На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров

Учасники засідання Ради Україна-НАТО обговорили подальші плани щодо поставок Києву систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося 28 серпня, було скликане у звʼязку з масованими ракетними ударами, які російська армія здійснила по Україні два дні тому. Тоді країна-агресорка запустила понад 200 ракет і дронів. Унаслідок обстрілу загинули цивільні, руйнувань зазнала критична інфраструктура країни.

На засіданні Умєров проінформував партнерів про поточну ситуацію й наголосив на необхідності посилення української ППО.

"Обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону", - розповів глава Міноборони.

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Крім цього, Умєров розповів, що у майбутньому продовжаться консультації щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави.

"Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", - повідомив міністр.

Наостанок глава Міноборони подякував партнерам за непохитну підтримку й обіцяну допомогу та наголосив, що "усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права".

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