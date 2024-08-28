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На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров

Учасники засідання Ради Україна-НАТО обговорили подальші плани щодо поставок Києву систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося 28 серпня, було скликане у звʼязку з масованими ракетними ударами, які російська армія здійснила по Україні два дні тому. Тоді країна-агресорка запустила понад 200 ракет і дронів. Унаслідок обстрілу загинули цивільні, руйнувань зазнала критична інфраструктура країни. 

На засіданні Умєров проінформував партнерів про поточну ситуацію й наголосив на необхідності посилення української ППО.

"Обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону", - розповів глава Міноборони.

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Крім цього, Умєров розповів, що у майбутньому продовжаться консультації щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави.

"Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", - повідомив міністр.

Наостанок глава Міноборони подякував партнерам за непохитну підтримку й обіцяну допомогу та наголосив, що "усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права".

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Автор: 

НАТО (6429) ППО (3164) Умєров Рустем (595)


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Топ коментарі
+3
Плани про плани - норм так
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28.08.2024 21:09
+3
Так поговорили ,чи буде щит? Про "поговорили" чули не раз.
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28.08.2024 21:16
+3
Товаріщ Маузєр...
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28.08.2024 21:26
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Плани про плани - норм так
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28.08.2024 21:09 Відповісти
Народ ...таке враження шо цезеленське шобло надовго . Поки здась пів України... невже нема хочь когось адекватного ? хто може примусити цього хворого 🤡 піти Геть ?
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28.08.2024 21:13 Відповісти
Товаріщ Маузєр...
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28.08.2024 21:26 Відповісти
Так поговорили ,чи буде щит? Про "поговорили" чули не раз.
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28.08.2024 21:16 Відповісти
Раніше- ППР , а зараз -- " совет"?
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28.08.2024 21:21 Відповісти
Кривизна планети, 40км зона спостереження?
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28.08.2024 22:03 Відповісти
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28.08.2024 22:31 Відповісти
Створення shitа...
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28.08.2024 22:41 Відповісти
"не 3,14зділи б їх морди, не ходиди б в синяках"
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28.08.2024 23:45 Відповісти
 
 