Столтенберг о возможности сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в войну РФ против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею относительно потенциального сбивания Польшей российских ракет над территорией Украины.

Об этом он рассказал в интервью телемарафону "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ.

Столтенберг заявил, что Альянс не изменил своей позиции и не будет непосредственно вовлечен в войну РФ против Украины.

"НАТО будет поддерживать Украину и сейчас мы увеличили нашу поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Самолеты F-16 также являются важными в этом контексте. Мы предоставим больше наземных систем ПВО и боеприпасы для тех, что уже есть", - сказал генсек Альянса.

Отвечая на вопрос относительно того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины своими средствами ПВО, Столтенберг заявил, что этого не будет.

"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", - подчеркнул генсек Североатлантического Альянса.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Читайте также: Украина имеет право бить вглубь территории России. Это самозащита, – Столтенберг