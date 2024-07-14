РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7376 посетителей онлайн
Новости Война
4 762 49

Столтенберг о возможности сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в войну РФ против Украины

Столтенберг про можливість збиття Польщею ракет над Україною: НАТО не буде залучене у війну РФ проти України

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею относительно потенциального сбивания Польшей российских ракет над территорией Украины.

Об этом он рассказал в интервью телемарафону "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ.

Столтенберг заявил, что Альянс не изменил своей позиции и не будет непосредственно вовлечен в войну РФ против Украины.

"НАТО будет поддерживать Украину и сейчас мы увеличили нашу поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Самолеты F-16 также являются важными в этом контексте. Мы предоставим больше наземных систем ПВО и боеприпасы для тех, что уже есть", - сказал генсек Альянса.

Отвечая на вопрос относительно того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины своими средствами ПВО, Столтенберг заявил, что этого не будет.

"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", - подчеркнул генсек Североатлантического Альянса.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Читайте также: Украина имеет право бить вглубь территории России. Это самозащита, – Столтенберг

Автор: 

НАТО (10370) Польша (8854) ракеты (3725) Столтенберг Йенс (1620)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ну то кацапи прийдуть до вас.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:32 Ответить
+16
Навіщо про це щодня смородіти? Вже ніхто не сумнівається у вашій хоробрості.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:38 Ответить
+13
Світ-лайно.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну то кацапи прийдуть до вас.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:32 Ответить
Не прийдуть
показать весь комментарий
14.07.2024 20:34 Ответить
Фома кивает на Ерему, Ерема валит на Фому

ну якщо вова знищує генералітет пермоги, гноїть не використовуючи те що є від партнерів, то...

https://www.youtube.com/watch?v=QvGpuCmoVWU&t=2640s
показать весь комментарий
14.07.2024 20:47 Ответить
Не прийдуть.
Цi лякалки вже не на кого не дiють.

Щодо Украiни в РФ е чiткий план - повернути в свою орбiту, або анексiею або лояльним режимом.

Щодо НАТО, на яке РФ повинна завтра напасти - як, i щоби що?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:30 Ответить
Дивні ці стандарти НАТО.
Чому ж тоді зброєю НАТО збивалися ракети іранські, ліванські, палестинські, хуситів, хезболи і Сирії, Єминськи, і навіть завдавались удари по теріторіям країн які обстрілювали Ізраіль?
І Столтенберг і Шольц не переймалися, що буде ескалація.
І як це все пояснити?
показать весь комментарий
14.07.2024 20:34 Ответить
Легко, у їх немає ЯЗ й зав'язок по бізнесу з США.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:35 Ответить
Дуже просто це пояснюється у Ізраїля військовий договір з США І Британією
показать весь комментарий
14.07.2024 20:37 Ответить
Потому что Израиль является основным союзником США, вне НАТО...
показать весь комментарий
14.07.2024 20:38 Ответить
Тут два варіанти. Або НАТО куколди, або їм замало крові українців
показать весь комментарий
14.07.2024 20:42 Ответить
Варіант 3 - і те, і інше.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:15 Ответить
Дуже просто пояснити. Секрет у наявності ядерної зброї. Ми свого часу зробили стратегічну помилку, коли сами себе роззброїли. Так, на нас тиснули, в нас ніби то не було можливості обслуговувати цю ядерну зброю, але це все маячня. Це була наша помилка
показать весь комментарий
14.07.2024 20:48 Ответить
у чому "наша"...,що, був всеукраїнський референдум ??? - все дуже просто...,дотиснули /дали можливість красти" тим хто той час був у @корита@...
показать весь комментарий
14.07.2024 20:59 Ответить
Ніхто на нас не тиснув, просто Україна ще до Будаапештського меморандуму вирішила стати безядерною і також віддла всю ядерну та іншу стратегічну зброю добровільно свому "братану" і гаранту суверенітету кацапам.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:22 Ответить
і не тільки цю зброю віддала, але і готівку з банків добровільно «братанам» .. відвезла.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:57 Ответить
в нас ніби то не було можливості обслуговувати цю ядерну зброю, але це все маячня.

Не маячня
показать весь комментарий
14.07.2024 21:18 Ответить
Країна яка розробляла і створювала ядерну зброю та засоби доставки не могла її обслуговувати, ти *****?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:43 Ответить
Вся ядерна зброя робилася в РРФСР. В Україні видобуток і первинне збагачення руди, як в Африці.
показать весь комментарий
14.07.2024 22:34 Ответить
"Як в Африці" - це рашка
показать весь комментарий
14.07.2024 22:44 Ответить
В основному так. Але в даному випадку-ні. Та й вся війна приблизно показує, чия промисловість ближче до Африки. Хто може масово робити ракети, а хто тільки отримувати їх у вигляді безоплатної допомоги.
показать весь комментарий
14.07.2024 22:49 Ответить
Вся війна показує що кацапська армія це голодранці, які виживають за рахунок КНДР Китаю і Ірану.
показать весь комментарий
15.07.2024 03:37 Ответить
Потому что от Ливии, Югославии, Ирака, Афганистана и где еще там эти бравые ястребы засветились - по морде не получишь. А РФ оказывается и в железо-тротил может, и в дипломатию. Страшно.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:31 Ответить
Анфис UA по за НАТО але буде в НАТО 100%
хай збивають над Польщею Румунiею UA над UA
гiпо якщо буде прорив ракети то П чи Р точно будуть не друзi - 2 краiни е люди в UA якiце скажуть
показать весь комментарий
15.07.2024 01:39 Ответить
Shame on coward's like Stoltenberg.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:34 Ответить
Світ-лайно.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:35 Ответить
Правильно - хай кацапські ракети , якщо їм треба , через Україну і в Польщу залітають !
показать весь комментарий
14.07.2024 20:36 Ответить
Навіщо про це щодня смородіти? Вже ніхто не сумнівається у вашій хоробрості.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:38 Ответить
Чеши уже у відставку!
показать весь комментарий
14.07.2024 20:40 Ответить
То рашка по всіх можливих каналах пропаганди гавкає що вона з НАТО воює. Ти шо, Столтенбєрг... Чи знов будете заспокоювати усіх, що кацапи це кажуть для своєї внутрішньої аудиторії... Ми знаємо що вони не будуть за нас воювати...Ми вже це чули.. навіщо повторювати? Знов заспокійливе, чи пуйла боїтеся?
показать весь комментарий
14.07.2024 20:42 Ответить
Таке враження, що це пряма підтримка путіна.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:53 Ответить
якщо Україна дозволить збивати Польщі, чи ще комусь,
чужі ракети над її територією, то це суверенне рішення України..
цеж не над територією рф..
показать весь комментарий
14.07.2024 20:43 Ответить
Пускові установки в Польщі будуть залучені у війну і можуть бути піддані удару у відповідь. А це прямий вступ Польщі і НАТО у війну.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:23 Ответить
ага, путєн нападе на НАТО..
у війну вже давно залучені всі в Європі..
показать весь комментарий
14.07.2024 21:39 Ответить
Пам'ятаю, тут ржали і казали "а то путєн нападе" стосовно України. І що в підсумку? Якось дивно читати ці коментарі. Люди реально не розуміють, що інші країни перш за все за себе думають і діють не на авось обо по приколу, а ретельно прораховують все
показать весь комментарий
15.07.2024 10:18 Ответить
"НАТО не буде залучене у війну РФ проти України" Джерело:

Здається мені, що НАТО не буде залучене навіть у війну рф проти НАТи...
показать весь комментарий
14.07.2024 20:46 Ответить
"Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив генсек Північноатлантичного Альянсу.

Будете. Вибір не за вами.
показать весь комментарий
14.07.2024 20:46 Ответить
НАТО не хоче війни з рассєєю та ескалації...?!)
То після виборів у США воно отримає і перше і друге...!!!
Ця війна вже просто так не закінчиться...поки в кремлі не здохне пуйло- спокою не буде нікому...
показать весь комментарий
14.07.2024 20:54 Ответить
Ну то дайте нам все своє озброєння, якщо не збираєтеся брати участь в цьому конфлікті, клоуни
показать весь комментарий
14.07.2024 21:10 Ответить
Ого,i у цього вже "конхфлiхт"...мля
показать весь комментарий
14.07.2024 21:16 Ответить
ОСНОВНОЮ ЗАДАЧЕЮ СЬОГОДНІШНЬОГО НАТО Є ДОПОМОГА КУЙЛУ У ВІДНОВЛЕННІ ГРАНИЦЬ БУВШОГО СОВКА ,ПО ЗАХІДНІЙ ГРАНИЦІ УКРАЇНИ .А НЕ ДОПОМОГА УКРАЇНІ У ЯКНАЙШВИДШОМУ ЗВІЛЬНЕНІ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ВІД РАШИСТСЬКОГО ОКУПАНТА...
показать весь комментарий
14.07.2024 21:19 Ответить
"Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", Джерело: То це вже не війна , а конфлікт ?
Все чи шо - війни вже нема ?? Як і для китайців .?

Може НАТО і не буде брати участь у цьому " конфлікті " , але обов'язково буде брати участь у наступному . Відсидітись не вийде .
Поки ***** ще живе , і взагалі - поки паРаша існує як держава - спокою НАТО не буде .
У Заходу нема вибору . Мирно існувати з кацапами бік о бік - не вийде .
Не робіть наших помилок .! Готуйтесь до війни .
показать весь комментарий
14.07.2024 21:24 Ответить
You cannot lose a fight if you stay out of it.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:30 Ответить
Во трусишка.. Его надо было давно гнать со своего поста. "Ни в коем случае не допускать эскалации".. Ссыкло. Был бы там другой, мужик, он бы не допустил захвата Крыма, и это можно было бы сделать, сунуть тогда расее кулак под нос - и расея не пикнула бы. Ведь вся информация о предстоящей операции по захвату Крыма у них была..
показать весь комментарий
14.07.2024 21:39 Ответить
заднеприводная во всех смыслах организация!
показать весь комментарий
14.07.2024 21:43 Ответить
Я не знаю, чому НАТО розміщує висококласну зброю на складах і чекає, поки вона зламається, але відмовляється давати її Україні.
показать весь комментарий
14.07.2024 22:00 Ответить
Толерантні 3.14дараси , бо воювати з ними не по-понятіям
показать весь комментарий
14.07.2024 22:03 Ответить
Сдавай ключи от сейфа и печать, пи*дуй на дембель.
показать весь комментарий
14.07.2024 22:11 Ответить
Ostap Drozdov
"Коли я чую вереск ображених губок про «НАТО всралося» - хочу нагадати: хто хотів захиститися від рос.імперіялізму - ті ще в 90-х роках вступили в ЄС і НАТО, провівши стрімкі реформи, а хтось упритул до 2014 був відверто проросійською державою, будував тут рускій мір, насолоджувався язиком і розграбував державу (досі).
...
З якого дива ми зараз маємо повчати Захід, до якого ми не особливо то й прагнули, але без якого зараз не здатні були б навіть на елементарний спротив?
І все ж таки, цікаві в нас люди.
....
Їх не турбує те, що на третьому році війни 2/3 території країни наскрізь прострілюється з повітря і не накривається системами ППО, - зате їх до свербіжу турбує стаття 5 НАТО, ніби ми члени НАТО і нам щось належиться. Їх не турбує те, що країна з маківкою втонула в мародерстві й держзакупівлях - зате їм є діло до приватного зерна приватних зернотрейдерів, які валютну виручку там і лишають, за кордоном. Їх не турбує те, що керівництво країни складається як не зі синів-братів-сватів російських розвідників, то з осіб без освіти й найменшої компетенції бодай у чомусь, крім стендапу й бізнесу на держбюджеті - зате їм є час жбурляти стріли в Білий Дім у Вашингтоні, бо там, бачте, зависли гроші американських платників податків, від яких війна за 8 тисяч км.
І ніхто ні разу не замислиться над тим, що корені катастрофи слід шукати в себе під носом."
показать весь комментарий
14.07.2024 23:27 Ответить
Бо дурні. Реально, на 80% країна неляканих ідіотів яким всі винні, а вони білі і пухнасті. Хоча самим діла не було до інших війн
показать весь комментарий
15.07.2024 10:21 Ответить
 
 