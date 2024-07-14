Столтенберг о возможности сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в войну РФ против Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею относительно потенциального сбивания Польшей российских ракет над территорией Украины.
Об этом он рассказал в интервью телемарафону "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ.
Столтенберг заявил, что Альянс не изменил своей позиции и не будет непосредственно вовлечен в войну РФ против Украины.
"НАТО будет поддерживать Украину и сейчас мы увеличили нашу поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Самолеты F-16 также являются важными в этом контексте. Мы предоставим больше наземных систем ПВО и боеприпасы для тех, что уже есть", - сказал генсек Альянса.
Отвечая на вопрос относительно того, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины своими средствами ПВО, Столтенберг заявил, что этого не будет.
"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", - подчеркнул генсек Североатлантического Альянса.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.
ну якщо вова знищує генералітет пермоги, гноїть не використовуючи те що є від партнерів, то...
https://www.youtube.com/watch?v=QvGpuCmoVWU&t=2640s
Цi лякалки вже не на кого не дiють.
Щодо Украiни в РФ е чiткий план - повернути в свою орбiту, або анексiею або лояльним режимом.
Щодо НАТО, на яке РФ повинна завтра напасти - як, i щоби що?
Чому ж тоді зброєю НАТО збивалися ракети іранські, ліванські, палестинські, хуситів, хезболи і Сирії, Єминськи, і навіть завдавались удари по теріторіям країн які обстрілювали Ізраіль?
І Столтенберг і Шольц не переймалися, що буде ескалація.
І як це все пояснити?
Не маячня
хай збивають над Польщею Румунiею UA над UA
гiпо якщо буде прорив ракети то П чи Р точно будуть не друзi - 2 краiни е люди в UA якiце скажуть
чужі ракети над її територією, то це суверенне рішення України..
цеж не над територією рф..
у війну вже давно залучені всі в Європі..
Здається мені, що НАТО не буде залучене навіть у війну рф проти НАТи...
Будете. Вибір не за вами.
То після виборів у США воно отримає і перше і друге...!!!
Ця війна вже просто так не закінчиться...поки в кремлі не здохне пуйло- спокою не буде нікому...
Все чи шо - війни вже нема ?? Як і для китайців .?
Може НАТО і не буде брати участь у цьому " конфлікті " , але обов'язково буде брати участь у наступному . Відсидітись не вийде .
Поки ***** ще живе , і взагалі - поки паРаша існує як держава - спокою НАТО не буде .
У Заходу нема вибору . Мирно існувати з кацапами бік о бік - не вийде .
Не робіть наших помилок .! Готуйтесь до війни .
"Коли я чую вереск ображених губок про «НАТО всралося» - хочу нагадати: хто хотів захиститися від рос.імперіялізму - ті ще в 90-х роках вступили в ЄС і НАТО, провівши стрімкі реформи, а хтось упритул до 2014 був відверто проросійською державою, будував тут рускій мір, насолоджувався язиком і розграбував державу (досі).
...
З якого дива ми зараз маємо повчати Захід, до якого ми не особливо то й прагнули, але без якого зараз не здатні були б навіть на елементарний спротив?
І все ж таки, цікаві в нас люди.
....
Їх не турбує те, що на третьому році війни 2/3 території країни наскрізь прострілюється з повітря і не накривається системами ППО, - зате їх до свербіжу турбує стаття 5 НАТО, ніби ми члени НАТО і нам щось належиться. Їх не турбує те, що країна з маківкою втонула в мародерстві й держзакупівлях - зате їм є діло до приватного зерна приватних зернотрейдерів, які валютну виручку там і лишають, за кордоном. Їх не турбує те, що керівництво країни складається як не зі синів-братів-сватів російських розвідників, то з осіб без освіти й найменшої компетенції бодай у чомусь, крім стендапу й бізнесу на держбюджеті - зате їм є час жбурляти стріли в Білий Дім у Вашингтоні, бо там, бачте, зависли гроші американських платників податків, від яких війна за 8 тисяч км.
І ніхто ні разу не замислиться над тим, що корені катастрофи слід шукати в себе під носом."