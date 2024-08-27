Зеленський про можливість збиття ракет Польщею над Україною: Варшава хоче підтримки інших країн НАТО
У питанні збиття російських ракет над українським небом Польща хоче підтримки інших країн-членів НАТО. Варшава вагається бути наодинці з таким рішенням.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави зауважив, що збиття російських ракет Польщею над західною частиною України, дуже допомогло б нашій країні.
Проте Польща, за словами Зеленського, вагається приймати таке рішення без підтримки з боку країн-союзників по НАТО.
"Ми дуже багато про це говорили. І треба, я так розумію, підтримка кількох країн. І Польща, я так розумію, вагається, щоби бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн в НАТО. Я думаю, що це би призвело і до позитивного рішення з боку Румунії", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що вкрай важливо, щоб США підтримали рішення щодо збиття російських ракет.
"Але тут нам всім треба працювати над тим, щоби США підтримали це рішення. Тоді нам буде легше. Тоді деякі речі, які в нас є в різних регіонах, які захищають той, чи інший напрямок , ми можемо сфокусувати в інших напрямках, де у нас, на жаль, поки що немає протиповітряної оборони. І дуже хотілося б, щоб таке рішення було. Будемо працювати і вірити в це", - заявив український лідер.
Нагадаємо, що нещодавно президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до України заявив, що в НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба від ударів РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поляки дуже поважні, натяків не розуміють
Людською мовою - сцять.
Вы не знаете "фишку" редактора? Одна пресса конференция делится на 10-15 новостей