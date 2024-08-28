На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров
Учасники засідання Ради Україна-НАТО обговорили подальші плани щодо поставок Києву систем протиповітряної оборони та ракет до них.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр нагадав, що засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося 28 серпня, було скликане у звʼязку з масованими ракетними ударами, які російська армія здійснила по Україні два дні тому. Тоді країна-агресорка запустила понад 200 ракет і дронів. Унаслідок обстрілу загинули цивільні, руйнувань зазнала критична інфраструктура країни.
На засіданні Умєров проінформував партнерів про поточну ситуацію й наголосив на необхідності посилення української ППО.
"Обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону", - розповів глава Міноборони.
Крім цього, Умєров розповів, що у майбутньому продовжаться консультації щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави.
"Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", - повідомив міністр.
Наостанок глава Міноборони подякував партнерам за непохитну підтримку й обіцяну допомогу та наголосив, що "усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права".
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