****
поляки дуже поважні, натяків не розуміють
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27.08.2024 16:59 Відповісти
... і гарні погодні умови!
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27.08.2024 17:00 Відповісти
Турки просто взяли і збили кацапський літак, що кілька разів залітав з Сирії. Відтоді кацапські пепелаци туди не потикаються.
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27.08.2024 17:03 Відповісти
"Польща хоче підтримки інших країн-членів НАТО" Джерело:

Людською мовою - сцять.
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27.08.2024 17:05 Відповісти
Пiдтримка Венгрii потрiбна!
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27.08.2024 17:06 Відповісти
Нічого про Польщу без Польщі.
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27.08.2024 17:07 Відповісти
Варшава боїться збивати російські шахеди над власною територією. Їхній страх перед росією не має меж.
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Шановний Цензоре. Ну провело це лайно пресконференцію, гаразд. То дайте однією статтєю. Що ж ви всю стрічку засрали. Кожне речення окремою новиною. І від кожного блювати тягне
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27.08.2024 17:11 Відповісти
У вас регистрация 14-го года.
Вы не знаете "фишку" редактора? Одна пресса конференция делится на 10-15 новостей
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27.08.2024 21:33 Відповісти
"Сумнів і вагання роблять боягузів з нас!"(с)
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27.08.2024 17:16 Відповісти
Poles, cowardly. They can't do anything on their own. They understand that if they start shooting down, then one funnel will remain from Poland. They know how the United States bombed Japan with nuclear weapons.
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27.08.2024 18:24 Відповісти
 
 